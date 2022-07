Lire, analyser, comprendre pour un changement faste de notre société, 5ème partie : Spirituel et Arts (Résistance 71)

Résistance 71

15 juillet 2022

1ère partie : introduction

2ème partie : Histoire, anthropologie et archéologie

3ème partie : Science

4ème partie : religion et philosophie

5ème partie : spirituel et arts

6ème partie : analyse politique

7ème partie : colonialisme

8ème partie : anarchie et société des sociétés

« En fait, Landauer se réfère à l’État comme une “entité non spirituelle”, une coquille vide maintenu seulement par “l’ignorance et la passivité du peuple”. Voir l’État comme étant tout puissant, c’est s’engager dans un fétichisme qui finit par donner à l’illusion une forme réelle.

[…]

Pour Landauer, l’État en tant que communauté est le summum du “manque d’esprit / Ungeist” parce qu’il contraint les gens dans une fausse unification dans laquelle ils vivent une vie atomisée en isolation sans véritable esprit d’affinité. En ce sens, l’état-nation est une anti-communauté : “Là où il n’y a pas d’esprit pas de compulsion interne, il y a une force externe, une régimentation, l’état. Là où il y a esprit, il y a société. Lorsque manque d’esprit il y a, l’état apparaît. L’État est un remplacement, un Ersatz de l’esprit.

[…]

L’étude de Weil sur la condition moderne du “déracinement” qui voit les individus aliénés d’un travail qui a du sens et spirituellement enrichissant, de leur passé, de leur culture et par dessus tout, de la vie en communauté, semble refléter directement la préoccupation de Landauer sur la condition contemporaine de”non-esprit”.

~ Saul Newman, 2020 ~

Le spirituel et l’art sur Résistance 71 :

