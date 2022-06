Schwab, Davos, bandéristes, nazisme et Nouvel Ordre Mondial, une routine établie de longue date (Réseau Voltaire)

Peut-on vraiment s’étonner du soutien de l’oligarchie patronale et politique occidentale via son Forum Economique Mondial (FEM) de Davos aux neo-nazis, bandéristes ukrainiens et du projet général de cette ignominie de “Great Reset” ? Pas vraiment quand on connait l’origine profonde de toute cette fange étatico-marchande et son rôle joué dans la mise au pouvoir à la fois des bolchéviques en Russie et des nazis en Allemagne.

Ainsi, le père de Klaus Schwab, grand gourou actuel du FEM, antenne publique du groupe Bilderberg, établi sous la houlette de Kissinger, lui-même protégé de David Rockefeller et de sa fondation, était un nazi de haut rang, impliqué dans bien des crimes contre l’humanité.

Rien à faire… Tel père, tel fils dit le vieil adage, que la famille Schwab ne fait rien pour démentir…

~ Résistance 71 ~

Klaus Schwab contre la Russie

Réseau Voltaire

31 mai 2022

Url de l’article original : https://www.voltairenet.org/article217130.html

Le président du Forum économique mondial, Klaus Schwab, a organisé l’édition 2022 pour soutenir l’Ukraine face à la Russie. Il a non seulement laissé l’oligarque Pinchuk installer une « Maison des crimes de guerre russes », mais il a planifié des prises de parole en séance plénière dont une du président Volodymyr Zelensky.

Ce soutien inconditionnel aux bandéristes s’explique par l’origine de Klaus Schwab. Contrairement à sa légende familiale, il est le fils d’un général de la Wehrmacht (photo). Celui-ci a été décoré non seulement pour ses faits d’armes durant les deux Guerres mondiales, mais pour son action dans l’empire ottoman/Turquie pendant le génocide des chrétiens, principalement arméniens.

Dans les années 70-80, Klaus Schwab fut l’un des directeurs de la société Escher-Wyss (absorbée par Sulzer AG) qui joua un rôle important dans le programme de recherche atomique de l’Afrique du Sud de l’apartheid ; contribution qui eut lieu en violation de la résolution 418 du Conseil de sécurité des Nations unies.

Avec l’aide du Commissaire européen pour les questions économique, le Français Raymond Barre (membre de la Commission trilatérale), il fut le créateur d’un cercle de chefs d’entreprise qui devint le Forum économique mondial. Ce changement de nom fut opéré avec l’aide du Centre pour l’entreprise privée internationale (CIPE) ; la branche patronale de la National Endowment for Democracy (NED/CIA). C’est pourquoi il était enregistré en 2016 au Groupe de Bilderberg (organe d’influence de l’Otan) comme fonctionnaire international, ce qu’il n’a jamais été officiellement.

Transhumaniste, promoteur de la globalisation équitable, il est l’auteur de The Great Reset, une réflexion prospective sur ce que pourrait devenir la civilisation.

= = =

A (re)lire en PDF : Anthony C. Sutton

« Wall Street et la montée d’Hitler »

« Wall Street et la révolution bolchévique »



« Hello, nous construisons une tyrannie mondiale où

tout le monde sera nos esclaves sans aucun droit,

propriété ou vie privée. Il semble que la plupart d’entre vous

soient d’accord avec cette démarche et nous vous en remercions. »

Les logos représentés de haut en bas et de gauche à droite :

La commissions trilatérale (Rockefeller/Kissinger), le blason jésuite (dont l’actuel pape est le patron)

les armoiries de la maison Rothschild, les armoiries de la City de Londres et le blason des Chevaliers de l’Ordre de Malte – dessous :

Le Conseil en Relations Etrangères (CFR), le FEM/Davos (vitrine officielle du groupe Bilderberg) et la Maison Chatham (Institut Royal des Affaires Internationales, la maison mère du CFR basée en Angleterre dont il existe une branche française)

Share this: Twitter

Facebook

WordPress: J’aime chargement… Articles similaires