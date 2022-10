Résistance 71

20 octobre 2022

Le livre en langue anglaise s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires aux Etats-Unis, il est traduit en une dizaine de langue, nous en avons traduit l’essentiel et publié notre travail en « feuilleton » sur ce blog, Jo nous en a fait un superbe PDF, qui est le PDF le plus téléchargé sur R71 ces 6 derniers mois et de très loin : « Le véritable Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la santé publique »…

Depuis hier, le documentaire réalisé par Jeff Hays à partir du livre, peut être visionné (en anglais) GRATUITEMENT, pendant les 10 prochains jours. Nous l’avons vu, documentaire remarquablement fait tout à fait complémentaire du livre et qui met en valeur sans doute certains secteurs peut-être un peu noyés dans la masse d’information que contient le bouquin.

C’est LE DOCUMENTAIRE actuel que l’oligarchie ne VEUT PAS que nous regardions et diffusions !

Alors oui c’est en anglais… Essayez, il est important que cette information dévastatrice concernant le crime contre l’humanité qu’est cette fumisterie COVID19 depuis le départ, incriminant non seulement les Dons et Bozos de ce système criminel, mais l’ensemble de cette torpide étatico-marchande eugéniste.

Voici le lien où vous pouvez vous enregistrez et débloquer l’accès au documentaire pendant les neufs prochains jours, jusqu’au 28 octobre.

https://www.therealanthonyfaucimovie.com/trailer/

A voir et diffuser sans aucune modération… en attendant une VOSTF dans les mois à venir…

