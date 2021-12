Communiqué de Résistance 71 au sujet du livre dynamite de Robert F. Kennedy Jr « The Real Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma and the Global War on Democracy and Public Health »

Bientôt en français sur R71…

Information dévastatrice : “Le véritable Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la santé publique” le livre de Robert F. Kennedy Jr (novembre 2021)

Résistance 71

9 décembre 2021

Nous sommes maintenant en possession de plusieurs exemplaires du livre de l’avocat environnementaliste Robert F. Kennedy Jr dont nous nous étions déjà fait l’écho il y a peu au fil de ses entretiens récents. Nous en avons des versions papiers et électroniques, mais n’avons pas la capacité de traduire entièrement ce gros volume de plus de 400 pages, notre équipe n’ayant pas la capacité et la fluidité requise dans les deux langues, nous ne sommes pas tous bilingues malheureusement, mais ceux qui le sont vont s’atteler à la tâche d’en traduire les passages (subjectivement il est vrai) jugés importants de porter à la connaissance du grand public francophone.

Nous ne savons pas si une maison d’édition française aura les cojones de faire traduire et de publier ces informations, car ce livre, pour ce que nous en avons vu est une bombe à neutrons qui va (devrait) tout aplatir sur son passage. Le livre est déjà en rupture de stock, 160 000 exemplaires vendus en moins de 9 jours. Plus de 100 000 nouveaux exemplaires sont en cours d’impression. Robert F. Kennedy Jr a été invité partout dans les médias alternatifs de poids, il et venu récemment en Europe soutenir la résistance à la tyrannie sanitaire des peuples. Il est à préciser que tous les profits de la vente du livre vont directement à l’association Children’s Health Defense.

L’info est virale (allusion voulue) sur la toile anglo-saxonne, mais peu ou prou inconnue dans la sphère francophone.

Devant l’importance de cette mine d’information qui met à jour sinon toute la vérité, du moins une bonne partie de celle-ci en levant le voile sur les relations indécentes et criminelles, la collusion entre deux grands influenceurs de la politique de la santé mondiale que sont le Dr Anthony Fauci, patron de l’institut National de la Santé Publique des Etats-Unis, le NIH et du NIAID (l’Institut Nationale des Allergies et Maladies Infectieuses), depuis… 1984, et Bill Gates, informaticien recyclé par sa fortune dans l’ingérence du pseudo-mécénat dans la santé des peuples et plus gros pourvoyeurs de fonds privés de l’OMS ainsi que très gros investisseur avec sa fondation dans Big Pharma et les vaccins et l’optimisation des bénéfices de sa pseudo-opération de mécénat, lui permettant simplement d’éviter les impôts et d’engranger toujours plus.

Nous avons décidé de faire de notre mieux pour traduire de larges extraits chapitre par chapitre du bouquin au fur et à mesure de notre lecture et de notre évaluation et sélection de morceaux choisis et ce toute affaire cessante. Nous publierons ces extraits au fur et à mesure par épisodes en quelque sorte afin que cette information soit le plus connue aussi du public francophone. Vous aurez donc dans les semaines à venir votre “feuilleton” sur la fraude et le crime de la fausse pandémie COVID19 et vrai crime contre l’humanité en quasi temps réel de nos traductions de ce livre et cette in formation décisifs sur Résistance 71… Pour les plus anciens d’entre nous, cela nous rappellera le temps où nous attendions quotidiennement des émissions comme “les dossiers extraordinaires de Pierre Belmare” sur les stations radios ou plus loin encore le célébrissime “Signé Furax”, qui tint tant d’auditeurs des années 60 en haleine…

Si le livre est traduit et publié en français, ceci représente indéniablement un énorme travail, qui ne verra sans doute pas les rayons des librairies avant de longs mois. Ce sera sans doute trop tard.

Cette information est vitale MAINTENANT ! Elle peut sans aucun doute participer au plus grand réveil de la masse zombifiée sur cette supercherie et crime planétaire que constitue cette fraude et ce massacre à l’injection OGM du coronavirus SRAS-CoV-2 donnant la COVID-19. Nous devons faire de notre mieux pour que cette info diffuse en quasi temps réel, pour le bien commun… Ce bouquin devrait sortir simultanément en toutes les langues. C’est hélas impossible.

Voilà le défi qui nous attend dans les semaines à venir : mettre cette info détonnante et choquante mais ô combien vitale à la connaissance du monde francophone.

Dans le premier paragraphe de son introduction au livre, RFK Jr nous dit ceci :

“J’ai écrit ce livre pour aider les Américains, et les citoyens du monde entier, à comprendre les dessous de cataclysme sauvage qui a commencé en 2020. En cette singulière annus horribilis, la démocratie libérale s’est effondrée dans le monde entier…”

Le dernier paragraphe de cette même introduction lit comme suit :

“J’ai écrit ce livre pour que les Américains, à la fois démocrates et républicains, puissent comprendre le rôle pernicieux joué par le Dr Anthony Fauci en permettant aux entreprises pharmaceutiques de dominer notre gouvernement et de subvertir notre démocratie, et de chroniquer le rôle clef qu’a joué Fauci dans ce véritable coup d’état contre la démocratie.”

Ce que nous apprécions chez RFK Jr depuis un bon moment, c’est sa volonté de réunir, d’aller au delà des clivages fictifs de notre société, parce que la guerre qui nous a été déclarée à nous les peuples par l’oligarchie œuvrant pour un système en voie de métamorphose totale vers le totalitarisme planétaire qu’est le Nouvel Ordre Mondial, nous rend toutes et tous de facto solidaires. Nous sommes tous à bord de ce train fonçant vers le totalitarisme planétaire achevé et comme le disait si bien un grand historien,, lui aussi bien relayé sur ce blog : “on ne peut pas être neutre dans un train en marche”.

L’heure est venue de nous lever, ensemble pour sortir de ce cauchemar et comme conclut RFK Jr dans la dernière phrase de son livre, même si l’auteur se berce toujours de l’illusion que la démocratie ait jamais existé dans un système étatique aux Etats-Unis ou ailleurs, mais là n’est pas ici la question, le cœur et l’esprit sont au bon endroit:

“Rejoignez-nous pour reprendre notre démocratie et notre liberté. Je vous reverrai sur les barricades.” Difficile de ne pas croire un membre de cette famille qui a payé un si lourd tribut en vie humaine à lutter de l’intérieur contre la pourriture inhérente de tout un système marchand en perdition totale et en phase finale de sa spectacularisation qui va se terminer en Super Nova politique.

Sur le livre de Robert F. Kennedy Jr, publié fin novembre 2021 chez Skyhorse Publishing dans la collection Children’s Health Defense, qui a déjà 9 titres publiés.

“The Real Anthony Fauci” sous titre de couverture “Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health”, 450 pages

Le livre est composé de notes de remerciement, d’une introduction de 10 pages, de 12 chapitres, d’une postface et d’un message de l’auteur. il comporte de nombreux graphes et tableaux, aucune photo. Il y a plus de 2200 notes bibliographiques, chapitre par chapitre, qui soutiennent et étayent toutes les affirmations faites. C’est un boulot d’avocat de haut niveau qui ne laisse rien au hasard et surtout pas un os à rogner aux ordures, Fauci, Gates et consort sur un plan légal…

Dans les notes de remerciements de début de livre, RFK Jr mentionne 46 professeurs, détenteurs de doctorat en matières variées (médecine générale, spécialistes en virologie, toxicologie, biologie, deux lauréats de Prix Nobel de médecine : le français bien connu Luc Montagnier et le Professeur japonais de biochimie Satoshi Omura Nobel 2005, des experts en pathologie, des anciens directeurs de facultés de médecine, des spécialistes en pharmacologie et biochimie, de tout secteur relevant de l’affaire), tous ayant participé à l’élaboration et l’écriture du livre.

Quelques noms au passage entrevus aussi pour certains sur R71 : Dr Luc Montagnier, Dr Peter McCullough, Dr Michael Yeadon (ex-VP de Pfizer), Dr Robert Malone (inventeur de la technique génétique ARNm), Dr Paul Marik, Dr Pierre Kory, Dr Didier Raoult, Dr Vladimir Zalenko, Dr Christiane Northrup, Dr Satoshi Omura, Dr Sucharit Bhakdi



ARNm

RFK Jr inclut également une liste de plus de 100 médecins américains, médecins de terrain, de famille, d’hôpitaux, qui ont lutté contre la 1ère vague COVID et ont sauvé des milliers de vies humaines en appliquant contre vents et marées, censure et ostracisation, les protocoles à l’hydroxychloroquine et ivermectine, les véritables héros de cette tragédie qui a fait plus de 500 000 morts aux Etats-Unis (pas du COVID per se mais liées au COVID directement ou indirectement) par négligence professionnelle sciemment voulue, constituant un crime sans précédent comme le démontre pas à pas le livre de RFK Jr et comme notre traduction épisodique mais significative le démontrera également.

Les 12 chapitres du livres :

Chapitre 1 : La mauvaise gestion d’une pandémie

Cinq parties :

1) Décrets arbitraires : la médecine sans science

2) Tuer l’hydroxychloroquine

3) L’ivermectine

4) Le remdevisir

5) La solution finale : Vaccins ou effondrement économique

Chapitre 2 : Les profits de Big Pharma sur le dos de la santé publique

Chapitre 3 : La pandémie de VIH, modèle de profit pour l’industrie pharmaceutique

Chapitre 4 : Le modèle pandémique : SIDA et AZT

Chapitre 5 : Les hérésies du VIH

Chapitre 6 : Brûler les hérétiques du VIH

Chapitre 7 : Dr Fauci et Mr Hyde : les expériences barbares et illégales du NIAID sur des enfants

Chapitre 8 : Malveillance blanche: les atrocités africaines du Dr Fauci

Chapitre 9 : Le fardeau de l’homme blanc

Chapitre 10 : Plus de mal que de bien

Chapitre 11 : Gonfler de fausses épidémies : crier au loup !

Chapitre 12 : Jeux de germes

Voici la tâche que nous nous sommes assignée en la circonstance, si le blog de Résistance 71 est en sourdine dans les semaines à venir, compagnons lecteurs, vous savez maintenant pourquoi.

Dans cette affaire de génocide et de la mise en place de la dictature technotronique planétaires, ce sera à la vie à la mort. Nous avons depuis longtemps choisi notre camp et irons jusqu’au bout de notre mission. La traduction rapide des moments importants de ce livre est une de ces missions.

Rappelez-vous, on ne peut pas être neutre dans un train en marche…

Dans l’esprit de Cheval Fou

Hoka Hey !

Résistance 71



Le bon…



La brute…



et le truand…

Share this: Twitter

Facebook

WordPress: J’aime chargement… Articles similaires