Escroquerie en cours : pas plus d’urgence climatique anthropique que de beurre en branche…

Pas plus de « science climatique » non plus que de beurre en branche, tout est décision politique basée sur la nouvelle religion scientiste : la science des modèles informatiques qui bidouillent à souhait toutes données pour que celles-ci se plient à des conclusions établies d’avance (escroquerie du GIEC, qui est une entité politique et non pas scientifique). Il n’y a plus de science empirique, de science des données réelles de terrain, tout passe par les algorithmes informatiques à qui on fait dire ce qu’on veut selon les données entrées. Les mêmes guignols de la science ont pondu les « modèles COVID » et leur projections délirantes. Le but est double : bidouiller les résultats pour justifier de décisions POLITIQUES totalitaires et liberticides et ENTRETENIR LA PEUR chez la masse des gens sans laquelle il est impossible au système de perdurer.

Cessons d’avoir peur ! Sachons dire NON ! et Organisons-nous pour remplacer ce système étatico-marchand inique et criminel par la société des sociétés organique de notre humanité enfin réalisée.

Tout ceci devrait maintenant couler de source pour le plus grand nombre. L’heure n’est plus de suivre, mais de renverser la table et prendre nos affaires en main. Tout le reste n’est et ne sera que pisser dans un violon…

Il n’y a pas et ne saurait y avoir de solution au sein du système, qu’on se le dise !

~ Résistance 71 ~

1540 experts sont d’accord sur le fait qu’il n’y a pas d’urgence climatique

Martin Armstrong

27 avril 2023

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

3 Mai 2023

Il n’y a pas d’urgence climatique. Comme je le dis depuis des années, l’agenda du changement climatique pour mettre un terme à la consommation d’hydrocarbures n’est qu’un plan frauduleux pour toujours gagner plus de contrôle et de pouvoir. The Global Climate Intelligence Group (CLINTEL) est une fondation indépendante fondée en 2019 par le professeur émérite de géophysique Guus Berkhout et le journaliste scientifique Marcel Crok. “La position et point de vue de CLINTEL sur le climat peut facilement être résumé ainsi : il n’y a aucune urgence climatique”. Plus de 1450 experts tous respecvtés dans leurs domaines indépendants ont rejoint CLINTEL pour diffuser le message qu’il n’y a pas de données scientifiques qui indiquent que le changement climatique est propagande politique.

“La science du climat devrait être moins politique et politisée, alors que les politiques du climat devraient être plus scientifiques. En particulier, les scientifiques devraient insister sur le fait que leur modèle informatique ne sont pas le résultat d’un tour de magie : les modèles informatiques sont faits par les humains. Ce qui en sort est totalement dépendant de ce que les théoriciens et les programmeurs y ont mis : hypothèses, assomptions, supputations, relations, paramètres, contraintes de stabilité, etc… Malheureusement, dans la science du climat, la plupart de ces facteurs introduits ne sont pas annoncés, expliqués.

Croire le résultat d’un modèle informatique de climat c’est croire en ce que les créateurs de ce modèle y ont mis. C’est précisément le problème de la discussion sur le climat d’aujourd’hui pour laquelle la science des modèles, les modèles informatiques climatiques sont essentiels et centraux. La science climatique a dégénéré en une discussion basée sur des croyances et non pas sur une science efficace et auto-critique. Nous devrions nous libérer de la croyance naïve en ces modèles climatique immatures. Dans le futur, la recherche sur le climat doit donner bien plus d’importance à la science empirique.”

La science climatique en ce moment part d’une notion préconçue qui mène à des études et recherches biaisées et sans valeur, souvent financées par ceux qui y ont un intérêt spécifique. Les experts du climat ont convaincu le monde (NdT : non.. pas tout le monde quand même…) que le CO2 est un polluant alors qu’il est absolument essentiel à la vie sur cette planète. Ils nous ont aussi menti et affirmé que les désastres naturels sont en quelque sorte créés par l’humain alors qu’il n’y a pas l’ombre d’une preuve pour soutenir cette thèse. Le climat a toujours varié selon des cycles, le plus récent, Le “petit âge glaciaire” s’étant achevé vers 1850. Nous faisons l’expérience des cycles de la Nature de réchauffement et il n’y a absolument aucune raison de s’alarmer.”

Nous DEVONS QUESTIONNER pourquoi les gouvernements à travers le monde se battent becs et ongles pour éliminer les hydrocarbures de notre mode de vie tel que nous le connaissons ? Pourquoi suivons-nous l’agenda 2030 du Forum Economique Mondial FEM/Davos pour sauver une planète qui n’a absolument pas besoin d’être sauvée ? (NdT : pas du RCA en tout cas, de la pollution véritable et des crimes en bande organisée de l’oligarchie, oui, sans aucun doute…) Pourquoi permettons-nous à nos représentants élus de dépenser des fonds sans fin pour une cause totalement imaginaire ? Tout a un cycle, ceci inclut le temps et le climat. Alors même que le climat puisse changer (naturellement), il n’y a absolument rien que les humains puissent faire pour altérer le cours de la nature et ceux qui disent le contraire mentent, c’est tout.



Où nous en sommes des cycles climatiques…

