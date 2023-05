COVID19 et génocide à l’arme biologique ARNm : un rapport de Pfizer à la FDA et CDC en février 2021 mentionnait le carnage des injections ARNm chez les femmes enceintes et les nourrissons… Ils savaient, ce crime contre l’humanité est totalement prémédité (Naomi Wolf)

Résistance 71

5 mai 2023

Ceci résume ce qui est dit dans l’entretien qu’a eu Naomi Wolf sur le Stew Peters Show :

Naomi Wolf (Ph.D, Oxford), jourmaliste, activiste, auteure de 5 livres dont « The Myth of Beauty » (1991) a été l’invité du Stew Peters Show il y a quelques jours où elle a partagé quelques informations supplémentaires sur le génocide planétaire COVID / ARNm en cours. Nous avons traduit et publié récemment un article de Naomi Wolf divulguant depuis les rapports Pfizer les 11 points clefs concernant l’arme biologique ARNm maintenus au secret jusqu’à récemment. Elle divulgue plus d’information sur les effets secondaires drastiques voire mortels qu’ont les injections à ARNm soi-disant « anti-CIVID19 » sur les femmes enceintes, leurs fœtus et leurs nouveaux nés.

Tout ceci émerge de documents internes de Pfizer qui furent l’objet d’un rapport à la FDA et au CDC aux Etats-Unis à partir de documents que Pfizer demanda être classés confidentiels pour 75 ans, ce qui fut refusé par un juge fédéral et ordonné pour diffusion et analyse immédiates.

Le rapport mentionne que dès le début 2021, en février pour être précis, la FDA et le CDC savaient depuis un rapport de Pfizer sur leurs essais cliniques des injections à ARNm sur des femmes enceintes, que ces injections présentaient de graves dangers pour la vie humaine, la grossesse des femmes enceintes et les fœtus ainsi que les bébés.

3500 experts aux Etats-Unis lisent toujours en ce moment mêmes les dizaines de milliers de pages des rapports et documents de Pfizer et de leurs essais cliniques.

En février 2021, il y a donc 2 ans et 3 mois de cela, Pfizer stipulait que les injections ARNm posaient de graves dangers pré et post natals, pour les femmes enceintes injectées, leurs fœtus et les bébés qu’elles allaitaient. La directrice du CDC aux Etats-Unis déclara 3 jours après avoir reçu un rapport de Pfizer à ce sujet que les « injections ´´étaient sûres et efficaces » pour les femmes enceintes et le CDC s’engagea dans une vaste campagne d’injection ARNm pour les femmes enceintes et les nourrissons. La directrice du CDC savait les dangers encourus. Cette décision d’aller de l’avant ne peut être qualifiée que de crime contre l’humanité. L’opération injections ARNm fut intentionnellement mise en place pour tuer, rendre malade ou sévèrement handicaper des millions de personnes, compris femmes enceintes et nouveaux nés…

La FDA et le CDC savaient… Personne ne peut plaider l’ignorance, car les dates sont concordantes. Il s’agit d’un crime de meurtre avec préméditation, c’est à dire en terme légal : un assassinat, de surcroit en bande organisée et de masse, tout cela défini à Nüremberg.

Le document de Pfizer est aussi très explicite sur les contacts des femmes pré et post grossesses avec des hommes injectés à l’ARNm, les nano-particules se diffusant via les fluides corporels et notamment le sperme.

Le rapport fait état de nouveaux-nés souffrant de grandes détresses respiratoires notamment de pneumothorax (poches d’air entre la plèvre et le poumon), conditions qui est en hausse partout dans les décès post-natal dans le monde. 19% des bébés allaités par leurs mères ont développé de graves effets secondaires indiquant que les nanoparticules toxiques passent aussi dans le lait maternel. Il y a donc exposition via le lait maternel.

La FDA et le CDC ont poussé les femmes enceintes à se faire injecter ainsi que les enfants. Ces deux organismes savaient de par le document de Pfizer ce que risquaient les mères et les enfants.

A 12’30 dans la vidéo, Naomi Wolf déclare que de tous les intervenants lanceurs d’alerte, elle fut celle la plus réticente à dire que cela était prémédité et qu’il s’agissait d’un génocide, car elle n’avait pas de claires preuves sous les yeux. Elle déclare que suite à ce rapport, la preuve est là et qu’il n’est plus question de nier l’intention de nuire. Elle ajoute que l’expérience fut faite et mise en place pour s’assurer que les bébés meurent. Pour Naomi Wolf, ce rapport de Pfizer à la FDA / CDC est la preuve, le « smoking gun », l’arme du crime encore fumante qui prouve l’intention de nuire et donc l’assassinat de masse / génocide en cours.

La vidéo de Naomi Wolf chez Stew Peters ci-dessous :

https://stewpeters.com/video/2023/05/fda-pfizer-are-baby-killers-pfizer-knew-shots-caused-fetal-deaths-spontaneous-abortions/

