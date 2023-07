Cicatrices sur la terre : chaque ligne tracée par quelque gouvernement le fut avec le sang des peuples… (Indigenous Action Movement)

Pulvérisons le colonialisme !

Chaque ligne tracée par quelque gouvernement

Est une cicatrice sur la terre…

Découpée dans le sang des peuples…

Pas de nations, pas de frontières

A bas l’impérialisme !

Cicatrices sur la terre

Indigenous Action Movement

2022

Url de l’article original:

https://www.indigenousaction.org/a-scar-on-the-earth-poster/

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

Juillet 2023

Chaque ligne (frontière) qui a été tracée par quelque gouvernement que ce soit, est une cicatrice sur la terre qui fut tracée du sang des peuples.

Le récent conflit en Ukraine et la bave aux babines des chiens de guerre qui battent les tambours nationalistes pour un autre conflit que certains mondes combattent, est la guerre permanente que bon nombre refusent de voir et qui est pourtant menée chaque jour. C’est la guerre qui fait que les nations et leurs politiques existent. De la Palestine à Grande Montagne et au-delà, “l’histoire” moderne est écrite par le découpage de lignes nationales avec le sang des peuples. Du dragline excavateur à l’oléoduc, se nourrissant de l’hémorragie de la terre.

Les impérialistes se montrent du doigt les uns les autres et se sautent à la gorge. Employant toute une panoplie de fourberies économiques. Crevant les yeux pour trouver le “véritable ennemi”. Ils se rassemblent là où ils sentent la mort car leur affinité est celle des vautours. Des sanctions ? Bien sûr, parce que le capitalisme a toujours été une arme (de destruction massive).

On a pensé autrefois l’histoire comme née et progressant au ralenti et maintenant le colonialisme et l’impérialisme se déroulent en direct entre nos mains alors que nous essayons de dormir pour tromper nos insomnies. CNN/MSNBC/FOX et autres lettres (NdT : BFMTV chez nous etc…) vivent pour tenter de capturer et de contrôler ce qui reste de nos imaginations fracturées dans les économies d’attentions… et nous le saignons et le déféquons en entier dans les chiottes électroniques communs contrôlés par les entreprises transnationales.

Il y a ceux d’entre nous qui aiguisent leurs griffes et ne se trompent pas de contexte. Nous jouons dans les cendres des empires qui ont précédé.. et nous conspirons…

= = =

