COVID-19 : alors vaccins ou machines à fabriquer du virus mutant ?…

Le vaccin à ARN et le vaccin recombinant ne sont pas des vaccins, mais poussent le corps à produire du covid et à surstimuler le système immunitaire à l’infini

Anonyme

11 avril 2021

voilà pourquoi il faut dire non en masse au passeport vaccinal

Le soit disant vaccin n’en est pas un, il nous fait fabriquer nous même des virus et nous rend malade.

https://rumble.com/vcmgl8-dr-david-martin-ce-nest-pas-un-vaccin.html

https://odysee.com/@sand:2/Dr-David-Martin—covid19-Pfizer-%E2%80%9CCe-n%E2%80%99est-pas-un-vaccin!%E2%80%9D:7

1) Primo: Il n’empêche pas d’avoir le covid

-Des centaines d’Israéliens infectés par le COVID après avoir été vaccinés avec la version de Pfizer dans le cadre d’une campagne de vaccination frénétique https://magazinelavoixdedieu.wordpress.com/2021/01/03/des-centaines-disraeliens-infectes-par-le-covid-apres-avoir-ete-vaccines-avec-la-version-de-pfizer-dans-le-cadre-dune-campagne-de-vaccination-frenetique/

-« Ce que l’on sait des vaccins Pfizer et Moderna, c’est qu’ils n’empêchent pas d’être infecté par le COVID-19. a déclaré le Dr Richard Novak, médecin spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de l’Illinois – Chicago ».

https://abc7chicago.com/covid-vaccine-news-update-immunity/8781004/ (article à enregistrer avant censure)

-« Le Dr Fauci avertit que les premiers vaccins COVID-19 ne bloqueront pas l’infection ».

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8884031/Dr-Fauci-warns-early-COVID-19-vaccines-prevent-symptoms-not-block-infection.html (article à enregistrer avant censure)

– le but des vaccins covid n’est pas d’empêcher d’avoir le covid

trois des protocoles de vaccination – Moderna, Pfizer et AstraZeneca – n’exigent pas que leur vaccin prévienne une maladie grave du covid, mais seulement qu’il prévienne des symptômes modérés du covid qui peuvent être aussi légers que la toux ou les maux de tête.

https://www.forbes.com/sites/williamhaseltine/2020/09/23/covid-19-vaccine-protocols-reveal-that-trials-are-designed-to-succeed/?sh=11d1410e5247 (article à enregistrer avant censure)

mais comme par hasard, la majorité des gens hospitalisés sont les gens vaccinés… https://reseauinternational.net/en-israel-les-vaccines-representent-21-de-la-population-et17-des-cas-graves-hospitalises/

2) Secondo: non seulement il n’empêche pas d’avoir le covid, mais il n’empêche pas de transmettre le covid:

-« Le PDG de Pfizer admet qu’il n’est « pas certain » que son vaccin COVID-19 empêchera les personnes vaccinées de propager le virus

Il est donc possible que ce virus hautement contagieux continue à se propager après que nous ayons des vaccins. »

https://www.dailymail.co.uk/health/article-9018547/Pfizer-CEO-not-certain-covid-shot-prevents-transmission.html (article à enregistrer avant censure)

-« -Ils ont expliqué que certains vaccins ne nous empêchent pas d’avoir le virus et de pouvoir en infecter d’autres. »

https://www.itv.com/news/2020-11-09/robert-peston-will-the-pfizer-vaccine-make-covid-19-history-or-just-less-dangerous (article à enregistrer avant censure)

– le médecin en chef de Moderna avertit : « Lorsque nous commencerons à déployer ce vaccin, nous n’aurons pas suffisamment de données concrètes pour prouver qu’il réduit la transmission »

https://www.businessinsider.fr/le-medecin-en-chef-de-moderna-avertit-que-le-vaccin-nempechera-pas-la-transmission-du-virus-185911?fbclid=IwAR1SJ0xU4QKQ4qKVTsygHKHSUKYqJQOl40Q1zqg0cilAA4UoUTsWvkMGcn8

-« Moderna, les vaccins Pfizer ne sont pas la solution miracle pour mettre fin à la pandémie, selon un scientifique de Johns Hopkins

Le Dr Anthony Fauci a déclaré que les premiers vaccins permettront de prévenir les symptômes. Selon M. Moss, cela signifie que les personnes vaccinées pourraient être en mesure de transmettre le COVID-19 à d’autres personnes ».

https://www.thedenverchannel.com/rebound/coronavirus-investigations/moderna-pfizer-vaccines-not-silver-bullet-to-ending-pandemic-according-to-johns-hopkins-scientist (article à enregistrer avant censure)

3) Tertio: comme le faux vaccin n’empêche pas de transmettre le covid, ils obligeront les vaccinés à continuer à être confinés et porter des masques

-« Voici pourquoi les personnes vaccinées doivent encore porter un masque

Personne ne sait encore s’ils vous empêcheront de transmettre le virus à d’autres personnes ».

https://www.nytimes.com/2020/12/08/health/covid-vaccine-mask.htmlhttps://www.dailymail.co.uk/health/article-9018547/Pfizer-CEO-not-certain-covid-shot-prevents-transmission.html (article à enregistrer avant censure)

-ils obligent les vaccinés à subir le confinement comme les non vaccinés

https://www.thesun.co.uk/news/13822635/lockdown-can-lifted-if-covid-vaccine-stops-transmission-sage/ (article à enregistrer avant censure)

-Des confinements pour toujours : Le vaccin ne mettra pas fin à la distanciation sociale, selon un médecin du gouvernement britannique

https://magazinelavoixdedieu.wordpress.com/2021/01/03/des-confinements-pour-toujours-le-vaccin-ne-mettra-pas-fin-a-la-distanciation-sociale-selon-un-medecin-du-gouvernement-britannique/

-Belgique : les vaccinés devront continuer à être testés et isolés

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/01/06/belgique-les-vaccines-devront-continuer-a-etre-testes/

4) et quatercio: pire que tout leur soit disant vaccin covid à ARN transforme votre corps en machine à produire du covid:

« ce brin d’ARN va être « lu » par ses ribosomes, qui sont, en quelque sorte, les « usines » chargées de synthétiser les protéines de celle-ci, et va leur faire fabriquer la protéine de spicule du coronavirus »

htps://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/12/11/ce-que-l-on-sait-de-la-surete-des-vaccins-a-arn-messager_6063067_4355770.html

et les lieux ou il y a le plus de covid, sont les lieux ou il y a le plus de vaccination … normal, puisque ce vaccin fait fabriquer du covid par le corps des gens vaccinés .

Une autre façon de voir les choses est que l’ARNm du vaccin produit par les cellules du corps humain fait penser au corps qu’il a une infection virale en cours, pratiquement sans fin. Cela active le système immunitaire de type 1, accompagné d’une inflammation. Contrairement à une véritable infection virale qui a une durée de vie avant de se terminer et que ses composants viraux cessent d’être produits et vus par le système immunitaire, cet ARNm du vaccin bien présent informe au corps que le virus est TOUJOURS LÀ, toujours. CECI active le système immunitaire et maintient la pédale d’accélérateur enfoncée au sol

Hors on sait que sur-stimuler le système immunitaire au niveau maximale sans repos va finir par détruire celui-ci, ainsi que tous les organes protégés par celui-ci et qui deviendront vulnérables une fois que le système immunitaire sur usé ne pourra plus fonctionner

Hécatombe dans les EHPAD à Nice/La Californie met fin aux vaccinations contre le COVID avec un lot de Moderna lié à un “nombre inhabituellement élevé” d’effets indésirables

https://leblogalupus.com/2021/01/19/eutha-nazi-hecatombe-dans-les-ehpad-a-nice-la-californie-met-fin-aux-vaccinations-contre-le-covid-avec-un-lot-de-moderna-lie-a-un-nombre-inhabituellement-eleve-deffets/

https://cv19.fr/2021/02/25/au-moins-3894-morts-suite-a-la-vaccination-covid-19/

Nota Bene: les vaccins recombinants ne sont pas des vaccins non plus, vu qu’Astranezeca n’empêche pas d’avoir le covid ni de le transmettre https://www.forbes.com/sites/williamhaseltine/2020/09/23/covid-19-vaccine-protocols-reveal-that-trials-are-designed-to-succeed/?sh=11d1410e5247 (article à enregistrer avant censure)

Le vaccin russe Sputnik utilise la même technologie qu’Astrazenecas, à tel point, que vous pourrez prendre une dose d’Astrazenecas et dans les 28 jours, utiliser le vaccin russe à la place d’Astrazenecas , car les 2 firmes marchent ensemble :

https://www.theguardian.com/world/2020/dec/11/oxford-covid-vaccine-to-be-combined-with-sputnik-jab-for-trial

Le vaccin d’Astranezeca est un virus recombinant (mélange de 2 virus)

https://prepareforchange.net/2020/11/28/proof-that-astrazenecas-covid-19-vaccine-is-made-with-aborted-human-fetal-tissue/

et Astranezeca transforme également le corps des vaccinés en machine à produire du covid

en effet

le vaccin russe Sputnik qui est de la même technologie qu’Astranezeca https://www.theguardian.com/world/2020/dec/11/oxford-covid-vaccine-to-be-combined-with-sputnik-jab-for-trial, a cette définition:

« The body then produces that protein » (le corps produit la protéine du covid du vaccin sputnik)

https://edition.cnn.com/2020/08/12/europe/russia-coronavirus-vaccine-what-we-know-intl/index.html

donc Le vaccin russe n’est pas traditionnel du tout, il nécessite 2 doses et pousse nos cellules du corps à produire une protéine

https://www.cbc.ca/news/world/russia-vaccine-caution-1.5833611

https://www.theguardian.com/world/2020/dec/11/oxford-covid-vaccine-to-be-combined-with-sputnik-jab-for-trial

comme Sputnik et Astranezeca ont la même technologie, ils ont fait un partenariat pour qu’un client qui doit avoir 2 doses puisse avoir une dose chez l’un (sputnik), une dose chez l’autre( astranezeca)

Sputnik collabore avec le vaccin de Bill Gates, Astranezeca

https://www.verywellhealth.com/astrazeneca-oxford-covid-19-vaccine-5093148

https://www.theguardian.com/world/2020/dec/11/oxford-covid-vaccine-to-be-combined-with-sputnik-jab-for-trial

Recombinant vaccines are products of genetic engineering

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/recombinant-vaccine

Le vaccin recombinant Janssen a exactement la même définition qu’un vaccin à ARN, il pousse les cellules à produire un virus covid génétiquement modifié OGM à l’infini c’est à dire il pousse les cellules à créer la variante covid à l’infini:

« , the Janssen vaccine is an adenoviral vaccine that works by injecting a genetically-modified cold virus into your body. »

« it transports genetic instructions used to create the protein spikes that are found on SARS-CoV-2. Healthy cells can then use these instructions to make their own spikes »

https://www.sciencefocus.com/news/covid-19-janssen-vaccine/ (article à enregistrer avant censure)

Encore une preuve que les vaccins recombinants et les vaccins à ARN ont la même fonction, transformer le corps humain en machine à produire du covid

Dr Paul Offit admet que les vaccins à ARN et recombinants font la même chose au corps , donc comme on sait déjà que les vaccins à ARN font que les cellules produisent du covid, cela montre que les vaccins recombinants le font également:

« Le Dr Paul Offit, directeur du Centre d’éducation sur les vaccins de l’hôpital pour enfants de Philadelphie, a déclaré que les vaccins Moderna, Pfizer et J&J Covid-19 adoptent tous une approche similaire, mais qu’il existe une petite différence avec l’approche de J&J.

« Dans le cas du vaccin de Moderna et Pfizer, vous donnez simplement le gène dans une nanoparticule de lipide ou une gouttelette de graisse », a déclaré M. Offit. « Dans le cas de J&J, vous donnez le gène dans un virus »

https://edition.cnn.com/2021/01/22/health/covid-19-vaccines-johnson-and-johnson-next/index.html

DONC les 2 vaccins à ARN et recombinant ont le même résultat final, pousser les cellules du corps à produire à l’infini un pathogène, la seule différence c’est la méthode de transport du pathogène dans les cellules ( pour le vaccin à ARN, le gène du covid qui sera reproduit par les cellules est dans la nanoparticule lipide, pour le vaccin recombinant le gène du covid ce sera à l’intérieur d’un virus génétiquement modifié pour passer outre les défenses immunitaires et pénétrer directement dans la cellule qui ensuite répliquera le gène du covid) qui va modifier le génome et pousser à reproduire à l’infini le pathogène par toutes les cellules du corps.

Ils admettent que le vaccin Janssen n’empêche pas d’attraper le covid ni de le transmettre

, ils prétendent juste que cela empêche d’attraper la plus sévère forme de covid

https://www.dutchnews.nl/news/2021/01/janssens-single-shot-vaccine-offers-66-protection-johnson-johnson-says/

Le vaccin de Janssen a déjà tué un cobbaye du vaccin

https://numidia-liberum.blogspot.com/2020/10/covid-le-grand-remplacement-de-la-grippe.html

https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/coronavirus-lessai-du-vaccin-de-johnson-johnson-interrompu-1255061

Le labo Janssen a réclamé être exonéré de toute responsabilité sur les effets secondaires de son faux vaccin covid

https://seekingalpha.com/news/3608810-coronavirus-vaccine-makers-seek-eu-liability-protections

et il est fort possible que ce vaccin contiendra le HIV, vu que Janssen et Bill Gates bossent sur la nouvelle pandémie HIV

https://www.jnj.com/media-center/press-releases/johnson-johnson-and-partners-announce-first-efficacy-study-for-investigational-mosaic-hiv-1-preventive-vaccine

après tout, on sait déjà que les vaccins australiens contiennent le HIV

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-l-australie-stoppe-un-vaccin-anti-covid-suite-a-un-faux-depistage-de-vih-7081772

le vaccin Janssen cause 20 maladies incurables, donc probablement 20 morts vu qu’on a aucune nouvelle d’eux depuis, lors des essais de leurs faux vaccins

https://thevaccinereaction.org/2020/10/20-volunteers-suffer-serious-reactions-to-johnson-johnsons-covid-19-vaccine/

site qui comptabilise les décès causés par les thérapies géniques covid

https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&VAX=COVID19&DIED=Yes&fbclid=IwAR2UmvXXXBht-NQ5F26JrAkJNyyao54rjsKyWq6HwRhlYl7PHmWl31hshB

https://jbl1960blog.wordpress.com/2021/02/21/nouveau-dossier-pdf-a-diffuser-sans-pitie-pour-refuser-la-vaccination-comme-seule-solution/

http://stoplinky28.blogg.org/mise-en-garde-contre-le-vaccin-arnm-a205013700

http://stoplinky28.blogg.org/sputnik-ne-sera-pas-la-solution-de-rechange-a205114002

donc voilà, toute cette dictature soit disant pour protéger du covid, pour au final, imposer un faux vaccin à ARN qui fait fabriquer du covid par le corps des personnes vaccinés

Bref du vrai foutage de gueule

ils prennent la population mondiale pour des idiots

et pour ceux qui sont les plus résistants, ils comptent leur faire avaler par la force leur arnaque injection à ARN qui tue, c’est à dire mettre en prison (vu que les amendes sont impossibles à payer), et les piquer par la force quand ils sont dans leurs cellules, et ensuite faire faussement passer leur mort pour du covid

https://cv19.fr/2021/02/25/en-espagne-la-galice-va-punir-ceux-qui-refusent-de-se-faire-vacciner-contre-le-covid-19/

= = =

Notre page « Coronavirus, guerre contre l’humanité »

« COVID-19 du mythe aux statistiques » (PDF)

« COVID-19 des statistiques au scandale d’état » (PDF)

Share this: Twitter

Facebook

Articles similaires