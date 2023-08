Décoloniser les entités coloniales Canada et Etats-Unis : se rappeler les arguments de Deskaheh, émissaire Cayuga à la Ligue des Nations, assassiné (Mohawk Nation News)

Wampum Deux Rangées

Se rappeler les arguments de Deskaheh

Mohawk Nation News

24 juillet 2023

Url de l’article original :

https://mohawknationnews.com/blog/2023/07/23/remembering-the-arguments-of-deskaheh-audio-posted-feb-10-2021/

Ce discours fut prononcé le 10 novembre 2002 à la conférence “Vous êtes sur la terre indigène” à l’université McGill, Canada

1.OUVERTURE. La Commission Royale du Canada sur les Peuples Aborigènes admet maintenant que la relation entre le peuple indigène et les Européens non-invités commença avec teio’hateh, le traité du Wampum Deux Rangées. Deux entités s’accordent de vivre séparément en accord avec Kaianerekowa, la Grande Loi de la Paix. Nous leur avons permis de vivre ici temporairement, nous dans notre canoë, eux dans leur navire, nous ne ferions que partager la même rivière. Les peuples indigènes et les nouveaux-venus appartenaient à des familles différentes ayant des langages, cultures, lois et modes de vie différents. Les monarques européens reconnurent que nous n’étions pas leurs sujets et qu’ils ne pouvaient pas interférer avec nos us et coutumes. Comme l’île de la grande tortue est entièrement terre indigène, nous avons donné aux “groupes sociaux” européens l’autorisation d’utiliser a terre sur l’épaisseur d’un soc de charrue afin qu’ils puissent se nourrir. Mais jamais ils ne pouvaient posséder la terre ni former des “partis politiques”. Ils avaient besoin de notre autorisation pour tout ce qu’ils voulaient faire sur notre terre. (NdT : rappelons si besoin est, que pour les natifs, ils ne “possèdent” pas la terre, ils ne font que l’emprunter aux générations futures avec pour mission de la protéger pour les non-nés…)

2.OUBLIER LE WAMPUM DEUX RANGÉES. Puis les colons ont commencé à voir les choses de leur façon étrangère. Ils violèrent le traité Wampum Deux Rangées et adoptèrent une description “géographique” d’eux-mêmes, qu’ils étaient en fait des “Nord-Américains”. Les habitants originels de l’endroit étaient fondés sur le clan attaché à la terre. Les colons luttèrent contre leurs cousins d’Europe pour savor qui pourrait venir ici, ce qui est notre droit et notre prérogative. Puis ils commencèrent à imposer leurs lois militaires et leurs méthodes sur tout le monde de l’Île de la Grande Tortue, ce sur la base de traités européens faits pour mettre un terme à leur guerre entre eux en Europe, comme la guerre de 7 ans entre la France et l’Angleterre et autres. (NdT : Le traité wanpum deux rangées a été présenté au traité de Montréal de 1701 au Français, puis quelques jours plus tard aux Anglais, les deux nations l’acceptèrent) Jamais ils ne consultèrent Onkwehonweh (le peuple natif), peuples originels qui depuis toujours avaient respecté la terre. Au lieu de demeurer dans leur propre navire, ils décidèrent de s’approprier toute la rivière.

3.LES “AFFIRMATIONS” DE DOMINION. Quelques colonies britanniques d’Amérique du Nord se confédérèrent en 1867 pour former la colonie du CANADA. La nouvelle organisation politique était un “dominion”, une colonie, parce que les visiteurs s’arrogèrent le droit de dominer la terre et tous les peuples indigènes qui y vivaient. Au lieu d’un rapport de sujets à leur roi ou reine, ils commencèrent à fonder leur identité sur la terre indigène qu’ils squattaient. Ils changèrent de registre et passèrent de l’acceptation de notre hospitalité à essayer de nous dominer.

4.SUJET BRITANNIQUES. Il n’y a eu aucune permission émanant de nous pour cette prise de pouvoir. Le Canada était une colonie britannique et la Grande-Bretagne ne pouvait pas donner ici à ses sujets plus qu’elle ne le pouvait, c’est à dire rien. Les sujets britanniques ignorèrent le wampum deux rangées. A ce moment précis, ils devaient partir, car ils étaient devenus des envahisseurs.

5.DEFINITION GEOGRAPHIQUE. Nos ancêtres ne furent en rien consultés au sujet de tout ceci. Ils savaient qu’on ne pouvait pas altérer les termes du wampum deux rangées. Notre terre appartient aux non-nés. Nous sommes les gardiens de notre terre-mère. Elle ne peut jamais être vendue ou cédée à quiconque et elle est gouvernée par Kaianerekowa, la Grande Loi de la Paix. La terre fut fournie par la création à nos générations passées, présentes et futures. Les sujets coloniaux britanniques n’avaient aucun droit de forcer les peuples indigènes dans leurs propres concepts de territoire, de nationalité et de propriété. Ils ne pouvaient pas imposer leur vision géographique, leur nouvelle définition sur nous.

6.LIBERTE INDIGENE. Les colons sont toujours des sujets de leurs rois. Les indigènes ne le sont en rien, jamais ne le furent et ne le seront jamais. La vie d’être libre et d’avoir une voix fut une révélation pour les Européens. Nous sommes tous des personnes souveraines placées par la création dans des endroits variés de l’Île de la Grande Tortue afin de remplir nos devoirs envers notre terre-mère et toute vie.

7.NOTRE VOIX. Les colons ne voulaient plus être sujets. Ils changèrent leurs visons de la loi et des relations internationales. Les colons définissent la “nationalité” sur des termes territoriaux usurpés plutôt que d’adhérer à Kaianerekowa. Sans notre connaissance ou consentement, leur citoyenneté devint fondée sur l’endroit de naissance minimisant Kaianerekowa. Ils ne comprennent toujours pas le sens profond d’égalité. Leurs institutions ne donnent aucun voix à leurs citoyens. Leur loi des First Nations Governance Act montre qu’ils ne respectent en rien la voix du peuple indigène, qui a eu juridiction sur ces terre depuis des temps immémoriaux. Cette loi de 2002 fut proposée pour municipaliser la terre native sous la réglementation de banques privées et de mettre un terme le peuple original souverain. [aujourd’hui c’est la proposition “d’accord d’encadrement”]. Ils ignorèrent totalement leurs obligations sous la règle du wampum deux rangées.

8.VERITABLE IDENTITE INDIGENE. Les colons peuvent changer d’idée sur eux-mêmes aussi loin qu’ils adhèrent à la Grande Loi de la Paix ici. Ils ne peuvent en aucun cas nier notre identité ni s’approprier la terre et les ressources. Depuis, les sujets coloniaux de la confédération britannique n’ont fait que violer les accords entre la Grande-Bretagne et les peuples indigènes.

9.L’ENTREPRISE NE PEUT PAS POSSEDER LA TERRE. La Confédération et le British North America Act de 1867 n’a pas donné à la Grande-Bretagne le droit de laisser les colons violer le Wampum Deux Rangées. La Grande-Bretagne savait que ses sujets ne pouvaient venir sur notre terre que comme un “groupe social” séparé, qui partagerait la “rivière” avec nous, chacun dans son embarcation. Mais les sujets britanniques tombèrent dans cette illusion idéologique de croire que la terre leur appartenait. Ce mensonge est enseigné dans leurs centres d’endoctrinement appelé “système éducatif”.

10.DESKAHEH & LA COUR SUPREME DU CANADA (CSC). L’iera’kwa, la confédération des six nations iroquoises savait tout cela en 1920. De désespoir, elle envoya le chef Deskaheh demander à la Cour Suprême du Canada que le ministère des affaires indiennes mette un terme à sa violation du British North America Act 1867. Cette loi ne donnait au Canada que le droit de négocier avec nous à la place de la Grande-Bretagne. Les colons ne peuvent en rien imposer leur loi de l’amirauté sur les peuples indigènes. Mais les hauts-fonctionnaires canadiens ne laissèrent pas Deskaheh s’exprimer devant la CSC.

11.LES TROUPES ATTAQUENT LES SIX NATIONS. Si Deskaheh avait été autorisé à prouver que ce qu’ils faisaient étaient illégal, ces bureaucrates se seraient retrouvés au chômage. Ainsi, ils envoyèrent la troupe. La Gendarmerie Royale du Canada (GRC, police montée canadienne, NdT : à l’origine créée comme traqueur d’Indiens renégats au système…) envahit une partie du territoire des six nations sur la portion de Grande Rivière, qui demeurait après un siècle de vol et de fraude. L’armée déposa le gouvernement traditionnel, parmi les plus vieux gouvernements de la planète. Ils installèrent leur système de marionnettes des conseils de bandes et volèrent toute nos terres et créèrent le système des réserves indiennes le 25 octobre 1924, au moyen de l’Indian Land Act. Depuis lors, les colons ont refusé de communiquer avec notre véritable gouvernement traditionnel et nos leaders, ne parlant qu’à de faux chefs élus dans des conseils de bande à la botte, qu’ils ont imposés sous leurs lois coloniales.

12.DESKAHEH & LA LIGUE DES NATIONS. Les diplomates de la confédération iroquoise ont été des invités d’honneur dans les cours royales britanniques. Dans les années 1920, la Grande-Bretagne refusa de gérer les problèmes de sa colonie. La Confédération iroquoise envoya Deskaheh à la Ligue des Nations (NdT: mère de l’ONU, créée après la première guerre mondiale) pour demander justice. Les Six Nations souveraines, iera’kwah, qualifièrent pour rejoindre la ligue et demandèrent d’y être membre afin que nos arguments puissent y être présentés afin de protéger nos droits. Les Pays-Bas, la Perse, l’Estonie, Panama et l’Irlande furent d’accord pour que nos plaintes soient examinées par un tribunal international. Mais Deskaheh fut de nouveau pris en embuscade par le gouvernement canadien emmené par son haut-fonctionnaire D.C. Scott qui conspira derrière le rideau pour s’assurer que l’affaire ne soit jamais reçue et entendue publiquement. Ils mentirent à la Ligue affirmant sans vergogne que le Wampum Deux Rangées et la Grande Loi de la Paix, Kaianerekowa n’existaient pas.

Le Land Act fait partie de l’Indian Advancement Act de 1924, qui imposa la législation sur le quota sanguin [apartheid]. Ce fut le début du “business plan” de 100 ans afin d’exterminer les peuples natifs et qui doit donc s’achever en 2024.

13.LES INDIGENES SONT DES ALLIES. Aujourd’hui, les colons savent que les peuples indigènes vont toujours maintenir leur droit à l’indépendance. Nous étions alliés et non pas sujets de la couronne britannique. Nous ne faisons aucunement partie de l’ENTREPRISE COLONIALE CANADA, la colonie qui devint un état entrepreneurial. Les colons imposèrent leur loi de l’amirauté sur nous en violation à la fois du Wampum Deux Rangées et de la loi internationale moderne. Ils imposèrent leurs sanctions économiques et nous ont forcé à un état de destitution et de pauvreté comparés aux colons. Comme l’a dit Deskaheh dans son dernier discours avant d’être assassiné en 1924, c’est comme si le Mexique essayait de faire appliquer ses lois aux Etats-Unis.

14.LE SENS D’EGALITE. Le problème est que les colonisateurs européens ne comprennent pas le sens d’égalité. Ils ont changé comment ils se définissent eux-mêmes. Quand nous avons fait le traité Wampum Deux Rangées avec d’abord la France (NdT : avec le traité de Montreal en 1701), puis l’Angleterre un mois plus tard, nous nous sommes ensemble définis en termes de relations “personnelles”. Nous sommes des individus souverains, parties intégrantes de nos clans. Les nations européennes sont fondés sur un statut de sujets envers une autorité et d’une allégeance à leurs monarques. Leur passage à leur redéfinition d’eux-mêmes sur le territoire de l’Île de la Grande Tortue n’a absolument aucune base légale. Ils n’ont absolument aucun droit de s’imposer eux-mêmes et leurs lois sur nous ou de saisir nos terres et nos ressources sans notre connaissance et notre accord. En tant qu’état successeur, les colons sont toujours liés par les obligations du traité avec la Grande-Bretagne. Les colons sont des invités sur notre terre. Au lieu de cela, ils ont présumé de s’emparer de la baraque entière. Les colons doivent faire des accords justes et valides avec nous, les habitants originaux de l’Ile de la Grande Tortue, à notre satisfaction s’ils désirent rester ici.

15.LES CANADIENS SONT DES IMMIGRANTS. Les colons célèbrent le “Jour du Canada” sachant que le CANADA est une entreprise coloniale et non pas une nation indépendante. La nationalité canadienne n’existe pas. La nationalité est directement liée aux clans, à des ancêtres communs, à une langue native et non pas deux langues étrangères, une culture traditionnelle et une terre. Le CANADA n’a rien de tout ça. Les colons et leurs ancêtres ont en commun la fuite de régimes oppresseurs et l’immigration vers la terre de quelqu’un d’autre pour les opprimer à leur tour. Nous n’avons absolument aucune obligation de nous occuper d’eux. Ils n’ont jamais accepté d’être sous la protection de Kaianerekowa, ce qui les a aliéné.

16.UN DOMINION A LA COUTUME FEODALE. Le Canada est un “dominion” qui fut produit par la volonté de dominer de l’Angleterre. Le “dominion” est une coutume féodale amené en Angleterre par des seigneurs étrangers qui conquirent la terre et les gens qui y vivaient (NdT : Les Normands de Guillaume le “Conquérant” eux-mêmes descendants de Vikings implantés en “Normandie”). Ces habitudes profondément enracinées violent le respect égalitaire représenté par le Wampum Deux Rangées.

17.LE CANADA N’EXISTE PAS. En conséquence, toute l’existence du Canada en tant que pays légal, légitime, est la plus grande ruse jamais jouée à la face du monde. L’auto-définition coloniale ne peut pas s’approprier notre identité politique, nos ressources et notre terre. Ceci viole les traités initiaux faits par la Grande-Bretagne et les peuples indigènes.

18.LE CANADA VIOLE LA LOI INDIGENE ET INTERNATIONALE Les colons violent à la fois la version européenne de la loi internationale et notre loi indigène. Les colons violent le principe d’égalité humaine, qu’ils ont reconnu vers la moitié du XXème siècle, après les atrocités de la seconde guerre mondiale, lorsqu’ils signèrent la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la charte des Nations-Unies et l’International Covenant on Civil and Political Rights. Le Canada hésite à ratifier l’UNDRIP (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People), car elle reconnaît que le Canada n’est pas un pays. Les immigrants devront quitter les lieux, le CANADA serait dissout et Kaianerekowa deviendrait la seule loi prévalante.

19.LA PUISSANCE N’EST PAS LE DROIT. Deskaheh a voulu présenter cet argument dans les années 1920, mais les colons ne veulent pas nous entendre expliquer encore nos demandes de respecter nos juridictions sur la terre et nos droits politiques et économiques. Nous sommes souverains… Les colons ne le sont pas ! Lorsque les Américains eurent leur révolution, ils ont jeté leur statut de sujets de la couronne. Puis, ils devinent fous, saisirent les terres, massacrant les gens et détruisant les ressources. Ils nous appelaient peuples naturels et “Indiens”, mais nous traitaient comme de la vermine. Les Canadiens ont accepté cette politique américaine disant que la puissance fait le droit et que les Européens avaient un droit divin de s’emparer des terres, des possessions, des ressources et des vies. Le Canada a joué jeu veule du “rêve américain”. Ceci s’applique à toutes les Amériques, nord et sud.

20.LES INDIGENES ONT TOUT. Ce qui s’est passé fut sordide. Dans les traités subséquents des prairies, il n’y a eu aucune rencontre des esprits avec les peuples natifs là-bas. Les Anglo-Canadiens prétendent que ces gens furent d’accord pour abandoner tout ce qu’ils avaient ! Les indigènes connaissent l’accord de co-existence avec eux en tant que groupe social. Dans notre cas, le wampum deux rangés créa une véritable rencontre des esprits. Les Britanniques reconnurent que nous étions des nations qui donnent la permission de vivre ici sous la règle de la loi de la Grande Paix. Ceci est toujours effectif.

21.LA DEFINITION TERRITORIALE. La décision unilatérale anglo-canadienne de passer à une définition territoriale d’eux-mêmes, ne leur donna aucun droit de s’emparer de nos terres et de nos ressources. Ils n’ont aucun accord avec nous, les peuples indigènes réels. Les conseils de bandes du gouvernement canadien sont dans le camp ennemi. Ils ont besoin de notre consentement et notre satisfaction pour faire quoi que ce soit sur nos terres, Nous ne succomberons pas à leur veulerie pour nos ressources et le pillage de nos terres. Tout nous appartient et ils le savent pertinemment.

22.OU EST LE REÇU POUR L’ILE DE LA GRANDE TORTUE. Les colonisateurs prétendent que tout le monde est égal et dans le même temps impose illégalement des lois et des croyances sur nous. En tant qu’état successeur, le Canada est toujours lié aux limitations des obligations du traité de la Grande-Bretagne qu’il doit remplir. Ils devront partir ou nous laisser tranquilles ou se conformer à Kaianerekowa. Comme les blancs n’ont pas de clans, ils sont disqualifiés pour vivre ici. Ils ne peuvent vivre ici que comme groupe social séparé sous le contrôles des clans établis par Kaianerekowa. Ceci est une loi internationale à laquelle le Canada a convenu. Les colonisateurs n’ont aucun droit affirmer un dominion sur le peuple original inhérent à l’endroit ou de s’emparer de nos terres et possessions. Ils n’ont pas négocié d’accords justes et valides avec nous, qui considérerait nos droits maintenant et dans le futur. Nous sommes le “peuple depuis toujours”, placé par la nature sur la terre-mère. Les tentatives actuelles du Canada de nous forcer, nous les peuples originels, de prouver dans leurs tribunaux étrangers et privés que nous avons un droit d’affirmation sur notre propre terre est ridicule et illégal de par la loi internationale. Ils doivent nous montrer leur autorisation d’être sur notre terre, de piller nos ressources et de laisser derrière eux un sillage de sang et de pollution. Les colons n’ont pas de reçu pour notre terre.

Quelle partie de l’expression “la profondeur d’un soc de charrue” les envahisseurs ne comprennent-ils pas ? Tous ces points s’appliquent de manière identique pour les Etats-Unis.. (NdT : nous ajouterions même pour l’Australie, a Nouvelle-Zélande etc…) Seule la fondation sur Kaianerekowa, la Grande Loi de la Paix et le wampum deux rangées de l’égalité, en ayant une voix par le consensus, la justice et la vérité, peuvent éliminer l’actuelle pandémie de haine, d’injustice et de racisme qui est en train de déchirer le monde.

L’auteur de ce discours attend une invitation de l’université McGill pour délivrer de nouveau ce message.

= = =

Lectures complémentaires :

Kaianerekowa, la Grande Loi de la Paix

“L’anarcho-indigénisme”, Taiaiake Alfred et Gordon Hill

“Wasase”, Taiaiake Alfred

« Paix, pouvoir et rectitude, un manifeste indigène », Taiaiake Alfred

« Meurtre par décret, le crime de génocide au Canada », TICEE

“Païens en terre promise, décoder la doctrine chrétienne de la découverte”, Steven Newcomb

“Nous sommes tous des colonisés”, Résistance 71

“Effondrer le colonialisme”, Résistance 71

« Petit précis sur la société et l’État », Résistance 71

et aussi bien sûr…

Il n’y a pas de solution au sein du système! (Résistance 71)

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

5 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

Société des sociétés organique avec Gustav Landauer



Résistance indigène partout, colonisation nulle part !

Share this: Twitter

Facebook

J’aime ça : J’aime chargement… Articles similaires