Fusion de l’État et de la grande entreprise transnationale = fascisme global alias Nouvel Ordre Mondial ou Grande Réinitialisation…

Impunité pour les garde-chiourmes

« Hitler a peut-être perdu la guerre, mais le fascisme l’a gagnée soyez-en sûrs mes amis… «

~ George Carlin ~

Mussolini, qui rappelons-le état un ancien instituteur, membre du Parti Socialiste Italien (PSI) et de sa branche révolutionnaire jusqu’après la première guerre mondiale, aurait dit que le fascisme était la fusion de l’état et de la grande entreprise. Il s’avère que depuis l’après seconde guerre mondiale et celle-ci fut sans doute déclenchée à cet effet, il s’agit de tout le projet oligarchique transnational. Il suffit de regarder l’évolution des institutions, leur infiltration, « rachat » par les oligarques mondialistes, l’ONU, l’OMS, les portes tourniquet entre la haute fonction publique et la grande entreprise. Nous sommes dans le fascisme qui continue sa marche. La grande différence est que maintenant, il n’a plus besoin de se cacher…

La solution est la révolte des peuples par le changement d’attitude envers toute cette fange, la (re)construction de communautés libres fondées sur l’association volontaire, le boycott de toutes les institutions, la saisie des moyens de production et d communication et leur mise à disposition totale du bien commun et du bien-être général, hors État, hors rapport marchand, hors argent et hors salariat. Tout le reste n’étant que fumisterie réformiste d’un système mortifère qui ne peut plus générer que destruction et mort.

Nous devons choisir la vie, la puissance organique de la société vraie de notre humanité enfin réalisée, passer enfin à l’âge politiquement adulte.

Qu’on se le dise !

Vive la Commune !

~ Résistance 71 ~

Le risque de coup d’état fasciste en France se précise

Contre-Attaque

23 juillet 2023

«Dans une carrière de policier vous allez commettre une illégalité, forcément. Aujourd’hui on doit traiter les policiers différemment, il doit y avoir une inégalité dans le traitement des policiers en faveur de ces policiers. Il doit y avoir une excuse de violence, je pèse mes mots. Ça doit passer par une Cour particulière, ou une commission, ou un organisme particulier.»

Ce ne sont pas les mots d’un fasciste dans les années 30, ni l’extrait d’un programme d’extrême droite radicale. Ce sont les mots de Jean-Michel Fauvergue, sur Cnews, le 22 juillet 2023.

Cet homme n’est pas seulement le sosie du méchant dans Avatar, le super-flic qui massacre les habitants de Pandora pour le compte de firmes capitalistes. Jean-Michel Fauvergue est l’ancien patron du RAID, une unité de police spécialisée dans l’antiterrorisme et le grand banditisme, récemment utilisée contre les écologistes et dans les banlieues. Il a surtout été député macroniste pendant cinq ans et est aujourd’hui conseiller de Macron sur la sécurité.

C’est donc un homme au cœur du pouvoir qui demande, sur une chaîne d’extrême droite, que les policiers censés garantir la loi bénéficient officiellement de mesures d’exception qui leur permettrait de tabasser ou tuer avec la garantie d’être protégés : «une excuse de violence».

Fauvergue avait déjà porté la «Loi de Sécurité Globale» en 2020, une batterie de mesures ultra-liberticides qui augmentait les pouvoirs de la police. Il reconnaît désormais que les policiers, qu’il connaît bien, commettent tous des actes illégaux. Mais plutôt que de les en empêcher, il faudrait donc créer spécialement pour eux une justice d’exception.

Ces déclarations ont lieu alors que des centaines de policiers se mettent en arrêt maladie illégalement pour contester des décisions de justice. La CRS 8, connue pour son ultra-violence et visée par plusieurs plaintes pour violences policières, a publié une photo de la compagnie revendiquant «zéro activité» en soutien à «la BAC de Marseille», qui a laissé pour mort un jeune homme le 1 juillet, et «le collègue de Nanterre» qui a exécuté Nahel fin juin.

Que fait le gouvernement ? Rien. Il laisse des fonctionnaires armés menacer la justice et se mettre en arrêt tout en conservant leur salaire grâce à des médecins de complaisance. N’importe quelle autre profession subirait des sanctions immédiates. Des profs ou des soignantes ont été gazées pour avoir réclamé des moyens, des électriciens ont été violemment réprimé pour avoir lutté pour les retraites. Ici, le ministère accourt pour écouter les factieux.

Quand la SNCF fait grève, il n’y a pas de trains. Quand les profs font grève, il n’y a pas de cours. Si le personnel hospitalier pouvait réellement faire grève, il n’y aurait pas de soins. Quand les ouvriers font grève, la production s’arrête. Quand la CRS 8 fait grève ? La population ne risque rien. À part moins de morts, de mutilations, de manifs réprimées. La seule chose que protègent ces unités, c’est le gouvernement et les ultra-riches.

Il n’y a pas de “bavures”, les policiers criminels ne sont pas des exceptions. S’ils se soutiennent tous, c’est qu’ils savent qu’ils sont capables de commettre les mêmes actes. Ils s’identifient aux agents poursuivis pour des faits gravissimes. La police n’est donc pas seulement «au-dessus des lois». Elle dicte la loi, elle l’écrit, c’est elle qui est au pouvoir. Elle contrôle le discours médiatique, décide des ministres de l’Intérieur, choisit ce qui peut être dit ou censuré, terrorise tout le monde.

Cela fait des années que des médias indépendants comme le notre, des chercheurs, des ONG tirent la sonnette d’alarme : en France le pouvoir, totalement illégitime et discrédité, a confié toute son existence entre les mains de milices d’extrême droite armées. Il est totalement dépendant d’elles.

La question d’un coup d’état d’extrême droite ne se pose plus donc en terme de possibilité mais de calendrier. La dissolution de la police n’est plus une idée déraisonnable mais une nécessité à court terme.

Il n’y a pas de solution au sein du système ! (Résistance 71)

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

5 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

Société des sociétés organique avec Gustav Landauer



Une (r)évolution… évitons de revenir au point de départ

Encore et toujours…

