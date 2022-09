Reprise du lâcher-prise : Bilan de la connerie ambiante à l’été 2022 (Résistance 71)

“En ce qui concerne les affaires humaines, ne pas en rire, ne pas en pleurer, ne pas s’indigner, mais seulement comprendre.”

~ Spinoza~

“Tout ce qui est fait par amour est au delà du bien et du mal.”

~ Nietzsche ~

“La révolution anarchiste est aujourd’hui la révolution naturelle, celle qui ne peut pas se laisser dériver ou confisquer par des groupes, factions ou partis, classes ou autorités.”

~ López Arangó ~

Fin d’été 2022 : bilan de la connerie ambiante

Résistance 71

6 septembre 2022

Prenons l’opportunité de ce retour pour faire un bilan de la connerie étatico-marchande ambiante, dont le seul but, à terme, rappelons-le, est la destruction planifiée de l’humanité, nécessité de la tyrannie marchande aussi paradoxal que cela puisse paraître, dans une transmutation ultime du contrôle politique et de la valeur marchande.

Sur le front de la plandémie COVID19 :

Tout est en train de leur péter à la tronche. Les chiffres “officiels” publiés de partout sur les 5 continents démontrent une explosion de la mortalité et des maladies suite aux injections OGM ARNm des criminels de Big Pharma et de leurs marionnettes corrompues politiciennes. Les chiffres du Vaccine Adverse Effects Registration System (VAERS) yankee, qui, dû à la lourdeur de l’enregistrement, ne représentent qu’environ 10 à 15% des cas avérés d’effets secondaires allant jusqu’au décès, des injectés, ont explosé suite aux injections ARNm anti-COVID depuis 2020. Un VAERS qui enregistre maintenant des dizaines et dizaines de milliers de morts suite aux injections ARNm aux Etats-Unis.

Plus de 80% des hospitalisations aujourd’hui dans le monde liées au COVID / SRAS-CoV-2 sont des triples et quadruples injectés ARNm. Plus on se fait injecter, plus on a de chances de mourir d’effets secondaires ou d’être gravement touché. Les systèmes immunitaires sont anéantis par les injections ARNm répétées. Ces injections agissent comme un “effet SIDA” immuno-dépresseur sur les récipiendaires. Le professeur Luc Montagnier avait dit avant son décés en début d’année : “Les injectés COVID devraient aller faire un test VIH, ils seront surpris du résultat…” Le professeur avait déjà dit en 2020 qu’une séquence du VIH était présente dans le SRAS-CoV-2 et que cela ne pouvait en aucun cas être naturel.

Des médecins lanceurs d’alerte publient bouquin sur bouquin. Aux Etats-Unis, les Dr Robert Malone (inventeur de la technique ARNm) et Peter McCullough, cardiologue de réputation mondiale, ont publié leurs recherches sur le crime en bande organisée que représente cette affaire COVID depuis 2019 et auparavant. En Octobre prochain, Robert F. Kennedy Jr va publier un second livre sur la connexion entre le labo P4 de Wuhan, le Pentagone, le gouvernement des Etats-Unis, le Parti Communiste Chinois, certains gouvernements européens, dont la France et leurs liens avec la supercherie COVID, véritable guerre biologique contre l’humanité . Plus on apprend et plus on comprend que tout cela fut planifié ll y a bien longtemps, que Moderna et Pfizer avaient déjà leurs injections toutes prêtes et que si le SRAS-CoV-2 fut fabriqué en laboratoire, il ne serait pas tant l’arme biologique que les soi-disants “vaccins” / injections à ARNm de la pourriture eugéniste Big Pharma qui n’a en aucun cas la santé publique pour objectif, mais sa destruction et le profit pour toujours plus de contrôle. Ces injections ARNm ont été conçues comme des armes biologiques et agissent comme telles. Partout, de plus en plus de gens commencent à voir dans leur entourage des personnes dont la santé a été directement affectée par ces injections mortifères. Des centaines de milliers de jeunes, de sportifs, d’adolescents et maintenant d’enfants, souffrent d’effets secondaires irréversibles, comme les myocardites et troubles neurologiques.

Nous sommes confrontés à un crime contre l’humanité, planifié de longue date et en bande organisée avec la même clique de la pourriture élitiste aux manettes de cette ignominie planétaire.

Question : qui fera payer les ordures responsables de tout cela ? Le système et sa fange judiciaire vérolée jusqu’à la moëlle ?… Allons, allons.

Sur le front de l’Ukraine :

Plus le temps passe et plus il est évident que, comme nous l’avions dit quelques jours après le déclenchement de l’opération russe le 24 février dernier, que l’origine de tout cela est une fois de plus planifiée de longue date par la même clique de la pourriture impérialiste mondialiste, depuis au moins 2014 et le coup d’état de l’OTAN perpétré au Maïdan et les 8 ans de guerre de l’Ukraine nazie contre le Donbass séparatiste russophone. L’OTAN, c’est à dire le bras armé de l’empire anglo-américano-sioniste, gère cette guerre depuis lors et soutient les bandéristes nazis de l’Ukraine occidentale contre les populations russophones orientales, avec pour but sur le long terme d’épuiser la Russie sur des théâtres d’opérations militaires sans fin. L’OTAN ne s’arrêtera pas à l’Ukraine et on peut s’attendre à d’autres “incendies” conflictuels comme par exemple au Kosovo dans les mois à venir. L’empire doit s’assurer qu’une alliance logique Europe-Russie ne puisse en aucun cas se réaliser.

Qui paie la facture pour l’heure ? Les peuples européens qui commencent à manquer de tout, de l’énergie à la bouffe en passant par le courage de foutre toute cette merdasse politico-économique par dessus bord ! Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le seul véritable concurrent de l’empire anglo-américain sur un plan économico-technologico-politique n’est ni la Russie, ni la Chine, mais… l’Europe, ce qui avait fait dire à un général yankee à ses collègues européens de l’OTAN dans les années 50 : “Vous l’Europe, êtes notre seul concurrent et un jour nous devrons vous détruire…”

La guerre en Ukraine, comme toutes les autres guerres modernes déclenchées par l’empire (Afghanistan, Irak, Soudan, Syrie, Libye, Yémen) n’est pas faite pour être “gagnée” mais pour durer et semer le chaos, la destruction sur la durée et à terme détruire les seules sociétés au monde ayant encore quelque part enfouie en elles, cette velléité de révolte : les sociétés européennes et en leur cœur même, celle des vieux Gaulois réfractaires, de ces Gilets Jaunes que l’empire redoutent tant pour ce potentiel à pouvoir réaliser une union des luttes à travers les frontières, ce qui se produira à terme, soyons-en convaincus, car il n’y a pas et n’y a jamais eu d’échappatoire réformiste vain et futile à ce marasme orchestré.

Sur le front du Réchauffement Climatique Anthropique (RCA) :

Il est clair qu’ils remettent le couvert. Le RCA est une vaste supercherie qui dure depuis des décennies. Pas plus de RC anthropique que de beurre en branche. Quand ça se réchauffe, ce n’est en rien dû à l’humain et ses activités, mais à tout un concert de facteurs naturels terrestres et solaires. Le climat de la planète change depuis 4 milliards d’années. Entre – 450 et – 400 millions d’années environ, soit pendant quelques… 50 millions d’années, pas un week-end ou 3 semaines de vacances… la planète a traversé son plus gros âge glaciaire avec un taux de gaz carbonique (ce méchant CO2) atmosphérique qui était 17 fois supérieur à ce qu’il est aujourd’hui (Cf. Chumakov et al), pourtant selon la théorie des baltringues du GIEC, avec ce taux de CO2 tout aurait dû cuire et non pas geler. Qui donc nous raconte sans cesse des histoires à dormir debout au moyen de “modèles informatiques” éhontement falsifiés ?.. Le RCA n’a jamais été de la science, mais de la politique. Le GIEC est un organe politique ayant quelques conseillers “scientifiques” (chiens de garde du système) pour donner un semblant de change scientifique à l’affaire.

La doxa de la fausse science nous vend “l’énergie verte et durable” de ces machines à pognon que sont les éoliennes, les panneaux photovoltaïques et autres piles / batteries au lithium, si pauvres en production d’électricité et si destructeurs par eux-mêmes de l’environnement (il faut l’équivalent de 4 terrains de football de béton au sol pour faire tenir debout une de ces merdes d’éoliennes et le recyclage des panneaux solaires est particulièrement toxique tout comme celui des batteries au lithium si celles-ci ne foutent pas le feu partout avant leur recyclage aussi dangereux qu’aléatoire), les restrictions et la chute du confort de vie, pendant que les “élites” se baladent plus que jamais en jets privés, limousines et en yachts aux “empreintes carbones” démesurées, mais hé, faut bien que ces gugusses se déplacent pour se réunir et décider ce que nous, les sans-dents, devrons faire impérativement pour qu’eux, puissent continuer à se foutre de nos gueules à Mach 12 en parcourant le monde au sein de leur bulle transnationale tout en organisant notre extermination. Quant aux canicules des pays occidentaux, questionnez le pourquoi elles ne se cantonnent quasiment que dans ces pays si friands de géoingénierie depuis des années, dont les cieux sont quadrillés en quasi-permanence de longues séries de traînées chimiques jour après après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année ?… Quelqu’un y voit-il un rapport ? (à ce titre, un de nos correspondants habitant dans un endroit reculé sans chemtrails nous a confirmé que l’été 2022 en ses contrées, a été le plus frais depuis des années…). Des records de chaleur ne sont pas battus partout sur la planète, de plus l’hiver sibérien enregistre des records de froid depuis quelques années, chose que les médias se gardent bien de mentionner. Les glaces australes ne se sont jamais étendues si loin que ces dernières années, les navires devant se dérouter régulièrement. Alors météo extrême ? Sans aucun doute. Dûe à l’activité humaine ? Arrêtez de prendre les gens pour des cons ! La pollution chimique est un problème oui… pas le CO2, source de vie.

Voir notre dossier “Escroquerie du réchauffement climatique anthropique”…

Sur le front de la destruction de nos sociétés :

Le but de l’oligarchie est le contrôle total de nos vies, du moins des vies de ceux qui survivront à l’hécatombe planifiée de l’éradication de 90 à 95% de la population humaine, soit par action directe d’assassinat planifié (attaques biologiques, injections ARNm, OGM, bain d’ondes mortelles à terme 5G, euthanasie généralisée etc…), soit par défaut démographique résultant du lavage de cerveau LGBTQ déstructurant les repères biologiques d’une jeunesse manipulée et technologiquement manipulable. L’ensemble du système technocratique est à l’unisson pour mettre en place le “Nouvel Ordre Mondial” planifié de très longue date mais n’ayant pu voir le jour faute de la technologie appropriée. Aujourd’hui, tout progresse en ce sens de plus en plus vite et la mise en place de la dictature technotronique, que Schwab et ses mignons de Davos appellent le “Great Reset” ou la “Grande Réinitialisation”. Ceci ne cesse de s’accélérer de jour en jour, de semaine en semaine. Toute cette tyrannie technico-marchande est mise en place sur toile de fond sanitaire et climatique (voir plus haut), mâtinée de haute technologie dystopique (IA, 5G, OGM, cybernétique et autre développement génétique et robotique de cette putréfaction moderniste et tyrannique…) et de la fracture sociétale selon la ligne de division fabriquée de toute pièce du LGBTisme et du transgenrisme, armes eugénistes de dépopulation douce.

La technologie, qui est en elle-même amorale, est pas à pas transformée en outil de contrôle et de domination perpétuels d’une infime minorité sur la vaste majorité. La technologie moderne qui devrait ne servir qu’à améliorer le bien-être des humains, ne fait que renforcer la disparité de castes et de classe et le rapport dominant/dominé, exploiteur/exploité, maître/esclave, car sous influence oligarchique totale et permanente.

Si toutes ces conneries de “passe-sanitaire” et autres futilités électroniques telle la 5G semblent avoir pour l’heure du plomb dans l’aile, ces technologies seront de nouveau amenées dans le public pour que la servitude volontaire moderne se fasse le plus gentiment possible.

Entre les menaces de guerre nucléaire globale, de famine via la pénurie de nourriture spéculativement fabriquée et les restrictions “écologiques” et d’ “économie de guerre” sur l’énergie et la consommation, sur fond de psychose pandémique, tout est fait pour maintenir le public occidental dans la peur et la paranoïa permanentes. Il est psychologiquement bien connu que qui a peur ne réfléchit plus et se laisse diriger par ceux pensés être des “leaders” et des “sauveurs” et présentés comme tels par une propagande idoine. Nous vivons depuis fin 2019 dans une gigantesque PsyOp ou opération psychologique de masse à l’échelle planétaire, des centaines de milliers de personnes y ont déjà laisse leur vie, des millions sont physiquement et psychologiquement traumatisés et se sont soumis aux diktats oligarchiques. Quand assez est-il assez ?

Que faire ?

Nous l’avons déjà dit et le répèterons sans cesse : il n’y a pas de solution au sein du système et ne saurait y en avoir !

Toute velléité de réformisme, de rendre le système “plus vertueux”, le “changer de l’intérieur en élisant des gens plus compétents, plus concernés du sort des autres” est non seulement vouée à l’échec, mais est devenue aujourd’hui une complicité de crimes contre l’humanité.

L’heure n’est plus à tergiverser et à se questionner sur le sexe des anges et autres futilités, mais à agir sur une base de pensée critique menant au chemin de l’émancipation finale. Il suffit de dire non pour que toute cette fumisterie mise en place par quelques guignols aux énormes moyens certes, s’arrête une fois pour toute. Tout ceci ne peut exister que parce que la masse consent. Retirons notre consentement et tout s’écroule dans un chaos salvateur de lâcher-prise individuel et collectif, menant l’humanité à sa pleine réalisation historique hors État, hors marchandise, hors argent et hors salariat.

Tout part de l’individu, de l’individu révolté, pensant et conscient, dont le refus d’acquiescer se joint à celui de ses semblables et fait boule de neige pour gagner à la cause une proportion suffisante de réfractaires décidés, incorruptibles et agissants pour le seul bien commun, pour le simple amour de l’humanité et de son bien-être, formant ainsi une communauté d’amour véritable organisant la société des sociétés, celle se posant et résolvant la question essentielle de “qu’est-ce que le pouvoir politique ?”. Nous parlerons alors de Fin de Partie pour l’oligarchie en place et son système de contrôle et de décrépitude obsolète et désuet, qui n’est qu’une réalité pauvre dénuée de raison et d’esprit. Nous devons y substituer la puissance de notre créativité et l’esprit qui résulte de l’élan émancipateur dans la construction individuelle et collective de notre nouvelle réalité. Personne ne peut le faire à notre place. Il n’y a pas et ne saurait y avoir de “leaders”, “d’avant-garde”, de “parti”, de “sauveur”, de “messie”. Tout cela n’est que fadaise et poudre aux yeux pour mieux garder le système intact, changer superficiellement les choses pour que finalement rien ne change vraiment et que les mêmes continuent de diriger et de se barrer avec la caisse. La solution est en chacun de nous et dans une alliance de raison collective.

Répétons-le à nos entourages : il n’y a pas de solution au sein du système, nous devons nous en départir et récréer une réalité d’entraide, d’amour, de compassion et de désir profond d’œuvrer pour le bien-être de cette humanité et des générations futures.

A bas l’État ! A bas la marchandise ! A bas l’argent et à bas le salariat !

Pour que vienne et demeure la Commune Universelle de notre humanité enfin réalisée !

N’oublions pas non plus ce que nous disait Simone Weil en 1934 pour échapper à la tendance de la dictature collective :

“Seuls des fanatiques sont capables de ne pas donner de valeur à leur propre existence à moins qu’elle ne serve la cause collective ; réagir contre la subordination de l’individu au collectif implique qu’on commence par refuser de subordonner sa propre destinée au cours de l’histoire. Afin de se résoudre à faire un tel effort d’analyse critique, tout ce dont on a besoin est de réaliser que ce qui permet d’échapper à la contagion de la folie et de l’excitation collectives est de réaffirmer de soi-même, par dessus la tête de l’idole sociale, le pacte originel entre l’esprit et l’univers.” Sagesse quand tu nous tiens!

Quelques lectures complémentaires :

Petit précis sur la société et l’État (Résistance 71)

Que faire ? (Résistance 71)

Appel au socialisme (Gustav Landauer)

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

4 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

“L’État existe afin de créer l’ordre et la possibilité de continuer à vivre au sein de tout ce non-sens dénué d’esprit (Geist), de la confusion, de l’austérité et de la dégénérescence. L’État avec ses écoles, ses églises, ses tribunaux, ses prisons, ses bagnes, l’État avec son armée et sa police, ses soldats, ses hauts-fonctionnaires et ses prostituées ; là où il n’y a aucun esprit et aucune compulsion interne, il y a forcément une force externe, une régimentation, un État. Là où il y a un esprit, il y a société. La forme dénuée d’esprit engendre l’État, L’État est le remplaçant de l’esprit.”

~ Gustav Landauer ~

“La relation politique de pouvoir précède et fonde la relation économique d’exploitation. Avant d’être économique, l’aliénation est politique, le pouvoir est avant le travail, l’économique est une dérive du politique, l’émergence de l’État détermine l’apparition des classes.”

~ Pierre Clastres, directeur de recherche en anthropologie politique au CNRS, 1974 ~



Le monstre en devenir…

