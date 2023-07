“La relation politique de pouvoir précède et fonde la relation économique d’exploitation. Avant d’être économique, l’aliénation est politique, le pouvoir est avant le travail, l’économique est une dérive du politique, l’émergence de l’État détermine l’apparition des classes.”

~ Pierre Clastres, directeur de recherche en anthropologie politique au CNRS, 1974 ~

“Les deux grandes questions incontournables de l’anthropologie politique sont:

1- Qu’est-ce que le pouvoir politique, c’est à dire qu’est-ce que la société ?

2- Comment et pourquoi passe t’on du pouvoir politique non-coercitif au pouvoir politique coercitif, c’est à dire qu’est-ce que l’histoire ?”

~ Pierre Clastres, 1974 ~

Du point de vue de Résistance 71 : Remplacer une tyrannie par une autre, méthode Marx-Engels, de leurs propres mots :

“Cette organisation du prolétariat en une classe et conséquemment en un parti politique est continuellement dérangée par la concurrence entre les travailleurs eux-mêmes. Mais il revient toujours, plus fort, plus ferme, plus puissant. Il force la reconnaissance législative des intérêts particuliers des travailleurs en prenant avantage des divisions au sein de la bourgeoisie même…”

“Les communistes ne forment pas un parti séparé des autres partis de la classe ouvrière…”

“Le prolétariat utilisera sa suprématie politique pour arracher par degré, tout le capital de la bourgeoisie, pour centraliser tous les outils de production dans les mains de l’État, du prolétariat organisé en classe dirigeante…”

“Ce qui suit sera généralement applicable : [s’ensuivent 10 points élaborés par Marx et Engels]

[…]

5- Centralisation du crédit entre les mains de l’État…

6- Centralisation des moyens de communication et de transport aux mains de l’État.

7- Extension des usines et instruments de production propriétés de l’État

[…]”

~ Karl Marx, “Manifeste du PARTI communiste”, 1848 ~

NdR71 : une autre chose qui, quand on y réfléchit bien, ne manque pas d’amener toujours plus de confusion sur l’affaire : l’escamotage en règle du mot “parti” du titre de ce qui est pour le commun des gens “de la gauche radicale”, un des textes de référence surtout de par sa facilité de lecture (42 pages) : “Le manifeste du parti communiste” (Marx-Engels, 1848) qui est devenu au fil du temps et au fil des éditons multilingues : “Le manifeste communiste”, ce qui constitue un très vaste escroquerie sémantique. Dans toutes les préfaces (et il y en a eu un sacré paquet…) des éditions subséquentes, Marx et Engels eux-mêmes parlent toujours de leur ouvrage comme étant “Le manifeste du parti communiste”, celui-ci soudainement dans le courant du XXème siècle est devenu “Le manifeste communiste”, ce qui constitue une énorme différence sémantique. Marx et Engels se référaient à un parti politique, communiste, qui mènerait le prolétariat sur le chemin de la victoire, de la libération et de la transformation de la société, ce par voies essentiellement électorale ou accessoirement révolutionnaire, de saisie du pouvoir et des moyens de production. Des marxistes, mal intentionnés ou non, ont escamoté le mot “parti” du titre pour en faire ce texte de “référence”, une soi-disante bible de ce que serait le communisme selon St Karl et St Friedrich au-delà de toute autre pensée sur la question, qui pourrait être tout aussi si non plus valide.

Quelle imposture ! Quelle arrogance que de vouloir s’approprier en un écrit si restrictif, si réducteur, l’ensemble de la pensée communiste et la figer, la canoniser de manière définitive, car sans aucun doute telle fut l’intention. Marx et Engels eux-mêmes n’ont pas osé le faire, c’était sans compter sur la fourberie de leur descendance politique. Aujourd’hui plus qu’hier, on entend ces marxistes jacasser et se revendiquer de ce “manifeste communiste” ceci, “manifeste communiste” cela… sans même sans doute se rendre compte que le titre même de l’ouvrage a été falsifié (pas par ses auteurs, soyons justes…). Un bon point de plus pour la crédibilité… Nous vivons dans un monde de la falsification, à tous les niveaux et le temps est sans aucun doute venu de faire un sacré ménage qui sera vecteur de salubrité publique… Un coup de plumeau ci-dessous, aussi afin de ramener la pensée de Marx, dont l’analyse critique du capitalisme et de ses rouages est seconde de personne, dans son juste milieu de contribution à la voie émancipatrice de l’humanité, mais en aucun cas la seule possible ou souhaitable. Gardons-nous des guéguerres de clocher futiles et obsolètes ne menant qu’à une division néfaste et œuvrons ensemble pour l’avènement de la société communiste organique réalisée dans la Commue Universelle de notre humanité enfin réalisée.

~ Résistance 71 ~

1ère partie

2ème partie

3ème partie

Critique du marxisme

Saul Newman

2018

Traduit de l’anglais par Résistance 71

Juillet 2023

La principale contribution de l’anarchisme à la politique et théorie de l’émancipation réside, de la façon dont je le vois, dans sa critique libertaire du marxisme. J’ai exploré cela ailleurs (cf. Newman 2007b) et cela a aussi été extensivement couvert par d’autres auteurs, mais, fondamentalement, cette critique se centralise autour d’un certain nombre de problèmes et de faiblesses de la théorie marxiste. D’abord, il y a le problème de l’État et du pouvoir politique. Parce que, pour le marxisme, nonobstant la propre ambivalence de Marx sur la question, le pouvoir politique est dérivé et est déterminé par les classes économiques et les prérogatives économiques ; l’État est donc largement vu comme un outil pouvant être utilisé par une société pour la révolutionner s’il est aux mains du prolétariat. Cette idée est exprimée dans l’ouvrage de Lénine “L’État et la révolution”, texte étrange qui, en quelques endroits, semble virer vers l’anarchisme dans sa condamnation de l’État et sa célébration de la démocratie radicale telle que pratiquée dans la Commune de Paris et dans le même temps qui réaffirme l’idée de la saisie du pouvoir étatique et de la transformation socialiste de la société sous la dictature du prolétariat.

Cette ambigüité à l’égard de l’État peut être trouvée dans la pensée même de Marx, qui partage avec l’anarchisme le but du communisme libertaire, une société égalitaire fondée sur l’association libre, sans état et qui, en même temps, s’éloigne de l’anarchisme dans sa croyance que l’état peut et doit être utilisé dans la “période transitoire” à des fins révolutionnaires. Pour les anarchistes, cette position est fondamentalement dangereuse parce qu’elle ignore l’autonomie du pouvoir d’état, la façon dont l’État est oppresseur, pas seulement dans la forme qu’il prend, mais dans ses structures mêmes et qu’il a ses propres prérogatives, sa propre logique de domination, qui croisent celles du capitalisme et des intérêts économiques bourgeois, mais qui ne peuvent pas être réduites à ceux-ci. Pour les anarchistes donc, l’état sera toujours oppresseur, peu importe quelle classe le contrôle, en fait, l’état des travailleurs n’est simplement qu’une autre forme de pouvoir d’état. Comme le dit Alan Carter :

“Les marxistes donc, ont échoué dans la compréhension que l’État agit toujours pour protéger ses propres intérêts. C’est pourquoi ils ont échoué de voir que l’avant-garde qui a saisi le contrôle de l’État ne peut en aucun cas avoir la confiance pour assurer que l’État “disparaîtrait”. Ce qu’il pourrait faire par contre, est de soutenir des relations différentes de production pour ceux qui pourraient servir la classe économique dominante actuelle s’il croit que de telles nouvelles relations économiques puissent être utilisées pour extorquer des travailleurs toujours plus de surplus, qui serait ensuite rendu disponible pour l’État.” (Carter, 1989: 176–97)

Pour les anarchistes, l’État n’est donc pas la seule source majeure d’oppression dans la société, mais l’obstacle majeur de l’émancipation humaine, ce qui est la raison du pourquoi l’État n’a pas pu être utilisé comme outil de la révolution ; il doit plutôt être démantelé comme premier acte révolutionnaire. Nous pourrions nommer ceci une intuition théorique, par laquelle l’État est conçu comme une dimension de pouvoir largement autonome, “l’autonomie du politique”. Mais je comprends ceci de manière quelque peu différente de quelqu’un comme Carl Schmitt, pour qui le terme réfère à une relation politique spécifique constituée au travers de l’antagonisme ami / ennemi (voir Schmitt, 1996). Pour Schmitt, ceci implique une lutte souvent violente pour le pouvoir et l’identité, dans laquelle la souveraineté de l’État est affirmée. Pour les anarchistes, cela a précisément l’implication inverse, une lutte de la société contre le pouvoir politique et économique organisés ; une lutte générale de l’humanité contre à la fois le capitalisme et l’État.

[A Résistance 71, suite à plus d’une décennie d’analyses tant politico-philosophiques qu’anthropologiques, nous pensons que l’État est en fait le mécanisme, le verrou, qui empêche la société humaine de passer à souhait et selon les conjectures, d’une société à pouvoir non-coercitif à une société à pouvoir coercitif et vice versa comme elle l’a fait pendant des millénaires jusqu’à même encore et durant ce qui est appelé la “révolution agricole du néolithique”. Celle-ci a vu émerger les premières cités proto-étatiques puis les premiers états, mais ceux-ci ont mis des siècles à s’affirmer comme irrévocables par des mécanismes ne profitant qu’au plus petit nombre et mettant en place des rouages autoritaires servant à maintenir le statu quo oligarchique de la bulle du pouvoir politique, puis économique intégrée, séparée artificiellement et contre-naturellement du corps social…]

La seconde distinction entre l’anarchisme et le marxisme découle de la première : alors que pour les marxistes, surtout les marxistes-léninistes, la lutte révolutionnaire est habituellement menée par un parti d’avant-garde qui, comme dirait Marx, possède l’avantage sur la masse du prolétariat de comprendre correctement la “ligne de marche”, pour les anarchistes, le parti d’avant-garde n’est qu’un modèle d’organisation politique élitiste et autoritaire dont le but est la saisie et la perpétuation du pouvoir étatique. En d’autres termes, pour les anarchistes, le parti d’avant-garde révolutionnaire, avec ses structures de commandement organisées et hiérarchiques et ses appareils bureaucratiques, n’est qu’un microcosme de l’État, un futur état en devenir (voir Bookchin, 1971). Pour les anarchistes, la révolution doit être libertaire tant dans sa forme que de fait dans son fond, en fait la première étant la condition du second et donc plutôt que d’avoir un parti d’avant-garde saisir le pouvoir, une révolution impliquerait les masses agissant et s’organisant spontanément et sans leadership. Ceci ne veut pas dire qu’il n’y aurait pas d’organisation politique ni d’actions coordonnées, mais que celles-ci impliqueraient des structures de prises de décision décentralisées et véritablement démocratiques.

La troisième opposition majeure entre le marxisme et l’anarchisme concerne la subjectivité révolutionnaire. Pour les marxistes, le prolétariat, souvent défini de manière étriqué comme les échelons supérieurs de la classe travailleuse industrielle (les ouvriers), est le seul sujet révolutionnaire parce que dans sa relation spécifique au capitalisme, elle est la classe qui personnifie la destinée universelle et émancipatrice de toute la société. Les anarchistes ont une conception plus large de la subjectivité révolutionnaire dans laquelle ils incluent les prolétaires classiques mais aussi les paysans, le “lumpen” prolétariat ou “sous-prolétariat”, les intellectuels déclassés, de fait quiconque se déclarant révolutionnaire. Bakounine parlait d’une “grande gueuse”, une non-classe portant les aspirations révolutionnaires et socialistes en son cœur. De fait, Bakounine préférait le terme de “masse” à celui de “classe”, classe impliquant une certaine hiérarchie et exclusivité.

Bien entendu, ces désaccords ne couvrent pas tous les points de divergences entre anarchisme et marxisme, d’autres questions telles celles du rôle de la discipline de production ou le Taylorisme ou la valeur de la technologie industrielle, furent aussi d’importants sujets de dispute et sont devenus même plus importants aujourd’hui avec la plus grande conscience de l’impact de la société industrielle sur l’environnement naturel. Mais les trois thèmes que j’ai évoqués, l’autonomie et donc les dangers du pouvoir d’état, la question de l’organisation politique et du parti révolutionnaire et la question de la subjectivité politique, constituent les principales zones de différence entr’une approche marxiste et anarchiste de la politique radicale.

= = =

