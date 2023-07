Forgeons contacts, réseaux et connexions dans la lutte…

~ Résistance 71 ~

Les résistantes 2023, rencontres de luttes globales et locales

Les Résistances 2023

Juillet 2023

Source: https://lesresistantes2023.fr

Du 3 au 6 août 2023, sur le plateau du Larzac aura lieu la première édition des Résistantes – Rencontres des luttes locales et globales ! Plus de 570 luttes locales sont identifiées aujourd’hui sur la carte de Reporterre, et ces Rencontres par et pour les luttes seront l’occasion de les mettre à l’honneur et de rassembler ce vaste mouvement qui grandit à travers la France.

Du local au global, de nombreuses associations, syndicats et collectifs travaillent aussi sur des sujets connexes, sociaux, environnementaux, sociétaux, et gagneraient beaucoup à se rencontrer et s’entraider plus.

Concrètement, ces 4 jours seront l’occasion d’inviter de nouvelles personnes à rejoindre nos luttes, de préparer des perspectives de mobilisation ensemble, de se former, de célébrer nos victoires, de voir comment s’entraider et de renforcer les coalitions de luttes géographiques ou thématiques qui se montent un peu partout. Concerts, ateliers, assemblées, rencontres, formations, projections-débats, spectacles, espace enfants, balades naturalistes, radio participative et bien d’autres choses seront ainsi au rendez-vous !

Les grands objectifs de l’événement

Avec ces Rencontres, nous cherchons à :

➡️ Rassembler la sphère militante qui gravite autour des luttes sans forcément s’y impliquer beaucoup, et l’inciter à le faire via des moyens clairs et nombreux.

➡️ Visibiliser et médiatiser le mouvement des luttes locales à travers la France, son ampleur et sa force, dans une optique de recrutement et de crédibilisation.

➡️ Faire se rassembler des réseaux de luttes qui ne se parlent pas ou trop peu, des luttes locales isolées ou organisations globales qui se battent sur des sujets connexes, qui verraient ainsi que leur cas est loin d’être le seul et qu’elles peuvent trouver du soutien à l’extérieur.

➡️ Accélérer les dynamiques de coopération inter-luttes : les Rencontres permettront de mettre à disposition des capacités logistiques, communicationnelles, organisationnelles, financières et des compétences afin que les coalitions de luttes y organisent des temps de structuration, d’entraide, de planification et de recrutement.

➡️ Mettre les luttes, les prochaines échéances et les prochains grands combats globaux à l’agenda des médias et de nombreux alliés pour la rentrée 2023.

➡️ Structurer un réseau de bénévoles pérenne capable de soutenir des luttes et leurs réseaux sur le temps long à travers la France.

➡️ Faire un temps joyeux qui célèbre nos victoires passées et qui permette d’en préfigurer des dizaines à venir













Consulter le programme par thématique (luttes paysannes, histoires de luttes, lutter contre les oppressions, enquêtes militantes, droit de luttes, hacker les institutions, savoirs naturalistes, faire connaître sa lutte, anti-répressions, actions directes, un collectif qui dure).

Radio

Radio Résistantes, c’est la radio éphémère qui capte les sons et les mots des Résistantes. Un groupe de radios associatives d’Occitanie et d’ailleurs installe tables de mixage et micros sur le plateau du Larzac pour aller à la rencontre et donner la parole à celles et ceux qui font vivre les Résistantes.

Nous animerons tous les jours des plateaux radio en direct pour creuser les différents sujets abordés lors des Rencontres, et pour animer un espace de débat et d’écoute. Aussi, on diffusera des reportages, des interviews et des émissions en lien avec la thématique des luttes locales et globales, du contenu fourni par plusieurs radios associatives. Et encore, des ateliers d’initiation à la radio, des playlists participatives créés avec le public, des micro-trottoirs… Le tout sera transmis en direct sur les fréquences de Radio Larzac et sur radiolarzac.org, ainsi que sur les ondes d’autres radios associatives.

Si vous voulez vous improviser reporter ou technicien.ne, la participation est ouverte à toustes et on sera là pour vous accompagner !

Les radios participantes et réunies jusque là :

Radio Larzac

Radio Saint-Affrique

Radio Albigés

Radio Pays d’Hérault

Radio DWA

Radio Escapades

La clé des ondes

Fréquence Paris Plurielle

Radio Parleur

Jet FM

Pi-node

Contact : Radio Larzac – contact@radiolarzac.org – 05 65 58 73 39

E-mail : contact@lesresistantes2023.fr

