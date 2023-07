Ex-Machina ou l’impromptu cosmique (Zénon)

“Je fus le premier à voir la véritable antithèse : l’instinct qui dégénère et qui se tourne contre la vie avec une haine souterraine et une formule de l’affirmation supérieure, née de la plénitude et de l’abondance, une approbation sans restriction, l’approbation même de la souffrance, même de la faute, de tout ce que l’existence a de problématique et d’étrange… Les décadents ont besoin du mensonge, il est une des conditions de leur existence.”

“Libérer l’âme du ressentiment, c’est le premier pas vers la guérison, ce n’est pas par l’inimitié que l’inimitié finit, c’est par l’amitié que l’inimitié finit…”

~ Friedrich Nietzsche, Ecce Homo ~

“L’homme est une corde tendue entre l’animal et le surhumain, une corde par dessus un abîme.”

(Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra)

“Au midi de la pensée, le révolté refuse ainsi la divinité pour partager les luttes et le destin communs.”

~ Albert Camus, L’homme révolté ~

Ex Machina

Le Monde est dirigé par des lignées lucifériennes, pédocriminelles,

consommatrices de sang et d’adrénochrome ? Certes, mais je suis

détenteur de la vérité grâce à Internet. Les divisions (droite/gauche ;

chrétiens/musulmans ; pro/anti-russes ; etc.) atomisent peu à peu toutes

les relations sociales ? Pas grave : je reste connecté aux

« résistants » de la planète entière grâce à Telegram et Signal sur mon

indispensable smartphone. Nombre de personnes comprennent à l’occasion

du Covid qu’on ne leur veut pas que du bien en haut lieu ? Youpi ! C’est

le moment de monter un site avec des solutions payantes clés en main. La

dédollarisation financière est en marche ? Bonne nouvelle : voilà le

prétexte idéal pour passer aux CBDC et accélérer l’air de rien l’agenda

globaliste.

Voilà plus de vingt ans que l’accès au web s’est généralisé. Vingt ans

de fenêtre de tir ouverte pour s’informer, comprendre les mécanismes

sous-jacents de l’Histoire, écouter les lanceurs d’alertes et partager

les informations. Vingt ans de prise de conscience du plan de mise sous

coupe réglée de l’Humanité, et l’oligarchie au pouvoir continue pourtant

de pousser ses pions avec plusieurs coups d’avance… Certes,

l’attachement aux idéologies, les querelles d’ego ou encore le

parachutage d’éléments « anti-système » parfaitement inscrits dans la

dialectique « thèse-antithèse » servant la synthèse finale n’ont pas

joué en notre faveur. Mais il existe à cet état de fait des causes plus

profondes sur lesquelles se pencher pour élucider le mystère d’une telle

passivité face à notre élimination programmée.

On relève souvent à juste titre le dangereux messianisme du mouvement

sioniste, mais on omet d’observer que cette tournure d’esprit est

commune aux cultures des trois religions Abrahamiques. Les courants de

pensées prétendument athées qui s’en sont dégagés ne se sont jamais

libérés de l’ultime séduction de remettre son corps, son esprit et son

destin aux mains d’une entité plus forte, qu’elle soit étatique,

scientiste ou collectiviste. Le projet du nouvel ordre mondial n’est

qu’un savant mélange des trois, mâtiné de sauce new-âge pour complaire à

la naïveté des idéalistes et à notre irrépressible besoin d’espérer.

Trop de personnes nouvellement « éveillées » restent victimes du

syndrome du sauveur, que celui-ci se porte sur Trump, Musk, Poutine, sur

l’arrivée/le retour du Messie, la confédération galactique ou que

sais-je encore. Il s’agit d’un cheval de Troie mental plurimillénaire,

exploité pour maintenir les peuples enferrés dans un perpétuel triangle

de Karpman et permettre aux dirigeants de mener à bien leurs projets.

C’est la raison pour laquelle des gens comme Attali, Schwab ou Harari

admettent ouvertement leur plan. L’objectif à cela est multiple : il

s’agit d’abord de maintenir le public dans des basses vibrations.

D’encourager la passivité propre à la sphère virtuelle, le sentiment

d’impuissance et le fatalisme. Mais le fait de nous présenter ces

finalités comme inéluctables participe aussi à l’effraction de notre

libre-arbitre : plus nous accordons d’attention à l’avenir qu’ils

préparent, plus nous nourrissons mentalement la potentialité qu’il se

réalise. Ce n’est là ni plus ni moins qu’une extorsion de consentement.

À ce titre, la grande divulgation à laquelle nous assistons concourt

pleinement à la feuille de route mondialiste : liquider avec notre

complicité l’ordre ancien pour participer de concert à l’avènement du

nouveau.

Comme nous le savons, la multiplication de crises générées de toutes

pièces permet à chaque fois de faire accepter la « solution » prévue

d’avance : le Covid pour l’injection, l’Ukraine dans une logique

d’affrontement inter-blocs propice au resserrement du nœud coulant sur

la gorge des peuples, le climat en vue d’instaurer le pass carbone et

l’identité numérique… La stratégie du choc à répétition fonctionne à

plusieurs niveaux : maintenir les populations non-informées dans la

peur, la sidération et l’obéissance aveugle, et accroître peu à peu le

chaos à un niveau tel que même les personnes au fait du programme

tombent dans le piège de s’en remettre au « sauveur » qui prétendra les

en délivrer.

L’apparition d’un faux messie sera donc probablement le clou du

spectacle ; l’ultime élément fédérateur derrière lequel unir les peuples

de toutes les cultures sous une même bannière. Le transhumanisme n’est

que la suite logique d’un processus ayant débuté par le fait de prêter

des caractéristiques humaines à Dieu, et aboutissant à la déification de

l’être humain. Il n’est donc pas impossible d’envisager qu’une fusion

homme-machine nous arrête miraculeusement au seuil du feu nucléaire, ou

autre évènement du même acabit, dans la plus pure tradition des

prophéties autoréalisatrices.

Nous devons donc à ce stade intégrer qu’il n’existe aucun salut à

attendre de l’extérieur. Nous connaissons les noms et les organismes de

ceux qui œuvrent délibérément à notre perte. Mais notre pire ennemi

n’est pas à rechercher dans le carnet d’adresses du forum de Davos ni

dans les couloirs du Pentagone. Ce pire ennemi se trouve tapi en

nous-mêmes : dans les croyances dont nous libérer pour accéder à notre

plein potentiel. Dans notre ego plaçant un voile de défiance et de peur

entre celui que nous croyons être et le monde extérieur. Dans

l’intellect et sa manière de substituer les noms et les habitudes que

nous avons des êtres et des choses à leur appréhension directe.

L’incarnation est, pour ainsi dire, une école où l’on commence par

ingurgiter ce qui nous est imposé, puis où l’on doit tout désapprendre

pour repartir de zéro par nous-mêmes.

Et si la véritable foi n’était pas de croire, mais de voir ? De

percevoir au niveau le plus subtil que l’on puisse ressentir l’existence

d’une vibration universelle derrière la multitude des formes de vie. De

découvrir que les animaux comme les végétaux sont emplis d’un amour dans

lequel seule notre peur de disparaître nous empêche de nous fondre et

d’enfin connaître la plénitude. Que même les minéraux respirent. Et que

lorsque nous contemplons un arbre, ce que nous voyons n’est pas l’œuvre

de Dieu, mais Dieu aussi bien dans son essence que dans son émanation.

Vivre cette expérience induit une radicale transformation intérieure,

suite à laquelle nous devenons imperméables à toute sollicitation

parasite, à toute propagande, toute forme de chantage ou menace, mais

aussi à toute séduction matérialiste.

Dans le sillage de ce qui a lieu actuellement dans tout le système

solaire, la vibration de notre planète est en train de changer. La chape

de plomb astrale où se sont accumulées générations après générations

souffrances et perversions commence à se dissoudre sous

l’affaiblissement de notre champ magnétique. Il en résulte déjà des

réminiscences de mémoires traumatiques, une prise de conscience

d’aspects méconnus de nos personnalités et une sensibilité accrue à des

phénomènes subtils de circulation et d’échanges d’énergie. Ces actuelles

révélations, plus douloureuses que celle des méfaits de nos dirigeants,

n’en sont qu’à leur commencement. La mise à nu du mal n’est qu’un

prélude aux retrouvailles avec notre nature éternelle.

De puissantes radiations solaires ont frappé la Terre au tout début de

ce mois de juillet. Elles se sont fait ressentir au niveau des

télécommunications, mais aussi dans nos corps et dans nos esprits de

manière inédite. Cette éruption n’était pour autant qu’un coup de

semonce. D’autres vagues suivront, de plus en plus fortes. Nous ne

sommes qu’au début d’un processus cyclique que les apprentis-sorciers au

pouvoir espèrent contrecarrer par le déploiement du continuum

électromagnétique Haarp – chemtrails – ondes de toutes sortes et

nanotechnologies injectées afin de conserver leur contrôle du cheptel

humain. Cette tentative est vouée à l’échec, comme toute entreprise

prométhéenne. L’ordre du jour est au balaiement de tout ce que nous

avions jusqu’ici connu.

La mauvaise nouvelle dans tout cela est que la dépopulation prévue aura

bien lieu. La bonne, est qu’elle ne sera pas réalisée selon les critères

de sélection concoctés par les mondialistes. La lame de fond énergétique

à venir affectera aussi bien les classes populaires que les élites

autoproclamées. Il suffit d’observer les comportements pour constater

que le phénomène a déjà démarré. Seuls les personnes capables d’accepter

leur propre et totale remise en cause sauront traverser les temps qui

s’ouvrent. Tous ceux restant attachés à leurs acquis, à leurs

représentations du Monde et d’eux-mêmes, ou ceux qui auront misé sur la

technologie pour s’en sortir seront emportés, psychiquement d’abord,

puis physiquement.

Les survivants ne seront pas quelques tribus de loqueteux revenus à

l’âge des cavernes. Mais des individus pleinement conscients d’eux-mêmes

et de leur imprescriptible lien avec tout le vivant. Des êtres Humains

reliés à leur dimension spirituelle que rien ni personne ne saurait

aliéner ou assujettir. Notre espèce aura trouvé sa place et son

équilibre dans la mystérieuse équation des forces cosmiques.

Zénon – juillet 2023

Le texte en PDF (réalisation de Jo) :

Zenon_Ex-machina

= = =

“L’heure approche : Ô homme, Ô homme supérieur, prends garde ! Ce discours là est pour les oreilles déliées, pour tes oreilles — que dit le profond minuit ?”

“Ma souffrance et ma compassion, qu’importe ! Est-ce au bonheur que j’aspire ? Ce à quoi j’aspire, c’est mon œuvre !

[…] Ceci est mon matin, mon jour commence, lève-toi, lève-toi grand midi !”

~ Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra ~

Share this: Twitter

Facebook

J’aime ça : J’aime chargement… Articles similaires