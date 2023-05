et par la même occasion…

Comment mieux dire ce que nous pensons de la grand-guignolerie rosbif de couronnement de son nouveau roitelet au service de la City de Londres, la véritable « couronne », que des mots mêmes de la Fédération Anarchiste britannique. Fuck the King ! oui… mais nous dirons même plus : A bas l’État ! A bas la marchandise ! A bas l’argent ! A bas le salariat !

~ Résistance 71 ~

FUCK THE KING !

Fédération Anarchiste de Grande-Bretagne

1er mai 2023

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

Quand la reine Elisabeth II est morte, une hystérie de masse s’est emparée de la Grande-Bretagne. Les médias n’avaient que grandeur et léchage de bottes pour ses 70 ans de règne. Le pays s’est arrêté à une telle vitesse que cela fit honte aux mois précédents de grèves. Un grand nombre de personnes endeuillées se déversa dans le centre de Londres, juste pour apercevoir un instant son cercueil.

Ce fut étrange de voir tant d’entre nous endeuillés d’une personne jamais rencontrée, mais qui fut si omniprésente dans nos vies. Un tel déversement de peine sociétale généralement attendu dans les états autoritaires à la mort de leurs dictateurs à vie, s’est révélé pour la première fois depuis des décennies depuis que le culte totalitaire monarchique réside au cœur du Royaume-Uni. Ce fut comme si des dieux étaient morts, parce que pour des millions de personnes, ce fut le cas.

Avant même que le cadavre d’Elisabeth fut froid, la position de monarque fut rendue à son fils aîné, comme le veut la tradition. “Le reine est morte, longue vie au roi !” Selon la formule. Nous avons été dirigés par la même personne sur cinq générations et maintenant, sans même un moment d’ajustement, nous sommes dirigés par quelqu’un d’autre. Des gens ont fait objection et ont demandé une transition démocratique ; ils ont été attaqués, arrêtés et mis en accusation pour avoir osé protester. Le tout premier acte de la monarchie dans sa continuité fut de fracasser la liberté d’expression.

Bientôt, un vieux sorcier anglais va lui donner un chapeau spécial alors qu’il s’assiéra sur un siège de gré écossais et sa souveraineté sur les vies de tous les Britanniques sera confirmée. Il y aura une énorme parade dans les rues de Londres, gardées par une armée de flics pour s’assurer que la fête ne soit pas troublée par quelques inopportuns dissidents fauteurs de trouble et pour bloquer tous signes de la pauvreté systémique du pays, qu’ils ne dérangent pas la vue du nouveau roi depuis son carrosse d’or.

Aucune dépense ne sera épargnée pour s’assurer que l’homme le plus riche et le plus puissant du pays (NdT : inexact, l’homme le plus puissant du pays est le Lord Mayor de la City de Londres, représentant officiel du cartel banquiers transnational qui siège à la City.. Là est le pouvoir ! Si le roitelet Charlie veut entrer dans la City et il le devra très bientôt pour y faire allégeance, ce sera invité par la Lord Mayor derrière lequel il marchera, à pied après que celui-ci l’ait autorisé à pénétrer au sein de la City, histoire de bien montrer qui est le Boss !…) ait finalement son grand jour. Alors que le gouvernement de sa “majesté” ne pouvait réunir l’argent pour donner à manger aux enfants affamés de la nation, ils ont trouvé suffisamment de fric sous le canapé de cette même nation, pour fournir les quelques 100 millions GBP pour son couronnement. Le pain est littéralement volé des bouches pour payer un exercice supplémentaire de narcissisme forcené imposé sociétalement.

Comment en est-on arrivé là ?.. Comment en est-on arrivé à ce point si critique de notre existence, qui voit des millions de personnes affamées dans les rues tandis que les plus riches et puissants se gavent dans des palaces ? Et surtout comment pouvons-nous arrêter tout ça ?..

La conquête des consanguins

Jusqu’au IXème siècle, la monarchie était cette étrange idée pour les peuples de ces îles. Nous avions fait l’expérience de la direction de lointains empereurs [romains] et avions suivi les chefs de guerre dans la bataille, mais personne auparavant ne s’était fait appeler “roi”. Jusqu’à ce que les politiques décousues de ce qui est connu aujourd’hui comme étant l’Angleterre et l’Ecosse, tombent pièce par pièce sous le joug d’un.

En 1066, le problème de la domination de l’un mena à la catastrophe alors que des gens venant de terres lointaines affirmèrent le droit de régner sur l’Angleterre. Ce furent les Normands qui gagnèrent et cimentèrent leur domination sur le pays par le feu et par le sang, littéralement massacrant et brûlant des villages entiers jusqu’à ce que leur domination soit acceptée. Des rebelles natifs anglais, aidés par des Ecossais, des Gallois et des Irlandais, tentèrent de renverser les envahisseurs, mais échouèrent. L’Angleterre fut reconstruite pour ce qu’elle est aujourd’hui par la conquête, mais la soif de sang des conquérants ne fut pas étanchée. Alors qu’ils perdaient progressivement leurs pouvoirs dans leur France native, les Normands tournèrent leur dévolu vers le Nord et vers l’Ouest.

Presque immédiatement, les Normands et leurs collabos anglais du parlement lorgnèrent vers la subrogation du Pays de Galles. Les rois anglais appointèrent leurs successeurs comme “Prince de Galles”, dans une tradition impériale maladive qui persiste jusqu’à aujourd’hui. Les tentatives des Gallois de choisir leurs propres leaders et de se rebeller contre la règle impériale furent réprimés et éventuellement, le Pays de Galles fut annexé à l’empire anglais. Puis ils s’en furent en Irlande, colonisant la côte Est tout en mettant sous le joug toujours plus de terres et de personnes. Jusqu’à cette époque, les Irlandais n’avaient eu à subir aucun monarque dans leur histoire et ils n’avaient que peu de désir d’en connaître un.

Mais le pouvoir monarchique était chancelant. Aucun de ses nouveaux sujets ne semblaient l’aimer et ils ne pouvaient pas s’accorder sur qui était le roi légitime. Ils ont eu besoin de quelque chose pour rallier les peuples, une idéologie guide pour stabiliser et totaliser leur pouvoir. C’est à ce moment là qu’ils ont pris l’église, assumant le statut de pouvoir de droit divin, devenant ainsi des rois-dieux. Quiconque s’opposait à eux n’était plus seulement un paysan rebelle, mais devenait un dangereux païen, un pêcheur, un hérétique dressé contre la véritable foi chrétienne.

Malgré un léger contre-temps constitutionnel durant lequel un de nos rois mit fin à son règne, la monarchie solidifia sa domination totalitaire sur le Pays de Galles, l’Irlande, l’Ecosse et l’Angleterre. Avec la collaboration rapprochée du parlement (NdT : suite à la Magna Carta de 1215), la noblesse et le clergé finalement travaillant en harmonie, ils tournèrent leur attention vers de nouvelles terres à être exploitées, de nouveaux peuples à subjuguer et assassiner. Britannia dominerait les vagues des océans et ferait des millions d’esclaves.

L’empire britannique fut fondé sur le monopole du commerce des esclaves, sous la supervision de la monarchie. Il vola des millions de personnes de leurs foyers, les envoya par bateau à travers les océans vers des plantations et les força à travailler pour lui jusqu’à la mort, ce pour le profit et grands bénéfices de quelques riches personnes dans les îles mères. Lorsque quelques colons des Amériques renversèrent la monarchie sur ces terres lointaines, ce fut parce que ces colons pensèrent ne pas assez profiter du commerce des esclaves et que trop de leur richesse dérobée retournait à travers les mers vers la maison mère.

Réglée comme une horloge, la monarchie se tourna de nouveau vers d’autres intentions maléfiques qu’elle pourrait entreprendre. Elle occupa l’Inde, pilla ses ressources et affama ses peuples. Elle colonisa l’Australie (NdT : et la Nouvelle-Zélande), détruisant son environnement et massacrant ses populations natives. Puis elle bougea finalement en Afrique, où elle sculpta le continent, le découpant entre elle et d’autres monarchies comme on découpe un rôti, causant ainsi une telle dévastation partout où elle se rendit, que les cicatrices en sont toujours douloureuses aujourd’hui.

Bien sûr, comme pour toutes leurs aventures malfaisantes, elle fut éventuellement détrônée par les peuples qu’elle opprima si longtemps. Malgré toutes les tentatives de maintenir le pouvoir, livrant une guerre sans merci aux rebelles à son autorité et divisant les pays pour les maintenir divisés et conquis, le soleil finalement se coucha sur l’empire britannique. Le roi Charles III fut là pour être le témoin de cette mort tant attendue.

Le petit prince

Depuis le premier jour de sa vie, on a dit à Charles de Windsor qu’un jour il régnerait sur le monde. Qu’il était l’héritier d’un empire de plus de 1000 ans, le défenseur d’une religion vieille de 2000 ans, le corps vivant d’une nation. Que c’était son droit, donné par le ciel, qu’il était meilleur que quiconque d’autre, au dessus de tout et tout le monde, sauf du dieu qui l’avait choisi.

Ce poids psychologique écrasant devint trop lourd à porter au fil de sa croissance, alors qu’il voyait ses colonies de droit à travers le monde déclarer que la domination de sa famille arrivait à terme. Il était supposé devenir leur futur roi, mais ils ne le respectaient pas en tant que tel, personne ne le faisait. Cela ne pouvait pas se passer ainsi.

Comme le veut la tradition, il commença à utiliser sa position au sein de la famille royale pour obtenir ce qu’il voulait, ce qu’il pensait mériter. Comme son père avant lui et son fils après lui, on céda à Charles des commandements de vanité narcissique au sein des forces armées. Il a pu ainsi s’habiller smart et se promener sur de gros navires, dire aux gens ce qu’ils avaient à faire, sans jamais avoir peur de se battre contre quoi que ce soit de plus dangereux qu’un tout petit chalutier islandais.

Il a ensuite tourné son attention vers des sujets plus importants que la défense nationale : scalper les pauvres. Parmi la longue litanie de ses titres royaux, un des plus importants pour Charles fut son rôle comme duc de Cornouailles. En tant que dernier proprio colonial en date à voler Kernowyon, ses vastes propriétés terriennes dans le sud-ouest de l’Angleterre lui rapportèrent 612 millions de GBP en cash.

Bien entendu, notre bon roi n’a jamais cru bon ni juste de déclarer ses revenus. En fait, alors que les bénéfices de cette entreprise croissaient exponentiellement, il a fait réduire de moitié l’impôt qu’il devait payer dessus, ne voulant pas embarrasser les gens du commun avec plus d’argent pour les fonds publics. Mais il s’est assuré d’ordonner au gouvernement Tory (conservateur) d’empêcher ses sujets de pouvoir lui racheter leurs propres maisons. Il eut même la grâce extrême de commencer à se payer à lui-même des loyers pour toutes ces mansions, manoirs qu’il avait fait construire avec ces fonds volées.

Au commencement du nouveau millénaire, l’empire de Charles n’était plus sous son contrôle. Heureusement pour lui, le gouvernement britannique fut déterminé de maintenir le rêve impérial en envahissant et bombardant la moitié de l’Asie du sud-ouest. Charles lui-même fut plus qu’heureux de faciliter tout cela, prenant un nouveau boulot comme VRP de l’armement pour ses potes de la famille royale saoudienne, qui firent de lui, une partie importante de la campagne d’assassinat de masse qui se déroule au Yémen.

Malgré quelques tentatives contre sa vie d’assassins et du coronavirus, Charles a vécu assez longtemps pour voir le moment dont il avait toujours rêvé : la mort de sa mère. Le 6 mai 2023, il sera couronné nouveau roi, troisième de son nom.

La maison du dragon

La fin de la vieille Liz a déplacé le centre de gravité de la famille royale. Avant même que le corps de la reine ne fut froid, le jeune frère de Charles, le prince Andrew, s’est rapidement replacé pour reprendre sa position dans la famille royale. Quiconque lit son nom est envahi de dégoût, alors que le Grand Duc de York est maintenant largement connu pour avoir été un bon client du trafiquant sexuel d’enfants Jeffrey Epstein. Ce ne fut que grâce à l’argent personnel de sa mère et la menace de violence qu’il a pu avoir les plaintes contre lui abandonnées.

Mais maintenant on nous demande de tout oublier, de mettre de côté notre rage contre cette moquerie d’être humain qu’il représente. Andrew est maintenant de retour sur la scène publique, utilisant le cercueil de sa mère comme bouclier protecteur de toute critique. Lorsqu’un brave groupe à Edimbourg éleva la voix pour l’appeler pour ce qu’il est, un vieux criminel pervers, ils furent attaqués par les chevaliers protecteurs du prince pervers et mis en état d’arrestation pour avoir causé du trouble à l’ordre public. Le règne de Charles a commencé avec ce message très clair que les prédateurs sexuels sont sous la protection de la couronne.

Mais tout ça c’est le pire de la fine équipe, qu’en est-il des parents moins controversés de Charles ? Et bien ses enfants parfois semblent être plus motivés à mettre à bas la monarchie que le plus enragé des républicains. Harry a craché sur sa famille, alors qu’il commence à comprendre et dire publiquement que tout ça est bizarre et horrible et a prouvé être un plus grand embarras pour la famille royale que lorsqu’il porta un uniforme nazi en public.

Il est bon aussi de voir que le futur roi William a pris pour habitude de déambuler autour du monde, gardant ainsi le cauchemar colonial bien frais dans nos esprits. Durant ses récentes vacances aux Caraïbes, ayant pour intention de rappeler aux ex-colonies britanniques quelle était leur place, il a reçu un rude réveil au Belize, aux Bahamas et en Jamaïque qui tous lui ont dit de retourner sur son rafiot et de commencer à ramer vers la maison mère… Les deux gros mots commençant par “R” : république et réparations, furent tout ce qu’il entendit pendant ces quelques jours au soleil.

Le tableau représentant la famille Windsor n’est pas très joli, joli et ceci même avant que vous ne retiriez la couche de laque que les Windsor ont appliqué eux-mêmes dessus. Charles peut bien s’appeler lui-même un Windsor mais véritablement, par son père nazi, il est membre de la famille allemande des Glücksbourg. Cela fait de lui le quatrième monarque régnant de cette famille avec ses cousins Harald de Norvège, Margaret du Danemark et Philippe d’Espagne. La montée de Charles sur le trône n’est pas juste un problème pour les “sujets” du Commonwealth, cela fait partie d’une véritable pandémie…

Et si nous n’avions pas de roi ?

Maintenant, il semblerait que même la pire des républiques serait bien meilleure que ce Royaume-“Uni”. Un état ou des millions de personnes ne peuvent plus subvenir à leurs besoins nutritionnels, alors qu’un homme se couvre d’or et de bijoux, ne devrait en aucun cas exister. Ceci est la preuve par neuf de l’échec de notre humanité d’avoir permis à cette institution malveillante et décrépite de perdurer si longtemps.

La monarchie est la pourriture au cœur même de la société britannique. Chaque personne assassinée par son gouvernement, chaque personne réduite en esclavage par de riches industriels, chaque personne subjuguée par l’armée des habits-rouges, l’a été avec l’assentiment de quiconque est assis sur le trône à Londres. Ceci est l’origine de tout ce qui ne va pas dans ce pays et on ne pourra commencer à reconstruire qu’une fois tout ceci éliminé.

Mais il serait naïf que de dire que le simple fait de retirer cette clique de sa position officielle de domination et la remplacer par un président élu guérirait la Grande-Bretagne de tous ses maux. Si les institutions les plus loyales à la monarchie, du gouvernement de sa majesté aux forces armées, l’église et la police, ne sont pas jetées avec elle, alors nous n’aurons une république que de nom. Si leurs biens et propriétés ne sont pas dissous et redistribués à ceux qu’ils ont exploités, alors [les élus] seront des rois sans les appeler de la sorte. Et si le gouvernement exécutif centralise trop de pouvoir, comme il l’a fait dans tant de républiques du monde, alors nous pourrions nous retrouver avec une monarchie qui n’en porterait pas le nom.

Comme ses prédécesseurs, Charles voit probablement l’affaire se présenter, de la menace sur la stabilité de sa domination. Comme ses prédécesseurs, il pourra faire quelques réformes sans aucune importance afin de faire semblant de rendre la monarchie plus “progressiste”, plus moderne. Mais ce ne sera pas suffisant, rien de tout cela ne pourra défaire les dégâts déjà occasionnées de ces 1000 ans de dévastation. Charles est connu de tous comme le troisième du nom, mais il sait aussi plus que quiconque qu’il pourrait être aussi le dernier de tous.

La reine est morte…

Fuck the King.

= = =

Supplément : vidéo de James Corbett sur le pitre Charlie troisième du nom : « A la rencontre du roi Charles, le grand réinitialisateur » :

Il n’y a pas de solution au sein du système, n’y en a jamais eu et ne saurait y en avoir ! (Résistance 71)

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

5 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

Société des sociétés organique avec Gustav Landauer

