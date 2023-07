A noter ici que Dolgoff écrit ça sous Reagan… et que depuis, le pouvoir politique a été indéniablement de plus en plus assujetti à l’économique, ce qui n’invalide pas la critique ci-dessous, mais ne fait que confirmer les fluctuations tendancielles. Aujourd’hui, le système étatico-marchand arrive au bout du bout du banc de son mode de reproduction et est en train de muter en une hydre transhumaniste eugéniste et exclusive. Le but ultime n’est pas l’argent ni “l’économique” qui, on le voit depuis un vingtaine d’année, n’est qu’un outil consolidateur de pouvoir, le but est le pouvoir absolu. Le triomphe du contrôle politique, économique, culturel absolu d’une caste transhumaniste aspirant de fait à une fontaine de jouvence que seule, dans leur délire, la fusion avec la machine et l’IA pourra leur donner.

Marx avait raison sur bien des points dans son analyse du capitalisme, mais son modèle linéaire dialectique est faussée à la base. Prenons ce qu’il y a à prendre et laissons le reste comme pour tout le reste, au delà de toutes les querelles de chapelles idéologiques ne visant en fin de compte qu’à nous maintenir divisés contre notre ennemi commun : l’État, la marchandise, l’argent et le salariat. Sortir de l’impasse des antagonismes dans laquelle nous nous enfermons nous-mêmes, tel est le défi : celui de comprendre que rien ne s’oppose, tout se compose !

~ Résistance 71 ~

1ère partie

2ème partie

3ème partie

4ème partie

La critique du marxisme

Sam Dolgoff

1983

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

Juillet 2023

NdR71 : Sam Dolgoff, à notre grande surprise vu son érudition, fait la même erreur (involontaire en ce qui le concerne le plus certainement) concernant ses citations d’un ouvrage clef du binôme Marx-Engels : “Le manifeste du parti communiste” (1848), qu’il cite systématiquement comme la doxa marxiste post-Marx-Engels (ceux-ci n’ayant à notre connaissance jamais mentionné leur ouvrage autrement que par son titre original de “Manifeste du parti communiste”, du moins dans leurs innombrables préfaces de réédition de l’ouvrage en plusieurs langues de leur vivant et après la mort de Marx), comme étant “le manifeste communiste”. Cet escamotage sémantique est d’une importance capitale (sans mauvais jeu de mot) sur la compréhension générale de cet ouvrage, au demeurant, trahison avérée de la révolution sociale. Explication…

La question que nous avons posée à bon nombre de marxistes indécrottables est la suivante : “Où est passé le mot ‘parti’ pour parti communiste politique du “nouveau” titre de cet ouvrage et qui a pris la décision de cet escamotage ?” Nous n’avons jamais eu de réponse satisfaisante à cette question. Pourtant cet escamotage change totalement le sens du titre et du propos, passant d’un manifeste servant de base à un parti politique, se voulant communiste en l’occurence et voué aux galères usuelles du système politique pyramidal dit “parlementaire”, à un manifeste englobant le “communisme” dans son ensemble, c’est à dire se l’appropriant purement et simplement dans son concept même et faisant fi de toute autre interprétation ou définition possibles du communisme… Ceci mène à une autre question : “pourquoi les marxistes sont-ils si gênés de faire état d’un manifeste de représentation de leur parti politique, le côté réducteur étatique les gêne t’il tant que cela ?” Le texte de Marx et Engels est pourtant très explicite sur les choix systémiques et étatiques de ce qu’ils présentent comme un parti de représentation politique avant-gardiste du prolétariat : le parti communiste, œuvrant au sein de structures étatiques centralisées dont ils veulent s’emparer par voie essentiellement électorale et saisir les moyens de production et imposer la “dictature du prolétariat” dans un “´état temporaire prolétaire”.

En escamotant le mot “parti” du titre, les marxistes ont tenté de le récupérer pour en faire le texte universel sur le communisme qu’il n’est en aucun cas, pire, ce texte est une porte ouverte à tous les léninisme, trotskisme, stalinisme, maoïsme et autres trahisons de la révolution sociale sous sa forme autoritaire d’état, centralisée et donc dictatoriale par essence autant que par nécessité. “Le manifeste du parti communiste” peut être vu comme le texte de référence concernant la trahison de la révolution sociale dont tous les marxistes se revendiqueront au fil du temps, jusqu’à aujourd’hui… Pourquoi Dolgoff n’a t’il pas mentionné cette falsification est au-delà de notre compréhension ? Ne savait-il vraiment pas ?… Possible, difficile à croire et pourtant… (R71)

Avant-propos

Ce court essai est écrit en réponse à un nombre grandissant de jeunes cherchant une clarification sur les problèmes principaux dans la controverse impliquant les marxistes et les anarchistes. La matière de cet écrit est arrangée sous la forme d’extraits de sources ayant trait à ce sujet. Les anarchistes et les marxistes se justifient dans des citations tirées de leurs travaux et recherches. Comme la critique non-anarchiste du marxisme a pris une orientation libertaire, nous avons aussi inclus des extraits de tels écrits.

Notre critique exclut des écrits oubliés de Marx dans sa jeunesse, désavoués par Marx et Engels eux-mêmes et ne prend en compte que leurs travaux matures. Dans sa préface de la “Critique de l’économie politique” de Marx, Engels a révélé que lui et Marx avaient “abandonné le manuscrit de ‘L’idéologie allemande’ (1846) à la critique rongeuse des souris…” Un visiteur russe, Alexis Godin, qui eut un entretien avec Engels en 1893 [NdT : 10 ans après la mort de Marx], écrivit qu’Engels “fut très embarrassé après que j’eus exprimé mon intérêt dans leurs écrits des débuts (voir David Mclellan, Marx Before Marxism, 1970, p. 208). Ce ne fut qu’en 1927 qu’une édition des premiers écrits de jeunesse de Marx et Engels fut publiée par l’Institut Marx-Engels de Moscou.

Dans ce qui suit, les passages en crochets [—] sont de moi. Ceux entre parenthèses (—) sont des auteurs. Les références sont aussi entre (—)

Le déterminisme économique

Le marxisme est fondé sur la théorie du déterminisme économique [ou de ses termes équivalents : matérialisme historique, matérialisme dialectique, conception matérialiste de l’histoire, socialisme scientifique, etc…]. Le déterminisme économique constitue l’essence du marxisme, il est défini par Engels dans son fameux passage de son introduction de “La critique de l’économie politique” de Marx :

“… Toute l’histoire passée fut l’histoire de la lutte des classes… ces classes en conflit de la société sont toujours les produits des conditions de production et d’échange, en un mot, de la condition économique de l’époque ; ainsi la structure économique de la société forme toujours la base réelle de laquelle, en dernière analyse, est expliquée la superstructure totale des institutions légales et politiques [l’état], ainsi que les conceptions religieuses, philosophiques et autres de chaque période historique… toutes les théories morales sont le produit, en dernière analyse, de l’étape économique atteinte par la société à ce moment particulier… avec la même certitude, pouvons-nous déduire la révolution sociale depuis des conditions sociales existantes et les principes de l’économie politique… maintenant, une conception matérielle de l’histoire a été proposée et la façon d’expliquer la conscience de l’Homme par son être, au lieu de son être par sa conscience, a été trouvée.”

[Marx formule ceci de manière plus concise]

“… Ce n’est pas la conscience des hommes que déterminent leur existence, mais l’existence sociale qui détermine leur conscience…” (Critique de l’économie politique)

“… le cours de l’histoire est gouverné par des lois internes opérant les buts consciemment désirés des individus..” (Engels, Ludwig Feurbach, p. 48, emphasis added)

La critique

Il y a plus d’un siècle, Bakounine anticipa le même type d’arguments contre la théorie du déterminisme économique de Marx, comme le firent également des analystes et auteurs plus tard. Il insista sur le fait que causes et effets interagissent continuellement en se remplaçant eux-mêmes. Les causes deviennent de effets et les effets à leur tour, deviennent des causes, par exemple :

“… Marx affirme que la condition politique de chaque pays est toujours… l’expression fidèle de sa situation économique. Il prend en compte d’autres facteurs de l’histoire comme la toujours présente réaction des institutions politiques, judiciaires et religieuses sur la situation économique. Il dit que la pauvreté produit l’esclavage politique, l’État [mais ignore le fait] que l’esclavage politique, l’État, reproduit à son tour et maintient la pauvreté comme condition à sa propre existence.. Marx ignore complètement une multitude de causes ethnologiques, climatologiques et historiques, qui indépendamment des conditions économiques de chaque pays, [Bakounine insiste sur “l’esprit de révolte”], exercent une influence considérable sur sur ses destinées et même sur son développement économique…” (Letter to La Liberté – 1872)

J.M. Cameron, historian et sociologue anglais:

“… Il n’est pas vrai que dans l’histoire nous devons faire d’abord face aux humains s’associant dans la vie économique, puis avec des humains adorant les dieux, inventant des codes moraux et justifiant tel ou tel ordre politique… Nous devons faire face à des humains engagés dans toutes ces activités en même temps. Si nous faisons une approche historique sans préconceptions, nous n’avons aucun moyen de déterminer certaines attitudes pour être antérieures à d’autres ou si elle sont secondaires. Tout ce que nous savons c’est qu’elles co-existent. En tant que sociologues et historiens nous ne devons pas singulariser certains phénomènes et les décrire comme causes et d’autres phénomènes comme effets. La seule assomption qui concorde avec la science est que nous faisons face à un tout en développement dont les parties interagissent en permanence.” (Scrutiny of Marxism, p. 28; 1948)

L’article intitulé “Dialectique” dans l’Encyclopedia Britannia (1969) insiste également sur l’importance souvent décisive de facteurs non-économiques dans le façonnement de l’histoire, ceci très largement sous-estimé par Marx :

“… bon nombre de faits économiques sont tout autant justement des effets qu’ils ne sont des causes… les changements de goût artistique, d’institutions politiques, dans les traditions sociales et mêmes les doctrines religieuses, influencent la consommation de commodités et deviennent ainsi des déterminants de production et la loi est tout autant un déterminant qu’elle est le produit de la vie économique. Ainsi, un labyrinthe de relations causales en résulte , rendant les causes et les effets indiscernables en bien des instances, aucun programme social peut être construit sur cette fondation…”

On peut objecter qu’à la fois Cameron et l’Encyclopédie sont trop conservateurs et injustes envers le marxisme. Mais R,H. Tawney, penseur social et historien dont les travaux sont hautement recommandés par les marxistes, fait pat de la même critique de la théorie du déterminisme économique de Marx :

“… que les hommes auraient dû penser comme ils le firent est parfois aussi signifiant qu’ils auraient dû agir comme ils le firent… il y a une évolution des idées autant que des organismes et la qualité de la civilisation dépend moins de qualités physiques que d’une structure complexe d’habitudes, de connaissances et de croyances, dont la destruction serait suivie dans l’année par la mort de la moitié de l’espèce humaine… Il y a un environnement moral et religieux tout autant que matériel qui marque les individus… et les effets de changements de cet environnement n’en sont pas moins profonds…” (Religion and the Rise of Capitalism, pp. 18-19)

Engels lui-même involontairement (certainement) précise l’erreur principale du déterminisme économique :

“… les causes [la structure économique de la société] et les effets [la “superstructure” totale légale, politique, morale etc] changent constamment de positions et ce qui est maintenant ou ici un effet devient cause en un autre temps autre lieu et vice versa… véritablement, quand l’homme possède la vérité ultime et finale, il ne peut être que naturel qu’il ait un certain mépris pour l’errance et une humanité non scientifique…”

(Anti-Duhring, pp. 36, 29)

Il s’ensuit que le dogme fondamental du marxisme, le déterminisme économique, “la vérité finale et ultime”, etc, d’après Engels lui-même, soit prouvée fausse.

Déterminisme économique : le rôle du prolétariat

Le déterminisme économique est une doctrine qui en pratique, sape la vitalité révolutionnaire des masses, les conditionne à accepter le capitalisme et à coopérer avec ses dirigeants pour leur propre mise en esclavage. Pour parvenir a des changements sociaux, les travailleurs doivent, d’après Marx, s’adapter à la lente et progressive évolution des structures économiques, parce qu’“aucune formation sociale ne disparaît jamais avant que toutes les forces productives nécessaires ne soient développées et de nouvelles relations supérieures de production n’apparaissent jamais avant que les conditions matérielles nécessaires ne soient arrivées à maturité dans les entrailles de la vieille société.”

(Critique de l’économie politique)

Cela prend longtemps. “Nous disons aux travailleurs et à la petite bourgeoisie : ‘souffrez dans la société bourgeoise qui crée, en développant l’industrie, les moyens matériels de la formation d’une nouvelle société qui vous libèrera.” [Marx sur les leçons des révolutions de 1848] Peu importe le degré de souffrance, les travailleurs font la promotion du progrès parce que “dans l’évolution de la société, les modes de production antique, asiatique, féodal et bourgeois constituent des époques progressives des systèmes économiques de la société…” (Introduction to the Critique of Political Economy)

Sur les mêmes bases, Engels va aussi loin que de défendre l’institution de l’esclavage : “L’introduction de l’esclavage dans la Grèce antique sous les conditions de cette époque, fut un grand pas en avant.. Ce fut l’esclavage qui rendit possible pour la première fois le développement de l’agriculture et de l’industrie et avec elles la fleur du monde ancien, l’Hellénisme. Sans l’esclavage, pas d’état grec, pas d’art grec, pas de science grecque ; sans l’esclavage, pas d’empire romain ; dans l’Hellénisme et l’empire romain comme base, pas d’Europe… sans l’esclavage de l’antiquité, pas de socialisme moderne…” (Anti-Duhring, p. 203)

Tout déterministe économique consistant pourrait tout aussi bien argumenter sur la même base que comme la production s’est développée à un point où il y eut une pénurie de force de travail et comme cette pénurie fut compensée par la conversion des prisonniers de guerre en esclaves, que donc les guerres furent nécessaires et intimement bénéfiques.

Dans sa polémique contre Proudhon (Misère de la philosophie, 1847, quoted on p. 357 in Handbook of Marxism, International, 1935), Marx maintint que l’esclavage en Amérique était toujours une nécessité économique, argumentant que “l’esclavage est une catégorie économique comme n’importe quelle autre. L’esclavage est autant le pivot de l’industrie bourgeoise comme l’est la machinerie ou le crédit… sans esclavage vous n’avez pas de coton, sans coton, pas d’industrie moderne… sans esclavage, l’Amérique du Nord, le plus progressiste de tous les pays deviendrait un pays primitif. Abolissez l’esclavage et vous aurez effacé l’Amérique de la carte des nations.”

Question: Quel degré de progrès possède un pays dont l’existence même dépend de l’esclavage ?

Franz Mehring, le biographe officiel de Marx, explique que “Marx a non seulement montré que la machinerie et l’industrie à grande échelle ont créé une plus grande misère que tout autre mode de production connu de l’histoire, mais qu’aussi dans leur incessante révolution de la société capitaliste, ils préparent la voie d’une forme sociale supérieure.. la machine qui dégrade le travailleur comme sa dépendance, crée dans le même temps les forces productives croissantes de la société de façon à ce que tous les membres de la société jouiront d’une vie pleinement humaine, ce qui ne pouvait pas être fait auparavant car les société pré-capitalistes étaient trop pauvres.”

Comme, d’après “Le manifeste du parti communiste”, la bourgeoisie est porteuse de l’industrie à grande échelle, il est dans l’intérêt des travailleurs d’aider la bourgeoisie à saisir le pouvoir le plus tôt possible, dès que la bourgeoisie développe une industrie, la renverser. Les travailleurs devraient coopérer avec enthousiasme parce que “aussi longtemps que le développement du mode de production fait avancer le but général de la société, il est accueilli avec enthousiasme même par ceux qui souffre le plus de son mode de distribution correspondant. Ceci fut le cas des travailleurs anglais au début de l’industrialisation.” (Engels, Anti-Duhring, pp. 167-8). Un mensonge éhonté s’il en fut jamais un et une insulte calculée aux vaillants ouvriers anglais qui combattirent pour la liberté avec un courage exemplaire.

(Voir E.P. Thompson, The Making of the English Working Class)

Mehring explique que “Marx et Engels visèrent à utiliser la guerre franco-prussienne le plus possible dans les intérêts de la lutte prolétarienne d’émancipation… Engels condamna les leaders du Parti socialiste allemand, Liebknecht et Bebel, parce qu’ils s’abstinrent de voter les crédits de guerre… la situation est : l’Allemagne a été forcée dans une guerre pour défendre son existence nationale contre Bonaparte [Napoléon III] dont la politique de guerre était dirigée contre l’unité nationale allemande et, comme l’établissement d’un état allemand unifiée est nécessaire pour l’émancipation finale des travailleurs, la guerre doit être soutenue. Bismarck [en faisant la guerre et en unifiant l’Allemagne] fait une partie de notre travail.”

Engels a écrit que “le militarisme domine et il englobe l’Europe. Mais ce militarisme contient en lui-même la semence de sa propre destruction… Les forces militaires rivales tendent à dépenser de plus en plus d’argent sur les armements, accélérant la catastrophe financière… Le service militaire obligatoire entraîne les peuples au maniement des armes… les peuples se révoltent contre les seigneurs militaires qui les commandent…, les armées des princes deviennent des armées du peuple ; la machine militaire refuse de travailler et le militarisme s’effondre par la dialectique de sa propre évolution… la poudre à canon et autres inventions n’ont pas seulement révolutionné la guerre, mais en révolutionnant l’industrie, la guerre représente une avance économique.” (Anti-Duhring, p. 192)

Dans une lettre à l’anarchiste Carlo Cafiero en 1872, Engels a déclaré qu’à la fois Bismarck et le roi Victor Emmanuel ont rendu un immense service à la révolution en créant une centralisation politique dans leurs pays respectifs. “… tout comme dans l’évolution économique, il y a une tendance pour le capital à se concentrer en peu de mains et pour les plus petits capitalistes d’être avalés par les plus gros, de même dans l’évolution politique, il est inévitable que les petits états soient absorbés par les plus grands…” (Franz Mehring quotes Engels in Karl Marx, pp. 164-5)

En critiquant [le jeune et pré-anarchiste] Bakounine dans son “Appel aux Slaves”, qui appelait à l’indépendance des peuples slaves et la destruction de l’empire russe, de l’empire austro-hongrois et de la Prusse, le Neue Rheinische Zeitung (14 février 1849, édité par Marx) déclara que “… aucun peuple slave n’a un futur pour la simple raison qu’ils n’ont pas de conditions politiques et industrielles nécessaires et indispensables pour l’indépendance… les bornés Tchèques et Slovaques devraient remercier les Allemands qui ont pris la peine de les civiliser en les introduisant au commerce, à l’industrie, à la science agricole et à l’éducation… Qu’est-ce que le Texas aurait gagnée s’il était resté aux mains de ces Mexicains fainéants ?…”

Il s’ensuit de toutes ces citations ci-dessus que tout militant qui lutte contre l’esclavage et pour l’égalité raciale, les peuples qui refusent d’aider les patrons de la bourgeoisie, qui sont contre la guerre et le militarisme, les gens qui sont contre la liberté et l’indépendance de petites nations contre la domination impérialiste, sont, d’après la théorie marxiste, des contre-révolutionnaires “dialectiques” contre leurs oppresseurs qui préparent inconsciemment le chemin du socialisme.

Engels est extatique sur l’action politique parlementaire et la collaboration de classe : “… les deux millions d’électeurs du parti social démocrate allemand plus tous les jeunes hommes et femmes non-électeurs qui les soutiennent, forment les plus compactes “troupes de choc” de l’armée prolétarienne internationale. Si cela continue, nous gagnerons avant la fin du siècle, la plus grande partie des couches sociales moyennes, la petite bourgeoisie ainsi que les petits paysans et nous deviendrons la force décisive de la terre… Les partis capitaliste périssent parce que des moyens légaux qu’ils ont établis.. le révolution sociale démocrate… prévaut tout en suivant la loi…” (pamphlet, “The Revolutionary Act”)

Cette politique catastrophique qui a mené à l’émasculation du mouvement socialiste et son absorption dans l’état capitaliste , a rendu le mouvement socialiste allemand (numériquement le plus fort au monde) totalement impuissant à résister à la première guerre mondiale ainsi qu’à la montée du nazisme, des tragédies historiques dont l’amplitude est impossible à évaluer.

La nature de l’État

Que des facteurs économiques à un degré plus ou moins important, selon les circonstances, façonnent des évènements est un fait indiscutable. Mais affirmer que la cause ultime de tous changements sociaux ne peut être trouvée que dans le mode et les relations de production est une déformation massive qui ne peut pas être corroborée par les faits de l’histoire.

La mauvaise conception marxiste de l’histoire provient essentiellement d’idées erronées au sujet de l’origine et de la nature de l’État et de son rôle prépondérant dans le façonnement de la vie économique et sociale de l’humanité.

D’après “Le manifeste du parti communiste”, “le pouvoir exécutif de l’état moderne n’est qu’un comité de gestion des affaires communes de toute la bourgeoisie.” Bakounine maintint que l’État n’est pas qu’un simple agent de la classe économique dominante, mais que l’État constitue une classe en lui-même et est la plus puissante de toutes au vu de son contrôle monopoliste de la force armée et de sa souveraineté au dessus de toutes les institutions sociales. En contraste de Marx, Bakounine argumenta que l’État n’est pas seulement le produit mais aussi le créateur et celui qui perpétue l’inégalité politique, économique et sociale.

La critique de Bakounine a été en cet aspect, soutenue par les penseurs sociaux modernes. Sydney Book dit sans ambage que “l’existence de l’URSS réfute la théorie du matérialisme historique… car les changement économiques de base furent faits par voie d’action politique” [L’État]. (Marx et les marxistes, p.124). Ce fut ce développement qui mena Rudolf Hilferding, un économiste marxiste de renom, à réviser ses idées sur la nature de l’État : “… Le marxiste sectaire ne peut pas comprendre l’idée que le pouvoir d’´état actuel, ayant achevé son indépendance, déplie sa formidable force en accord avec ses propres lois, soumettant les forces sociales et les forçant à servir ses objectifs… Ainsi, ni les Russes, ni les systèmes totalitaires en général, ne sont déterminés par le caractère de leur économie. Au contraire, c’est l’économie qui est déterminée par la politique du pouvoir dirigeant. Une analogie à l’état totalitaire peut être trouvée dans l’ère de l’empire romain et le régime des Prétoriens et de leurs empereurs…” (cité par Hook dans Marx and the Marxists, p. 241)

Dans cette veine, le politologue Michel Collinet observe que “Pour Lénine, la révolution n’est pas la conséquence nécessaire des forces productives, mais celle d’un parti militarisé de révolutionnaires professionnels qui savaient comment utiliser une stratégie efficace pour tirer partie d’occasions politiques…” (Le Contrat Social, Jan. 1957)

La notion de Marx-Engels que dans la société primitive, l’État généralement est survenu “pour sauvegarder l’intérêt commun des sociétés tribales contre des ennemis extérieurs et plus tard pour protéger la position politique et économique de la classe dirigeante” est fausse. L’assertion que l’exploitation est survenue au travers de “causes purement économiques… et pas du tout par l’État… qu’historiquement, la propriété privée ne fait en aucun cas son apparition en résultat du vol et de la violence” est aussi fausse. (Engels, Anti-Duhring, pp. 167, 171, 184)

La preuve du contraire est débordante. Tous les historiens et anthropologues compétents, et parmi eux Edward Jenks, sont d’accord pour dire que :

“… L’État à ses origines ne fut en rien une institution économique mais militaire… formée par la conquête et le pillage… ne voulant pas pratiquer l’art patient d’être agriculteur… les envahisseurs s’incrustèrent comme une nuée de locustes sur leurs proies… les riches vignobles et champs agricoles d’Europe… Aucun état permanent ne fut jamais construit sans l’aide d’un envahisseur … L’État lui-même, bien que très militaire de caractère, s’impose sur une solide base agricole, qui peut lui fournir la richesse des sols fertiles…, l’État primitif ne fut que bandes de guerriers sous un chef militaire, Clovis, Rurik, le Normand Guillaume, mais alors que le temps passait, comme les bandes de guerriers se sédentarisaient avec leurs chefs devenant des seigneurs et des dirigeants sur leurs fiefs, les titres héréditaires de succession devinrent reconnus… l’État commença à assumer des formes variées de personnalités institutionnelles, pièces de machinerie qui maintient une existence perpétuelle, ce malgré la mort des rois et des barons…”

(Edward Jenks, The State and the Nation, 1919, pp. 130, 131)

“… L’État est essentiellement militaire de caractère… Ses méthodes sont principalement non productives… l’État ne produit pas de valeurs, il ne fait que les préserver out les détruire. Depuis ses plus anciennes origines, sa politique a été l’annexion ou le pillage de ses propres communautés ou communautés étrangères… Il crée la propriété en donnant les ressources de la communauté à des individus ou un petit groupe de personnes et ceci est, en effet, ce que l’état a fait en créant la propriété individuelle et privée et en la protégeant de sa puissance débordante… l’État a reçu ses dividendes du gaspillage inconsidéré des ressources de la communauté…”

(Jenks, p. 237, my emphasis)

“… L’empire romain ne repose que sur la force, une force brutale lâchée par les plus bas appétits…, il attache chaque homme à son occupation… l’enchaîne lui et ses descendants à la même occupation, établi un véritable système de castes… la complète destruction de la richesse créée par les sujets… L’industrie de Rome au second et premier siècle Av J.C a été la guerre et l’écrasement des vaincus… les fruits de la conquête furent dissipées, évaporés en un siècle…”

(Ferdinand Lot, The End of the Ancient World and the Beginnings of the Middle Ages, pp. 8, 65, 84, 85, 82)

Citons quelques exemples de l’anarchiste Gaston Leval et son excellente analyse du marxisme dont on attend la traduction en anglais :

“… La dynastie des Visigoths [qui domina essentiellement l’Ibérie et la France après la chute de l’empire romain] n’a pas dérivé ses origines de l’institution de la propriété privée ni d’un changement de mode de production. Ce fut la création des “conquistadores” qui institutionnalisèrent la domination et l’exploitation économique des peuples conquis…”

“… Ce qui est devenu la France fut fondé par Clovis [1er roi des Francs], un bandit qui assassina ses rivaux et qui, avec une horde sauvage de guerriers du Nord, défit les Romains et les Germains [Visigoths]. Avec chaque victoire, lui et ses successeurs agrandirent leurs forces, conquirent plus de territoires et par le vol, le pillage, la rapine et l’extorsion, mirent en place la subjuguation économique des peuples conquis, divisant propriété et butins de guerre entre eux. Les véritables créateurs de l’État furent les militaires et les politiciens, pas seulement en Espagne et en France, mais aussi dans les Flandres, l’Allemagne, la Russie et autres pays d’Europe du Nord ainsi qu’en Italie..”

“… L’État, par sa véritable nature, tend à avoir une vie de lui-même. C’est une institution parasite qui vit aux dépends de la société… En Amérique Latine, les “conquistadores” portugais et espagnols saisirent les terres des peuples natifs, pillèrent les communautés urbaines et par la force brutale, et non pas par le changement de mode de production, imposèrent des régimes féodaux qui jusqu’à ce jour, continuent de peser si lourdement sur les institutions économiques et politiques de tant de nations… pour donner des terres à leurs soldats et leurs fonctionnaires, les envahisseurs changèrent la structure sociale des territoires conquis…”

Pour illustrer la prédominance de l’État, Leval fait remarquer que durant la période post-guerre, dans les petits états nouvellement établis, “il y avait déjà des ministres, un appareil de répression, des prisons, des bourreaux… des classes étaient déjà apparues. Ces nouvelles classes ne devaient pas leur existence aux développements technologiques ou changements de mode de production. Elles furent menées à l’existence par l’État nouvellement créé, l’autorité politique institutionnalisée contrôlant ou dominant la vie sociale et économique des gens…”

“… L’économie de ces nouveaux état pouvait se détériorer ; une famine de masse ou des maladies pouvaient décimer la population, mais les ministères croissaient. La police et forces armées se multipliaient. La nouvelle bureaucratie fleurissait. Une nouvelle classe puissante exploite alors les paysans, lève l’impôt et suffoque le peuple sous une avalanche de règles et de restrictions…”

“… René Dumont, un agronome et sociologue renommé, rapporte de ses visites dans ces nouveaux états que l’industrie principale de ces nouveaux pays est l’administration gouvernementale. Dans quinze anciennes colonies françaises nouvellement indépendantes, la production économique a décliné, mais la production politique a augmenté. Au Dahomey, les salaires des bureaucrates du gouvernement absorbent quelques 70% du revenu national. La situation au Gabon est identique ou pire, comme cela l’est dans les autres pays que Dumont a visité. Dès qu’un paysan apprend à lire et à écrire, il s’exile en ville pour y devenir fonctionnaire…”

(Citations ci-dessus du livre de Gaston Leval, La Falacia del Marxismo, Mexico City, 1967, pp. 116, 117, 118)

Bakounine avait anticipé un tel développement des choses : “… En Serbie turque, il n’y a qu’une seule classe qui contrôle le gouvernement, la bureaucratie. La seule et unique fonction de l’État est donc d’y exploiter le peuple serbe afin de fournir aux bureaucrates tout le confort possible de la vie…”

(Statism and Anarchy)

L’État et la production

Marx et Engels ont félicité la bourgeoisie pour faire avancer l’économie en “agglomérant des provinces n’ayant que peu de connexion… ou de petits états indépendants en une grande nation, avec un gouvernement, un code légal etc…” (Manifeste du parti communiste). Cette assomption, que la centralisation politique, l’Etat, facilite le développement économique est une dangereuse illusion réfutée par un grand nombre de preuves. Le fait est que les guerres entre les états ont dévasté des nations entières. L’État a ruiné l’économie, bridé l’initiative et a handicapé le progrès durant des siècles.

La lutte de classe

Dans “Le manifeste du parti communiste”, Marx et Engels déclarent que leurs “conclusions théoriques sont fondées sur la lutte de classe.” Que les luttes de classe soient un facteur de changement social, personne ne va le nier. Mais le dogme qui dit que “l’histoire de toute société ayant existé est l’histoire de la lutte de classe” (Manifeste du parti communiste) est faux.

Gaston Leval démontre que “les guerres entre les hordes migrantes et les populations sédentaires, nations et états, comptent plus dans l’histoire que la guerre de classe, particulièrement en Europe et en Asie… En Espagne, rappellez-vous les six siècles de guerre contre les arabes (Maures). Lisez la littérature d’entre les Xème et XVIème siècles pour comprendre à quel point la guerre de classe n’a joué qu’un rôle mineur comparée aux facteurs religieux et raciaux ; a quel point la guerre de classe n’a pas figurée dans la conquête de la Sicile et de presque toute l’Italie, des Flandres et d’une bonne partie de la France par les armées espagnoles ; les guerres religieuses internationales entre les chrétiens et les musulmans ; ou la conquête de l’Amérique Latine par l’Espagne, le peuple d’Espagne se tenait aux côtés de ses rois…”

(La Falacia del Marxismo, pp 121-2)

Contrairement à ce que nous dit le “Manifeste du parti communiste”, les plébéiens n’ont pas constitué une classe révolutionnaire. Durant les siècles de l’empire romain, à la fois les Patriciens et les Plébéiens approuvèrent la mise en esclavage des prisonniers de guerre, qui furent enrôlés pour renforcer les armées de César, Luculius et Pompée. Bien que les Patriciens constituaient la grande majorité des propriétaires terriens et les Plébéiens les petits paysans ; ceux-ci ne furent pas intéressés en l’abolition des privilèges et l’établissement d’un nouvel ordre économique. “Leur seule préoccupation”, écrit Rudolf Rocker, “fut de participer aux privilèges des Patriciens et d’obtenir une part égale du butin de guerre.” (Nationalism and Culture, p. 379)

Comparées aux impacts catastrophiques des guerres de ce siècle, même les plus virulentes luttes entre travailleurs et patrons sont d’importance mineure.

Marx a sans aucun doute sous-estimé l’importance du nationalisme dans le façonnement de l’histoire. Il pensait que le nationalisme serait dépassé par la lutte de classe parce que le prolétariat deviendrait une classe consciente dans le processus de la lutte.

En cela, Lewis Mumford est en désaccord avec Marx :

“Quand Marx écrivit dans les années 1850, que le nationalisme lui semblait être un mouvement mourant… il avait en fait repris du poil de la bête… avec l’agglomération des populations dans des états nationaux, qui continua tout au long du XIXème siècle, la lutte nationale pour le pouvoir politique intersecta à angle droit avec la lutte de classe… la lutte pour le pouvoir politique maintenant devint une lutte entre les états pour diriger des zones exploitables… après 1850, le nationalisme devint le sergent major du prolétariat agité qui s’identifiait avec l’État tout-puissant.”

(Technics and Civilization, pp. 189, 190, 191)

Marx et Engels croyaient que “la soumission du travail industriel moderne au capitalisme, en Angleterre, en France, en Amérique et en Allemagne, avait dépouillé le prolétariat de toute trace de caractère national. Loi, moralité, religion, ne sont pour le prolétariat que des préjudices bourgeois.” (Manifeste du parti communiste)

Le problème avec cet argument, est que les travailleurs continuent de chérir ces préjudices et agissent en conséquence. Ce qu’un travailleur pense et ressent peut plus déterminer sa réaction aux évènements que ce qu’il fait dans la vie.

Avec la venue de la 1ère guerre mondiale (qui d’après la théorie marxiste aurait dû signaler l’effondrement longtemps retardé du capitalisme), le prolétariat, “seule classe révolutionnaire” (“Manifeste du parti communiste”), devint un nationaliste enragé et même les députés du Parti socialiste allemand votèrent patriotiquement les crédits de guerre au Reichstag.

A l’opposé de Marx, Bakounine a argumenté que les travailleurs à l’esprit bourgeois dans les pays industrialisés ne feront pas la révolution [note de l’éditeur : ceci est incorrect, Bakounine fut souvent sceptique au sujet de la couche supérieure des travailleurs de tous les pays et n’a jamais rejeté la classe travailleuse occidentale]

L’histoire a prouvé que Bakounine a eu raison et Marx a eu tort. Les révolutions les plus notoires de ce siècle furent celles qui éclatèrent en Russie et en Chine. La révolution d’octobre, comme l’attendait Lénine, n’a pas mis en branle une série de soulèvements prolétaires dans les pays avancés de l’Europe de l’Ouest, qui étaient supposés être mûrs pour la révolution sociale.

Marx attachait peu d’importance aux facteurs psychologiques dans la révolution, mais Bakounine insistait sur le fait que la révolution était impossible pour un peuple qui avait “perdu l’habitude de la liberté”. Il laissait plus de place à la volonté des gens, à leur aspiration à la liberté et à l’égalité et à cet “instinct de révolte” qui constitue la “conscience révolutionnaire” des peuples opprimés.

Rudolf Rocker écrit ceci :

“… En France, l’artisanat et l’industrie furent menés sous la réglementation de l’État… des réglementation rigoureuses et des méthodes de travail furent décrétées pour toutes les industries… une armée de fonctionnaires s’assura que personne ne déviait même d’un cheveu des normes établies. Les tailleurs reçurent des consignes précises sur combien de points de couture ils devaient faire pour attacher la manche d’un manteau ; les tonneliers, combien d’anneaux de métal mettre sur un tonneau. L’État non seulement décrétait la longueur, la largeur et la couleur des textiles, mais spécifiaient également le nombre précis de fils à tisser. Les violations de ces réglementations ´´étaient punies de confiscation des biens ; dans les cas sérieux, de destruction du matériel, des outils et machines, des ateliers etc… Tout comme la production agricole déclina drastiquement sous le servage, il en fut de même des ordonnances et réglementations qui ruina l’industrie et mena la France au bord de la ruine.”

“Comme en France, l’industrie anglaise fut soumise à de sévères restrictions. La cour n’était intéressée qu’à remplir les coffres de la trésorerie royale. Sous le règne de Charles I, le monopole de la fabrication du savon fut vendu à une entreprise de Londres et une ordonnance spéciale interdisait tout foyer de fabriquer son savon pour usage personnel. Les droits d’exploitation des mines d’étain et de charbon du nord de l’Angleterre, le verre et autres industries furent vendus aux plus offrants…”

“Quand l’Angleterre acquît son empire colonial, des territoires immenses furent vendus à des monopolistes pour de faibles sommes ; ils dérivèrent d’énormes profits en quelques années… La reine Elizabeth vendit des droits exclusifs à des entreprises commerciales faisant du commerce avec les Indes et toutes les terres à l’Est du cap de Bonne Espérance et à l’Ouest du d´´trois de Magellan. Charles II donna les droits d’exploitation exclusifs d cela terre de Virginie à son beau-père. Des droits furent vendus à la Hudson Bay Company en ´´change de 20% des profits, etc…”

(Nationalism and Culture, 1937, pp. 125, 126, 430, 431)

Pierre Kropotkine dénonça :

“… les révolutionnaires qui glorifient l’État… le radical moderne est un centriste, étatiste et jacobin enragé et les socialistes, marxistes inclus, suivent la marche. Comme les Florentins de la fin du XVème siècle n’ont pas su mieux faire que d’appeler la dictature de l’état pour se sauver des Patriciens ; de la même façon, les socialistes en appellent aux mêmes dieux, la dictature de l’eEtat pour les sauver des horreurs du régime économique créé par ce même État.”

“Le rôle de l’État naissant aux XVIème et XVIIème siècles fut de d´´truite l’indépendance des cités ; de piller les riches guildes marchandes et artisanes ; de concentrer entre ses mains le commerce extérieur ; faire main basse sur l’administration interne des guildes et soumettre le commerce intérieur et la manufacture au plus petit détail de contrôle à une myriade de fonctionnaires et de cette façon, tuer l’industrie et les arts ; supplanter les milices locales et les administrations municipales ; écraser le faible au profit des forts par l’impôt et ruiner les pays au gré des guerres. Les terres furent simplement volées par le riche avec la complicité de l’État ou furent directement confisquées par l’état…”

Kropotkin attire l’attention sur :

“… gaspillage éhonté des ministères et de la cour, monstrueux profits des concessionnaires privés qui collectaient indirectement les impôts et taxes et des profits similaires par le nombre incalculable de fonctionnaires collecteurs qui acheminaient la taxe directe vers les coffres dub trésor… L’industrie au XVIIIème siècle se mourait… tout ce dont était capable l’État fut de serrer davantage la vis pour les travailleurs, dépeupler les campagnes, répandre la misère dans les villes, réduire des millions d’êtres humains à la famine et imposer un servage industriel.. déjà, à la fin du XIVème siècle, un édit du roi Edouard III, roi d’Angleterre, décréta que “toutes alliances, connivences, réunions et serments solennels faits ou envisagés entre les charpentiers et les maçons (ou quelques autres métiers que ce soit) sont nulles et non avenues…” En 1801, le gouvernement français pris en compte la nomination de maires et de syndics dans chaque des quelques 30 000 communes du pays.”

(The State: Its Historic Role, pp. 41-43, 46-47)

Engels justifia la tyrannie de l’État sur la base que “des mesures coercitives de Louis XIV rendirent plus aisé pour la bourgeoisie de faire sa révolution.” Mais la bourgeoisie, au non de la “volonté commune” combattit la monarchie absolue pour le droit exclusif d’exploiter les travailleurs, tout comme elle écrasa la révolte des travailleurs et des sans-culottes pendant la révolution française un siècle plus tard. Marx et Engels concédèrent que la bourgeoisie “avait établi de nouvelles classes, de nouvelles oppressions.. à la place des anciennes..” (Manifeste du parti communiste) Mais leur incapacité d’apprendre des évènements historiques qu’en aucun cas l’État puisse jouer un rôle révolutionnaire, persiste jusqu’à ce jour.

Toute la théorie historique et économique de Marx l’a mené à prédire à la fois l’effondrement inévitable du capitalisme et la dictature du prolétariat. Mais le capitalisme a non seulement été capable de survivre, mais il est devenu encore plus retranché en adoptant à des degrés divers, des mesures de réformes sociales-démocrates, absorbant ainsi les mouvements du travail et socialistes dans le système économique capitaliste d’état (parfois référé comme “l’état providence” ou “capitalisme providence”). Le politologue Michel Collinet fait remarquer que “si les crises cycliques du capitalisme sont, comme l’a prédit Marx, une source de misère et d’insécurité ; c’est aussi un fait qu’après plus de cent ans, cela n’a pas mené la classe travailleuse à faire une révolution sociale [PROLETAIRE].

La terrible dépression économique de 1929 a profondément divisé et démoralisé les travailleurs et leurs partis politiques qui affirment les représenter… En Europe, la crise aggrava le nationalisme et mena à une réaction raciste fasciste. En Amérique, le “New Deal” de Roosevelt, en France, le Front Populaire… renforcèrent le capitalisme.”

(Le Contrat Social, Janvier 1967. J’ai insérée et insisté sur le mot PROLETAIRE pour bien faire comprendre que ni la révolution russe très largement agraire, ni la révolution chinoise ne furent réellement prolétaire. (NdT : si on s’accorde sur la définition de prolétaire comme étant “toute personne n’ayant que sa force de travail à vendre pour vivre”, alors les révolutions russe et chinoise étaient prolétaires, pas ouvrières, mais prolétaires, le paysan étant un prolétaire)

Le marxiste Max Schanachtman, dans son introduction de la biographie de Karl Marx par Franz Mehring, admet “le fait incontestable que la lutte de classe n’a pas mené à la règle voulant que la classe travailleuse soit transitoire à une société sans classe, la perspective que Marx lui-même voyait comme sa contribution unique et qu’on ne peut l’expliquer…” Max Eastman dans son introduction à une anthologie des écrits de Marx et Engels, objecte de la même manière que “la toute première phrase du “Manifeste du parti communiste” : “L’histoire de toutes les sociétés ayant existé jusqu’ici est l’histoire de la lutte des classes’, montre la disposition de lire ses propres intérêts dans la définition des faits…”

Marx et la plupart des socialistes autoritaires d’état ne réfléchirent pas beaucoup sur les formes d’organisation qui pourrait se transcrire dans la réalité en une société idéale, libre et sans État. La méthode dialectique employée par Marx pour mettre en place sa théorie du matérialisme dialectique est essentiellement une philosophie de conflit perpétuel entre des tendances opposées ou des forces interrompues par des ajustements temporaires. (NdT : c’est le principe même de la “dialectique”, qui fonctionne par antagonisme et tentative de “synthétiser” des opposés irréductibles… Le conflit domine la pensée occidentale, la complémentarité harmonise la pensée orientale… Kant-Hegel-Marx contre le Tao, qui ne lutte pas…) Il y a bien sûr des conflits, mais la société est un vaste tissu, réseau de travail coopératif et l7existence même de l’humanité dépend de cette cohésion interne.

En cela, Paul Avrich insiste que “l’humanité en fait, doit son existence à l’entraide. Nonobstant les théories de Hegel, Marx et Darwin, Kropotkin a démontré que la coopération plus que le conflit se trouve à la racine même du progrès historique…” (Introduction to the 1972 edition of Kropotkin’s Mutual Aid: A Factor in Evolution)

L’échec de Marx d’apprécier à sa juste valeur cette vérité transpire dans ses conceptions largement déformées des faits.



Validation du capitalisme d’état

Marx sur le capitalisme : la falsification dialectique de l’histoire

La notion de Marx que “la bourgeoisie a créé des forces productives bien plus importantes ces quelques centaines dernières années que dans toutes les autres générations combinées…” (Manifeste du parti communiste), est une grosse déformation de la réalité. L’étude classique de Lewis Mumford “Techniques et civilisation”, une évaluation objective de la relation du capitalisme à la technologie, corrige Marx sur ce point :

“Alors que la technologie est en honnête dette avec le capitalisme, comme pour la guerre, le capitalisme et la technologie doivent être distingués à chaque étape… La machine a pris des caractéristiques qui n’a rien d’essentiel à faire avec le processus technique ou les armes de travail… ce fut à cause du capitalisme que les industries de l’artisanat en Europe et dans les autres parties du monde, furent détruites sans merci par les produits manufacturés ; quand bien même ces produits étaient inférieurs en qualité aux produits qu’ils remplaçaient ; la machine a souffert des pêchés du capitalisme et au contraire, le capitalisme a tiré crédit de la machine…”

“Bien qu’il y ait une association historique proche entre la technologie moderne et le capitalisme, il n’y a pas de connexion nécessaire entre elles.” “Le capitalisme a existé dans d’autres civilisations qui avaient un niveau de développement technique relativement bas et les techniques se sont améliorées régulièrement entre le Xème et le XVème siècles sans les effets spéciaux du capitalisme… entre les XVème et XVIIIème siècles, toutes les préparations techniques pour le capitalisme étaient déjà en place. Ceci réfute la remarque stupide disant que “aucun siècle précédent n’a même eu le pressentiment que de telles forces productives [capitalistes] existaient…”

(Manifeste du parti communiste)

Quelques exemples pour réfuter cette erreur :

John U. Nef:

“… Le plus gros progrès des sciences physique et mathématique au XVIème et XVIIème siècles se produisit dans des parties de l’Europe qui ne participèrent pas directement à l’accélération de la croissance industrielle en Angleterre et en Europe du Nord…” Nef décrit “la grosse progression de l’extraction minière de la fin du XVème et début du XVIème siècles… quand la plupart de l’Europe continentale fut construite ou reconstruite dans le nouveau style architectural de la Renaissance…” Nef documente également “le remarquable développement industriel, spécifiquement dans le nord de l’Italie, dans des parties de l’Espagne, les pays du sud et l’Allemagne méridionale…”

(The Conquest of the Material World, pp. 326, 42)*

Peter Kropotkin:

“Toute l’industrie moderne nous est venue de ces cités libres du Moyen-Age. En trois siècles, les industries et les arts atteignirent une telle perfection que notre siècle n’a été capable de les dépasser qu’en vitesse de production, mais très très rarement en qualité ou dans la beauté intrinsèque des produits… dans chacune de ses manifestations, notre progrès technologique n’est que l’enfant de la civilisation qui a grandi au sein de ces communes libres… Toutes les grandes découvertes faites par la science moderne : la boussole, l’horloge, la montre, la presse d’imprimerie, les découvertes maritimes, la poudre à canon, les lois de la gravitation, la pression atmosphérique, dont émane le moteur à vapeur, les rudiments de chimie, les méthodes scientifiques déjà édictées par Roger Bacon et appliquées dans les universités italiennes… D’où émanent toutes ces choses si ce n’est des communes libres ? Dans la civilisation qui fut développée sous la protection des libertés communales… au XVIème siècle, l’Europe était couverte de riches cités… les caravanes couvraient le continent, leurs vaisseaux sillonnaient mers et fleuves.”

(The State: Its Historic Role, p. 29)

“Les cités du XIIIème siècle [écrit Lewis Mumford] étaient bien plus lumineuses, plus propres et bien mieux ordonnées que les nouvelles villes victoriennes. Les hôpitaux médiévaux étaient bien plus spacieux et plus hygiéniques que les hôpitaux des villes victoriennes. Dans bien des endroits de l’Europe, les ouvriers médiévaux avaient des standards de vie bien supérieurs à la galère de vie liée si triomphalement à la machine semi-automatique…”

(Technics and Civilization, p. 183)

Kropotkine réfute avec indignation ces fausses allégations de ces “historiens et économistes qui nous enseignent que la commune villageoise, étant devenue une forme démodée de possession terrienne ralentissant le progrès, devait disparaître sous l’action des “forces économiques naturelles”… Kropotkine dénonce les “socialistes [marxiens] qui affirment être des “socialistes scientifiques” répétant cette fable.. ce mensonge odieux et calculé… L’histoire abonde de documents qui prouvent que la commune villageoise fut en première instance dépourvue de tous ses pouvoirs par l’État, de son indépendance et qu’après les terres furent soit volées avec la complicité de l’État ou confisquées directement par l’État… N’avons-nous pas appris à l’école que l’État a rendu ce grand service de créer, des ruines de la société féodale, des unions nationales qui étaient auparavant impossible à cause des rivalités entre les cités ?”

Kropotkine attire l’attention sur le fait que les “matérialistes dialectiques” ne commencent même pas à apprécier que le :

“… Le mouvement communalisé qui a existé aux XIème et XIIème siècles… ce mouvement et son affirmation virile de l’individu, qui réussit à créer une société par la fédération libre de ‘villes et villages, fut la négation totale du système de centralisation unitaire romain. Ce mouvement n’est lié à aucune personnalité historique ni aucune institution centralisée… La société était littéralement couverte d’un réseau de confréries sous serment, de guildes d’entraide.. Il est même douteux qu’à cette époque un homme libre ou serf n’appartint à une guilde ou une confrérie, en même temps qu’à sa commune… En un siècle, ce mouvement se dissémina de manière harmonieuse à travers l’Europe couvrant la France, l’Ecosse, les Pays Bas, l’Italie, l’Allemagne, la Pologne, la Russie. Dans ces cités (communes libres) abritées et protégées par leurs libertés conquises, inspirées par l’association libre et la libre initiative, une nouvelle civilisation se développa et fleurit de manière inégalée jusqu’à aujourd’hui.”

(The State: Its Historic Role)

Depuis que Kropotkine développa ces idées en 1897, des recherches par des historiens et analystes politiques réputés ont confirmé son analyse. Edward Jencks écrivit :

“Le village typique du Moyen-Age en Europe de l’Ouest et de fait, des gens au même stade d’évolution dans le monde, n’était pas comme le village typique moderne français ou anglais, c’est à dire juste une localité dans laquelle des voisins qui font leur travail indépendamment les uns des autres, se trouvent vivre ensemble ; mais une véritable communauté qui travaillait comme un corps unifié de co-partenaires gouvernés par des règles coutumières, auxquelles tout le monde devait se conformer, il n’y avait pas de concurrence… la municipalité auto-gérée, ou le canton, était la plus haute réussite du principe patriarcal et après une sombre période de répression, elle reprit de manière galante la lutte contre les idées plus nouvelles de pouvoir absolu qui produisit les institutions de l’État moderne… cette lutte fut fondée sur les principes refusant de mourir de la fraternité, de la liberté et de la coopération volontaire, en opposition à la subordination, la régimentation ou le service obligatoire…”

(The State and the Nation, pp. 94, 116, 118, 137, Les commentaires de Jenck sur la société patriarcale en transition des cités ou communes libres discutées par Kropotkine)

R.H. Tawney suggère que :

“Il serait peut-être bon de se rappeler que la caractéristique…de la guilde médiévale fut que si elle a jailli des besoins économiques, elle affirmait au bas mot de les subordonner aux besoins sociaux… de préserver une égalité même rugueuse parmi les bons hommes du mystère [association], de tenir en échec l’égoïsme économique en insistant pour que chaque frère partage sa bonne fortune avec un autre et soutienne ses voisins dans le besoin, résiste aux tentatives d’ingérence de la puissance d’argent sans conscience, préserve les standards de pratiques professionnelles, de la formation et de l’artisanat et réprime par une stricte discipline de corporation l’appétit naturel de chacun à vouloir chaparder des avantages pour soi-même au détriment des autres… beaucoup de ce qui est maintenant mécanique était alors personnel, intime et direct et il y avait peu de place pour une organisation de trop grande échelle pour les standards appliqués aux individus ou la doctrine qui réduit au silence les scrupules et ferme les comptes avec un verdict final de liquidation économique…”

“La différence la plus fondamentale entre la pensée économique médiévale et moderne est celle-ci : tandis que la pensée économique moderne se réfère normalement au pragmatisme, la pensée économique médiévale commence de la position disant qu’il y a une autorité morale à laquelle les considérations de pragmatisme économique doivent être subordonnées… Le fait que la doctrine socialiste aurait du être expliquée en détail au XIVème siècle est un rappel que la pensée économique contenait des éléments bien plus modernes que parfois suggéré…”

(Religion and the Rise of Capitalism, pp. 31, 32, 42, 43)

Une recherche approfondie par des historiens hautement qualifiés mène à la conclusion inévitable que le capitalisme n’est pas, comme les marxistes le disent avec insistance, la préconception progressiste indispensable pour la transition vers le socialisme. En fait, le capitalisme a usurpé les succès créatifs de l’humanité et a inversé la tendance naturelle libertaire de la société, pour mieux subjuguer les gens à la veulerie des capitalistes et au despotisme de l’État.

Une preuve indiscutable démontre également que le capitalisme n’est pas inévitable, inéluctable et qu’il y a une alternative libertaire : une société flexible imprégnée de principes de liberté individuelle et collective, de solidarité, d’auto-gestion et d’association libre confédérée. Le potentiel d’une telle société existait dans les communautés villageoises, les confréries, les guildes et les cités libres [communes] du Moyen-Age. Kropotkine n’a pas idéalisé ces cités comme on lui en fait souvent le reproche. En analysant la société médiévale il a pris en compte “les conflits internes dont ces communes sont remplies… les émeutes de rues… le sang versé… les représailles etc…” Mais Kropotkine a prouvé que “tous les éléments, le fait lui-même, de larges groupements humains, librement constitués, existaient déjà…” (L’État et son rôle historique). Trente ans plus tard, Tawney aussi trouva que “La montée des cités libres fut une des gloires de l’Europe médiévale et le germe de toute avancée subséquente de la civilisation…”

(Religion and the Rise of Capitalism, p. 55)

Conclusion

Les théories de Marx n’ont pas été soutenues par les évènements. Son système pourrait être au mieux désigné comme “La dialectique de la fabrication de l’histoire”. Il n’y a pas de “lois de l’histoire” et la progression d’une étape à une autre dans le développement n’est pas inévitable. Le marxisme n’a plus aucune crédibilité face au nombre croissant de personnes qui sont alarmées par la prolifération sans précédent des puissances militaires et économiques de l’État moderne et la mise au pas concomitante de l’individu. La nationalisation de la propriété et des moyens de production, même dans un état “socialiste”, comme soutenu par Marx et Engels, ne change pas fondamentalement l’inégalité de base entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui le subissent. Même les marxistes ne croient plus que “L’État va s’estomper”. La liberté n’est pas le simple reflet du mode de production, mais l’essence de la vie. Le dogme qui veut que la science, la philosophie, les arts, la morale et les institutions libres ne font que refléter le mode de production économique, laisse la place à la conviction que ces phénomènes ont une part indépendante dans le façonnement de l’histoire. Une théorie pour le renouvellement de la société qui n’attache que peu d’importance à ces valeurs suprêmes ne mérite pas le respect des personnes aimant la liberté.

= = =

Sam Dolgoff sur Résistance 71

Pierre Clastres “Les marxistes et leur anthropologie”

Il n’y a pas de solution au sein du système, n’y en a jamais eu et ne saurait y en avoir ! (Résistance 71)

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

5 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

Société des sociétés organique avec Gustav Landauer



Il n’y a pas d’antagonisme, mais que de la complémentarité…

Share this: Twitter

Facebook

J’aime ça : J’aime chargement… Articles similaires