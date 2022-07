Lire, analyser, comprendre pour un changement faste de notre société, 2ème partie : Histoire, anthropologie et archéologie (Résistance 71)

Résistance 71

7 juillet 2022

1ère partie : introduction

2ème partie : Histoire, anthropologie et archéologie

3ème partie : Science

4ème partie : religion et philosophie

5ème partie : spirituel et arts

6ème partie : analyse politique

7ème partie : colonialisme

8ème partie : anarchie et société des sociétés

« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme », nous disait déjà François Rabelais au XVIème siècle. Il devrait être évident pour toutes et tous aujourd’hui que sciences et technologies ne sont pas les solutions au marasme de notre humanité. Pour comprendre et y remédier en profondeur, c’est la connaissance de ce qu’est l’humain depuis son apparition sur cette planète il y a quelques 2 millions d’années et des cycles de son évolution / régression sociale, qui doivent être compris comme les outils primordiaux de cette compréhension vitale.

Ainsi donc, si l’étude de l’histoire de l’humain dans son organisation sociale est importante, elle n’est pas suffisante, car l’histoire telle qu’elle est étudiée, se limite à cette portion étriquée de notre humanité qui est documentée, archivée, ce qui ne vit le jour essentiellement qu’avec la création des premières cités-états, puis des états. L’histoire telle qu’enseignée à quelque niveau que ce soit est donc biaisée et étriquée par la force des choses. Elle ne peut donner qu’un aspect limité de l’histoire de l’humanité. Ce n’est pas un hasard si les programmes historiques scolaires et universitaires ne se bornent qu’à étudier la société humaine uniquement à la lumière de la période étatique et marchande : cela fournit l’illusion supplémentaire qu’en dehors de ce système, rien n’existe, que nous sommes dans l’inéluctabilité de notre évolution et que ce qui a été produit est le meilleur que l’humain puisse produire, qu’il n’y a pas d’alternative.

Une analyse critique historique, aidée d’une analyse archéologique et anthropologique pousse la théorie « structuraliste » en touche et laisse entrevoir une humanité bien plus complexe et moins « linéaire » que voulue par le conservatisme systémique. Elle laisse aussi entrevoir ce que Nietzsche appelait « les ponts du surhumain », le chemin vers la société émancipée et libre.

Nous avons au fil des années approfondies ces questions et avons traduit, publié de nombreux textes sur le sujet, nous vous invitons donc à visiter ces pages et lire les quelques PDF sélectionnés ci-dessous, pour comprendre que l’histoire de l’Homme telle qu’elle est contée est au mieux incomplète, au pire falsifiée en passant par tous les biais possibles pour maintenir le dogme étatico-marchand prévalent.

Démythifier, démystifier ce fatras dogmatique est devenu œuvre de salubrité publique ! Nous y participons avec grande joie !

Les pages à consulter sur Résistance 71 :

Sélections PDF en histoire, anthropologie et archéologie :



Notre bibliothèque PDF (~300)

Share this: Twitter

Facebook

WordPress: J’aime chargement… Articles similaires