5G, santé, carence en oxygène… une piste à suivre ?

Nous avons reçu anonymement cet article combinatoire sur la technologie 5G et les compteurs intelligents et leur aspect néfaste sur la santé humaine. Les exemples cités et l’étude relatée dans une des vidéos pointent dans une direction des plus intéressantes à suivre, néanmoins, comme il est du reste mentionné, les « échantillons » ayant servi à l’étude des effets des ondes des compteurs intelligents sur l’hémoglobine du sang, ne sont que trop peu représentatifs pour en tirer des conclusions scientifiques définitives, c’est l’évidence même. Néanmoins, ces infos donnent une idée de la piste de recherche à suivre dans le domaine relatif à l’interaction des ondes des objets « intelligents » qui seront connectés via la 5G et la 5G elle-même, sur la santé de population qui vont baigner 24/24 et 7/7 dans une soupe d’ondes émises pour certaines à des fréquences les plus dévastatrices semblent-ils.

De plus, l’aspect santé n’est pas la seule préoccupation à avoir concernant 5 G et cet « internet des choses » à venir, mais aussi celle bien réelle du contrôle des populations au moyen d’une grille de surveillance planétaire à laquelle il sera très difficile d’échapper lorsqu’elle sera verrouillée en position active. Voir nos lectures complémentaires sous l’article.

… ou la grille de contrôle du N.O.M

5G émis par objets intelligents + antennes relais = dégradation des globules rouges chargés d’apporter l’oxygène= manque d’oxygène

Anonyme

Avril 2020

Les effets nocifs des compteurs intelligents reconnus: les micro-ondes pulsées par les compteurs intelligents font déborder le vase de leurs organes et systèmes biologiques au bord de l’épuisement car les symptômes initiaux d’électro-sensibilité sont plus ou moins discrets : fatigue, irritabilité, déprime, maux de tête, problèmes de sommeil, arythmie cardiaque, problèmes respiratoires et cutanés, acouphène, etc

.https://maisonsaine.ca/actualites/les-effets-nocifs-des-compteurs-intelligents-reconnus.html

« Les compteurs intelligents causent le cancer » – Igor Belyaev, du laboratoire de radiobiologie de l’Académie des sciences russe

https://stoplinky76320.wordpress.com/2017/11/27/les-compteurs-intelligents-causent-le-cancer/

le smartphone et bracelet intelligent de traçage cause le cancer https://www.simple-crm-actualite.com/2014/02/les-montres-et-bracelets-connectes.html https://www.radiationhealthrisks.com/bluetooth-earbuds-cause-brain-tumors/

https://www.capital.fr/economie-politique/le-smartphone-provoque-le-cancer-pour-la-justice-italienne-1359928

htps://sante.lefigaro.fr/actualite/2014/05/13/22339-telephone-portable-cancer-cerveau-risque-confirme

le manque d’oxygène créé des maux de tête, fatigue chronique, cancer, c’est un symptôme d’électrosensibilité

https://sante-medecine.journaldesfemmes.fr/faq/53456-l-electrosensibilite-symptomes-causes-et-traitement

https://www.capital.fr/economie-politique/le-smartphone-provoque-le-cancer-pour-la-justice-italienne-1359928

la 5G et les compteurs intelligents et les bracelets intelligents ou smartphones pour tracer la population abiment avec leurs ondes nocives des globules rouges chargés d’apporter l’oxygène à l’organisme

https://youtu.be/7z4wOznzzSM, donc 5G= compteurs intelligents= bracelets intelligents= diminution de l’apport d’oxygène à l’organisme

https://sante.lefigaro.fr/actualite/2014/05/13/22339-telephone-portable-cancer-cerveau-risque-confirme

il y a d’autres choses qui peuvent causer des problèmes respiratoires, comme les gaz lacrymogènes https://www.20minutes.fr/societe/2433399-20190122-gilets-jaunes-photos-conteneur-lacrymogene-police-elles-authentiques dont beaucoup se plaignent dans les banlieues avec la loi martiale instauré depuis l’État d’urgence coronavirus et qui sont utilisés contre les jeunes

https://www.20minutes.fr/societe/2748715-20200326-coronavirus-oui-video-montre-bien-policier-frapper-pieton-pendant-controle-attestation les agents d’insecticides qui entrent de force dans les logements pour abreuver tout le logement d’insecticide partout, les drones qui jettent des désinfectants chimiques polluant l’air de forts produits chimiques toxiques (dans de nombreuses villes, on constate que l’air est pollué alors qu’il n’y a même plus de voitures https://www.causeur.fr/pollution-paris-confinement-175537 Donc ce n’était pas les voitures qui étaient responsable de la majorité de la pollution de l’air mais les pesticides https://www.lemonde.fr/planete/article/2016/05/11/toujours-des-pesticides-dans-l-air-de-paris-mais-en-moindre-concentration_4917552_3244.html)

Dans cet article, on se focalisera uniquement sur les ondes 5G font diminuer la quantité d’oxygène apporté à l’organisme en dégradant les globules rouges chargés d’apporter l’oxygène et dont l’utilisation de la fréquence 60 Ghz peut modifier la molécule d’oxygène elle même et la rendre difficile à être capté par l’hémoglobine et dont le fait est censuré

en fait, il y a 2 vidéos qui montrent comment la 5G peut diminuer l’apport d’oxygène à l’organisme:

– d’abord, celle des ondes des compteurs intelligents https://youtu.be/7z4wOznzzSM qui montrent que les ondes sont capables de détruire ou abimer un bon nombre de globules rouges, les empêchant de transporter l’oxygène à l’organisme, ce qui entraine un manque d’oxygène dans les tissus, et donc provoquent un cancer et une fatigue chronique

Transcription de la vidéo: globules rouges et compteur intelligent:

https://youtu.be/7z4wOznzzSM

« Nous voulions vérifier les impacts sanitaires des compteurs intelligents sur le champ énergétique humain dit Dr Franck, médecin.

Donc j’ai mesuré le champ énergétique d’une trentaine de personnes pendant qu’elles se tenaient à 30 cm d’un compteur intelligent .

Et dans tous les cas, le champs énergétique était anéanti pendant qu’elles se tenaient devant le compteur intelligent.

Nous avons voulu alors vérifier cela au niveau physique (état des globules rouges à l’exposition des compteurs intelligents) en utilisant la microscopie à fond noir. Et nous avons aussi fait un groupe témoin de 3 personnes pour voir si les vieux compteurs analogiques avaient les mêmes effets sur le sang que les compteurs intelligents. Sur les 3 premières images des 3 témoins (0:48 de la vidéo https://youtu.be/7z4wOznzzSM), ce que nous voyons ce sont des cellules normales et leur structure est intacte et saine. (avant exposition à un compteur analogique) C’est ce qu’on attendrait d’un échantillon normal.

Les 3 sujets se tenant à 30 cm d’un compteur analogique, les échantillons de sang n’ont subi aucun changement sur les 3 personnes analysées. (voir images 0:55 de la vidéo https://youtu.be/7z4wOznzzSM)

Dans notre seconde série d’analyses, nous avons utilisé un compteur intelligent. Avant l’exposition aux compteurs intelligents, notre groupe a des cellules sanguines normales et leur structure est intacte et saine, c’est à dire des membranes cellulaires normales , bien séparées et d’apparence saine ( voir images 1:07 de la vidéo https://youtu.be/7z4wOznzzSM)

Mais après 2 minutes d’exposition au compteur intelligent, à 30 cm de distance, on observe une toute autre histoire:

– Sur l’échantillon 1 ( voir 1:23 de la vidéo

https://youtu.be/7z4wOznzzSM) du sujet 1 , vous pouvez observer de nombreuses dégradations des cellules de sang; des membranes cellulaires ont été brisées et on observe des modifications des cellules appelées mycoplasmes ce qui indique une mutation des cellules (voir 1:32 https://youtu.be/7z4wOznzzSM)

– Sur l’échantillon 2 ( voir 1:34 de la vidéo https://youtu.be/7z4wOznzzSM) du sujet 2, on observe un type différent de dégradation des membranes cellulaires des globules rouges , vous pouvez voir des ramifications, on appelle cela la formation de capsules (voir 1:40 https://youtu.be/7z4wOznzzSM) et on sait que cela est du à l’oxydation, à l’exposition des radicaux libres provoqués par les ondes du compteur intelligent

– Sur l’échantillon 3 ( voir 1:50 de la vidéo

https://youtu.be/7z4wOznzzSM) du sujet 3, on a vu qu’il a fallu seulement 45 secondes pour ses cellules de sang se détériorent à 30 cm du compteur intelligent et parce que le sujet 3 se plaignait de maux de tête de plus en plus douloureux, donc on a du l’éloigner du compteur intelligent au bout de 45 secondes, contre 2 minutes pour les 2 premiers sujets. Sur son échantillon de sang exposé pendant 45 secondes au compteur intelligent, on voit un phénomène qui s’appelle « rouleaux » , qui arrive quand des globules rouges s’empilent ( voir 2:06 de la vidéo https://youtu.be/7z4wOznzzSM) . Ce phénomène « rouleaux » rend difficile l’apport d’oxygène par le sang aux tissus comme cela devrait être dans sa fonction normale.

Conclusion: Chacun de ces 3 échantillons venant de 3 sujets différents montre différents types de dégradations des globules rouges après l’exposition à un compteur intelligent.

La seule bonne nouvelle dans tout cela, c’est que tout redevient à la normale, dès que le sujet s’éloigne très loin du compteur intelligent.

fin de la transcription de la vidéo : globules rouges et compteur intelligent

https://youtu.be/7z4wOznzzSM

– Ensuite il y a l’effet causé par la 5G elle même https://youtu.be/YycZn1W6oNg, qui plus son débit sera élevé, plus elle utilisera des fréquences de plus en plus dangereuses pour la population, et la fréquence 60 Ghz dont l’américaine parle dans sa vidéo, est capable de modifier l’oxygène lui-même de tel sorte que la molécule d’oxygène soit incapable d’être absorbé par l’hémoglobine de globule rouge, qui lui-même sera abimé à cause des mêmes effets que les compteurs intelligents provoque sur les globules rouges avec les ondes nocives de la 5G et les compteurs intelligents.

Le confinement c’est pour obliger les gens à vivre 24h/24 7j/7 au milieu des compteurs intelligents qui modifient les globules rouges (cancer), les fait s’agglutiner (phénomène de roulement), fait déchirer leurs membranes des globules rouges dont laissant échapper l’oxygène qu’elles contenaient et qui sont donc incapables de distribuer l’oxygène à l’organisme , bref 3 types de dégradation des globules rouges sont dus aux ondes des compteurs intelligents, et tout cela empêche une grande quantité d’oxygène d’arriver aux organes, ce qui signifie que les gens sont en manque d’oxygène à cause des compteurs intelligents, d’où la fatigue chronique, et les cancers, car le corps ne peut s’utiliser qu’au top de sa forme, s’il a le maximum d’oxygène et non pas s’il y a le minimum d’oxygène. en plus Sarkozy qui a imposé les compteurs intelligents dès 2011

https://resistance71.wordpress.com/2019/04/08/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-compteurs-intelligents/, devait connaitre à l’avance, les effets secondaires de ceux ci, puisqu’il a avoué lui-même qu’il voulait la réduction de la population https://www.24matins.fr/sarkozy-prefere-reduire-population-plutot-faire-de-lecologie-399410 et donc par là, il avoue lui même que les compteurs intelligents c’est pour la réduction de la population

https://resistance71.wordpress.com/2019/04/08/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-compteurs-intelligents/

En plus tout est fait pour nous faire rester auprès des ondes, interdiction d’aller sur la pelouse (donc contact avec la Terre impossible pour se désintoxiquer des ondes), dans les petits squares naturels ou jardins pour enfants publics, tout cela est entouré de barrières d’interdiction de passer. Tout est fait pour nous faire rester au milieu urbain bétonné, avec des antennes relais cachés dans les trottoirs, dans les murs urbains, dans les lampadaires.

« Le 28 avril 2020, les parlementaires parleront d’une application Robert contrôlé à distance par une « autorité de santé’ pour fliquer les déplacements des déclarés positifs et fliquer ceux qui auront été proches d’eux »

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-des-chercheurs-proposent-que-le-tracage-des-personnes-contaminees-soit-gere-par-une-autorite-de-sante_3923881.html

Autorité de santé hein? Ils oublient que les ondes sont nocives pour la population? Et ils l’imposent aux gens pour se déplacer? Alors que les ondes sont connus pour détruire les globules rouges, ou les modifier (cancer mutation), ou les empiler et donc les empêcher de transporter l’oxygène facilement dans les organes, d’où la privation d’oxygène?

Une étude scientifique a déjà montré qu’à 30 cm des compteurs intelligents, les ondes des compteurs intelligents empêchent les globules rouges de bien faire leur boulot de transporter l’oxygène à l’organisme, et que par conséquent, cela génère cancer, et maladies

Une très brève vidéo montre les images au microscope de LA DÉGRADATION ET LA MUTATION DES CELLULES DU SANG SOUS L’INFLUENCE DES « COMPTEURS INTELLIGENTS », donc on est encore en-dessous de niveau de toxicité de la 5G. Pourtant, les globules rouges s’empilent et deviennent incapables d’apporter l’oxygène aux tissus.

à diffuser s’il vous plaît :GLOBULES ROUGES ET COMPTEUR « INTELLIGENT » https://youtu.be/7z4wOznzzSM (vidéo à enregistrer et à retranscrire avant censure)

Et là, ils veulent imposer un objet intelligent sur les gens (distance = 0cm alors qu’on connait les effets néfastes provoqués par les compteurs intelligents à 30 cm) pour se déplacer 24h/24 7j/7? Et c’est une autorité de santé qui l’imposera en plus? Ils se foutent de la gueule du monde, prétendre se préoccuper de notre santé, tout en forçant les gens à porter sur eux des objets connectés qui les détruiront avec les ondes cancérigènes qui détruisent les globules rouges chargés de transporter l’oxygène donc les ondes des objets intelligents réduisent la quantité d’oxygène pouvant être absorbé par l’organisme.

C’est au nom de la lutte du coronavirus, qu’ils vont tuer la population avec des objets intelligents pour tracer la population émettant des ondes 5G les tuant à petit feu

Les gens ne mourront pas du coronavirus mais des ondes 5G des objets intelligents qu’on leur impose sur leur corps pour les tracer et dont les ondes 5G nocives détruiront les globules rouges en grande quantité faisant diminuer le taux d’oxygène pouvant être apporté à l’organisme.

Bref, aucun moyen d’échapper aux ondes 5G dans les villes , pas de zones blanches pour les électrosensibles, nos globules rouges sont détruits par les ondes 5G émises par les compteurs intelligents et bracelets intelligents pour tracer la population, et donc nos globules rouges ne peuvent plus amener l’oxygène aux organes, et donc problème respiratoire.

La 5G a les mêmes effets néfastes que les compteurs intelligentes (les ondes des compteurs intelligents dégradaient les globules rouges chargés d’apporter l’oxygène ce qui réduit la quantité d’oxygène apporté à l’organisme et donc entraine cancer et fatigue chronique), mais si la 5G utilise la fréquence 60 Ghz, elle causera encore plus de dégâts que les compteurs intelligents eux-mêmes :

Voici la retranscription de la vidéo https://youtu.be/YycZn1W6oNg à enregistrer avant la censure:

« Les Impacts de 60 Ghz ne sont pas des informations très répandues, voici ce que je peux vous dire. Et cela vient, ironiquement, du matériel promotionnel des grandes compagnies de télécommunication elles-mêmes : Voici ce que cela dit ici: » 60 Ghz ont un impact spécifique sur l’oxygène ». Oui! Voici l’article https://www.rfglobalnet.com/doc/fixed-wireless-communications-at-60ghz-unique-0001 publié par des compagnies qui vantent les bénéfices de 60 Ghz. Elles reconnaissent ouvertement que la fréquence 60 Ghz est absorbable par l’oxygène.

Vous pouvez voir sur ce schéma (voir 0:33 de la vidéo ou l’article https://vertassets.blob.core.windows.net/image/eac387f4/eac387f4-2cc2-11d5-a770-00d0b7694f32/041001akembedded1.gif) l’impact 60 Ghz sur l’oxygène. Toutes les fréquences avant 60 Ghz n’ont pas d’impact sur l’oxygène. Mais dès que la fréquence 60 Ghz est atteinte, cela explose, la 60Ghz est massivement absorbé par l’oxygène selon le tracé de la courbe.

Maintenant dans cet article https://www.60ghz-wireless.com/60ghz-technology/60ghz-technology-v-band-carrier-class-radios-for-p2p-p2mp-wireless-networks/ publié par des compagnies vendant des produits fonctionnant avec la 60 Ghz, ils disent : » A 60 Ghz, il n’y a plus de problème d’interférences. »

Et la plupart d’entre nous, savent par les médias grand public qui font la promotion de la 5G, que l’eau et les arbres gênent la propagation de la fréquence 60 Ghz. En tout cas, quand on sait que cette fréquence 60 Ghz impacte l’oxygène , maintenant, est-ce que cela fait sens pour vous que possiblement quand on fait n’importe quoi avec l’absorption de l’oxygène par le corps humain , devinez quel organe va souffrir en premier?

La façon dont la fréquence de 60 Ghz impacte l’oxygène est la suivante:

L’oxygène, l’atome O. L’oxygène la molécule est O2 c’est à dire 2 atomes O ensemble. Ces 2 atomes qui créent la molécule d’oxygène partagent des électrons.

La fréquence de 60 Ghz fait tourner très vite les électrons qui entourent la molécule d’oxygène.

Un peu comme avec les fours à micro ondes à 2.4 Ghz qui impactent les molécules d’eau dans la nourriture. Les micro ondes chauffent en impactant ces molécules d’eau qui tournent et oscillent à chaque onde du four à micro ondes. L’énergie du mouvement du à la rotation de ces minuscules molécules d’eau causée par les micro ondes fait la chauffe de la nourriture et des molécules d’eau.

Donc de la même manière que 2.4 Ghz provoque l’oscillation des molécules d’eau H2O, 60 Ghz , même à des puissances moindres , fait tourner très vite les électrons qui entourent la molécule d’oxygène.

Et comme vous pouvez vous en doutez, des changements dans la fréquence des électrons autour de l’oxygène peuvent avoir des impacts sur la biologie humaine

En effet, quand vous inspirez , la raison pour laquelle vous faites entrer l’air dans vos poumons , c’est de faire entrer l’oxygène dans votre sang et donc à d’autres endroits importants comme le cerveau. C’est parce que l’oxygène qui entre dans vos poumons est capturé par une protéine de fer très importante appelée hémoglobine dans votre sang. Mais l’impact malheureux de 60 Ghz absorbé par la molécule d’oxygène fait que les électrons autour de la molécule d’oxygène tournent très vite et donc cela rend l’hémoglobine incapable d’assimiler l’oxygène et de le distribuer au reste du corps. Cette information provient d’un livre qui s’intitule: » Magnétobiologie, soulignant des problèmes physiques ». »Magnetobiology, Underlying Physical Problems »

Mais au-delà de cela, n’est-il pas étonnant que les compagnies de télécommunication reconnaissent que la fréquence 60 Ghz est absorbable par l’oxygène?

Et même le seul fait que 60 Ghz interagisse avec l’oxygène, l’élément le plus abondant, le plus important pour toute vie biologique, ne devrait-il pas faire les gros titres? Cela devrait stopper tout cela

La 5G comme vous le savez, utilise des fréquences plus élevés, qui ne voyagent pas loin, qui nécéssitent un réseau de centaine de milliers voir de millions de petites stations cellulaires.

Dans la vidéo on voit ensuite un dialogue de 3:57 à 5:18 au Sénat américain , qui montre l’hypocrisie de la compagnie de télécommunication au sénat, en disant que la 5G n’a aucun impact sanitaire tout en avouant qu’ils n’ont alloué aucun fond pour faire des recherches sur les impacts sanitaires causés par la 5G.

Est-ce que vous commencez à comprendre?

Ils disent que le coronavirus est une maladie respiratoire aigu.

Or comme par hasard, dans Les vidéos de Wuhan où la 5G est installé, on voit des gens tomber par terre, et le gouvernement chinois fait de son mieux pour censurer ces vidéos. Ceux qui tombent par terre ne présentent aucun symptôme d’aucune maladie grippale alors que le coronavirus est décrit dans les affiches comme une grippe avec des symptômes où il faut se laver les mains avec du désinfectant pour tuer le virus; mais maintenant le gouvernement chinois reconnait qu’on peut ne pas avoir de symptôme et tomber soudainement par terre.

La journaliste conclut ironiquement: mais on sait aussi que le manque d’oxygène peut faire tomber n’importe quelle personne saine par terre!

Dans une grippe, on a des symptômes , on se sent mal, on a froid, on se sent malade, on veut rester au lit.

Mais là, dans les vidéos montrés de Wuhan, on voit des personnes saines, sans symptôme de grippe du tout, bien habillés, qui se baladent normalement dehors, font des choses normales, et tout à coup sans explication, tombent soudainement par terre à côté de stations cellulaires 5G dissimulés.

Si vos poumons ne peuvent plus absorber d’oxygène à votre sang à cause de la modification d’oxygène par l’onde 5G à fréquence 60 Ghz, est-ce que ce serait long de tomber au sol?

Pas long du tout! »

fin de la vidéo https://youtu.be/YycZn1W6oNg

Voilà, la 5G à fréquence 60 Ghz tue, car il modifie l’oxygène, et l’oxygène modifié par la fréquence 60 Ghz de la 5G ne peut plus être absorbé par l’hémoglobine qui passe dans les poumons, donc l’oxygène n’est plus absorbé par le sang, donc les gens meurent en tombant par terre car ils n’ont plus d’oxygène et les compagnies de télécommunication le savent, puisqu’ils avouent fièrement que la 60 Ghz est absorbé par l’oxygène en disant que cela aide l’onde à se propager plus vite, donc c’est pour faire que l’onde passe plus vite, qu’ils modifient l’oxygène en créant une fréquence 60 Ghz créé par l’onde 5G absorbable par l’oxygène, le rendant incapable d’être absorbé par les hémoglobines des poumons, et donc nous tuent en nous empêchant de respirer.

Remarquez on voit que la 60 Ghz est suffisante pour nous empêcher de respirer l’oxygène, (car la 60 Ghz modifie l’oxygène en rendant les électrons super rapides et donc rend difficile le boulot de l’hémoglobine de fixer l’oxygène qui a été modifié par la 60 Ghz) mais apparemment cela ne suffit pas pour les compagnies de télécommunications qui veulent même du 66 Ghz, voir du 71 Ghz, voir même du 84 Ghz source ,

https://www.numerama.com/tech/147723-5g-tout-savoir-sur-le-reseau-mobile-du-futur.html les compagnies de télécommunication sont folles.

Remarquez dans l’article https://www.numerama.com/tech/147723-5g-tout-savoir-sur-le-reseau-mobile-du-futur.html, ils admettent que tous les obstacles non intelligents (murs non intelligents), ou la pluie peuvent bloquer la 5G, donc ils admettent eux mêmes qu’ils abattent les arbres pour installer la 5G.

la 5G a de l’effet sur l’oxygène le rendant impossible à être absorbé par le sang, et donc empêchent l’absorption de l’oxygène par l’organisme.

Et pire encore la 5G a de l’effet sur les globules rouges elles mêmes

https://youtu.be/L7E36zGHxRw vidéo à enregister absolument avant la censure.

Une très brève vidéo montre les images au microscope de LA DÉGRADATION ET LA MUTATION DES CELLULES DU SANG SOUS L’INFLUENCE DES « COMPTEURS INTELLIGENTS », donc on est encore en-dessous de niveau de toxicité de la 5G. Pourtant, les globules rouges s’empilent et deviennent incapables d’apporter l’oxygène aux tissus.

à diffuser s’il vous plaît :GLOBULES ROUGES ET COMPTEUR « INTELLIGENT » https://youtu.be/7z4wOznzzSM (vidéo à enregistrer et à retranscrire avant censure)

Donc la 5G dont la toxicité est supérieur aux compteurs intelligents, va entrainer la dégradation et la mutation des cellules du sang.

Dans la vidéo https://youtu.be/gJcM6RZwyfA, on voit que sous l’effet des ondes, les globules rouges chargés de transporter l’oxygène s’agglutinent, s’empilent, parfois sous forme de rouleaux c’est une indication du stress électromagnétique qui peut influer sur les niveaux de sucre dans le sang. Les rouleaux peuvent restreindre le flux sanguin dans le corps entier en provoquant une perte d’oxygène aux cellules.http://www.activistpost.com/2016/07/can-smart-meter-emfs-dirty-electricity-cause-type-3-diabetes.html

Donc la 5G empêche l’absorption de l’oxygène par l’organisme humain par 2 méthodes:

– la 5G a un impact sur l’oxygène, en modifiant la fréquence des électrons de l’oxygène par la fréquence 60 Ghz, le rendant impossible à être absorbé par l’hémoglobine des poumons https://youtu.be/YycZn1W6oNg

– la 5G a un impact sur les cellules sanguines globules rouges chargés de transporter l’oxygène via l’hémoglobine, en les faisant agglutiner, empiler les unes sur les autres dans les vaisseaux sanguins, et donc ces empilations de globules rouges sous effets des ondes, les empêcheront de circuler dans l’organisme, donc cela fait que même si par miracle, l’hémoglobine réussit à fixer l’oxygène, si la globule rouge contenant l’hémoglobine est entassé avec les autres globules rouges sous l’effet de l’onde 5G, elle ne pourra pas circuler pour transporter l’oxygène aux organes du corps, donc détresse respiratoire, manque d’oxygène dans les cellules.

la 5G est donc une arme destructrice sur les populations à double effet destructeur

https://youtu.be/YycZn1W6oNg

https://youtu.be/7z4wOznzzSM

