Big Pharma et la coercition de la dictature vaccinale à tous les étages…

Big Pharma n’hésite pas à tuer, emprisonner tous ceux qui fabriquent des remèdes qui marchent, alors qu’elle veut imposer la dictature « vaccinale » pour toutes les maladies et cancers

30 Juillet 2021

Un médecin italien assassiné après avoir annoncé avoir découvert un traitement anti covid.

Sous prétexte d’enquête, le gouvernement Italien lui vole son ordinateur et tous ses possessions électroniques contenant le secret de fabrication de son traitement anti covid.

Ainsi encore une fois un traitement existe, mais qui est volé par l’état, pour empêcher le peuple d’en prendre connaissance, car s’il reconnait l’existence d’un traitement, ils ne pourront plus imposer la piqouze mortifère de Bill Gates

source

« L’ancien chef du service de pneumologie de l’hôpital Carlo Poma et père d’une thérapie anti-Covid avec plasma hyperimmun s’est suicidé, du moins selon les premières reconstitutions, en se rendant dans sa maison d’Eremo di Curtatone.

Il s’est suicidé cet après-midi, le 27 juillet , Giuseppe De Donno, le médecin devenu célèbre pendant la pandémie pour avoir découvert et proposé la cure du plasma hyperimmun pour vaincre le Covid. Selon la Gazzetta di Mantova, De Donno, 54 ans, a été retrouvé mort cet après-midi à son domicile de Curtatone, dans la région de Mantoue.

Les enquêteurs souhaitent toutefois évaluer une éventuelle responsabilité civile et c’est pour cette raison que le procureur de la République de Mantoue a ouvert une enquête : la famille de De Donno a déjà été entendue et les téléphones portables et ordinateurs du médecin ont été saisis. »

https://www.iltempo.it/attualita/2021/07/28/news/giuseppe-de-donno-suicidio-morte-inchiesta-procura-mantova-responsabilita-complotto-ultime-notizie-28135666/

» la famille de De Donno a déjà été entendue et les téléphones portables et ordinateurs du médecin ont été saisis. »

Les gros connards! non seulement ils l’ont tué, mais sous prétexte d’enquête , ils lui ont confisqué toutes ses méthodes et secrets d’invention de son remède pour empêcher à sa famille de les récupérer pour eux mêmes, vous allez voir, quand la famille va réclamer les biens du défunt, ils vont les envoyer chier!

cela doit être le pape mafia qui fait la croisade contre les non piqouzés qui a fait le coup avec sa mafia italienne payé par le Vatican ultra riche

https://jeminformetv.com/2021/07/27/coronavirus-le-pape-francois-va-en-croisade-contre-les-non-vaccines/

https://jeminformetv.com/2021/01/10/vaccin-anti-covid-le-pape-francois-imposture-et-trahison/

avec un traitement qui marche, le vaccin ne pourra plus être obligatoire et les autorisations temporaires de mise sur le marché retirées !

cela ne fait pas les affaires de notre pape qui a des actions dans la piqouze

https://reseauinternational.net/le-pape-francois-soutient-la-politique-de-lotan-et-de-lonu/

https://reseauinternational.net/le-pape-francois-ecrit-a-la-banque-mondiale-et-au-fonds-monetaire-international-pour-reclamer-une-gouvernance-globale-post-covid-19/

https://reseauinternational.net/lalliance-dangereuse-de-rothschild-et-du-vatican-du-pape-francois/

rappelons que le président de Madagascar a aussi fait l’objet d’une tentative d’assassinat, après avoir inventé un traitement contre le covid

https://reseauinternational.net/loms-ma-offert-20-millions-de-dollars-pour-mettre-des-toxines-dans-mon-remede-covid-19-le-president-de-madagascar-denonce-loms-et-retire-son-pay/

https://reseauinternational.net/madagascar-quand-france-info-se-ridiculise-et-desinforme-le-pays-qui-compte-2-deces-par-jour-face-au-variant-sud-africain-reste-fidele-a-lartemisinine/

https://reseauinternational.net/madagascar-affirme-avoir-dejoue-une-tentative-dassassinat-de-son-president-deux-francais-arretes/

en France, un entrepreneur britannique qui avait fait une équipe de 7 médecins et autres professionels de santé qui a découvert un traitement contre le cancer est toujours en prison à Paris et a du aller à l’hôpital pour traitement, car mal nourri dans sa cellule sans fenêtre étouffante

https://www.cielvoile.fr/2021/01/colis-aux-prisonniers-lynda-thyer-et-david-noakes.html

https://www.cielvoile.fr/2019/12/gcmaf-le-remede-contre-le-cancer-qui-ne-disparaitra-jamais.html

https://www.cielvoile.fr/2021/01/liberation-de-lynda-thyer.html

« Le prétendu médicament n’est pas un produit pharmaceutique synthétique fabriqué. Il est en fait dérivé d’une protéine humaine naturelle. Il est appelé « facteur d’activation des macrophages dérivé de la protéine Gc », ou GcMAf en abrégé. Comment et pourquoi le GcMAF est caché au public, malgré une abondance de preuves scientifiques, révèle un système de contrôle corporatif corrompu conçu pour profiter de notre maladie et de notre mort. »

htps://davidicke.com/2021/01/30/gcmaf-and-the-persecution-of-david-noakes-lyn-thyer-immuno-biotech/

n’oublions que le cancer, tout comme le covid, est soumis à la dictature de la piqouze en France

le vaccin Gardasil censé prévenir le cancer induit par PVH (Papilloma Virus Humain) est recommandé pour les enfants filles et garçons en France en cette année 2021.

https://www.cielvoile.fr/2020/08/gardasil-resultats-cancerologiques-actuels-des-vaccins-anti-hpv.html

Depuis le 1er janvier 2021, le Gardasil 9, vaccin contre les papillomavirus humains (HPV), est remboursé par l’Assurance Maladie pour les garçons. Ce vaccin était déjà recommandé et remboursé en France pour les jeunes filles. Fin décembre 2019, la Haute Autorité de santé (HAS) a élargi sa recommandation aux jeunes garçons. »

https://www.ameli.fr/assure/actualites/la-vaccination-contre-les-papillomavirus-humains-hpv-etendue-aux-garcons

« La HAS a recommandé en décembre 2019 de vacciner tous les garçons avec le même schéma vaccinal que chez les filles : deux doses de vaccin Gardasil 9 (M0-M6) chez les 11-14 ans révolus et en rattrapage »

https://www.mesvaccins.net/web/vaccines/523-gardasil-9

et le vaccin Gardasil a tué 26 jeunes filles, rendu aveugles d’autres, rendu le syndrome de Guillain Barré à d’autres, paralysies, et toutes sortes de maladies handicapantes à vie

le gouvernement US a du verser 6 millions de dollars d’indemnité pour les familles des victimes du vaccin Gardasil censé prévenir le cancer

https://www.washingtontimes.com/news/2014/dec/31/us-court-pays-6-million-gardasil-victims/ (article à enregistrer avant censure)

en France en 2014, des parents ont accusé le vaccin Gardasil d’avoir tué leur fille de 17 ans mais aucune autopsie n’a été faite par les hôpitaux

https://www.ladepeche.fr/article/2014/04/08/1858904-pour-nous-notre-fille-est-morte-a-cause-du-gardasil.html

« Gardasil® contient un adjuvant à base de sulfate d’hydroxyphosphate d’aluminium amorphe (SHAA). Figurent au nombre des effets indésirables rapportés après la commercialisation du produit, les « Troubles du système nerveux : encéphalomyélite aiguë disséminée, étourdissements, syndrome de Guillain-Barré, céphalées, maladie du motoneurone, paralysie, syncope parfois accompagnée de mouvements tonico-cloniques, myélite transverse ».

et c’est une source officielle qui le dit! article à enregistrer avant censure ici https://www.santelog.com/actualites/gardasil-et-maladies-de-la-myeline-un-risque-evoque-connu-et-documente

« Vaccin HPV Gardasil : des effets indésirables neurologiques connus depuis 2009″

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/gardasil-on-m-a-prise-pour-une-folle-mais_19431 (source à enregistrer avant censure)

« Elle s’appelle Mélanie, et fête ses 23 ans ce mardi 3 décembre. Comme beaucoup de Français, elle a entendu parler de la plainte au tribunal de Marie-Océane Bourguignon, 18 ans, accusant le laboratoire Sanofi Pasteur d’avoir mis sur le marché un vaccin à l’origine de son handicap d’aujourd’hui : une sclérose en plaques (SEP).

Son nom, le Gardasil, préservant contre le papillomavirus humain, est vendu depuis le 23 novembre 2006 en prévention du cancer du col de l’utérus. Marie-Océane ne serait pas la seule, et d’autres plaintes vont être déposées.

Cette histoire ravive de mauvais souvenirs chez Mélanie. En pleine force de l’âge, elle se déplace aujourd’hui à l’aide d’une béquille. Une chance, quand elle se rappelle par où elle est passée : il y a de cela quelques années, elle était presque complètement paralysée. Impossible d’amener un verre d’eau à sa bouche, de manger en autonomie ou de se laver seule.

Encore moins de tenir debout. Et, étrangement, les symptômes ont commencé à se manifester environ deux semaines après la troisième et dernière injection du Gardasil. Elle avait alors 18 ans. »

Pour Mélanie et sa mère, il n’y a pas de place au doute. La concordance temporelle est telle que seul le vaccin a pu être à l’origine de son syndrome de Guillain-Barré chronique, que les médecins ont mis du temps à diagnostiquer. Cette maladie auto-immune apparaît lorsque le système immunitaire détruit l’indispensable gaine de myéline entourant les nerfs dans les régions périphériques. En découlent des difficultés motrices plus ou moins importantes en fonction de l’ampleur des lésions. Le plus souvent, la rémission est totale, car l’épisode est aigu. Mais les médecins n’ont pas pu affirmer à la jeune femme qu’elle retrouverait un jour la pleine possession de ses moyens.

Des études évoquent les effets indésirables du Gardasil…

Avec les démarches lancées par Marie-Océane Bourguignon, Mélanie se rend compte qu’elle n’est pas isolée. Elle compte elle aussi se joindre au combat, au moins pour figurer parmi les personnes recensées. Mais peuvent-elles espérer être dédommagées ?

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/medecine-enquete-gardasil-vaccin-vraiment-dangereux-50672/

donc voilà la France a remis sur le tapis en janvier 2021, un vaccin soit disant contre le cancer, qui détruit la vie des gens, et que cela est même reconnu dans la notice du produit, sans indemnités pour les victimes, mais là, veut recommencer avec un nouveau faux vaccin avec des nouvelles technologies ARNm et adénovirus encore plus dangereuses qui transforment les cellules du corps humain en usines à protéines spike mortifère https://resistance71.wordpress.com/2021/05/11/therapies-geniques-la-spike-proteine-du-sras-cov-2-repliquee-par-larnm-des-pseudo-vaccins-est-mortifere/, avec pareil l’immunité juridique total pour les piqouzeurs et Big Pharma

https://resistance71.wordpress.com/2021/05/30/lacademie-de-medecine-francaise-refuse-toute-responsabilite-dans-les-effets-nefastes-des-injections-geniques-anti-covid-en-violation-du-serment-dhippocrate-et-pousse-a-lobligation-vaccinale/

dès juin 2020, avant la fabrication de ces injections OGM à ARN et adénovirus,

l’UE accordait le droit aux faux vaccins covid de modifier notre génome

https://www.euractiv.fr/section/sante-modes-de-vie/news/eu-goes-easy-on-gmos-in-race-for-covid-19-vaccine/

Sanofi Pasteur défend le faux vaccin Gardasil (Merck) qui a déjà causé des morts et des handicapes à vie tout comme il veut imposer le faux vaccin covid Pfizer qu’il fabrique pour aider son copain Pfizer et avoir sa part d’intérêts et d’actions dans le faux vax Pfizer

https://www.capital.fr/entreprises-marches/sanofi-pourrait-produire-le-vaccin-de-pfizer-biontech-1391874

https://www.nouvelobs.com/societe/20131206.OBS8691/gardasil-le-benefice-est-superieur-au-risque.html

Sanofi a aussi des intérêts dans l’entreprise d’Astrazeneca

https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/sanofi-et-astrazeneca-vont-partager-des-milliers-de-molecules-chimiques-1500922.php

les banques de Rothschild, JP Morgan, Morgan Stanley sont partenaires avec Sanofi

https://investir.lesechos.fr/actions/rumeurs/sanofi-nomme-3-banques-pour-ceder-ses-generiques-en-europe-sces-1658165.php

le directeur de la campagne vaxxassinal du covid est Alain Fisher, président de la fondation de Rothschild

https://www.lanceurdalerte.info/2021/05/23/vaccination-en-anneau-vaccine-ou-enferme/

et le Sénat se base sur les consignes de Sanofi pour rendre les injections OGM de Pfizer, et cie obligatoires à toute la population

https://www.publicsenat.fr/article/societe/covid-19-le-senat-recommande-la-vaccination-obligatoire-pour-les-24-59-ans-189855

Sanofi et ses tests bidons PCR à Madagascar

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/madagascar/coronavirus-polemique-a-madagascar-sur-un-diagnostic-de-faux-positifs-au-virus_3969991.html

Sanofi a demandé l’immunité juridique pour ses vaccins covid:

les labos des vaccins AstraZeneca (NYSE: AZN), GlaxoSmithKline (NYSE: GSK), Janssen (NYSE: JNJ), Merck (NYSE: MRK), Novavax (NASDAQ: NVAX), Pfizer (NYSE: PFE), Sanofi Pasteur (NASDAQ) : SNY), Takeda (NYSE: TAK), Abbott (NYSE: ABT) , Moderna et CureVac (NASDAQ: CVAC) ont tous demandé à être exonérés de toute responsabilité sur les effets secondaires de leurs soit disant vaccins

https://seekingalpha.com/news/3608810-coronavirus-vaccine-makers-seek-eu-liability-protections

https://www.cnbc.com/2020/12/16/covid-vaccine-side-effects-compensation-lawsuit.html

quand le pantin de Bill Gates, Fauci avoue tout

1) Fauci avoue que les vaccins covid n’empêchent pas d’attraper le covid ni de le transmettre:

« Le Dr Fauci avertit que les vaccins COVID-19 ne bloqueront pas l’infection ».

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8884031/Dr-Fauci-warns-early-COVID-19-vaccines-prevent-symptoms-not-block-infection.html (article à enregistrer avant censure)

https://www.thedenverchannel.com/rebound/coronavirus-investigations/moderna-pfizer-vaccines-not-silver-bullet-to-ending-pandemic-according-to-johns-hopkins-scientist (article à enregistrer avant censure)

le but des vaccins covid n’est pas d’empêcher d’avoir le covid

trois des protocoles de vaccination – Moderna, Pfizer et AstraZeneca – n’exigent pas que leur vaccin prévienne une maladie grave du covid, mais seulement qu’il prévienne des symptômes modérés du covid qui peuvent être aussi légers que la toux ou les maux de tête.

https://www.forbes.com/sites/williamhaseltine/2020/09/23/covid-19-vaccine-protocols-reveal-that-trials-are-designed-to-succeed/?sh=11d1410e5247 (article à enregistrer avant censure)

« Le PDG de Pfizer admet qu’il n’est « pas certain » que son vaccin COVID-19 empêchera les personnes vaccinées de propager le virus

Il est donc possible que ce virus hautement contagieux continue à se propager après que nous ayons des vaccins. »

https://www.dailymail.co.uk/health/article-9018547/Pfizer-CEO-not-certain-covid-shot-prevents-transmission.html (article à enregistrer avant censure)

le médecin en chef de Moderna avertit : « Lorsque nous commencerons à déployer ce vaccin, nous n’aurons pas suffisamment de données concrètes pour prouver qu’il réduit la transmission » https://www.businessinsider.fr/le-medecin-en-chef-de-moderna-avertit-que-le-vaccin-nempechera-pas-la-transmission-du-virus-185911?fbclid=IwAR1SJ0xU4QKQ4qKVTsygHKHSUKYqJQOl40Q1zqg0cilAA4Uo

https://resistance71.wordpress.com/2021/04/11/covid-19-alors-vaccins-ou-machines-a-fabriquer-du-virus-mutant/

2)

Fauci l’avoue, les asymptomatiques ne donnent pas de virus

https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/4012/96d32b61989679965ed33eee9c2705c69812c028/b1fd72

https://odysee.com/@Abracadabra:3/En-aucun-cas-une-e%CC%81pide%CC%81mie-ne-peut-e%CC%82tre-provoque%CC%81e-par-une-personne-asymptomatique:a

Une étude de Wuhan sur 10 millions de personnes asymptomatiques prouve qu’ils ne donnent pas de virus

https://www.presseteam-austria.at/fr/Une-%C3%A9tude-prouve-que-la-quarantaine-asymptomatique-non-contagieuse-n%27est-pas-tenable/

https://resistance71.wordpress.com/2021/06/21/dictature-sanitaire-en-marche-non-au-tracage-aux-injections-geniques-et-aux-centres-de-retention-pseudo-sanitaires-il-suffit-de-dire-non-ensemble/

3) Fauci l’avoue, le vaccin ne marche pas contre les variants, le vacciné peut transmettre le variant

https://t.co/U793KB4o9c

https://twitter.com/darrenplymouth/status/1420386203015208968

le mec qui a bossé chez Fauci va plus loin, le vaccin est cause de variant

https://americanbuddhist.net/2021/07/10/video-geert-vanden-bossche-on-covid-variants-developing-from-selective-pressure-brought-on-by-vaccines/

et explique pourquoi les vaccins ne marchent pas contre les variants

manque de po, le gouvernement français veut imposer les faux vax sous prétexte de variant de tous les noms

https://www.brighteon.com/08bbfd91-18d4-4f7e-ac49-02a9ca8d3b44

https://resistance71.wordpress.com/2021/07/12/injections-ogm-pour-tous-les-affreux-sales-et-mechants-covidistes-persistent-dans-la-connerie-et-le-crime/

enfin n’oublions pas que le test PCR est bidon à 100% et sera retiré le 31 décembre 2021, car ne fait pas de distingo entre grippe et covid et fait des faux positifs de la grippe

https://reseauinternational.net/le-cdc-americain-retire-le-test-pcr-parce-quil-pourrait-ne-pas-etre-en-mesure-de-distinguer-le-covid-de-la-grippe/

les brevets de la protéine spike existent depuis 2002

http://stateofthenation.co/?p=73327

d’autres brevets de la protéine spike à partir de 2008

https://resistance71.wordpress.com/2021/07/24/la-fraude-pandemique-le-sras-cov-2-et-ses-73-patentes-entre-2008-et-2018-exposer-le-crime-avec-reiner-fuellmish-et-le-dr-david-martin-video/

rappel le vaccin contient la protéine spike breveté par plusieurs labos, donc fabriqués par plusieurs labos différents, comme c’est breveté par plusieurs labos, ils n’ont pas pu faire tous des protéines spikes identiques à partir de 2002, chaque labo a fait sa propre protéine spike depuis 2002, ce qui veut dire que chaque vaccin contient une protéine spike différente, donc propage un variant différent

(vaccins à protéines spike de Sanofi-GSK et Novavax) ou l’information génétique de la protéine spike (vaccins à adénovirus et ARN) pour pousser les cellules à produire la protéine spike mortifère

https://resistance71.wordpress.com/2021/05/11/therapies-geniques-la-spike-proteine-du-sras-cov-2-repliquee-par-larnm-des-pseudo-vaccins-est-mortifere/,

les vaccins Sanofi-GSK et Novavax vous mettent des protéines spikes dans les poumons

https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2713339-vaccin-novavax-covid-19-principe-origine-composition-quand-en-france-europe-technologie-variant/

https://www.sanofi.com/en/our-covid-19-vaccine-candidates/recombinant-vaccine

le dernier vaccin à protéines de Sanofi, était un vaccin contre l’hépatite B et a causé des morts

https://www.mesvaccins.net/web/vaccines/48-genhevac-b-pasteur

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/le-vaccin-de-sanofi-et-gsk-pas-pret-avant-fin-2021-la-reponse-immunitaire-qu-ils-attendaient-est-inferieure-a-ce-qu-ils-esperaient-explique-l-infectiologue-odile-launay_4215707.html

« Dix ans après l’ouverture d’une information judiciaire, les premières mises en examen dans l’affaire du vaccin de l’hépatite B sont tombées jeudi soir. Deux responsables de laboratoires sont accusés de « tromperie aggravée« . Sanofi est soupçonné d' »homicide involontaire« . Une première victoire pour la trentaine de plaignants qui souffrent d’effets secondaires. »

https://www.lejdd.fr/Societe/Justice/Hepatite-B-Le-vaccin-en-proces-97770-3283787

et c’est justement la protéine spike qui mute https://resistance71.wordpress.com/2021/07/12/injections-ogm-pour-tous-les-affreux-sales-et-mechants-covidistes-persistent-dans-la-connerie-et-le-crime/ et cause la maladie covid

http://stateofthenation.co/?p=68067

voilà pourquoi une journaliste a été censurée quand elle parlait de pandémie par la vaccination

https://www.dailymotion.com/video/x80ksqz

https://guyboulianne.com/2021/03/27/la-video-censuree-de-la-redactrice-en-chef-du-magazine-wochenblick-fait-le-tour-du-monde-la–vaccination-est-la-vraie-pandemie

un autre vaccin de Sanofi qui a causé des morts

« c’est le vaccin Dengvaxia, commercialisé par le laboratoire français Sanofi qui est responsable de ces morts. Son équipe de légistes a déjà identifié 103 cas concordants. »

https://www.nouvelobs.com/monde/20181127.OBS6092/dengue-sanofi-au-c-ur-d-une-affaire-de-vaccin-mortel-aux-philippines.html

Sanofi Pasteur régente la campagne piqouze en France et dans les pays du sud

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/le-vaccin-de-sanofi-pourrait-etre-un-atout-pour-arriver-a-un-niveau-de-vaccination-plus-eleve-estime-une-economiste-de-la-sante_4690877.html

le président Madagascar où un labo de sanofi Pasteur est sur l’île et a distribué des faux positifs , a eu une tentative d’assassinat par 2 français, après avoir annoncé qu’il refusait les vaccins et avait découvert un traitement anti covid

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200516-coronavirus-institut-pasteur-reconna%C3%AEt-dysfonctionnements-tests-analyse

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201127-covid-19-%C3%A0-madagascar-le-gouvernement-refuse-les-vaccins-et-pr%C3%A9f%C3%A8re-les-rem%C3%A8des-locaux

https://reseauinternational.net/loms-ma-offert-20-millions-de-dollars-pour-mettre-des-toxines-dans-mon-remede-covid-19-le-president-de-madagascar-denonce-loms-et-retire-son-pay/

https://reseauinternational.net/madagascar-affirme-avoir-dejoue-une-tentative-dassassinat-de-son-president-deux-francais-arretes/

l’ex directeur de Pfizer aussi avait avoué que le test PCR était bidon et donc que le vaccin basé sur le test PCR était bidon aussi

« du manque patent d’études sérieuses quant au test PCR »

https://reseauinternational.net/depeuplement-les-docteurs-wodarg-et-yeadon-demandent-larret-immediat-de-toutes-les-etudes-vaccinales-anti-covid-19-quils-considerent-dangereuses/

cet article dit aussi que Drosten financé par Bill Gates a fait exprès de faire un test PCR bidon qui donne des faux positifs sur la grippe , bref même si la personne n’a pas de grippe, le test PCR fait des faux positifs là dessus

https://reseauinternational.net/une-annee-de-cauchemar-dans-le-contexte-de-la-pandemie-confinement-dement/

https://reseauinternational.net/le-scandale-du-coronavirus-eclate-dans-lallemagne-de-merkel-faux-positifs-et-test-pcr-drosten/

https://reseauinternational.net/christian-drosten-le-monsieur-corona-allemand-lheure-des-comptes/

aucun cas de purification et d’isolement du covid 19 existe

https://reseauinternational.net/87-institutions-sanitaires-scientifiques-du-monde-entier-nont-pas-reussi-a-citer-un-seul-cas-de-purification-du-sars-cov-2-par-qui-que-ce-soit-ou-que-ce-soit-jamais/

https://reseauinternational.net/montrez-nous-le-virus/

https://www.cielvoile.fr/2021/06/le-cdc-admet-maintenant-qu-il-n-y-a-pas-de-norme-d-excellence-pour-l-isolement-de-n-importe-quel-virus.html

être positif de la grippe ne veut pas dire non plus avoir la grippe

à partir d’un cycle d’amplification de 24, le virus ne peut plus être cultivé, et ce sont des faux positifs

https://mattbell.org/the-pcr-test-is-the-key-to-exposing-the-medical-fraud

source Fuellmich et ses 110 scientifiques

or Fauci l’arnaqueur veut des cycles à 35

https://www.youtube.com/watch?v=Z2t6-KHvuIM

https://anti-empire.com/fauci-himself-admits-covid-pcr-test-at-over-35-cycles-is-deceitful-worse-than-useless/

les gouvernements font des cycles supérieurs, voilà pourquoi les labos n’indiquent jamais le nombre de cycles utilisés après un test PCR ou test antigénique

NdR71 : La GB par exemple, teste a Ct = 40, comme la plupart des pays du reste. Ceci donne une marge d’erreur de l’ordre de … 95%

tout en sachant que le test PCR n’identifie pas le covid, car celui ci n’a pas été isolé, mais que la grippe donc donne des faux positifs de la grippe

et sera retiré le 31 décembre 2021 aux Etats Unis à cause de cela

https://reseauinternational.net/le-cdc-americain-retire-le-test-pcr-parce-quil-pourrait-ne-pas-etre-en-mesure-de-distinguer-le-covid-de-la-grippe/

Karry Mullis a aussi dit que son test PCR ne servait pas à détecter des maladies

https://youtu.be/mLe_M9s_sk0

es fabricants des tests PCR, antigéniques, etc… sont protégés par l’immunité juridique comme les labos des injections OGM

https://www.phe.gov/emergency/events/COVID19/COVIDvaccinators/Pages/PREP-Act-Immunity-from-Liability-for-COVID-19-Vaccinators.aspx



au Nouvel Ordre Mondial et sa dictature technotronique

