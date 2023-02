24 février 2022 ~ 24 février 2023 : un an de guerre en Ukraine et…

Il n’y a pas de solution au sein du système et ne peut en aucun cas y en avoir… La destinée de l’humanité est entre les mains des seuls peuples et de leur capacité, désir profond d’émancipation de la merdasse étatico-marchande.

A bas l’État ! A bas la marchandise ! A bas l’argent et à bas le salariat !

Résistance 71

25 février 2023



Manifeste_de_linternationale_anarchiste_contre_la_guerre(PDF)

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

5 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

Société des sociétés organique avec Gustav Landauer

