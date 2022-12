2022 année terrible mais aussi année du commencement du grand éveil des peuples…

En hommage au Professeur Luc Montagnier et du Dr Vladimir Zelenko, tombés durant la lutte de l’humanité contre la guerre biologique menée contre elle…

Résistance 71

31 décembre 2022

2022 a été l’année de la continuité dans l’attaque biologique de l’oligarchie étatico-marchande contre l’humanité par injections multiples à ARNm OGM et bio-nano-technologiques mortifères. Des dizaines de millions de personnes dans le monde ont subi des effets secondaires désastreux, bon nombre sont morts. Nous ne voyons toujours que la partie émergée de cet iceberg génocidaire à l’échelle planétaire, de cette guerre biologique que la pourriture oligarchique a engagé contre nous, les peuples. Nous n’avons pas fini de constater les effets néfastes engendrés, mais cela a aussi pour effet de faire prendre conscience à de plus en plus de personnes que la science et la médecine ont, de longue date, été détournées à des fins criminelles servant un agenda de domination totale global au détriment de l’intérêt général.

Aussi, pour cette année 2022, avons-nous sélectionné pour (re)lecture impérative, ce que nous considérons être les trois textes les plus importants de l’année écoulée résultant de nos traductions et toujours superbement mis en page par Jo :

« Le véritable Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la santé publique » (RFK Jr)

Karen_Kingston_SRAS-CoV-2-COVID19-lattaque-nano-bio-technologique-sur-lhumanite

Bilan de trois ans de guerre biologique contre l’humanité (Résistance 71)

Nous désirerions aussi ajouter quelques lectures des plus importantes pour nous préparer efficacement à l’action qui s’annonce pour l’année 2023 et suivantes, pour préparer la société des sociétés organiques et spirituelles du post-marasme étatico-marchand en fin de parcours d’implosion. Nous devons individuellement et collectivement comprendre que l’État-marchand et son oligarchie nous ont déclaré ne guerre sans merci et que des évènements comme la guerre en Ukraine ne sont tristement que des épiphénomènes participant plus à l’illusion de l’arbre cachant la forêt, ce, même si la misère du peuple ukrainien est bien réelle. Nous devons nous lever et dire NON ! ainsi qu’agir de concert en frères en humanité… Le vieux monde se meurt… achevons-le et construisons la société harmonieuse de demain, hors état, hors marchandise, hors argent et hors salariat, une société des sociétés unie dans la diversité de sa complémentarité et de nouveau en harmonie avec une Nature qu’elle cessera de vouloir dominer.

Du chemin de la société vers son humanité réalisée (Résistance 71)

Appel au socialisme (Gustave Landauer)

Saul_Newman_L-anarcho-mysticisme-de-gustav-landauer

Anarqxista_Goldman_Gustav-Landauer-sur-les-relations-anarchistes

Zenon_Catharsis

