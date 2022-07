Lire, analyse, comprendre pour un changement faste de notre société, 4ème partie : Religion et philosophie (Résistance 71)

Résistance 71

13 juillet 2022

1ère partie : introduction

2ème partie : Histoire, anthropologie et archéologie

3ème partie : Science

4ème partie : religion et philosophie

5ème partie : spirituel et arts

6ème partie : analyse politique

7ème partie : colonialisme

8ème partie : anarchie et société des sociétés

Dogme, hérésie, répression, suprématie, colonialisme, hier comme aujourd’hui, des piliers de la culture de la domination du petit sur le plus grand nombre. Comprendre, analyser pour mieux en sortir, car le système étatico-marchand et ceux qui le perpétuent, mènent une guerre sans relâche de mensonge et de falsification sans merci sur nos esprits pour que perdure la tyrannie de l’idéologie en place.

Quelques pages de Résistance 71 pour aider à renverser la donne :

PDF à lire et diffuser sans modération :

Share this: Twitter

Facebook

WordPress: J’aime chargement… Articles similaires