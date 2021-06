Dictature sanitaire en marche : Non au traçage, aux injections géniques et aux centres de rétention pseudo-sanitaires ! Il suffit de dire NON ! Ensemble !

Dictature sanitaire: ça roule !…

Les infos présentées ci-dessous ratissent large et ne représentent pas forcément les vues de R71, comme par exemple l’opinion présenté que les variants COVID seraient faux, imaginaires. Nous pensons qu’ils sont réels, ils ont été génétiquement séquencés notamment à l’IHU de Marseille par l’équipe du Pr. Raoult depuis plus d’un an.

Nous attirons toujours l’attention sur le fait que s’il est bien entendu important de développer sa connaissance critique sur ce qui se passe, il ne faut pas perdre de vue les solutions à y apporter, tout en gardant présent à l’esprit qu’il n’y a pas de solution au sein du système et qu’il ne saurait y en avoir. Nous, les peuples, devons reprendre ce qui nous a été retiré depuis quelques 5000 ans : le pouvoir, c’est à dire la capacité de prendre les décisions par et pour nous-mêmes. Là réside toute la clef des affaires politico-économico-sociales de ce monde. Il suffit de dire NON ! à ce ramassis de baltringues criminels soi-disant en charge par notre délégation “volontaire” et de reprendre en compte le décisionnaire afin d’œuvrer, enfin, pour le bien commun sur cette planète.

Le billet du jour…

Non au traçage et retro-traçage ! Le but : piqouzer 70% de la population française d’ici fin juillet en raflant les faux positifs sur la base de tests PCR 100% faux. La marche en avant des centres de rétention COVID sous la menace de pertes civiques

Anonyme

21 juin 2021

Leur faux vaccin une arme biologique

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/06/18/premier-cas-detude-post-mortem-dun-patient-vaccine-contre-le-covid-19-arn-viral-trouve-dans-chaque-organe-du-corps/

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/06/17/vaccinobide-belge-une-maison-de-retraite-decimee/

https://resistance71.wordpress.com/2021/05/11/therapies-geniques-la-spike-proteine-du-sras-cov-2-repliquee-par-larnm-des-pseudo-vaccins-est-mortifere/

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/06/dossier-pour-dire-non-a-linjection-transgenique-experimentale-jbl1960-juin-2021.pdf

https://www.francesoir.fr/societe-sante/nous-avons-fait-une-erreur-la-proteine-spike-est-elle-meme-toxique-et-dangereuse-pour

avec immunité juridique pour les labos et médecins qui piqouzent

https://resistance71.wordpress.com/2021/05/30/lacademie-de-medecine-francaise-refuse-toute-responsabilite-dans-les-effets-nefastes-des-injections-geniques-anti-covid-en-violation-du-serment-dhippocrate-et-pousse-a-lobligation-vaccinale/

Tracer 7 jours de contacts de contacts de contacts de contacts de contacts de contacts de contacts d’un faux positif => le principe de la proposition de la “vaccination en anneau”

Retro-tracer 10 jours de contacts de contact de contact de contacts de contacts de contacts de contacts de contacts de contacts de contacts d’un faux positif

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/06/19/foutage-de-gueule-suite-le-retro-tracing-du-covide/#comment-186205

ils veulent accélérer leur programme de piqouze, vu qu’ils veulent injecter 70% des français adultes pour fin juillet

https://www.la-croix.com/Monde/70-dadultes-vaccines-Europe-dici-juillet-est-realisable-2021-04-24-1201152508

leur plan: donner des faux positifs de variants imaginaires à 70% des adultes français, pour les forcer à s’isoler dans les covid hotels remplis de militaires où ils pourront leur forcer la piqouze à l’insu de tous, et ensuite faussement attribuer la mort au variant (parce que le type sera entré avec un faux test positif de variant), alors que ce sera la piqouze mortelle la responsable.

Il est urgent pour les français de traduire en justice ces tests PCR bidons 100% faux dès que possible, afin qu’ils arrêtent leur arnaque dont leur seul objectif c’est la rafle dans les camps de concentration ou covid hotels pour la piqouze et ceux qui refusent c’est coupure de leur carte bancaire et titre de transport voir plus encore

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/06/11/covid-et-dictature-lincroyable-rapport-du-senat/

22 chercheurs et doctorants scientifiques: le test PCR est inutile à 100% pour détecter les virus

https://odysee.com/@delafaye-naturopathe:d/PCR-test-is-USELESS.:d

les avocats allemands pourchassent en justice le test PCR

https://odysee.com/@LugNassad:0/KLA.TV—Le-test-PCR-au-tribunal—les-avocats-poursuivent-en-justice-!:6

la fraude du test PCR en termes simples

https://odysee.com/@danielpilonchroniqueur:1/la-fraude-du-test-pcr-en-termes-simples:4

le gouverneur de Floride demande une enquête sur l’arnaque des tests PCR :

https://odysee.com/@AlexJonesChannel:c/Florida-Governor-Demands-Full-Disclosure-in-Covid-Test-Fraud:0

Karry Mullis (inventeur du test PCR et prix Nobel de chimie) les tests PCR ne sont pas fait pour détecter des maladies

https://youtu.be/OK1-rgpu5cA

Mort suspecte de l’ inventeur du test PCR » Kary Mullis » . Test PCR qui a bien entendu multiplier le nombre de faux positif

https://odysee.com/@Alpha77:3/c55faa:c

avant sa mort (août 2019), Karry Mullis disait que Fauci (pantin de Bill Gates) était une fraude car voulait utiliser les tests PCR pour détecter les virus

https://odysee.com/@QuantumRhinoQ:c/Kary-Mullis_-PCR-Test-Inventor-Calls-Dr-Fauci-A-Fraud:3

NUREMBERG 2: Journalist to Hospital: You’re Committing Crimes Against Humanity With PCR Test Fraud

https://odysee.com/@TimTruth:b/Journalistcallshospitalnuremberg2-1:8

même l’eau est positive au covid avec l’arnaque des tests PCR

https://odysee.com/@ChangingTimes:4/PCR-TEST-FRAUD-EVEN-WATER-TESTED-POSITIVE-FOR-COVID:8

la papaye positive au test

https://odysee.com/@kikei:e/PCR-Dr-Alejandro-Souza-John-Magufuli-:d

Fauci l’avoue, les asymptômatiques ne donnent pas de virus

https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/4012/96d32b61989679965ed33eee9c2705c69812c028/b1fd72

https://odysee.com/@Abracadabra:3/En-aucun-cas-une-e%CC%81pide%CC%81mie-ne-peut-e%CC%82tre-provoque%CC%81e-par-une-personne-asymptomatique:a

les vaccins rendent symptomatiques…

https://odysee.com/@BobTremblay:6/3977:b

des médecins attestent que les tests PCR actuels sont 100% faux!

https://odysee.com/@LifeMoneyTech:5/Another-biggest-proof-Doctors-Explain-the-COVID-19-Models-Are-False-COVID-Tests-Are-Falsely-Calibrated-PLANDEMIC:7

Bientôt des cartes de transports ou des comptes bancaires bloqués en cas de

Refus des tests PCR 100% bidons et de l’isolement dans les camps nazis de la piqouze forcé https://www.nexus.fr/actualite/news/cartes-comptes-bloques/

La Fraude des Tests RT PCR permet la mise en place de la Dictature Sanitaire – Version PDF N° 224 de 18 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/dossier-special-fraude-tests-rt-pcr.pdf

Morgellons sur les tests PCR c’est du faux coton tige

https://stoplinkyblc.blogspot.com/2021/04/qui-sont-ces-intrus-dans-les-masques-et.html

https://profidecatholica.com/2021/03/13/tests-experimentaux-sur-lhumanite-pass-sanitaire-medecine-genomique-video/

Deux présidents africains ont osé sortir leurs pays de l’OMS, critiquer l’arnaque des tests PCR, des masques, contre les faux vaccins. Et ils sont morts mystérieusement, remplacés par des pantins de Bill Gates

https://off-guardian.org/2020/07/14/coronavirus-and-regime-change-burundis-covid-coup/

https://reseauinternational.net/le-president-tanzanien-john-magufuli-a-t-il-ete-assassine-pour-avoir-denonce-la-pandemie-de-covid-19/

https://reseauinternational.net/le-defunt-president-tanzanien-magufuli-negationniste-de-la-science-ou-menace-pour-lempire/

PCR Fraud: Tests Recycled Into Lies

https://odysee.com/@DavidKnightShow:1/PCR-Fraud–Tests-Recycled-Into-Lies:a

BBC Undercover Reporter EXPOSES The PCR TEST FRAUD.

https://odysee.com/@Truthspreader:3/Alright-Then,-…—Look-At-The-Clouds—THIS-IS-FAIR-USE-UNDER-COPYRIGHT-RIGHT-LAW:3

une association québécoise a déjà commencé son procès contre le test PCR

https://www.cielvoile.fr/2021/06/debriefing-avec-l-avocat-quebecois-me-dominic-desjarlais.html

un tribunal portugais a déjà invalidé les tests PCR

https://cv19.fr/2020/11/21/un-tribunal-portugais-juge-que-les-tests-pcr-sont-peu-fiables-et-contraires-a-la-loi-pour-mettre-les-personnes-en-quarantaine/

en gros : « cas confirmé »= test bidon PCR faux positif

et « cas à risque »= cas contact d’un test bidon PCR faux positif

Bref tout cet arsenal big brother, liberticide à ondes cancérigènes dangereuses pour affaiblir des gens en bonne santé qui n’ont rien

Fuellmich dénonce l’arnaque des tests PCR qu’il va traduire en justice

https://textup.fr/553088Vs

https://rumble.com/vh9w9d-ils-vont-se-faire-coincer-les-uns-aprs-les-autres-.html

et qu’ils prennent responsabilités sur les dégâts sanitaires que leurs écouvillons font mais comme par hasard tout comme les labos des vaccins (qui font aussi les tests PCR)

les fabricants des tests PCR sont aussi protégés par l’immunité juridique pour pas qu’on puisse les pourchasser en justice quand on découvre que leurs tests PCR sont une fraude et peut causer des dommages sanitaires

https://www.phe.gov/emergency/events/COVID19/COVIDvaccinators/Pages/PREP-Act-Immunity-from-Liability-for-COVID-19-Vaccinators.aspx

Dommages sanitaires des écouvillons tests PCR:

-les tests PCR peuvent causer des méningites (mais nos renards le mettront sur le compte de covid et variants)

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/04/10/tests-covid-des-lesions-peuvent-etre-a-lorigine-de-meningites-academie-de-medecine/

-les tests sont bidons et ne valent rien et sont contaminés tous

http://www.cielvoile.fr/2020/05/kits-de-tests-contamines-aux-etats-unis.

html

http://www.cielvoile.fr/2020/04/des-kits-de-test-destines-au-royaume-uni-contamines-au-covid-19.html http://www.cielvoile.fr/2020/05/kits-de-tests-contamines-au-canada.html,

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-des-tests-de-depistage-commandes-par-le-royaume-uni-contamines-par-le-covid-19-6798277

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1696091/test-depistage-ecouvillons-covid-19-contamines-chine-quebec

http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200516-coronavirus-institut-pasteur-reconna%C3%AEt-dysfonctionnements-tests-analyse

http://stoplinkyvarest.canalblog.com/archives/2020/09/14/38533480.html

Pourquoi? Parce qu’il y a des nanoparticules sur les tests PCR

et ces nanoparticules contiennent le covid lui même (ou variant)!

« Les chercheurs synthétisent des protéines de virus et les stockent dans des nanoparticules, qui sont délivrées plus efficacement en se fixant sur la muqueuse nasale. »

https://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/le-vaccin-anti-covid-par-voie-nasale-teste-par-biomap-1311266

https://odysee.com/@DentyAndShaz:8/COVID-PCR-Test-Swabs,-Metals-And-Ethylene-Oxide:1

https://tsg-referendum.ch/fr/le-test-pcr-covid-19-une-dose-de-nanoparticules-pour-votre-cerveau/

Maintenant on comprend pourquoi les fabricants de tests PCR ont l’immunité juridique

https://www.phe.gov/emergency/events/COVID19/COVIDvaccinators/Pages/PREP-Act-Immunity-from-Liability-for-COVID-19-Vaccinators.aspx

– les écouvillons peuvent être préalablement contaminés http://stoplinky28.blogg.org/test-covid-moyen-d-infecter-ou-d-inserer-un-implant-a199701306, permettant aux morgellons d’entrer dans le trou de la lame criblée, de se balader dans le cerveau et d’atteindre la glande pinéale, qui régule le sommeil, le système immunitaire et bien d’autres choses.

https://stoplinkyblc.blogspot.com/2021/04/qui-sont-ces-intrus-dans-les-masques-et.html

– N’oublions pas que les tests PCR, ce sont des écouvillons de 15 cm qui peuvent couper les nerfs olfactifs situés au fond de la fosse nasale, et ainsi causer la perte d’odorat et la reporter ensuite faussement sur le variant ou covid

source commentaires sous http://stoplinky28.blogg.org/confirmation-les-nanoparticules-migrent-vers-le-cerveau-a202369628

et une fois les nerfs olfactifs coupés, les trous qu’ils occupent dans la cavité nasale dans la lame criblée sont vides, et permet la fuite de liquide céphalo-rachidien vers le nez, comme cela été le cas pour une américaine ici https://www.lci.fr/sante/un-test-pcr-provoque-une-fuite-de-liquide-cephalo-rachidien-chez-une-americaine-2166157.html

– substances cancérigènes sur les tests PCR

https://odysee.com/@OurFreeSociety:2/PCR-Test—Ethylene-Oxide:e

https://tsg-referendum.ch/fr/le-test-pcr-covid-19-une-dose-de-nanoparticules-pour-votre-cerveau/

-nanoparticules et substance cancérigène ehtylène oxide sur les écouvillons

Metals And Ethylene Oxide

les dangers de ces nanoparticules dans le nez cités à partir de 2;37 de la vidéo

https://odysee.com/@DentyAndShaz:8/COVID-PCR-Test-Swabs,-Metals-And-Ethylene-Oxide:1

https://tsg-referendum.ch/fr/le-test-pcr-covid-19-une-dose-de-nanoparticules-pour-votre-cerveau/

les nanoparticules causent la perte d’odorat, et devinez, il y a des nanoparticules sur les écouvillons PCR selon une étude scientifique indépendante

https://tsg-referendum.ch/fr/le-test-pcr-covid-19-une-dose-de-nanoparticules-pour-votre-cerveau/

– ils vaccinent les gens aussi à travers le test, comme cela, ils attribueront la mort aux variants imaginaires révèle un docteur en Israel

https://odysee.com/@decentraleyes:2/Red-Alert!-Cows-Are-Vaccinated-With-a-Swab-in-the-Nose-%E2%80%93-Dr.:d

Cela explique les nanoparticules sur les tests PCR qui sont en réalité la vaccination

-l es tests PCR causent la perte d’odorat, car contiennent des nanoparticules la preuve des nanoparticules sur les tests PCR dans cette étude scientifique indépendante https://tsg-referendum.ch/fr/le-test-pcr-covid-19-une-dose-de-nanoparticules-pour-votre-cerveau/

– nanoparticules dans les tests PCR

https://tsg-referendum.ch/fr/le-test-pcr-covid-19-une-dose-de-nanoparticules-pour-votre-cerveau/

les nanoparticules aspirés par le nez vont vers le cerveau, aspirés par la bouche vont vers les poumons (nanoparticules dans les masques

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=NT 2

https://www.lelibrepenseur.org/covid-19-des-ong-alertent-leurope-sur-les-masques-contenant-du-graphene-nanoparticules/)

les nanoparticules abiment l’odorat selon une étude scientifique

https://tsg-referendum.ch/fr/le-test-pcr-covid-19-une-dose-de-nanoparticules-pour-votre-cerveau/

les nanoparticules abiment les poumons selon une étude scientifique

http://stoplinky28.blogg.org/nanoparticules-attention-danger-a203100824 (mais cela on savait, puisque la pollution contenant des nanoparticules abiment les poumons)

– Si on dépose des nanoparticules sur les bouts du nerf olfactif, elles migreront directement dans les trous de la lame criblé séparant nez et cerveau pour aller dans le cerveau

http://stoplinky28.blogg.org/confirmation-les-nanoparticules-migrent-vers-le-cerveau-a202369628

-Un bébé meurt après avoir saigné du nez à la suite d’un test COVID-19 par écouvillonnage ; la mère porte plainte

court par Arshiya Chopra / 15:48 pm on 28 Aug 2020,Friday

Une femme a déposé une plainte contre les médecins de l’hôpital Tripura environ deux semaines après la mort de son bébé de trois jours, suite au prélèvement de ses échantillons pour le test COVID-19. Le bébé était en bonne santé jusqu’au prélèvement de ses échantillons par écouvillonnage, à la suite de quoi son nez a commencé à saigner, selon la plainte.https://inshorts.com/en/news/baby-dies-after-nose-bleed-following-covid19-swab-test-mother-files-complaint-1598609886138 (article à enregistrer avant censure)

-un test covid cause la mort d’un enfant, l’écouvillon de 15 cm a causé une hémorragie fatale dans la profondeur du nez

https://english.alarabiya.net/en/coronavirus/2020/07/15/Coronavirus-Saudi-child-dies-due-to-a-COVID-19-test-swab-breaking-in-his-nose (article à enregistrer avant censure)

« Un enfant saoudien d’un an et demi est mort lors d’un test PCR à cause de la tige qui s’est brisé dans sa cavité nasale »

https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/09/21/refusons-en-masse-lecouvillonnage-profond/comment-page-1/#comments

-masques et tests contaminés par les nanoparticules

https://odysee.com/@R%C3%A9cents:9/ALERTE–Masques-et-Tests-contamin%C3%A9s-par-des-nanos-vers-!:f?

masque et tests contaminés par morgellons

https://odysee.com/@wakeup:71/Morgellons2:1

https://stoplinkyblc.blogspot.com/2021/04/qui-sont-ces-intrus-dans-les-masques-et.html

https://profidecatholica.com/2021/03/13/tests-experimentaux-sur-lhumanite-pass-sanitaire-medecine-genomique-video/

Catherine Hill de l’université d’Harvard qui veut la dépopulation de la planète preuve ici https://www.hsph.harvard.edu/population-development/research/, veut utiliser une autre méthode pour forcer la piqouze https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/12/29/catherine-hill-cette-dingue-qui-appelle-a-ne-rien-rouvrir-du-tout-et-a-vacciner-ferocement/, enfermer les gens dans des camp pour cela , tester les gens asymptomatiques (donc en bonne santé donc tests faux positifs bidons) de force en s’introduisant chez eux de force https://www.bfmtv.com/sante/covid-19-l-epidemiologiste-catherine-hill-appelle-a-ne-rien-rouvrir-du-tout-et-a-tester-massivement_AV-202012280128.html, leur donner des tests positifs bidons https://redstate.com/michael_thau/2020/09/03/ny-times-up-to-90-of-people-who-tested-positive-for-c19-not-infected-truth-a-whole-lot-worse-pt-3-n253332, enfermer les gens en bonne santé asymptomatique dans des hôtels, et ensuite les piqouzer de force et ensuite attribuer faussement leur mort au covid, alors qu’ils auront été piqouzés contre leur gré dans les hotels dont personne ne connait la localisation pour qu’ils puissent violer les droits de l’homme à leur gré et que personne sache qu’ils ont été piqouzés, comme cela, ils pourront faussement attribuer leur mort aux variants ou covid selon leur fantaisie imaginaire qu’ils peuvent réaliser à souhait avec leurs tests 100% faux.

Voilà leur language trompeur à connaitre pour repérer leur arnaque de duperie de la population

-cas confirmé

testés en bonne santé positifs (variant ou covid selon leur fantaisie) sur leur test 100% faux

– cas suspect

contact de contact d’un faux positif en bonne santé sur leur test 100% faux

– cas à risque

contact d’un faux positif en bonne santé sur leur test 100% faux

Manifestation nationale du peuple français contre ces tests PCR bidons truqués et toute la dictature zanitaire basé sur les tests PCR 100% faux de l’arnaqueur Drosten qui a fait même une étude bidonnée (avec une femme prétendant se faire passer pour une asymptomatique alors qu’elle prenait des médicaments en cachette comme l’a révélé l’enquête indépendante de Fuellmich) pour faire passer les asymptomatiques pour des malades

https://rumble.com/vh9w9d-ils-vont-se-faire-coincer-les-uns-aprs-les-autres-.html

Fauci l’avoue, les asymptomatiques ne donnent pas de virus

https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/4012/96d32b61989679965ed33eee9c2705c69812c028/b1fd72

https://odysee.com/@Abracadabra:3/En-aucun-cas-une-e%CC%81pide%CC%81mie-ne-peut-e%CC%82tre-provoque%CC%81e-par-une-personne-asymptomatique:a

Une étude de Wuhan sur 10 millions de personnes asymptomatiques prouve qu’ils ne donnent pas de virus

https://www.presseteam-austria.at/fr/Une-%C3%A9tude-prouve-que-la-quarantaine-asymptomatique-non-contagieuse-n%27est-pas-tenable/

Marre de ces tyrans arnaqueurs dont le seul but est d’enfermer les faux positifs en bonne santé de leur test arnaque dans les camps de concentration nazis pour atteindre leur objectif de piqouzer 70% des français adultes pour fin juillet 2021.

