Dictature technotronique : Le passage 4G – 5G sera extrêmement énergivore et plombera les budgets en plus de détruire notre peu de liberté et de santé restant…

Avec la 5G, fin de l’internet gratuit illimité même pour ceux qui utiliseront encore la 4G, Bluetooth, etc…car la facture d’électricité de la super énergivore 5G se répercutera également sur la 4G, Bluethooth

Anonyme

28 septembre 2020

Un peu comme l’électricité est déjà surfacturé pour les couts du nucléaire et les couts du compteur linky

le compteur linky surfacture https://stoplinky76320.wordpress.com/2017/11/04/video-et-explication-de-la-hausse-des-consommations-avec-le-linky-next-up/ https://www.youtube.com/watch?v=93MCGsmq3rs , l’ADEME reconnaît que le compteur linky est très énergivore, car demande l’utilisation de répéteurs, 700 000 nouveaux émetteurs, la pose d’antennes, pour assurer la liaison entre les concentrateurs et le réseau de téléphonie mobilehttps://actu.fr/occitanie/montcuq-en-quercy-blanc_46201/lot-linky-compteur-rassemble-envers-contre-lui-montcuq_20384541.html,

la 5G sera surfacturé car trop consommatrice d’électricité,

car tout comme le compteur linky, elle nécessite énormément d’antennes relais énergivores en électricité et de l’installation de cellules intelligentes partout pour son fonctionnement

» Les coûts en électricité de la 5G sont plus importantes en raison du besoin d’un plus grand nombre d’antennes et d’une couche plus dense de petites cellules. Les installations de calcul de pointe nécessaires pour prendre en charge le traitement local et les nouveaux services de l’internet des objets (IoT) augmenteront également la consommation d’énergie globale du réseau.

Les estimations exactes diffèrent selon les sources, mais MTN affirme que le consensus du secteur est que la consommation d’énergie de la 5G doublera, voire triplera, pour les opérateurs de téléphonie mobile, une fois que les réseaux 5G auront atteint leur taille maximale.

.https://www.fiercewireless.com/tech/5g-base-stations-use-a-lot-more-energy-than-4g-base-stations-says-mtn

et que les opérateurs perdraient de la tune s’ils n’augmentaient pas à la fois le prix de leurs tarifs 5G, 4G, bluetooth, etc… donc voilà pourquoi ils veulent la fin de l’internet gratuit illimité quand ils auront fini d’installer la 5G

avec la fin de l’internet gratuit illimité viendra la dictature car avec la 5G viendra l’intelligence artificielle totalitaire car l’intelligence artificielle a besoin de la 5G pour fonctionner

source citation:

« La 5G va être un ballon d’oxygène pour l’intelligence artificielle. L’IA a besoin de beaucoup de données pour vous répondre et un réseau comme la 4G n’est pas suffisant. Il faut la 5G. »

https://www.businessinsider.fr/samsung-investit-22-milliards-dollars-en-intelligence-artificielle-5G-2018 (article à enregistrer avant censure, car un article montrant que l’intelligence artificielle utilise la 5G a déjà été censuré https://www.gigalight.com/fr/community/5g-network-is-driving-the-evolution-of-artificial-intelligence/ (article censuré))

le mouvement d’alerte mondiale contre la dictature de l’intelligence artificielle et la 5G, il faut le faire avant la fin de l’installation de la 5G, parce que les téléphones fixes dépendent des box internet maintenant, et comme après l’installation de la 5G, ils vont mettre la fin de l’internet illimité gratuit.« La 5G (La 5ème génération de standard pour la téléphonie mobile) est susceptible de mettre fin à la connexion « gratuite » à Internet »

https://www.wedemain.fr/Comment-la-5G-va-nous-faire-basculer-dans-le-monde-de-l-internet-des-objets_a1857.html

Il sera impossible de téléphoner à sa famille (donc non seulement les gens seront interdits de sortir voir leurs proches, mais ne pourront plus jamais communiquer avec leurs familles avec le téléphone fixe connecté à la box) ni d’aller sur le net (à moins d’avoir un très gros portefeuille).

Officiellement ils diront qu’ils voudront la fin de l’internet illimité gratuit pour raisons écologiques, mais ils n’avoueront jamais que c’est à cause de la 5G qui provoque une surconsommation d’électricité, ces hypocrites

https://www.fiercewireless.com/tech/5g-base-stations-use-a-lot-more-energy-than-4g-base-stations-says-mtn

https://www.scmp.com/abacus/tech/article/3098964/5g-towers-are-consuming-lot-energy-so-china-unicom-putting-some-them

https://www.lalibre.be/planete/environnement/le-lourd-poids-environnemental-et-energetique-de-la-5g-5f59061b9978e2322faffd69

https://www.liberation.fr/checknews/2020/07/17/la-5g-est-elle-extremement-consommatrice-d-energie-comme-l-affirme-julien-bayou_1793102

l’équipementier chinois Huawei dévoile que les stations de base 5G peuvent consommer jusqu’à 3,5 fois plus d’énergie que leurs équivalentes 4G.

https://fr.businessam.be/en-chine-la-5g-consomme-tellement-denergie-quon-la-coupe-la-nuit/

Sauf cet article qui a bien avoué que la fin de l’internet illimité c’est bien à cause de la 5G

https://www.wedemain.fr/Comment-la-5G-va-nous-faire-basculer-dans-le-monde-de-l-internet-des-objets_a1857.html

Quand la 5G (démarrée en 2017

https://www.demainlaville.com/larrivee-de-la-5g-une-bonne-nouvelle-pour-les-villes/ et officiellement lancé sans l’accord des habitants à partir du 23 mars 2020

https://collectif-accad.fr/site/la-5g-et-lordonnance-du-25-mars/ ) sera installée partout, ils mettront fin à l’internet gratuit illimité que nous connaissons tous et comme tous les téléphones , fixes y compris (reliés à la box par le fil) dépendent de l’abonnement internet, il sera impossible de téléphoner à ses proches pendant le confinement.

Un moyen pour que les gens soient raflés sans que leur famille soit au courant ou qu’ils soient coupés d’électricité sans que personne ne soit au courant et qu’ils ne pourront plus le dénoncer sur le net en vidéo, car internet sera trop cher pour eux

http://stoplinky28.blogg.org/ignoble-enedis-coupe-l-electricite-a-une-famille-qui-refuse-le-linky-a202053432

Stéphane Lhomme nous informe ce jour que, grâce à la vidéo que le propriétaire victime a fait circuler, et aux milliers d’internautes qui qui l’ont relayée, Enedis est venu ventre à terre remettre l’électricité à cette famille ! Voilà une bonne nouvelle qui montre bien que NOUS pouvons être forts, ensemble. La famille nous remercie.

Avec la 5G, tous les tarifs 4G, bluetooth, wifi changeront aussi et aussi deviendront chers (parce que la 5G surconsomme l’électricité, les opérateurs reporteront le cout de la facture d’électricité de la 5G sur les autres tarifs, 4G, bluetooth, etc.. et on sait que comm la 5G consomme 3.5 fois plus d’électricité que la 4G

https://fr.businessam.be/en-chine-la-5g-consomme-tellement-denergie-quon-la-coupe-la-nuit/ et que le compteur linky surfacture https://stoplinky76320.wordpress.com/2017/11/04/video-et-explication-de-la-hausse-des-consommations-avec-le-linky-next-up/ https://www.youtube.com/watch?v=93MCGsmq3rs , l’ADEME reconnaît que le compteur linky est très énergivore, car demande l’utilisation de répéteurs, 700 000 nouveaux émetteurs, la pose d’antennes, pour assurer la liaison entre les concentrateurs et le réseau de téléphonie mobilehttps://actu.fr/occitanie/montcuq-en-quercy-blanc_46201/lot-linky-compteur-rassemble-envers-contre-lui-montcuq_20384541.html, les tarifs de la 5G, 4G, wifi, bluetooth , etc… vont tous être des forfaits limités et très chers. ) ,

donc personne ne pourra avoir internet sans être riche, et donc ne pourra pas téléphoner car le téléphone fixe est lié à la box avec la destruction de la ligne RTC pour 2022 https://jbl1960blog.wordpress.com/2018/09/24/abandon-du-rtc-2022-aux-arbres-citoyens/

source citation :

« La 5G (La 5ème génération de standard pour la téléphonie mobile) est susceptible de mettre fin à la connexion « gratuite » à Internet que permet aujourd’hui le Wifi, par exemple. Le bluetooth, le Wi-Fi, la 4G… Tout serait fusionné en un seul réseau, dont l »accès, évidemment, serait tarifé. »

https://www.wedemain.fr/Comment-la-5G-va-nous-faire-basculer-dans-le-monde-de-l-internet-des-objets_a1857.html



STOP 5G !…

– 6 actions pour s’opposer à la 5G:

1) refuser de s’abonner à la fibre optique qui est là pour nous envahir de la 5G à domicile à notre insu et faire passer les symptômes de la 5G pour du covid

(ils utiliseront ensuite cette même fibre optique pour nous imposer la 6G à notre insu)

https://resistance71.wordpress.com/2020/09/14/fibre-optique-5g-6g-et-dictature-technotronique/

2) refuser également toute gouvernance à l’intelligence artificielle qui sera imposé sous prétexte de raisons de santé ou de sécurité (ils vont nous envahir d’objets big brother d’intelligence artificielle pour scruter nos visages, nos comportements nos achats, nos dossiers médicaux, nos géolocalisations, nos dossiers scolaires, CV, espionnage des chômeurs, etc..), robots policiers, caméras reliées à l’intelligence artificielle https://www.lavoixdunord.fr/714622/article/2020-02-24/les-cameras-de-roubaix-reliees-l-intelligence-artificielle-demele-le-vrai-du car l’intelligence artificielle ne peut pas fonctionner sans la 5G, cela veut dire que tous les objets technologiques fonctionnant avec l’intelligence artificielle seront des émetteurs de la 5G!

« La 5G va être un ballon d’oxygène pour l’intelligence artificielle. L’IA a besoin de beaucoup de données pour vous répondre et un réseau comme la 4G n’est pas suffisant. Il faut la 5G. »

https://www.businessinsider.fr/samsung-investit-22-milliards-dollars-en-intelligence-artificielle-5G-2018

(https://www.businessinsider.fr/samsung-investit-22-milliards-dollars-en-intelligence-artificielle-5G-2018 est un article à enregistrer avant censure, car un article montrant que l’intelligence artificielle utilise la 5G a déjà été censuré

https://www.gigalight.com/fr/community/5g-network-is-driving-the-evolution-of-artificial-intelligence/(article censuré))

Intelligence artificielle = 5G donc luttons contre l’intelligence artificielle et tous ses utilisations dans les objets connectés (caméras, logiciels, smartphone, robots, etc…)!

Aussi l’intelligence artificielle entrainera une augmentation des impôts, car l’intelligence artificielle utilise la 5G, et la 5G consomme énormément d’électricitéhttp://stoplinkyvarest.canalblog.com/archives/2020/09/01/38510534.html, donc les habitants paieront encore plus dans les impôts à chaque fois que les dirigeants installeront des objets de l’intelligence artificielle pour diriger nos vies (sous prétexte de santé ou de sécurité)

(voilà pourquoi ils ont fait en 2019 le prélèvement d’impôt à la sourcehttp://www.frico-racing.com/2017/06/l-arnaque-du-prelevement-de-l-impot-a-la-source.html, pour piller sans mesure dans les comptes des citoyens pour payer les factures d’électricité de la 5G à Enedis, électricité qui coute déjà cher à cause du compteur linky qui surfacture https://stoplinky76320.wordpress.com/2017/11/04/video-et-explication-de-la-hausse-des-consommations-avec-le-linky-next-up/ https://www.youtube.com/watch?v=93MCGsmq3rs , l’ADEME reconnaît que le compteur linky est très énergivore, car demande l’utilisation de répéteurs, 700 000 nouveaux émetteurs, la pose d’antennes, pour assurer la liaison entre les concentrateurs et le réseau de téléphonie mobilehttps://actu.fr/occitanie/montcuq-en-quercy-blanc_46201/lot-linky-compteur-rassemble-envers-contre-lui-montcuq_20384541.html. et émet des ondes cancérigènes https://www.youtube.com/watch?v=QHkOdoDx-0c https://resistance71.wordpress.com/2020/04/23/5g-sante-carence-en-oxygene-une-piste-a-suivre/#comments )

3) boycotter la 4G, car elle peut facilement être converti à distance en 5G

https://venturebeat.com/2020/07/14/nokia-5g-software-can-upgrade-5-million-4g-tower-radios-without-climbs/

« , il sera possible de déployer la 5G sur les fréquences aujourd’hui occupées par la 4G » https://www.silicon.fr/bouygues-telecom-se-prepare-a-la-5g-avec-ericsson-170314.html

https://resistance71.wordpress.com/2018/05/12/technologie-et-nouvel-ordre-mondial-les-antennes-4-et-5g-nanotechnologie-et-puce-rfid/

la 5G peut utiliser le réseau 4G en convertissant les ondes 4G en 5G

https://www.cnet.com/news/no-5g-isnt-going-to-make-your-4g-lte-phone-obsolete/

« une antenne intelligente convertira la 4G en 5G ► https://www.nextinpact.com/news/106103-orange-trois-nouvelles-experimentations-5g-en-2018-prototype-dantenne-4g-et-5g.htm

voir plus sur

https://resistance71.wordpress.com/2020/09/14/fibre-optique-5g-6g-et-dictature-technotronique/

4) empêcher l’abattage des arbres dans votre quartier pour s’opposer à la 5G et sauver vos sources végétales d’oxygènes:

les arbres fournissent 50% de l’oxygène sur terre à part le plancton marin de l’océan qui fournit également 50% de l’oxygène sur terre (perso je pense que c’est plus de 50%e car vu le nombre de villes qui ont déjà tous leurs arbres abattus par nos lobbys 5G , les gens seraient déjà morts privés d’oxygène, si le plancton marin n’avait pas produit plus de 50% de l’oxygène de la planète) https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/plancton-le-deuxieme-poumon-de-la-terre_16036 que l’oligarchie veut supprimer les arbres dans nos villes pour la 5G

Chaque année, un arbre adulte rejette en moyenne 15 à 30 kg de surplus d’oxygène. Une personne adulte en consomme annuellement 200 à 300kg en respirant, soit la production d’environ 12 arbres !!!https://www.explic.com/educatif/un-arbre-produit-de-l-oxygene-pour-faire-vivre-combien-de-personnes/

Heureusement le plancton marin et les algues dans les océans produisent la majorité de l’oxygène dans l’atmosphère (je dis majorité parce que sinon vu le nombre de villes qui ont déjà tous leurs arbres abattus, les gens seraient déjà morts privés d’oxygène, si le plancton marin n’avait pas produit plus de 50% de l’oxygène de la planète)

https://www.explic.com/educatif/un-arbre-produit-de-l-oxygene-pour-faire-vivre-combien-de-personnes/ ce qui explique pourquoi on respire encore de l’oxygène malgré cet abat massif des arbres sur toute la planète

Mais cela n’empêche pas les arbres d’être une source d’oxygène indispensable

la 5G entraîne une carence en oxygène pour 2 raisons:

– elle nécessite l’abattage des arbres qui sont des sources d’oxygène indispensables dans les villes

sauvons les arbres de nos villes. Il s’agit d’une course contre la montre contre le Nouvel Ordre Mondial qui veut instaurer sa dictature de l’intelligence artificielle le plus tôt possible, et essaye de nous distraire avec des politiciens faux anti systèmes qui évitent ce sujet.

Quand ils commenceront abattre les arbres, ce sera le signe qu’ils commenceront à déployer la 5G dans votre quartier. Donc pour empêcher la 5G, empêchons l’abattage des arbres!

Pour lutter contre la 5G, Aux Arbres Citoyens! Il est temps qu’on nous que l’on crée des zones blanches pour demain!

http://www.alterinfo.net/Pour-lutter-contre-la-5G-Aux-Arbres-Citoyens-Il-est-temps-qu-on-nous-propose-des-zones-blanches-pour-demain_a141623.html (source censurée)

Grenoble coupe les arbres pour installer la 5G

http://www.stop-linky.fr/stoplinky/index.php/8-blog/174-grenoble-on-coupe-les-arbres-pour-experimenter-la-5g

Plusieurs villes françaises ont coupé des arbres pour installer la 5G

Cliquer pour accéder à Pourquoi-on-abat-des-arbres-la-5G.pdf

Les arbres gênent la 5G Devinez la suite

https://youtu.be/p7rMgAdX6uY

La vidéo source est en faveur de la 5G. Aux Etats- Unis et au Royaume-Uni, des arbres ont été coupés pour installer la 5G. Les manifestants ont été qualifiés de » dangereux ! »

http://stoplinkymtp.over-blog.com/2018/05/les-arbres-genent-la-5g.devinez-la-suite.html

. La technologie 5G utilise des micro-ondes de taille millimétrique facilement bloquées par des obstacles comme les feuilles des arbres

L’emprise de l’industrie des télécommunications sur les gouvernements fédéraux est telle que le déploiement du réseau 5G-IdO est imposé et bafoue les droits des des individus.Dans 1984 de Georges Orwell, le gouvernement contrôlait l’information. Avec les outils 5G-IdO de 2018, les entreprises contrôleront les choses. À moins d’une révolution, il sera difficile de récupérer les droits et libertés ainsi cédés.https://maisonsaine.ca/sante-et-securite/electrosmog/reseau-5g-et-internet-des-objets-un-cheval-de-troie.html

La Corrèze a lancé le massacre des arbres pour développer la fibre optique 5G qui doit remplacer le téléphone fixe

https://reporterre.net/La-Correze-a-lance-le-massacre-des-arbres

-la 5G et les compteurs intelligents (linky, gazpar, Veolia,etc..) abiment les globules rouges chargés de transporter l’oxygène

https://resistance71.wordpress.com/2020/04/23/5g-sante-carence-en-oxygene-une-piste-a-suivre/#comments

le but du NVO c’est de diriger l’humanité avec l’intelligence artificielle

l’intelligence artificielle c’est la 5G

la 5G c’est l’abattage des arbres

Ces hypocrites censurent un article disant que l’intelligence artificielle utilisera la 5G

https://www.gigalight.com/fr/community/5g-network-is-driving-the-evolution-of-artificial-intelligence/ (article censuré)

-Un article qui n’a pas encore été censuré prouve que l’intelligence artificielle ne peut pas fonctionner sans la 5G :

« La 5G va être un ballon d’oxygène pour l’intelligence artificielle. L’IA a besoin de beaucoup de données pour vous répondre et un réseau comme la 4G n’est pas suffisant. Il faut la 5G. »

https://www.businessinsider.fr/samsung-investit-22-milliards-dollars-en-intelligence-artificielle-5G-2018

La population na pas le temps d’écouter les discours soporifiques des politiciens pendant que l’oligarchie en profite pour couper des arbres tous les jours pour implanter ses antennes 5G, le peuple doit protéger ses arbres qui se font couper tous les jours par l’oligarchie pour implanter ses antennes 5G, qui sont à la fois sa source d’oxygène mais également son seul rempart contre l’intelligence artificielle la marque de la bête 5G

https://www.alterinfo.net/Abandon-du-RTC-2022-Aux-Arbres-Citoyens-_a141638.html (source censuré)

https://jbl1960blog.wordpress.com/2018/09/24/abandon-du-rtc-2022-aux-arbres-citoyens/

Les micro antennes relais 5G seront incrustés dans le milieu urbain

Voilà pourquoi on garde l’urbain mais on détruit les arbres

source citation:

» Pour être efficace, la 5G devra être associée à de petites antennes, tous les 100-200 mètres, là où celles d’aujourd’hui émettent sur de vastes étendues. Les “small cell ” pourraient aussi être une réponse à cette difficulté technique. Installées dans le mobilier urbain, ces petites antennes de télécommunication pourraient assurer la couverture régulière de la ville

la 5G permettra de contrôler sa maison à distance

http://www.wedemain.fr/Comment-la-5G-va-nous-faire-basculer-dans-le-monde-de-l-internet-des-objets_a1857.html

« Voici un schéma qui montre comment les nouvelles antennes relais 5G seront fabriqués et installés dans les villes

http://arxiv.org/pdf/1506.09109.pdf

On mettra les antennes relais 5G à l’intérieur des bâtiments, ou on créera des murs intelligents, du béton intelligent pour faire passer la 5G

https://journals.openedition.org/netcom/2869

Un français montre des photos de dissimulation de la 5G

https://latromperieducodejustinien.wordpress.com/2018/04/09/une-histoire-5g-de-ma-ville-a-votre-ville-et-au-dela/

Le béton intelligent a été créé pour faire passer la 5G

http://www.varmatin.com/conso-shopping/le-beton-devient-intelligent-avec-360-smart-connect-152916 (article censuré bien sûr)

Des murs intelligents pour faire passer la 5G et espionner les habitants

https://www.stuffi.fr/wall-mur-intelligent-analyser-activite-piece/

Tout va être rendu intelligent pour faire passer la 5G partout.

Et comme les arbres ne peuvent être rendus intelligents et empêchent la 5G de se propager, alors on les abat.

En attendant, les murs intelligents qui amplifieront les ondes 5G

https://www.pourlascience.fr/sd/telecommunications/un-mur-intelligent-pour-mieux-controler-les-ondes-12013.php , on plante déjà des antennes relais 5G à l’intérieur des immeubles car avec la 5G, les micro antennes relais doivent être proches des récepteurs, donc la distance des antennes relais et les humains seront plus réduites que jamais, ce sera le cancer explosion à volonté https://journals.openedition.org/netcom/2869

la preuve que l’abat des arbres c’est pour la 5G:

– la ville de Besançon abat 900 bouleaux et 2.800 platanes qui sont parfaitement sains

http://lechodelaboucle.fr/2018/04/21/allergies-au-pollen-la-ville-de-besancon-abat-900-bouleaux-et-2-800-platanes/

– Besançon, future « Ville intelligente » !

http://actucomtoise.info/besancon-demonstrateur-de-smart-city/

– mars 2018, Lyon va détruire tous les grands platanes

https://lacroixroussienne.com/2018/03/15/la-place-colbert-va-perdre-ses-grands-platanes/

– Lyon va lancer la 5G à partir de juin 2018

https://news.itu.int/france-prepares-5g-pilots/

– septembre 2018; Bordeaux veut détruire les grands arbres parfaitement sains, les gens s’accrochent aux arbres pour empêcher qu’on les coupe, (le NVO veut supprimer tous les grands arbres dans les villes et les remplace par des petits de quelques centimètres, car ce sont surtout les grands arbres qui empêchent la propagation de la 5G)

https://www.20minutes.fr/bordeaux/2330279-20180904-bordeaux-enchainent-arbres-eviter-coupes

– Bordeaux a été retenu pour installer la 5G en 2018

https://news.itu.int/france-prepares-5g-pilots/

– Janvier 2018, Nantes lance l’abattage des arbres

https://www.20minutes.fr/nantes/2206771-20180123-video-nantes-metamorphose-parvis-gare-commence-abattage-60-arbres

– Nantes a été retenu pour installer la 5G en 2018

https://news.itu.int/france-prepares-5g-pilots/

– Juin 2018, Lille lance l’abattage d’arbres

https://www.20minutes.fr/lille/2289927-20180616-lille-trop-arbres-abattus-verts-disent-stop

-Lille a été retenu pour installer la 5G en 2018

https://news.itu.int/france-prepares-5g-pilots/

– Mars 2018, le Havre lance l’abattage des arbres

https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/au-havre-des-riverains-favorables-a-l-abattage-des-arbres-AO12497034

– Le Havre a été retenu pour installer la 5G en 2018

https://news.itu.int/france-prepares-5g-pilots/

-mai 2018, Saint-Etienne lance l’abattage des arbres

https://www.leprogres.fr/loire-42/2018/05/24/saint-etienne-les-riverains-sideres-par-l-abattage-des-arbres-place-villeboeuf

– Saint-Etienne a été retenu pour installer la 5G en 2018

https://news.itu.int/france-prepares-5g-pilots/

– mai 2018, Douai lance l’abattage des arbres

http://www.lavoixdunord.fr/381297/article/2018-05-22/operation-de-taille-pour-les-arbres-du-square-du-dauphin?noCookies=1

http://www.lavoixdunord.fr/archive/recup%3A%252Fregion%252Fdouai-l-abattage-des-arbres-de-la-rue-d-albergotti-emeut-ia16b0n2812626?noCookies=1

– Douai a été retenu pour installer la 5G en 2018

https://news.itu.int/france-prepares-5g-pilots/

– un manifestant proteste contre l’abattage des arbres à Montpellier

https://www.change.org/p/m-philippe-saurel-maire-de-montpellier-et-pr%C3%A9sident-de-m%C3%A9tropole-sauvons-les-1050-arbres-du-parc-montcalm-de-montpellier

Janvier 2018, Montpellier abat des arbres

https://www.francebleu.fr/infos/societe/les-riverains-de-la-place-candolle-a-montpellier-partages-sur-le-sort-du-micocoulier-bicentenaire-1517057915

9 mai 2018 le maire de Montpellier lance un nouvel abattage d’arbres

https://www.francebleu.fr/infos/politique/tensions-entre-la-region-occitanie-et-le-maire-de-montpellier-autour-d-une-coupe-sauvage-d-arbres-1525879059

– Montpellier a été retenu pour installer la 5G en 2018

https://news.itu.int/france-prepares-5g-pilots/

– Juillet 2017, Grenoble abat tous ses arbres, les riverains exigent la démission du maire

http://grenoble-le-changement.fr/2017/07/06/tous-les-arbres-abattus-rue-lesdiguieres-piolle-demission/

– Grenoble a été retenu pour installer la 5G pour l’année 2017-2018

https://news.itu.int/france-prepares-5g-pilots/

Au niveau du sol entre les antennes relais 5G et les utilisateurs se trouve une source perturbatrice : Les arbres qui font obstacles au bon rendement des faisceaux radiatifs de la 5G.

En conséquence il est constaté dans certains pays et en France l’abattage massif d’arbres en ville justifiés souvent sous couvert d’informations fallacieuses.

Si vous constatez un abattage d’arbres en zone urbaine, merci d’avertir immédiatement l’organisation.

Next-up : contact@next-up.org

http://avcparcours1combattant.over-blog.com/2018/05/communique-de-l-association-next-up-sur-le-scandale-de-la-5g.html

https://resistance71.wordpress.com/2018/09/15/technologie-et-nouvel-ordre-mondial-la-5g-et-la-grille-de-controle-planetaire-dean-henderson/#comments

5) Refusez le système biométrique pour s’opposer à la 5G, (caméras de reconnaissance faciale, smartphone biométrique, passeport biométrique, permis de conduire biométrique, carte bancaire biométrique, carte vitale biométrique, carte d’identité biométrique, covid pass biométrique, etc..) car tous les objets biométriques utilisent la 5G

https://www.biometricupdate.com/201912/facial-recognition-5g-powered-glasses-enhanced-biometric-passports-and-interpol-border-updates-from-asia

https://www.gearbrain.com/5g-biometric-wearables-for-cows-2634660978.html

https://findbiometrics.com/galaxy-z-flip-5g-sports-side-mounted-biometric-sensor/

https://findbiometrics.com/5g-samsung-phone-features-goodix-biometric-tech-042009/

« La 5G est déjà pensée pour les objets connectés (notamment via son mode mMTC pour massive machine type communication), avec la possibilité de prendre en charge jusqu’à un million d’objets connectés ou machines connectés par km². En 6G Samsung veut multiplier la mise par 10 pour arriver à 10 millions d’objets connectés ou machines connectés par km². »

https://www.nextinpact.com/article/30405/109167-samsung-pense-deja-a-6g-et-ses-usage-ondes-terahertz-hologrammes-et-realite-etendue

Veulent faire crever les gens avec leurs 11 millions émetteurs 5G-6G au km2

chaque km2 sera un four à micro ondes bombardant les gens de 5G et 6G

chaque km2 sera un four à lasers qui tuent les yeux, vu que les caméras lasers projettent les lasers à une distance de 1 km

http://stoplinky28.blogg.org/fake-news-des-lasers-pour-traquer-les-gens-non-masques-a202244456

6) Refusez la fin de la neutralité du net pour s’opposer à la 5G, car les opérateurs ont dit qu’ils installeront la 5G à condition que les gouvernements acceptent la fin de la neutralité du net (c’est à dire la censure du net)

https://www.zdnet.fr/actualites/5g-les-operateurs-europeens-mettent-la-neutralite-du-net-dans-la-balance-39839620.htm



Danger ! Dictature Technotronique en marche…

Share this: Twitter

Facebook

Articles similaires