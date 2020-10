Hiver 2020-21 CoV19 + 5G = chômage, famine et dépopulation programmée

En marche vers la dictature technotronique

Plan de l’élite dépopulationniste pour cet hiver: objectif faire crever les gens par le froid (coupure des compteurs linky) et la famine (coupure des compteurs linky rendra impossible le travail des auto-entrepreneurs et salariés en télétravail donc chômage= famine) et la 5G

Anonyme

26 octobre 2020

Le premier président qui a imposé les compteurs linky en France a avoué qu’il était pour la dépopulation, donc cela prouve que les compteurs linky c’est pour la dépopulation

https://resistance71.wordpress.com/2019/04/08/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-compteurs-intelligents/

moyens mise en œuvre de dépopulation durant l’hiver 1décembre 2020- 28 février 2021:

-créer un chômage en instaurant un confinement et couvre feu tous les 2 réclamés par bill gates

https://www.somagnews.com/bill-gates-number-cases-will-increase-rapidly-countries-not-declaring-curfew/

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/09/26/covid-19-il-existe-une-solution-pour-eviter-les-contaminations-a-noel-decreter-un-confinement-durant-la-periode-de-l-avent_6053680_3232.html

Bill Gates achète des médias pour contrôler l’actualité (de Robert F. Kennedy Jr.) kla.tv 18.10.2020

https://www.kla.tv/fr

La Fondation Bill & Melinda Gates a subventionné le journal Le Monde à hauteur de 4 millions de dollars

https://www.nexus.fr/actualite/news/fondation-bill-melinda-gates-le-monde/

(Bill Gates veut un confinement mondial de décembre jusqu’au vaccin tueur de Bill Gateshttps://edition.cnn.com/2020/10/21/health/covid-19-vaccine-trial-brazil-astrazeneca-death-bn/index.html https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/covid-19-trump-l-assure-les-am%C3%A9ricains-auront-un-vaccin-d-ici-avril-2021/ar-BB19bkm3 http://stoplinky28.blogg.org/info-importante-a-relayer-a202359170 ) le confinement oblige le télétravail pour conserver son job, mais lequel ne sera pas possible à cause de la coupure des compteurs linky (pas d’électricité donc pas d’ordi donc pas d’internet) prévu cet hiver par les dépopulationnistes http://stoplinky28.blogg.org/hiver-2020-pas-suffisamment-d-electricite-pour-chauffer-les-foyers-a203887038

– imposer les antennes 5G à partir du 23 novembre et faire payer la facture d’électricité de la 5G aux habitants de l’immeuble à travers la facture d’électricité ou la facture du loyer, ne pas leur dire que leur facture d’électricité grimpe à cause de la 5G vu qu’on leur fait croire que s’ils n’ont pas assez d’électricité c’est uniquement leur faute et pas à cause de la 5G ( et de ses milliers de cellules intelligentes)

donc si vous voulez gardez vos compteurs normaux, refusez linky et 5G, ne pas subir la coupure d’électricité qui peut causer fin du télétravail donc chômage, donc camps de concentration, donc vaccin tueur de Bill Gates

faites une réunion des copropriétaires de l’immeuble avant le 22 novembre 2020 pour empêcher Enedis d’être propriétaire de la colonne montante de votre immeuble

http://resistance-verte.over-blog.com/2020/10/expropriation-des-colonnes-montantes-electriques-des-immeubles-d-habitation.html

– chasser ceux qui n’auront pas payé les factures d’électricité en hausse à cause de la 5G (ou les victimes des incendies des compteurs linky, car la coupure à distance des compteurs linky augmente le risque d’incendie, à cause de la création des points chauds à distance via l’injection des ondes dans le circuit électrique http://stoplinky28.blogg.org/au-sujet-des-incendies-de-compteurs-electriques-derniere-generation-a202299048) dans les camps de concentration des sans domiciles fixes en attendant le vaccin de Bill Gates qui les achèvera dès la fin de l’hiver

https://resistance71.wordpress.com/2020/10/09/dictature-technotronique-en-marche-vaccin-covid-arnm-hydrogel-enzyme-luciferase-cocktail-modificateur-genetique/

ils vont couper l’électricité avec le compteur linky en hiver http://stoplinky28.blogg.org/hiver-2020-pas-suffisamment-d-electricite-pour-chauffer-les-foyers-a203887038, parce qu’ils comptent installer la 5G dans les immeubles dès le 23 novembrehttp://resistance-verte.over-blog.com/2020/10/expropriation-des-colonnes-montantes-electriques-des-immeubles-d-habitation.html (sauf si les copropriétaires s’opposent avant le 22 novembre à l’expropriation des colonnes montantes par Enedishttp://resistance-verte.over-blog.com/2020/10/expropriation-des-colonnes-montantes-electriques-des-immeubles-d-habitation.html ), et la 5G consomme 3.5 fois plus d’électricité que la 4G

https://fr.businessam.be/en-chine-la-5g-consomme-tellement-denergie-quon-la-coupe-la-nuit/

donc ils veulent accuser et culpabiliser les gens d’être de trop grands consommateurs d’électricité, alors que ce sont leurs antennes 5G et compteurs linky qui consomment trop

bien sur ils préfèrent couper les compteurs linky à distance plutôt que la 5G, vu que la 5G est encore plus nocive pour la santé (augmentation de différentes pathologies à cause des ondes

https://exoportail.com/comment-reduire-lexposition-aux-champs-electromagnetiques/), ils veulent qu’on l’ait 24h/24, 7j/7, alors oui, pour la 5G, pas de problème, peu importe combien d’électricité la 5G consomme, peu importe que les gens crèvent de froid, ils vont continuer à imposer la 5G dans les immeubles, et les factures d’électricité de la 5G seront payés par les habitants d’immeuble à travers l’augmentation des factures des loyers (quand Enedis sera propriétaire de la colonne montante des immeubles, une partie de la facture du loyer de tous les apparts de l’immeuble lui sera donné pour entretenir les objets connectés et en donner à ses copains opérateurs 5G copropriétaires de l’immeuble avec lu quand il aura loué une partie des colonnes montantes pour installer la 5G)

Avec la 5G, fin de l’internet gratuit illimité même pour ceux qui utiliseront encore la 4G, Bluetooth, 3G etc…car la facture d’électricité de la super énergivore 5G se répercutera également sur la 4G, Bluetooth et la 3G

Un peu comme l’électricité est déjà surfacturé pour les couts du nucléaire et les couts du compteur linky

le compteur linky surfacture https://stoplinky76320.wordpress.com/2017/11/04/video-et-explication-de-la-hausse-des-consommations-avec-le-linky-next-up/ https://www.youtube.com/watch?v=93MCGsmq3rs , l’ADEME reconnaît que le compteur linky est très énergivore, car demande l’utilisation de répéteurs, 700 000 nouveaux émetteurs, la pose d’antennes, pour assurer la liaison entre les concentrateurs et le réseau de téléphonie mobilehttps://actu.fr/occitanie/montcuq-en-quercy-blanc_46201/lot-linky-compteur-rassemble-envers-contre-lui-montcuq_20384541.html,

la 5G sera surfacturé car trop consommatrice d’électricité,

car tout comme le compteur linky, elle nécessite énormément d’antennes relais énergivores en électricité et de l’installation de cellules intelligentes partout pour son fonctionnement

» Les coûts en électricité de la 5G sont plus importantes en raison du besoin d’un plus grand nombre d’antennes et d’une couche plus dense de petites cellules. Les installations de calcul de pointe nécessaires pour prendre en charge le traitement local et les nouveaux services de l’internet des objets (IoT) augmenteront également la consommation d’énergie globale du réseau.

Les estimations exactes diffèrent selon les sources, mais MTN affirme que le consensus du secteur est que la consommation d’énergie de la 5G doublera, voire triplera, pour les opérateurs de téléphonie mobile, une fois que les réseaux 5G auront atteint leur taille maximale.

.https://www.fiercewireless.com/tech/5g-base-stations-use-a-lot-more-energy-than-4g-base-stations-says-mtn

et que les opérateurs perdraient de la tune s’ils n’augmentaient pas à la fois le prix de leurs tarifs 5G, 4G, 3G bluetooth, etc… donc voilà pourquoi ils veulent la fin de l’internet gratuit illimité quand ils auront fini d’installer la 5G

avec la fin de l’internet gratuit illimité viendra la dictature car avec la 5G viendra l’intelligence artificielle totalitaire car l’intelligence artificielle a besoin de la 5G pour fonctionner

source citation:

« La 5G va être un ballon d’oxygène pour l’intelligence artificielle. L’IA a besoin de beaucoup de données pour vous répondre et un réseau comme la 4G n’est pas suffisant. Il faut la 5G. »

https://www.businessinsider.fr/samsung-investit-22-milliards-dollars-en-intelligence-artificielle-5G-2018 (article à enregistrer avant censure, car un article montrant que l’intelligence artificielle utilise la 5G a déjà été censuré https://www.gigalight.com/fr/community/5g-network-is-driving-the-evolution-of-artificial-intelligence/ (article censuré))

le mouvement d’alerte mondiale contre la dictature de l’intelligence artificielle et la 5G, il faut le faire avant la fin de l’installation de la 5G, parce que les téléphones fixes dépendent des box internet maintenant, et comme après l’installation de la 5G, ils vont mettre la fin de l’internet illimité gratuit.« La 5G (La 5ème génération de standard pour la téléphonie mobile) est susceptible de mettre fin à la connexion « gratuite » à Internet »

https://www.wedemain.fr/Comment-la-5G-va-nous-faire-basculer-dans-le-monde-de-l-internet-des-objets_a1857.html

Il sera impossible de téléphoner à sa famille (donc non seulement les gens seront interdits de sortir voir leurs proches, mais ne pourront plus jamais communiquer avec leurs familles avec le téléphone fixe connecté à la box) ni d’aller sur le net (à moins d’avoir un très gros portefeuille).

Officiellement ils diront qu’ils voudront la fin de l’internet illimité gratuit pour raisons écologiques, mais ils n’avoueront jamais que c’est à cause de la 5G qui provoque une surconsommation d’électricité, ces hypocrites

https://www.fiercewireless.com/tech/5g-base-stations-use-a-lot-more-energy-than-4g-base-stations-says-mtn

https://www.scmp.com/abacus/tech/article/3098964/5g-towers-are-consuming-lot-energy-so-china-unicom-putting-some-them

https://www.lalibre.be/planete/environnement/le-lourd-poids-environnemental-et-energetique-de-la-5g-5f59061b9978e2322faffd69

https://www.liberation.fr/checknews/2020/07/17/la-5g-est-elle-extremement-consommatrice-d-energie-comme-l-affirme-julien-bayou_1793102

l’équipementier chinois Huawei dévoile que les stations de base 5G peuvent consommer jusqu’à 3,5 fois plus d’énergie que leurs équivalentes 4G.

https://fr.businessam.be/en-chine-la-5g-consomme-tellement-denergie-quon-la-coupe-la-nuit/

Sauf cet article qui a bien avoué que la fin de l’internet illimité c’est bien à cause de la 5G

https://www.wedemain.fr/Comment-la-5G-va-nous-faire-basculer-dans-le-monde-de-l-internet-des-objets_a1857.html

https://resistance71.wordpress.com/2020/09/29/dictature-technotronique-le-passage-4g-5g-sera-extremement-energivore-et-plombera-les-budgets-en-plus-de-detruire-notre-peu-de-liberte-et-de-sante-restant/

Avec la 5G ce sera la FIN DE L’INTERNET en hiver, car ils couperont les compteurs linky à distance (donc plus d’internet) car la 5G consomme trop d’électricité, et ils couperont les compteurs linky en disant qu’il n’y a pas assez d’électricité pour l’hiver, en réalité, c’est parce qu’il n’y aura pas assez d’électricité à la fois pour la 5G et les compteurs linky, or comme tous les caméras et objets big brother sont connectés à la 5g, ils préféreront couper les compteurs linky à distance, plutôt que d’éteindre les antennes 5G (leurs armes de contrôle de foule à distancehttps://www.youtube.com/watch?v=Hv9gN3GjCN0)

Donc ils auront toujours l’électricité pour les antennes 5G

Mais jamais pour envoyer l’électricité pour les logements

et bien entendu accuseront toujours les gueux que c’est leur faute , en disant qu’ils consomment trop, et pas le fait que leurs antennes 5G consomment trop d’électricité, 3.5 fois plus d’électricité que la 4G

Les vaccins covid OGM à ADN ou ARN de tous les labos c’est pour ruiner la santé

https://edition.cnn.com/2020/10/21/health/covid-19-vaccine-trial-brazil-astrazeneca-death-bn/index.html

les labos eux mêmes n’ont pas confiance dans leurs vaccins covid puisqu’ils réclament d’en être exonérés toute responsabilité en cas d’effets secondaires

https://www.capital.fr/entreprises-marches/vaccins-contre-la-covid-lue-indemnisera-les-laboratoires-en-cas-deffets-secondaires-inattendus-1379072

alors comment peuvent-ils avoir le culot de demander aux populations d’avoir confiance en un produit dont ils ne font pas confiance eux mêmes?

Les gouvernements pensent que les gens sont des imbéciles?

d’ailleurs ils reconnaissent eux mêmes que le vaccin n’est pas efficace

ils ont admis dans ces articles

https://o.canada.com/health/covid-19-vaccine-efforts-provide-hope-but-no-silver-bullet-to-stop-pandemic-tam/wcm/f9c77d43-0719-4057-ba0a-dfc14c4bdf1a

https://thetyee.ca/Analysis/2020/06/03/Vaccine-Will-Not-Erase-Pandemic/

que les vaccinés continueront à subir les tests et les quarantaines et les masques, car le but du vaccin n’a jamais été de lutter contre le covid, mais de rendre malade les gens exprès et de donner ainsi un prétexte à plus de mises en isolements dans les camps d’exterminations nazis)https://resistance71.wordpress.com/2020/10/09/dictature-technotronique-en-marche-vaccin-covid-arnm-hydrogel-enzyme-luciferase-cocktail-modificateur-genetique/

Aucun labo veut prendre responsabilité sur les effets secondaires des vaccins

donc tous les vaccins sont toxiques par définition, vu qu’aucun labo ne veut prendre la responsabilité des effets secondaires, donc même si les vaccins entrainent un décès, les labos ne seront pas responsables donc les labos ont le permis légal de tuer tout individu sur Terre sans aller en prison (montre que notre société enferme les bonnes gens mais laisse les criminels diriger le monde)

https://www.capital.fr/entreprises-marches/vaccins-contre-la-covid-lue-indemnisera-les-laboratoires-en-cas-deffets-secondaires-inattendus-1379072

ils font croire que le traitement contre le covid n’existe pas, pour imposer le vaccin tueur de Bill Gates qui collabore avec tous les labos des vaccins du monde qui refusent tous d’être responsables des effets secondaires de leurs vaccins

https://www.lefigaro.fr/societes/vaccins-covid-19-l-ue-nbsp-indemnisera-les-laboratoires-en-cas-de-problemes-20200827

COVID19 – L’équipe médicale d’Agnès Buzyn soigne avec l’hydroxychloroquine qu’elle a classé en substance vénéneuse!

https://www.youtube.com/watch?v=TTarhrKRIjU (vidéo à enregistrer avant censure)

le journal Israel reconnait que Buzyn a soigné un client riche à la chloroquine

https://www.europe-israel.org/2020/04/temoignage-agnes-buzyn-soigne-ses-patients-a-lhydroxychloroquine-traitement-toujours-interdit-en-medecine-de-ville-par-le-gouvernement-video/

l’armée française se soigne à la chloroquine

https://factuel.afp.com/oui-larmee-francaise-sest-procure-de-la-chloroquine-elle-invoque-un-achat-de-precaution

les gens tombent malades à cause des carences en vitamines et guérissent grâce à celles ci sinon, les riches positifs du covid (prince charles 71 ans quarantaine 7 jours à domicilehttps://popculture.com/celebrity/news/prince-charles-reportedly-out-isolation-coronavirus-diagnosis/https://www.youtube.com/watch?v=kpyYSaBjM9g, etc…) qui ont des potagers bios bourrés de vitamines ne péteraient pas autant la forme pour voyager et instaurer la dictature

https://www.closermag.fr/royautes/prince-charles-son-voyage-surprise-au-koweit-sur-demande-de-la-reine-1179355

hélas, les médecins ne donnent jamais de vitamines à leurs patients

ils leur interdisent même de s’en procurer en les interdisant de sortir pour en acheter via la quarantaine de durée indéterminée qui leur fait manquer aussi de force la vitamine d

voir les autres vitamines nécessaires pour le système immunitaire ici commentaire e 13:29

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/10/19/christophe-barbier-foule-aux-pieds-la-liberte-dexpression-et-la-constitution-au-nom-de-la-liberte-dexpression/#comments



Avec Bill « la piquouze »…

Big Pharma engrange le flouze

Le vaccin contre la grippe augmente les risques de coronavirus de 36 % selon une récente étude du Pentagone ►

http://www.profession-gendarme.com/le-vaccin-contre-la-grippe-augmente-les-risques-de-coronavirus-de-36-selon-une-recente-etude-du-pentagone/

Les expériences sur les modèles animaux montrent que les nanoparticules des vaccins biopersistant dans les monocytes des tissus peuvent transloquer dans un premier temps vers les ganglions lymphatiques de drainage avant de rejoindre la circulation sanguine via phagocytose pour atteindre la rate et s’accumuler progressivement dans le cerveau.

https://www.vaccinssansaluminium.org/biographie-gherardi/

L’Académie de Médecine reconnaît (depuis juin 2012) que les sels d’aluminium migrent dans l’organisme pour atteindre le cerveau, sans pour autant admettre que cela engendre des pathologies particulières.

Mais les travaux les plus récents des Pr GHERARDI et AUTHIER (2015-2016) montrent que :

– L’aluminium perdure de nombreux mois au site d’injection vaccinale. Simultanément, il migre dans l’organisme, principalement à l’intérieur de cellules immunitaires, et accède aux ganglions lymphatiques régionaux. Puis les cellules chargées de particules quittent le système lymphatique pour atteindre la circulation sanguine avant de s’accumuler dans des organes distants tels que la rate, le foie et, éventuellement, le cerveau.

– Cette migration s’effectue plus ou moins rapidement selon 3 critères : le site d’injection (migration plus rapide si l’injection est réalisée en sous-cutané plutôt qu’en intramusculaire), la génétique (migration plus rapide sur certaines souris que sur d’autres), la dose (une dose modérée d’adjuvant aluminique forme des petits agrégats de particules. Elle migre plus rapidement dans le cerveau qu’une dose importante qui, elle, forme des agrégats plus gros longtemps stockés à la périphérie).

– L’aluminium, en fonction des 3 critères présentés ci-dessus, s’accumule plus ou moins dans le cerveau.

– Il s’accumule aussi dans les ganglions lymphatiques et la rate, qui sont des organes du système immunitaire.

– Les malades de myofasciite à macrophages présentent des troubles cognitifs correspondant à un dysfonctionnement cérébral, associés à une persistance prolongée de l’aluminium dans leur organisme au niveau du site d’injection.

Mme Touraine, Ministre de la Santé, s’était engagée en 2012 à remettre sur le marché des vaccins sans aluminium : « De nombreuses études ont alerté sur le possible potentiel cancérigène et perturbateur endocrinien des sels d’aluminium (…). [Les familles] doivent également avoir le choix de faire procéder aux vaccinations obligatoires par des vaccins sans sel d’aluminium, d’autant plus que cela était le cas jusqu’en 2008 » (lire son courrier à l’association E3M). Elle n’en a pourtant rien fait pendant son mandat…

Le Pr Philippe Even, Président de l’Institut Necker, renchérit en 2013. A la question : « connaît-on le fonctionnement des adjuvants des vaccins », il répond : « c’est complètement empirique. Ça ne repose sur aucune base scientifique ».https://www.vaccinssansaluminium.org/approfondir/connaissances-scientifiques/

le mari de Buzyn, Yves Levy qui était patron de l’INSERM à partir de 2014 (et avait ensuite été nommé agent des épidémies par l’ONU en 2016 https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/16520-Yves-Levy-le-patron-de-l-Inserm-nomme-a-une-task-force-de-l-ONU) a chassé un professeur d’Inserm GHERARDI qui disait en 2012 sur le site de l’inserm que l’aluminium dans les vaccins est dangereux

https://presse.inserm.fr/la-presence-de-sels-daluminium-dans-les-vaccins-constitue-t-elle-un-danger/5840/ (j’ai enregistré l’article au cas où il disparaisse, faut enregistrer avant la censure)

Le mari médecin de la ministre Buzyn recasé… comme conseiller juridique du gouvernement

Il touchera entre 1.500 et 6.100 euros tous les mois pendant cinq ans, bien qu’il n’ait jamais pratiqué le droit public. https://www.marianne.net/politique/le-mari-medecin-de-la-ministre-buzyn-recase-comme-conseiller-juridique-du-gouvernement

Tedros Adhanom Ghebreyesus directeur de l’OMS a été membre du bureau politique Tigray People’s Liberation Front (TPFL), une organisation inscrite dans la liste des organisations terroristes du US Homeland Security.https://lesobservateurs.ch/2020/04/25/bill-gates-a-installe-un-terroriste-genocidaire-a-la-tete-de-loms/

L’OMS DECLINE (…) TOUTE RESPONSABILITE OU RESPONSABILITE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT EN CAS DE DECES, D’INVALIDITE, DE BLESSURE, DE SOUFFRANCE, DE PERTE, DE DOMMAGE OU DE TOUT AUTRE PREJUDICE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT POUVANT RESULTER DE OU EN RELATION AVEC L’ACHAT, LA DISTRIBUTION OU L’UTILISATION DE TOUT PRODUIT INCLUS DANS L’UN DES CES DOCUMENTS DE VACCIN CONTRE LE COVID

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines

Les vaccins qui causent la polio

https://resistance71.wordpress.com/2020/10/13/supercherie-et-dictature-sanitaires-liens-entre-la-polio-le-vaccin-rockefeller-le-ddt-et-bill-gates-f-william-engdahl/

Pour le Docteur Thomas Borody, le covid est plus facile à traiter que la grippe Sur la base des recherches existantes et selon sa propre analyse des résultats thérapeutiques utilisant l’Ivermectine en combinaison avec 2 autres molécules largement disponibles – la Doxycycline et le zinc -, il affirme que le COVID-19 est désormais soignable et encore plus facile à traiter que la grippe. http://resistance-verte.over-blog.com/2020/08/une-tritherapie-pour-guerir-a-100-du-covid.html

Une chinoise de 98 ans de Wuhan guérit du coronavirus, cela montre que les traitements marchent même pour les vieux de près de 100 ans

https://nypost.com/2020/03/02/98-year-old-chinese-woman-cured-of-coronavirus-in-wuhan/

Mais ils font croire que les traitements n’existent pas, pour imposer leurs faux vaccins tueurs dont les labos refusent d’être responsables en cas d’effets secondaires https://www.capital.fr/entreprises-marches/vaccins-contre-la-covid-lue-indemnisera-les-laboratoires-en-cas-deffets-secondaires-inattendus-1379072

Les milliardaires ont plus d’argent que 60% de la population de la planète, selon Oxfam

https://www.capital.fr/entreprises-marches/les-milliardaires-ont-plus-dargent-que-60-de-la-population-de-la-planete-selon-oxfam-1360077

https://resistance71.wordpress.com/2020/10/09/dictature-technotronique-en-marche-vaccin-covid-arnm-hydrogel-enzyme-luciferase-cocktail-modificateur-genetique/

les labos des vaccins AstraZeneca (NYSE: AZN), GlaxoSmithKline (NYSE: GSK), Janssen (NYSE: JNJ), Merck (NYSE: MRK), Novavax (NASDAQ: NVAX), Pfizer (NYSE: PFE), Sanofi Pasteur (NASDAQ) : SNY), Takeda (NYSE: TAK), Abbott (NYSE: ABT) et CureVac (NASDAQ: CVAC) ont tous demandé à être exonérés de toute responsabilité sur les effets secondaires de leurs vaccins OGM à ADN ou ARN

https://seekingalpha.com/news/3608810-coronavirus-vaccine-makers-seek-eu-liability-protections

AstraZeneca , GlaxoSmithKline, Janssen , Merck, Novavax , Pfizer , Sanofi , Takeda, Abbott CureVac sont tous financés par Bill Gates ou d’autres géants du web (comme le milliardaire Dietmar Hopp, co-fondateur du géant allemand du logiciel SAPhttps://cnnphilippines.com/business/2020/8/15/CureVac-Bill-and-Melinda-Gates-Foundation.html). ou collaborent avec lui

https://www.businessinsider.fr/us/bill-gates-backing-boosts-2-billion-doses-astrazeneca-coronavirus-vaccine-2020-6?op=1

https://cnnphilippines.com/business/2020/8/15/CureVac-Bill-and-Melinda-Gates-Foundation.html

https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2016/10/OPP1156831

https://observer.com/2020/05/coronavirus-vaccine-update-novavax-merck-bill-gates-funding/

https://nypost.com/2020/09/15/bill-gates-says-pfizer-has-best-shot-at-early-covid-19-vaccine/

https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2015/10/OPP1127586

https://america-wake-up.com/2020/05/04/the-anthony-fauci-bill-gates-george-soros-sanofi-pasteur-china-corona-virus-vaccine-connection/

https://www.fiercebiotech.com/biotech/sanofi-pasteur-announces-vaccine-discovery-collaboration-bill-melinda-gates-foundation

https://www.takeda.com/newsroom/newsreleases/2016/takeda-receives-$38-million-grant-from-the-bill–melinda-gates-foundation-to-support-polio-eradication-in-developing-countries/

https://edition.cnn.com/2020/08/14/investing/curevac-ipo-coronavirus-vaccine-bill-melinda-gates/index.html

Pourquoi les géants du web investissent dans les vaccins?

Tout simplement parce que le but des vaccins c’est de donner une identité numérique, marque de la bête connecté à la 5G

https://www.kla.tv/Coronavirus-fr/16685

une autre vidéo qui en parle a été censurée sur

http://stoplinkyvarest.canalblog.com/archives/2020/09/21/38547121.html

vaccin connecté à la 5G

https://resistance71.wordpress.com/2020/10/09/dictature-technotronique-en-marche-vaccin-covid-arnm-hydrogel-enzyme-luciferase-cocktail-modificateur-genetique/

Il n’y a pas que les labos qui font fortune sur les vaccins, les investisseurs milliardaires aussi comme Bill Gates feront fortune

ceux qui soutiennent les vaccins c’est parce qu’ils ont investit quelques millions d’euros donc ne veulent pas perdre la tune

comme ceux qui investissent dans l’immobilier ou les pierres précieuses or l’extrait de l’or ou des pierres rares

https://www.cnbc.com/2020/07/17/jim-cramer-a-better-way-to-invest-in-the-covid-19-vaccine-gold-rush.html

donc voilà pourquoi ils se fichent que les gens crèvent déjà des vaccins du covid comme ici

https://edition.cnn.com/2020/10/21/health/covid-19-vaccine-trial-brazil-astrazeneca-death-bn/index.html

d’ailleurs tous ces labos de vaccins OGM ont le global compact de l’ONU (UN global compact), suffit de taper leur nom avec UN GLOBAL COMPACT, et cela apparait sur le résultat de recherche donc tous sont tous membres de l’ONU et profiteront de tout ce que l’ONU s’accaparera sur Terre, et l’ONU veut s’accaparer 50% de la planète en mai 2021 après la dépopulation mondiale par les vaccins en avril 2021, et la coupure d’électricité mondiale à cause de la 5G énergivore durant l’hiver du confinement et couvre feu causant le chômage car pas de télétravail possible, donc famine mondiale (donc morts de la faim et du froid de l’hiver et de la 5G cancérigène qui seront faussement reportés sur le covid pour faire grimper les chiffres)

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/09/comment-proteger-30-voire-50-de-la-planete_6055388_3244.html

rappel le journal lemonde est financé par Bill Gates

https://www.nexus.fr/actualite/news/fondation-bill-melinda-gates-le-monde/

la fibre optique peut amplifier la puissance de la 5G

Un fournisseur de réseau peut activer ou «allumer» cette fibre existante avec un signal optique ou installer une fibre supplémentaire pour augmenter la capacité de données du réseau.

Cela donnera aux entreprises de téléphonie mobile une épine dorsale solide pour leur réseau mobile, augmentant leur bande passante et accélérant la mise en œuvre et l’utilisation de la technologie sans fil 5G.

«Il permet à la fibre d’utiliser différentes longueurs d’onde afin que plusieurs signaux puissent être transmis sur le même brin de fibre. Cela conduit à une couverture mobile 5G améliorée, des vitesses 5G plus rapides et des réseaux 5G plus fiables. »Https://www.firstlight.net/what-you-need-to-know-about-5g-and-fiber/

Toutes les preuves que la fibre transmet la 5G sont peu à peu supprimées sur le web

La fibre c’est pour la 5G

https://youtu.be/WlwEn70cmdE

Le mec qui installe la fibre admet que la fibre c’est pour la 5G (vidéo en anglais). Les ouvriers ne sont pas obligés de mettre le masque ni de respecter la « distanciation » obligatoire…

https://youtu.be/V7UFDUDNsFE

le membre du conseil européen avoue que la fibre c’est pour la 5G

https://youtu.be/73IW08ecRVo

Voici une usine fabricant de la fibre optique, l’ouvrier de l’usine admet que la fibre optique c’est pour transmettre la 5G

https://youtu.be/QOuD7aLLv7g

la fibre optique sous le sol sous les trottoirs (les antennes à l’inverse sont sur le sol visibles), un type détecte les endroits sous le trottoir où la fibre optique est, en se promenant avec un mesureur d’ondes

https://youtu.be/sDcFqiX5FPM

Un ingénieur chinois reconnaît que la fibre optique c’est pour la 5G (villes intelligents, smart messagings, robots intelligents)

https://youtu.be/UwA61-8mqd4

l’association américaine de fibre optique annonce que la fibre optique répand la 5G en étant connecté aux cellules 5G, donc plus il y a de cellules 5G, plus il y a de fibres optiques nécessaires pour tous les connecter

l’association américaine de fibre optique avoue que la fibre optique c’est pour transmettre la 5G

https://youtu.be/6tEb7rBHE4k

http://stoplinky28.blogg.org/colonnes-montantes-date-butoire-23-novembre-2020-a203729636

– mettre des insecticides dans les logements des gens durant le confinement sous prétexte de désinfecter, or les pesticides ou insecticides causent des problèmes respiratoires

https://observatoire-des-aliments.fr/sante/pesticides-et-problemes-respiratoires-chez-les-enfants

ils imposent beaucoup de choses nocives pour la santé des poumons

– l’armée britannique propage des insecticides partout sous prétexte de lutte contre le covid

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/24/british-soldiers-to-get-insect-repellant-as-covid-19-protection

or les insecticides causent des problèmes respiratoires:

«

Un grand nombre d’insecticides peuvent provoquer une intoxication après avoir été ingérés ou absorbés par la peau.

Les symptômes peuvent comprendre un larmoiement, une toux, des problèmes cardiaques et des difficultés respiratoires. »

https://www.msdmanuals.com/fr/accueil/l%C3%A9sions-et-intoxications/intoxication/intoxication-par-les-insecticides



et tuent les abeilles (pour ceux qui espéraient être apiculteurs dans le jardin de leur ville ce sera ratéhttps://www.apiculture.net/blog/l-apiculture-en-ville-vs-l-apiculture-a-la-campagne-n233)https://www.consoglobe.com/sante-des-abeilles-cg

si le confinement et couvre feu sont gérés par la patrouille, les villes seront pollués en air et eau potable pour toujours d’insecticides et de gaz lacrimogène qui sont mauvais pour les poumons

https://www.generations-futures.fr/publications/pesticides-eau-pollution-omnipresente/

En 2013, 92% des cours d’eau surveillés contenaient des pesticides

https://www.bioaddict.fr/article/pesticides-alerte-a-la-contamination-des-cours-d-eau-a6089p1.html

si des villes bannissent les pesticideshttps://fr.lush.com/article/quand-les-villes-banissent-les-pesticides, cela ne veut pas dire pour autant qu’elles bannissent les insecticides qui sont autant toxiques qu’eux

tout produit toxique volatile peut se répandre sur plusieurs kilomètres

http://www.haute-vienne.gouv.fr/content/download/5340/36859/file/Transport%20de%20marchandises%20dangereuses.pdf

1200 études montrent la toxicité des insecticides néocotinoides

https://www.leparisien.fr/essonne-91/neonicotinoides-1200-enquetes-prouvent-leur-toxicite-selon-un-chercheur-du-cnrs-08-09-2020-8380647.php

les compteurs intelligents imposés détruisent abiment déjà les globules rouges chargés de transporter l’oxygène

http://www.profession-gendarme.com/globules-rouges-et-compteur-intelligent/

le gouvernement n’a pas à imposer la 5G cancérigène aux citoyens

et ferait mieux d’interdire le glyphosate de Monsanto et les pesticides néonicotinoïdes s’il se souciait vraiment de leur santé plutôt que d’imposer des couvres feux et confinements de Bill Gates le dépopulationniste à la population française

http://www.bioaddict.fr/article/le-gouvernement-revient-sur-l-interdiction-du-glyphosate-a5729p1.html

https://www.liberation.fr/france/2020/08/07/les-neonicotinoides-de-retour-dans-les-champs-de-betteraves_1796320

– un pesticide volatile qui peut se propager sur plusieurs kilomètres à partir d’un seul endroit

imaginez un paysan qui sort son dicamba de monsanto et l’asperge sur son champs

bah le mec qui a son champs bio plusieurs kilomètres plus loin aura son champs contaminé aussi, ainsi que lui même

« Des expériences en plein champ menées par des chercheurs des universités du Missouri, du Tennessee et de l’Arkansas ont montré depuis que le dicamba a la capacité de se volatiliser et de gagner d’autres cultures jusqu’à soixante-douze heures après son épandage. »https://www.courrierinternational.com/article/apres-le-glyphosate-le-dicamba-fait-des-ravages-aux-etats-unis-0

et la France utilise ce dangereux pesticide qui est volatile jusqu’à plusieurs kilomètres et qui est pire qu’un virus (en effet un pesticide se propage à plusieurs kilomètres, un virus à seulement 1m)

« quelque 220 tonnes de dicamba ont été utilisées en France en 2015. Un chiffre en augmentation depuis 2011. « https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/glyphosate/trois-questions-sur-le-dicamba-le-tres-puissant-herbicide-qui-pourrait-remplacer-le-glyphosate_2459492.html

pendant le confinement, une femme française se fait asperger de pesticides par son voisin agriculteur

https://www.ladepeche.fr/2020/04/25/stop-a-la-pulverisation-de-pesticides,8861917.php

les pesticides causent des problèmes respiratoires

https://observatoire-des-aliments.fr/sante/pesticides-et-problemes-respiratoires-chez-les-enfants

Il y a également les nanoparticules présents partout, alimentation, cosmétique, médocs, jouets, vêtements, masques, désinfectants, qui endommagent l’ADN

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/les-nanoparticules-surprennent-les-toxicologues_14802

http://stoplinky28.blogg.org/nanoparticules-attention-danger-a203100824

ll y aussi le bisphénol A mauvais pour les poumons qu’on trouve dans les emballages, canettes de boisson, boits de conserves, biberons,

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4035373/

https://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-bisphenol-a-dans-quels-produits-le-trouve-t-on-_10016.html

6 actions pour s’opposer à la 5G

– s’opposer à la fibre optique dans son logement

– s’opposer à l’abattage des arbres adultes

– boycotter carte biométrique, carte vitale biométrque, smartphone biométrique, car les caméras de reconnaissance faciale biométrique qui utilisernt vos données biométriques fonctionneront avec la 5G

boycotter le système biométrique qui fonctionnera avec la 5G

– boycotter l’intelligence artificielle, car elle fonctionne avec la 5G

– boycotter la 4G,ne vous abonnez jamais à la 4G, car la 4G peut être converti en 5G à distance par les opérateurs

-manifester contre la fin de la neutralité du net, car les opérateurs n’installent la 5G qu’après s’être assuré que le gouvernement leur permet la fin de la neutralté du net (censure du net)

pour savoir le pourquoi de ces 6 actions et pourquoi elles sont utiles pour lutter contre la 5G lire l’article qui décrit ces 6 actions avec des liens sources officiels

https://resistance71.wordpress.com/2020/09/29/dictature-technotronique-le-passage-4g-5g-sera-extremement-energivore-et-plombera-les-budgets-en-plus-de-detruire-notre-peu-de-liberte-et-de-sante-restant/

à ces 6 actions, on y rajoute une 7 ème, celle de refuser l’appropriation des colonnes montantes de votre immeuble par Enedis, la date limite pour contester est jusqu’au 22 novembre 2020, faire une assemblée des copropriétaires de votre immeuble auprès du syndic , afin de réclamer la propriété de la colonne montante de votre immeuble, sinon Enedis et les opérateurs 5G s’approprieront la colonne montante à vos frais, et installent la 5G et les compteurs intelligents à vos frais aussi dans la colonne montante de l’immeuble

http://www.cielvoile.fr/2020/10/hold-up-sur-les-colonnes-montantes.html

