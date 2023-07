14 juillet : née de la terreur d’une révolution bourgeoise, la république française devra renouer avec sa tradition… avant de disparaître (Résistance 71)

Résistance 71

14 juillet 2023

Le peuple de France devra juger et condamner tous ceux qui l’ont trahi et mènent une guerre perpétuelle contre lui au nom de la « sécurité » et d’un pseudo « progressisme ». Tous ceux qui promeuvent et mettent en application les diktats de l’oligarchie mondialiste pour la destruction biologique et culturelle de la société, du déploiement des armes biologiques de destruction massive à ARNm sous quelque forme que ce soit, injectable ou autre, de la destruction sciemment planifiée de notre existence biologique et sociale en tant qu’individus et groupe organisé et de notre mise progressive sous le joug d’une dictature technotronique nous enfermant dans les goulags urbains en devenir, devront en subir les conséquences les plus drastiques.

La république française est née de la terreur et son dernier acte devra être une autre terreur : celle de faire justice au nom du peuple trahi et meurtri au plus profond de lui-même. Ceci accompli, la société pourra marcher sur le chemin de sa réalisation humaine, organique, hors État, institutions, marchandise, argent et salariat, seule voie de l’émancipation finale.

Vive la Commune Universelle de notre humanité enfin réalisée !

“Le mal est dans la chose et le remède est violent. Il faut porter la cognée à la racine. Il faut faire connaître au peuple ses droits et l’engager à les revendiquer ; il faut lui mettre les armes à la main, se saisir des petits tyrans qui le tiennent opprimé, renverser l’édifice monstrueux du gouvernement et en établir un nouveau sur la base de l’équité.”

“C’est à la violence que les états doivent leur origine ; presque toujours quelque heureux brigand en est le fondateur et presque partout les lois ne furent, dans leur principe, que des règlements de police, propres à maintenir à chacun la tranquille jouissance de ses rapines.”

“Pour machiner à son aise, loin d’appeler le mérite et la vertu, on écarte à petit bruit du maniement des affaires les hommes intègres et les sages, ceux qui bénéficient et jouissent de la considération publique pour n’y admettre que des hommes de facile composition ou des hommes dévoués. […] Ainsi, pour étendre leur puissance, les princes multiplient les emplois et les titulaires.”

~ Jean-Paul Marat, 1774 ~

Article 33. – La résistance à l’oppression est la conséquence des autres Droits de l’homme.

Article 34. – Il y a oppression contre le corps social lorsqu’un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.

Article 35. – Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

~ Constitution française du 24 juin 1793 ~



