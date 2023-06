[…] OMS + ONU = génocide planétaire (CHD) […]

La mort en flacon…

Le renforcement de l’association de l’Organisation Mortelle de la Santé (OMS), essentiellement financée par la Bill & Melinda Gates Foundation, son plus gros investisseur privé et chef d’orchestre, et des Nations-Unies (dans la destruction du monde) est un cocktail mortel qui ne peut que mener à toujours plus de mensonges, de fabrications de crises et de mises en place de solutions biaisées ne servant que des intérêts privés et surtout l’agenda de la réduction de la population mondiale, dogme eugéniste prévalent chez toute cette pourriture de la caste dominante.

Seule solution : BOYCOTT ! REBELLION ! ACTION !

Refusez en bloc toutes les mesures émanant de ces organismes CRIMINELS et mettre en place les communes d’association libre inter-reliée.

Il n’y a pas de solution au sein du système ! Le système étatico-marchand EST le problème !

Qu’on se le dise 1

Dans l’esprit de Cheval Fou

~ Résistance 71 ~

Peine de mort pour des millions de personnes : L’OMS et l’ONU lancent la nouvelle initiative du “passeport vaccinal global” ou PVG

Michael Nevradakis

6 juin 2023

Url de l’article en français :

https://childrenshealthdefense.org/defender/une-condamnation-a-mort-pour-des-millions-de-personnes-loms-et-lue-lancent-une-nouvelle-initiative-de-passeport-vaccinal-mondial/?lang=fr

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Commission européenne – l’organe exécutif de l’Union européenne (UE) – ont lancé lundi un “partenariat historique en matière de santé numérique” marquant le début du Réseau mondial de certification en santé numérique de l’OMS (GDHCN) afin de promouvoir un passeport vaccinal numérique interopérable à l’échelle mondiale.

À partir de ce mois-ci, l’OMS adoptera le système d’information numérique de l’UE de certification de la COVID-19, qui vise à “établir un système mondial qui aidera à faciliter la mobilité mondiale et protéger les citoyens du monde entier contre les menaces sanitaires actuelles et futures, y compris les pandémies”, selon les annonces faites lundi par l’OMS et la Commission européenne.

L’OMS et la Commission européenne affirment que l’initiative GDHCN, qui est en cours depuis 2021, “développera une large gamme de produits numériques afin d’améliorer la santé de tous”.

Les organisations ont déclaré que l’OMS ne collecterait pas les données personnelles des individus par le biais de ces passeports numériques, précisant que cette collecte de données “continuerait d’être du domaine exclusif des gouvernements”.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salué ce nouvel accord :

“En s’appuyant sur le réseau de certification numérique de l’UE, qui connaît un grand succès, l’OMS entend offrir à tous ses États membres l’accès à un outil de santé numérique à code source ouvert, fondé sur les principes d’équité, d’innovation, de transparence, de protection des données et de respect de la vie privée.

“Les nouveaux produits de santé numérique en cours de développement visent à aider les populations du monde entier à bénéficier de services de santé de qualité de manière plus rapide et plus efficace.”

Cependant, les experts qui se sont entretenus avec The Defender ont déclaré que les ramifications d’un tel système pour la liberté humaine et la liberté de mouvement soulevaient des inquiétudes.

Le journaliste indépendant James Roguski a déclaré au Defender que l’OMS n’attendait pas que ces négociations aboutissent pour mettre en œuvre des initiatives telles qu’un passeport vaccinal numérique mondial. Il a dit :

“L’annonce par l’OMS et la Commission européenne du lancement de leur partenariat en matière de santé numérique n’a pas été une surprise. Il y a plus d’un mois, l’OMS a discrètement publié qu’elle travaillait à l’”opérationnalisation” des éléments mêmes qui étaient “négociés”.

Ce n’est qu’un exemple qui montre clairement que les “négociations” ultrasecrètes concernant le Règlement sanitaire international (RSI ) ne sont qu’une mascarade.

Michael Rectenwald, docteur en droit, auteur de “Google Archipelago: The Digital Gulag and the Simulation of Freedom”, (le goulag numérique et la simulation de liberté), a déclaré au Defender que, sous couvert de préserver la liberté, un système de passeport numérique “signifie des restrictions de mouvement et de vie pour les personnes non vaccinées et une vaccination forcée pour participer à la vie”.

L’annonce de la collaboration entre l’OMS et la Commission européenne est intervenue quelques jours seulement après la conclusion de l’Assemblée mondiale de la santé (AMS) de l’OMS.

Bien que le traité sur les pandémies et les amendements au RSI n’aient pas été finalisés lors de la réunion de cette année, de hauts responsables de l’OMS ont mis en garde contre le risque d’une future pandémie et de la propagation d’une “maladie X” mortelle, et ont exprimé la nécessité de “restreindre les libertés individuelles” lors d’une future urgence sanitaire.

L’UE a été un ardent défenseur des passeports vaccinaux numériques, lancés pour la première fois pour ses États membres à la fin de 2020 – en même temps que l’introduction des vaccins COVID-19 – sous le nom de “Green Pass” ou “Passeport vert”. L’expérience de l’UE en matière de laissez-passer numériques est mentionnée dans l’annonce de lundi :

“Les certificats numériques COVID-19 constituent l’un des éléments clés de l’action de l’Union européenne contre la pandémie de COVID-19. Pour faciliter la libre circulation à l’intérieur de ses frontières, l’UE a rapidement mis en place des certificats COVID-19 interopérables.

“Basée sur des technologies et des normes à source ouverte, elle a également permis la connexion de pays non membres de l’UE qui émettent des certificats … devenant ainsi la solution la plus largement utilisée dans le monde”.

M. Roguski a déclaré au Defender que l’UE figurait également parmi les plus fervents défenseurs du passeport vaccinal lors des négociations en cours sur le “traité sur les pandémies” de l’OMS et les amendements au RSI.

“Ils veulent vraiment obtenir le certificat mondial de santé numérique”, a déclaré M. Roguski au Défenseur en mars. « Principalement, cela vient de l’Union européenne. »

Les passeports en cas de pandémie : une condamnation à mort pour des millions de personnes

Selon M. Roguski, l’UE, lors des négociations sur les amendements au RSI, a présenté des propositions visant à “normaliser” la mise en œuvre d’un certificat mondial de santé numérique.

La République tchèque a demandé des formulaires de localisation des passagers “contenant des informations sur la destination du voyageur”, de préférence sous forme numérique, à des fins de recherche des contacts.

Ils ont également proposé que l’Assemblée de la santé de l’OMS « puisse adopter, en coopération avec l’Organisation de l’aviation civile internationale [ICAO] … et d’autres organisations concernées, les exigences que les documents sous forme numérique ou papier doivent remplir en ce qui concerne l’interopérabilité des plateformes informatiques, les exigences techniques des documents de santé, ainsi que les garanties visant à réduire le risque d’abus et de falsification ».

L’OMS cite l’OACI comme une « partie prenante » officiellement reconnue.

La République tchèque et l’UE ont proposé des documents non seulement pour la vaccination, mais aussi des “certificats de test et de guérison” dans les cas “où un vaccin ou une prophylaxie n’a pas encore été mis à disposition pour une maladie pour laquelle une urgence de santé publique de portée internationale a été déclarée”.

Le projet de GDHCN de l’OMS est en cours depuis au moins août 2021, date à laquelle l’OMS a publié un document intitulé “Digital documentation of COVID-19 certificates: vaccination status : technical specifications and implementation guidance, 27 August 2021″ (Documentation numérique des certificats COVID-19: statut vaccinal : spécifications techniques et directives de mise en œuvre, 27 août 2021).

Le cadre du GDHCN a été inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée mondiale de la santé de cette année:

“Le secrétariat a élaboré des lignes directrices SMART (Standards-based, Machine-readable, Adaptive, Requirements-based, and Testable) sur la documentation numérique des certificats COVID-19, comprenant des recommandations sur les données, la fonctionnalité numérique, l’éthique et l’architecture de confiance nécessaires pour assurer l’interopérabilité des dossiers de vaccination et de santé à l’échelle mondiale”.

L’OMS a également annoncé l’achèvement d’une “étude de faisabilité technique pour l’établissement d’un réseau de confiance mondial fédéré, qui a testé la capacité d’interopérer le contenu sanitaire et les réseaux de confiance dans le cadre des efforts régionaux existants”.

Les fonctionnaires européens se sont souvent félicités du lancement du “passeport vert” de l’Union européenne, en vantant la protection de la vie privée sur l’application. L’introduction du “passeport vert” s’est accompagnée de déclarations de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, appelant à une “discussion” sur les vaccinations obligatoires dans l’UE.

L’une des priorités déclarées de l’UE dans le cadre de son plan quinquennal 2019-2024 est de créer une “identité numérique pour tous les Européens“. Chaque citoyen et résident de l’UE aurait accès à un “portefeuille numérique personnel”, qui comprendrait les cartes d’identité nationales, les certificats de naissance et médicaux et les permis de conduire.

Ces propositions et initiatives semblent être étroitement alignées sur les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, et en particulier sur la cible 16.9, qui appelle à la mise à disposition d’une identité juridique numérique pour tous, y compris les nouveau-nés, d’ici à 2030.

M. Tedros a déclaré que les ODD étaient “notre étoile polaire” lors de son discours à l’Assemblée mondiale de la santé de cette année.

M. Rectenwald a qualifié les “passeports pandémiques” de “condamnation à mort pour des millions de personnes”. Il a dit au Defender :

“Malgré les études démontrant que les vaccins destinés à enrayer les pandémies ont été mortels et inutiles, l’OMS redouble d’efforts pour imposer des vaccins.

“Les passeports pandémiques équivalent à une condamnation à mort pour des millions de personnes et à l’abrogation des droits pour les personnes qui ne s’y conforment pas. L’OMS doit être stoppée avant qu’elle n’achève la construction d’un système totalitaire mondial”.

= = =

BOYCOTT DE TOUTE CETTE SALOPERIE !

Lire notre page mise à jour depuis 2019 : “Coronavirus, guerre contre l’humanité”



Bill « la piquouze » à la manœuvre…

on prend les mêmes et on recommence …



Toujours le même débat entre…

escroquerie et science naturelle

