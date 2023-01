Meilleurs vœux 2023 ! Que cette année voit le début du grand chambardement vers la nouvelle société organique émancipée…

Résistance 71

1er janvier 2023

Et en une aube nouvelle…



Le peuple se dressa…

Le prophète

Tourmenté d’une soif spirituelle,

j’allais errant dans un sombre désert,

et un séraphin à six ailes m’apparut

à la croisée d’un sentier.

De ses doigts légers comme un songe,

il toucha mes prunelles.

Mes prunelles s’ouvrirent voyantes

Comme celles d’un aiglon effarouché.

Il toucha mes oreilles,

elles se remplirent

de bruits et de rumeurs.

Et je compris l’architecture des cieux

et le vol des anges au-dessus des monts,

et la voie des essaims

d’animaux marins sous les ondes,

le travail souterrain

de la plante qui germe.

Et l’ange, se penchant vers ma bouche,

m’arracha ma langue pécheresse,

la diseuse de frivolités et de mensonges,

et entre mes lèvres glacées

sa main sanglante

il mit le dard du sage serpent.

D’un glaive il fendit ma poitrine

et en arracha mon cœur palpitant,

et dans ma poitrine entrouverte

il enfonça une braise ardente.

Tel un cadavre,

j’étais gisant dans le désert,

Et la voix de Dieu m’appela :

Lève-toi, prophète,

vois, écoute et parcourant

et les mers et les terres,

Brûle par la Parole

les cœurs des humains.

~ Alexandre Pouchkine, 1826 (traduction de Prosper Mérimée) ~

Et une chanson de circonstance perpétuelle jusqu’à notre émancipation finale dans la Commune Universelle de notre humanité enfin réalisée :

« Les cerises de Mr Clément », M. Fugain, 1973 :

Il n’y a pas de solution au sein du système ! (Résistance 71)

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

4 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

