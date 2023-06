Dictature technotronique planétaire : passage en force tout azimut par planification des crises… De couillons à B.U.R.N.E la marche à suivre (Résistance 71)

De couillons à B.U.R.N.E… Marche à suivre

Résistance 71

10 juin 2023

Les peuples du monde sont sous attaque permanente tout azimut en provenance de la caste de la pourriture étatico-marchande en phase de métamorphose systémique. Le but est de nous mettre KO debout dans les cordes pour nous faire accepter à l’insu de notre plein gré leur dictature technotronique de contrôle planétaire des populations. Réfléchissez-y ! Observez depuis 3 ans (et avant) ce qui s’est mis en place pour maintenir division et contrôle par la peur et l’entretien de la doctrine de l’ignorance totale. Nous avons relevé ces attaques systémiques ciblées et planifiées pour certaines de très longue date (liste non exhaustive, rajoutez-y ce que vous pensez être utile…) utilisées pour maintenir les peuples du monde divisés et donc incapable de réagir efficacement à leur mise au goulag:

Plandémies bidons depuis au moins 2005, dernière en date l’attaque biologique mortelle sur l’humanité appelée officiellement « Pandémie COVID-19 »

Les remèdes attenants : confinements répétés et inutiles des populations saines, port d’un masque « sanitaire » absolument inefficace, distanciation « sociale », règles et lois attenantes, mise en place d’une « vaccination » planétaire par injections à nanotechnologie ARNm, arme biologique changeant le génome humain…

Muselage de la « presse » et apologie de la censure sur tout ce qui ne suit pas la ligne « officielle » en quelque domaine que ce soit

Falsification de l’information, de la science et de l’histoire

Terrorisme d’état perpétré directement ou par procuration par les officines criminelles du renseignement occidental

Destruction de l’éducation, de l’esprit et sens critiques

Destruction des modes culturels

Destruction des bases et repères sociaux

Destruction des relations humaines dans leurs fondements relationnels (rapports homme-femme, famille, rapport à l’enfance et à la famille, rapports à la nature et à la rationalité)

Guerres permanentes directes ou par procuration (Ukraine dernière en date, la liste est bien longue…)

Utilisation systématique des évènements faux-drapeaux (essentiellement terroristes)

Entretien de la division des peuples et au sein des peuples sur des lignes de scission fictives et forcées telles que : raciales, culturelles, religieuses, sociales, sexuelles, environnementales, genrées, culturelles etc…

Destruction des rapports scientifiques, assujettissement de la nouvelle science des modèles informatiques aux dogmes socio-politiques en cours au détriment de la science des faits et de l’observation, de la science des théories prouvées vraies ou fausses par la vérification des faits empiriques réels en toute objectivité, hors agendas politiques et économiques dominants

Assujettissement de la nouvelle religion scientifico-technologique à un Nouvel Ordre Mondial technocrate et technotronique de contrôle absolu de tout en toute circonstance de nos vies… et inversement

Fabrications de crises tout azimut à des fins de contrôle systémique et centralisé à l’échelle planétaire (Great Reset / Nouvel Ordre Mondial) : crises économiques, sanitaires, géopolitiques, politiques nationales et internationales, sociales, culturelles, immigrationistes, toutes conrôlées par la même clique de cette caste siégeant dans les bourlingues feutrés des banques, fondations, administrations internationales (OMS, ONU) et autres transnationales hors de contrôle et se devant d’être dissoutes pour le bien commun…

Que faire ? Quelle solution ?…

Il n’y a pas de solution au sein du système, n’y en a jamais eu et ne saurait y en avoir. Y croire encore aujourd’hui est être complice ni plus ni moins de ces entités criminelles qui nous tuent chaque jour et planifient pour nous tous le goulag technotronique 5-6G des villes 15minutes (IA), des injections et diffusion de la nanotechnologie ARNm, arme biologique déployée contre l’humanité en 2020 et qui est planifiée à ampleur maximum dans un futur très proche et les guerres perpétuelles de « Big Brother » contre ses ennemis inventés et maintenus en existence par la force propagandiste déployée à tous les niveaux de la société…

Il n’y a pas de « sauveur », pas de « Deus ex Machina »… La solution est en NOUS .. En notre humanité vraie, celle de notre être véritable, ancrée dans la réalité d’amour et d’entraide réalisée dans les associations libres confédérées en Communes Libres, en cette Commune Universelle de notre humanité enfin réalisée après tant de brouillons si frustrants mais aussi si utiles.

Mais pour que ceci devienne une réalité, il nous faut passer par un passage obligé : celui de la conscience qui nous fera passer du stade de couillons à celui de B.oycott U.nion R.ebellion N.égation E.volution

Tout un programme n’est-il pas ?… Nous ne pouvons plus attendre, il faut COMPRENDRE & AGIR !

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

5 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

Société des sociétés organique avec Gustav Landauer

Publicité

Share this: Twitter

Facebook

J’aime ça : J’aime chargement… Articles similaires