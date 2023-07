Actions citoyennes en Floride contre les injections armes nano-biologiques à ARNm anti-COVID : demandes de saisine des Sheriffs de counties pour mettre fin à l’empoisonnement généralisé (Karen Kingston)

A lire et diffuser sans modération… merci.

Nous avons traduit ce qui suit parce que cela représente quelque chose de très intéressant à notre sens… Nous désirons d’emblée dire ici qu’en aucun cas nous validons le processus administratif engagé que nous le pensons être voué à l’échec pour l’unique raison que le système soutien le système et que nous serions très, très surpris qu’il en soit autrement en ce cas-ci, y compris dans les counties de Floride ou d’ailleurs à Yankland, même s’il est indéniable que certains Sheriffs et leurs adjoints ont le bien commun à cœur, les gars ont toujours l’épée de Damoclès de leur réélection au-dessus de leurs têtes et les pressions inhérentes venant d’en haut… Nous pensons aussi bien évidemment, que tout le territoire des Etats-Unis, comme celui du Canada, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et de tous les pays du soi-disant Commonwealth, ainsi que les DOM-TOM français et la Palestine, sont des territoires occupés par des entités coloniales, terres volées, usurpées et exploitées aux peuples ancestraux les occupant depuis des temps immémoriaux et que rien de bon ne peut et ne pourra jamais en sortir. De fait, l’État, colonialiste par son intégration marchande, a déjà colonisé ses peuples autochtones avant que de coloniser toute contrée lointaine.

Ceci dit, le processus légal anti-injections à ARNm anti-Covid19, armes nano-biologiques de destruction massive, engagé en Floride mérite qu’on s’y arrête, car l’intention est louable, même si vouée le plus probablement à l’échec ou à un statu quo embarrassé et embarrassant, l’avenir le dira. L’initiative engage des comités citoyens en l’occurence de l’état de Floride, à porter l’affaire du crime contre l’humanité que constitue le déploiement des armes nano-biologiques à ARNm soi-disant anti-COVID-19 contre le peuple, devant les instances locales via la saisie des bureaux de Sheriff des counties des états (ici les counties de Floride) et la demande qu’ils procèdent à des réquisitions, destructions des armes nano-biologiques et aux arrestations des gens responsables de leur déploiement.

Brièvement, les USA sont une fédération de 52 états, dont chacun possède ses propres lois et système de gestion. Il y a une loi fédérale, mais à l’échelle de la vie quotidienne des Américains, ils sont essentiellement gérés par les lois et réglementations de leur état de résidence et de leur County, équivalent de nos préfectures. La grande différence est qu’une préfecture française est une division administrative de l’état central, qui n’en est qu’une extension administrative et n’a aucun pouvoir intrinsèque si ce n’est que de faire appliquer la norme légale républicaine. Le County américain, en revanche, est une division de l’état auquel il appartient et se reconnaît comme tel et non pas au niveau fédéral, il fait aussi appliquer des réglementations locales. Il y a 3243 counties (ou équivalents selon les états) aux Etats-Unis, chacun de ceux-ci à son gouvernement élu et ses commissions. Chaque County a son propre tribunal et sa propre force de l’ordre : le bureau du Sheriff (dans la très vaste majorité des counties, le Sheriff est élu pour une durée de 4 ou 6 ans renouvelable). Le Texas, la Georgie et le Kentucky sont les trois états possédant le plus de Counties avec respectivement 254, 159 et 120, tous ayant leurs propres bureaux de Sheriff. Les états ayant le moins de counties sont le Delaware, Hawaii et Rhode Island avec respectivement 3, 5 et 5. Il faut aussi savoir en ce domaine, que 4 des 10 plus grands bureaux de Sheriff aux USA sont en Floride, ce qui rend la démarche en cours des plus intéressantes, le plus grand bureau de Sheriff du pays étant celui du County de Los Angeles qui a plus de 8200 employés assermentés. Le plus petit se trouve dans un County du Texas qui ne compte qu’un Sheriff et son adjoint.

Ceci pour dire que les bureaux de Sheriff font bien plus partie de la vie quotidienne de l’Américain de base que toutes les instances fédérales comme le FBI que la plupart des gens ne verront que dans des films d’Hollywood. Ces institutions sont locales et gèrent la vie locale avec, bien sûr, tous les défauts induits d’une entité étatique toujours centralisée bien entendu. Disons-le clairement, si demain l’état fédéral yankee disparaissait, personne ne verrait la différence si ce n’est peut-être en mieux… Il faut bien comprendre que la plupart des états pourraient parfaitement fonctionner en tant que nations indépendantes, indubitablement des états comme le Texas, la Californie, la Floride ne s’en porteraient que mieux. L’état fédéral a grandement besoin d’eux, ces trois états n’ont absolument pas besoin de l’état fédéral yankee.

La démarche mise en branle en Floride de saisir les autorités locales des bureaux de Sheriffs des counties pour saisir et détruire les armes de destruction massive biologique à ARNm anti-COVID, part de l’excellent principe de l’indépendance locale des citoyens yankees et du fait que leurs autorités locales ont parfaitement le pouvoir d’agir fermement en la circonstance, hors instance fédérale, dans le cadre légal du crime en flagrant délit. A noter que Karen Kingston en est une des instigatrices depuis plusieurs mois.

Ceci montre également qu’en aucun cas Pfizer et consorts sont immunisés contre l’action légale et qu’une action citoyenne d’envergure est en marche et grandira aux Etats-Unis contre leur tyrannie, montrant ainsi une potentielle voie à emprunter pour les peuples à l’échelon local, car rien ne surviendra d’en haut, rien, ceci doit être bien clair pour tout le monde, aux Etats-Unis et ailleurs… Il sera intéressant de voir comment cela va évoluer et si les citoyens peuvent faire saisir, et arrêter les injections ARNm mortelles par leurs bureaux locaux de Sheriff et leurs administrations locales. Le fait est que de part la législation yankee, ils en ont parfaitement le droit et la capacité ; mais il faudra des Sheriffs intègres, courageux et inébranlables, ayant un grand sens de l’honneur pour mener à bien cette opération (cela existe t’il toujours ?…). Nous ne retenons pas notre souffle sur tout ça, mais il est clair qu’au niveau local yankee, cela vaut le coup d’être tenté car l’opportunité existe légalement et si cela pouvait s’étendre par exemple au Texas et à la Californie, alors un mouvement sans précédent serait en marche, base de plus de gain d’indépendance et de reprise de pouvoir local par et pour les peuples. En revanche, si rien n’est fait et la démarche cale oui est calée, alors la preuve sera faite s’il en était encore besoin, qu’il n’y a pas de solution au sein du système et ne saurait y en avoir. Quoi qu’il en soit, juste pour avoir la conscience tranquille, le coup vaut la peine d’être tenté. Les Yankees, eux, ont au moins cette possibilité, inexistante en Frankistan. A suivre donc…

~ Résistance 71 ~



« La seule façon d’arrêter une force tyrannique et un crime illégal et criminel

est avec bravoure, intégrité et honneur. Vous avez le pouvoir de l’autorité légale

pour placer notre County du bon côté de l’histoire et d’enquêter sur ces crimes.

En saisissant les injections armes biologiques de notre communauté, vous deviendrez

un modèle héroïque à suivre pour les autres leaders des forces de l’ordre. »

Lettre envoyée par des comités citoyens aux Sheriffs de leur County (préfecture) dans l’état de Floride

Karen Kingston

Juillet 2023

Source :

https://karenkingston.substack.com/p/for-sheriffs-with-bravery-integrity

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

Cher Sheriff ______,

Cette lettre sert d’abrégé en une page de la “lettre de demande” attachée ( the demand letter attached.)

Au travers d’injonctions de tribunaux, de requêtes sur la liberté de l’information (FOIA), de publications de journaux scientifiques, de déclarations d’agences gouvernementales, de lanceurs d’alerte, de données vérifiées par les pairs et de la preuve active fournie par le monde réel dans le monde, il est devenu très clair maintenant que les injections anti-COVID19 à ARNm provoquent des effets secondaires néfastes et tuent les résidents de chaque County à travers l’état de Floride. La lettre en attachement (attached letter ) est une fraction de la preuve immédiatement disponible pour soutenir cette affirmation.

Points clefs :

Pfizer a enregistré environ 5 millions de cas de maladies, de handicap et même de décès chez les 1,2 millions d’injectés ce dès juin 2022 ; ceci ne fut que récemment divulgué grâce à une injonction de tribunal faisant suite à une demande d’information sous la loi de la liberté de l’information (FOIA).

Des 403 396 résidents de Floride qui furent les récipiendaires initiaux des injections anti COVID19, 167 005 (41,1%) ont rapporté des effets secondaires de Grade 3 (incapacité de mener à bien leurs fonctions quotidiennes) et 8471 (2,1%) ont requis une admission aux urgences des hôpitaux après avoir reçu une injection anti-COVID-19 d’après la base de données V-Safe du CDC et un rapport en date du 31 juillet 2022.

Le ministre de la santé de Floride, Joseph Ladapo, a identifié 16 406 morts suite à problème cardiaque depuis la base de données des décès de Floride (MERLIN), le Florida State Health Online Tracking System (FLSHOTS), et les archives de décès, chez les résidents adultes de Floride, ce dans les 25 semaines suite à une ou deux injections à nanoparticule ARNm ; aucun de ces décès ne fut attribué à une infection par la maladie COVID-19 ou à un historique de maladie cardiaque chez les personnes décédées.

Pfizer et d’autres organisations se sont engagés dans une fraude flagrante, manipulant et trompant à grande échelle le peuple américain, résultant en une expérimentation humaine criminelle sur des enfants et adultes innocents à l’aide d’une bio-technologie mortifère par injections contenant des nanoparticules à ARNm synthétiques qui ne peuvent en aucun cas remplir les critères de qualification pour un vaccin, mais qui au contraire, remplissent tous les critères pour être désignées comme arme biologique de par le statut 790.166 de l’état de Floride. Il est bien connu que les injections anti-COVID-19 causent un taux sans précédent de maladies, de handicaps et de mort, avec en revanche absolument aucun bénéfice clinique prouvé.

Sheriff ________, vous détenez la position la plus déterminante et efficace pour protéger enfants et adultes du County de ______ de tout dommage criminel, ceci incluant toute tentative d’agression physique et/ou de meurtre avec arme. Dans ce cas précis, les armes sont des injections à nanoparticules ARNm anti-COVID19 qui contiennent des technologies avancées qui ne furent jamais prouvées empêchant l’infection, ni de protéger contre la maladie ou la mort. Elles furent administrées à d’innocents adultes et enfants au travers d’une recherche sur être humain criminelle sans que les intéressés ne donnent leur consentement informé.

La seule façon de mettre un coup d’arrêt au crime et à une force tyrannique est par la bravoure, l’intégrité et l’honneur. Vous avez reçu le pouvoir et l’autorité légale de placer votre County du bon côté de l’histoire et d’enquêter sur ces crimes, En saisissant les injections arme nano-biologique et en les retirant de votre communauté, vous deviendrez le model héroïque que d’autres leaders de la loi pourront suivre.

Notre demande humaine et légale est d’immédiatement émettre un ordre d’arrêt et de désistement à tous les centres de vaccination de votre County de _____ ; et d’arrêter la promotion et l’administration des injections anti-COVID-19 pour tous les adultes et enfants tout en donnant aux centres d’injection un avertissement stipulant que tout refus d’obtempérer est en violation directe de l’article FS 790.166 de l’état de Floride et peut soumettre les délinquants à des peines d’amendes et/ou de prison.

Pour la sécurité de la communauté du County de _____, les forces de l’ordre se doivent de saisir toutes les fioles à injection COVID-19 avant la date du ____ août 2023.

Signatures,

Votre nom et les noms des autres citoyens concernés.

= = =

Lectures complémentaires :

Karen Kingston sur Résistance 71

“SRAS-CoV-2 injections anti-COVID-19, l’attaque nano-biotechnologique sur l’humanité depuis 2019” (traductions de Karen Kingston par R71, PDF)

Et aussi parce qu’…

Il n’y a pas de solution au sein du système ! (Résistance 71)

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

5 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

Société des sociétés organique avec Gustav Landauer



Karen Kingston

Share this: Twitter

Facebook

J’aime ça : J’aime chargement… Articles similaires