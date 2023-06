Célébration au delà du sport et de son cirque marchand ambulant… (Résistance 71)

Résistance 71

12 juin 2023

Coupons court aux critiques qui ne manqueront pas : comment, vous les anarchistes, vous célébrez ce parangon du capitalisme en la personne d’un champion de tennis, cette machine marchande brassant des milliards enrichissant le petit nombre et abrutissant le grand nombre dans le cercle fatidique et narcissique des jeux du cirque et de la foire spectaculaire ? Formulée de la sorte, cette question montre une certaine compréhension des affaires du sport professionnel et de sa finalité politico-sociale, de la problématique sociale tout court. Nous en sommes par là donc bien conscient…

Mais arrêtons-nous un instant sur ce que nous a montré finalement ce cirque marchand annuel du tennis franchouillard :

Sur le plan sportif pur, il a révélé le joueur au plus grand palmarès de tous les temps dans ce sport, le Serbe Novak Djokovic. Nous pensons ici que contrairement à la quasi totalité des athlètes de haut niveau, dressés à obéir aux injonctions (injections ?..) des payeurs et donc du système, leur maître à toutes et tous, Djokovic rame à contre-courant et mérite que cela soit souligné devant la rareté d’un tel évènement.

Djokovic, qui, au pire de la dictature covidienne continua sans relâche à refuser l’injection ARNm, arme biologique prouvée pour qui sait, mais surtout désire lire les documents idoines. Ceci mena à son arrestation en Australie, la révocation de son visa alors qu’il se rendait à Melbourne pour y disputer l’Open d’Australie, sa mise au goulag de la quarantaine forcée et sa mise au carcan de la vindicte gouvernementale et populaire. Il fut discriminé ailleurs également.

Il fallait faire un exemple, il fallait écraser celui qui pourrait devenir un porte-parole de celles et ceux qui refusent de se faire injecter de cette saloperie nanotech. Djoko a été traité comme un criminel, mais il a tenu bon, il s’est tenu droit comme un « i » et a continué à envoyer se faire foutre les obligations masquées de la dictature sanitaire en place.

Dans son discours de remerciement hier sur le central de Roland Garros, Djokovic a une fois fait preuve d’intelligence, de subtilité en masquant à peine certaines de ses pensées. Il a dit à la jeunesse de se tenir debout et de garder le cap, il a remercié tout le monde comme à l’accoutumée, mais quand il a présenté sa famille, il a expliqué que son but était de donner des valeurs à ses enfants et voir ce champion entouré de sa compagne et de ses enfants sur lesquels il a insisté, fut une gifle à peine masquée à toutes les turpitudes du « wokisme » ambiant et de la destruction planifiée et construite des rapports sociaux et surtout humains naturels, qui sont notre nature profonde depuis nos origines.

Certains dirons sans doute : « vous voyez des trucs là où il n’y a rien à voir… » Nous répondrons : réfléchissez-y bien, Novak Djokovic a prouvé encore et encore qu’il est d’une grande intelligence et à l’image de son jeu très tactique, pensé., à géométrie variable selon ses adversaires, il en va de même de sa façon d’être. Novak Djokovic n’est certainement pas un « révolutionnaire », mais sans doute un « (r)évolutionnaire ». Il doit s’accommoder du système et y manœuvrer pour en tirer le maximum de profit, certes, mais pas à n’importe quel prix. Djokovic sait tracer sa ligne dans le sable, cette ligne de laquelle il sait qu’il ne bougera plus. Djokovic, à l’encontre de bien d’autres « stars » du sport, n’est pas une pute de bas étage, qui ferme sa gueule et obéit. Il est Serbe, il sait ce que l’OTAN a fait à son pays en 1999.Il sait qui est qui, même si son statut de sportif de haut niveau lui fait garder une réserve instinctive : Hé ! on ne mélange pas le sport et la politique hein ? Sauf dans les pays de l’OTAN ou les Russes sont interdits et la Russie expulsée du CIO, mais ça, c’est normal, ce n’est pas de la politique, c’est de… « l’humanisme »…

C’est tout à son honneur et en cela gagne le respect de ceux d’entre nous, sportifs, amoureux du sport pour ce qu’il est et qui ont encore quelque chose entre les oreilles.

Alors pour son incroyable carrière, souvent face à une adversité farouche, pour son humanité vraie, sa résistance au sein d’un système qui ne l’a pas totalement sous contrôle et qui sait qu’il colporte une certaine brise de contestation bien rafraîchissante dans ce vaste marécage de la pourriture sportive marchande, nous tirons notre chapeau bas à ce grand Monsieur du sport.

Bravo et merci pour montrer que même en haut de cette pyramide à aplatir, certains résistent aussi et gardent le cap de valeurs humaines saines et naturelles.

Les yankees ont un nom pour les grands athlètes qui parviennent au firmament de leur sport, car ils vivent de statistiques et classifient tout . Ils les appellent les Greatest Of All Time, d’où l’acronyme anglophone G.O.A.T qui veut aussi accessoirement dire en anglais… « chèvre », c’est dire le respect que porte l’oligarchie à ces personnes du sport… Alors Djokovic et ses 23 titres de Grand Chelem du tennis est le G.O.A.T de son sport, mais il n’est certainement pas une chèvre, telle qu’on le conçoit dans la langue française, ce qui n’est du reste, pas sympa pour cet animal lui aussi assez extraordinaire.

Fin de la chronique sportive de Résistance 71 (ouf !)

Publicité

Share this: Twitter

Facebook

J’aime ça : J’aime chargement… Articles similaires