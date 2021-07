La fraude pandémique : le SRAS-CoV-2 et ses 73 patentes entre 2008 et 2018… Exposer le crime avec Reiner Fuellmish et le Dr David Martin (vidéo)

Dans cet entretien, le Dr Martin en dit très très long sur toute cette affaire. Comme d’habitude il faut suivre le fric et, en l’occurrence, les patentes / brevets qui amènent ce fric… Il cite ce que nous avions traduit de VT en mars 2020 sur le travail de développement du SRAS-CoV2 à l’université de Caroline du Nord et cite aussi des patentes délivrée à Sanofi (donc Pasteur), ce qui vérifie aussi les dires du Pr. Fourtillan en France. Il s’agit d’un crime contre l’humanité en bande organisée transnationale et le but comme le dit le Dr Martin, n’est pas le coronavirus en lui-même mais le vaccin qui lui est une arme biologique, corroborant également de ce fait les dires du Dr Peter McCullough, cardiologue de renommée internationale qui a dénoncé les injections ARNm comme étant des armes biologiques…

Si ça n’est pas du complotisme à l’échelle internationale on ne sait pas ce qui le sera. Reiner Feullmish travaille à la collecte de dossiers à charge pour un Nuremberg 2.0, c’est excellent, mais sachons qu’un tel évènement ne pourra JAMAIS voir le jour dans le système de fonctionnement actuel… JAMAIS, à moins qu’il ne soit défait et que les peuples vainqueurs et émancipés jugent enfin les crimes dont ils furent et sont toujours victimes aux mains du système étatico-capitaliste génocidaire par essence.

Une fois de plus, il n’y a pas de solution au sein du système et ne saurait y en avoir. Nous devons en sortir, la vérité nous libèrera tous !

~ Résistance 71 ~

« La machine de l’État est oppressive par sa nature même, ses rouages ne peuvent fonctionner sans broyer les citoyens, aucune bonne volonté ne peut en faire un instrument du bien public ; on ne peut l’empêcher d’opprimer qu’en le brisant. »

~ Simone Weil ~

Reiner Fuellmish : La fraude pandémique avec le Dr David Martin (vidéo)

L’illusion démasquée

QuantumLeap (Rumble.com)

20 juillet 2021

Le Dr David Martin donne des détails TRÈS précis sur les énormes incohérences qui enveloppent « l’épidémie du siècle », s’appuyant sur les demandes de brevets associés au Sars cov 2 et aux financements liés, ce que surveille de l’entreprise est depuis 1998 le plus grand souscripteur au monde d’actifs incorporels utilisés en finance dans 168 pays, comprenant l’intégralité du corpus de tous les brevets, demandes de brevet, subventions fédérales, dossiers d’approvisionnement, dossiers gouvernementaux, etc…

Les passages où Dr Reiner Fuellmich fait des traductions en Allemand ont été supprimées pour écourter la séquences. Elles sont toujours présentes dans la vidéo d’origine.

Vidéo originale: (en anglais et allemand)

https://odysee.com/@bonniesmit:0/Dr.-David-E.-Martin-_-Sitzung-60-Die-Zeit-ist-kein-flacher-Kreis:a

Le Dr David E. Martin est le fondateur et président de M·CAM Inc., le leader international du financement de l’innovation, du commerce et du financement des actifs incorporels. Il est le développeur du premier indice quantitatif d’actions publiques basé sur l’innovation et est le Managing Partner des Purple Bridge Funds. Il est le créateur du premier indice quantitatif d’actions publiques au monde – le CNBC IQ100 alimenté par M·CAM. Activement engagé dans l’économie éthique mondiale »…

La vidéo : durée 1h20 complètement traduite en français, pas de sous-titrage, voix en surimpression. vidéo et traduction de très bonne qualité.

https://rumble.com/vk2x3y-reiner-fuellmish-pandemic-fraud-version-intgrale-1h20.html

Pas encore censurée sur YT : (en anglais)

