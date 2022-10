« A bas l’argent! »… Cri du Japon datant de 122 ans résonnant toujours aujourd’hui (Kotoku Shusui)

Abolissons la monnaie !

Shusui Kotoku

1900

NdR71 : Shusui Kotoku (né à Kochi en 1871- décédé à Tokyo en 1911), journaliste et essayiste politique anarchiste japonais, exécuté pour “trahison”. Grandement inspiré par le travail et la pensée de Pierre Kropotkine qu’il traduisit en japonais, Kotoku fut un pilier majeur et grand diffuseur des idées anarchistes au Japon à la fin du XIXème siècle et au début du XXème. Il fut d’abord social-démocrate, tout premier traducteur en japonais du “Manifeste du parti communiste” de Karl Marx. Emprisonné pour ses idées politiques, c’est en prison qu’il approfondît sa compréhension de la pensée anarchiste par la lecture de Kropotkine et autres penseurs. Il dit plus tard qu’il entra en prison marxiste et en sortit profondément anarchiste. Il commença une correspondance avec Pierre Kropotkine en 1909 et traduisit en exil aux Etats-Unis, “La conquête du pain” en japonais.

A son retour au Japon, il critiqua violemment la tendance sociale-démocrate nipponne de s’imposer politiquement par les urnes et prôna l’action directe, ce qui provoqua un profond schisme dans la gauche sociale-démocrate nipponne de l’époque. Kotoku fut ensuite accusé de conspiration contre l’empereur, arrêté avec 25 autres anarchistes. Suite à une mascarade de procès, 13 anarchistes dont Kotoku furent pendus en janvier 1911.

= = =

Lorsque des bactéries pénètrent dans le sang d’une personne, sa santé est progressivement minée.

Il en va de l’argent comme des bactéries. Puisque l’argent a un pouvoir illimité dans le monde, les habitudes du monde sont vouées à être de plus en plus avilies. Pas à pas, la moralité est vouée à la ruine et la nature humaine à la corruption. En fin de compte, la société est conduite à la destruction.

NdR71 : Kotoku a écrit cela il y a 122 ans… Où en est-on aujourd’hui ?… La logique systémique destructrice interne est implacable. Kotoku ne “prophétisait” pas, il anticipait tout simplement.

Il y a des gens qui demandent l’abolition de la prostitution, qui s’indignent de la dépravation de la noblesse, qui prônent la réforme des mœurs populaires, qui demandent l’amélioration de la moralité… et ainsi de suite. Pourtant, il me semble qu’à des moments comme celui-ci, alors qu’il faut de l’argent ne serait-ce que pour se procurer un volume traitant de la moralité ou pour être admis à un cours d’une demi-journée, tout le bavardage sans fin de leurs sermons est totalement inutile.

Personne ne se prostitue volontairement. Personne ne vend volontairement son honneur. Il n’y a personne qui ne souhaite pas que les coutumes populaires soient réformées ou que la moralité soit améliorée. Pourtant, si les choses se passent différemment, c’est tout simplement à cause de l’argent.

Au lieu que les gens s’efforcent de surmener leur langue et d’user leur stylo, ils feraient mieux de donner la priorité à la démonstration du pouvoir omnipotent de l’argent. Si on ne se débarrasse pas de l’argent, on ne peut pas détruire le pouvoir omnipotent que l’argent exerce dans d’autres sphères. En d’autres termes, si l’on ne supprime pas la nécessité de l’argent dans ce monde, il est tout à fait impossible d’améliorer le fonctionnement du monde ou de la nature humaine.

Quelqu’un qui n’a pas d’argent ne peut pas vivre. C’est ainsi que va le monde aujourd’hui. Pourtant, même dans la société corrompue d’aujourd’hui, personne ne peut dire que cela est juste et approprié. En réalité, une personne vit d’autres choses que de l’argent. Au-delà de l’argent, il y a la force et l’honneur. Il y a le droit et il y a le devoir. Il y a le pain et il y a les vêtements. Pourtant, de nos jours, alors que l’argent a un pouvoir illimité, y a-t-il une place pour la vérité dans le monde ? Peut-on faire ce qui est juste ?

Si un beau matin on le mettait à l’épreuve, si l’argent était aboli et que son besoin était complètement éradiqué, quel endroit noble serait le monde ! Quelle paix ! Quel bonheur !

Les pots-de-vin, la corruption, les gens qui vendent leurs principes – tout cela disparaîtrait complètement. Le meurtre, le vol et l’adultère seraient également fortement réduits. Il ne serait pas nécessaire de demander l’abolition de la prostitution, ni de préconiser la réforme des coutumes populaires. D’un seul coup, ce serait comme le pays pur des bouddhistes et le paradis des chrétiens.

Il est naturel que l’histoire connaisse des hauts et des bas, mais si l’argent n’avait pas existé dans les civilisations de l’Inde, de l’Égypte, de la Grèce et de la Rome antiques, je crois qu’elles auraient pu durer quelques milliers d’années de plus.

Mais à une époque comme celle-ci, où l’argent a un tel pouvoir, si nous prononçons les mots « Abolition de l’argent », les gens nous regardent comme si nous étions fous. Mais est-ce de la folie ? Êtes-vous prêt à dire que les socialistes européens modernes qui se répandent partout dans le monde (sic) sont tous fous, alors ? – parce que les socialistes ont pour idéaux l’abolition de l’argent et la suppression de la propriété privée du capital.

Ils adoptent cette position parce qu’ils veulent voir l’individu – et la société dans son ensemble – vivre d’autres choses que de l’argent. En d’autres termes, ils veulent remplacer l’argent par la force et l’honneur, par le droit et le devoir. En effet, la vérité et la droiture consistent à faire exactement cela. Si vous êtes d’accord avec le fait que la vérité et la droiture doivent être mises en pratique, pourquoi devriez-vous penser que le socialisme est difficile à réaliser dans la vie réelle ? Le socialisme est loin d’être une impossibilité. C’est simplement qu’il n’a pas été mis en œuvre jusqu’à présent.

Pourquoi les gens qui veulent améliorer la nature humaine et la marche du monde n’arrêtent-ils pas leurs petites querelles et ne s’efforcent-ils pas de réaliser le socialisme ? S’ils le faisaient, ce serait le moyen le plus rapide pour eux d’atteindre leurs objectifs.

Le XIXe siècle a été l’ère du libéralisme, mais le XXe siècle est sur le point de devenir l’ère du socialisme. Toutes les personnes capables doivent s’éveiller à cette nouvelle tendance dans le monde – et à elle seule.

= = =

NdR71 : Kotoku anticipait, mais le “socialisme” du XXème siècle ne fut qu’une branche supplémentaire de l’hydre étatico-marchande. Le socialisme ne peut en aucun cas surgir de l’État et de sa complice marchandise. Accomplir le socialisme, la société de l’être, c’est éradiquer la société de l’avoir. Cela ne peut se faire qu’hors État, hors institutions, hors marchandise, hors argent et hors salariat. Notre nature humaine nous y pousse, la caste en charge de la survie du système mortifère de l’État et de l’argent nous en empêche. Conclusion ?…

« Shusui Kotoku ou l’appel au bonheur » (publié sur Résistance 71 en octobre 2017)

Il n’y a pas de solution au sein du système ! (Résistance 71)

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

4 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

