Piqûre de rappel : SIDA, grippes H5N1, H1N1, SRAS, MERS, SRAS-CoV-2 (COVID19)… et variole du singe : l’univers des plandémies fabriquées expliqué (Robert F. Kennedy jr)

Halte au sketch !…

Résistance 71

1er juin 2022

On est reparti pour un tour de manège à cheval sur le virus de la variole du singe… En tout cas, c’est manifestement l’intention de la même fange qui nous a fait gober les mouches du COVID et autre.

Dans un entretien avec Robert F. Kennedy Jr le 31 mai, le Dr Robert Malone, inventeur de la technologie à ARNm et depuis devenu lanceur d’alerte contre Big Pharma répond « Non ! » à la question de RFK Jr : « Dr Malone, doit-on avoir peur de la variole du singe ? » S’ensuivent 26 minutes d’explication sur ce que le Dr Malone appelle « le porno de la peur » dans l’émission podcast de RFK Jr « The Defender », (entretien en anglais à voir ici).

Les mêmes ordures qui nous « vendent » cette variole du singe, très difficilement contractable et facilement soignable, sont celles qui nous ont emprisonné et injecté de leur merde OGM entre 2020 et aujourd’hui, suite à la plandémie fabriquée du SRAS-CoV-2 donnant la COVID19.

Lire tous les dessous de cette affaire remontant aux origines du SIDA et du VIH dans les années 1980 dans le livre de RFK Jr que nous avons en grande partie traduit et dont nous proposons un PDF superbement réalisé par Jo, gratuitement, depuis début avril nous avions publié nos traductions par épisodes entre décembre 2021 et mars 2022…

A lire et diffuser sans aucune modération : le PDF de l’intégrale de notre traduction

Robert-F-Kennedy-jr-le-veritable-Anthony-Fauci

Notre page RFK Jr et COVID



Ne cédez pas/plus à la peur !

Fermez le merdia et rallumez votre cerveau !

Share this: Twitter

Facebook

WordPress: J’aime chargement… Articles similaires