Trinité… Structure mère et lit du Tao (Zénon)

Trinité

Avoir été la graine avant de voir le jour.

Avoir été l’inspire avant le premier souffle.

Avoir été l’atome. L’infiniment petit où résidait le Tout.

La lumière des origines. L’inconnaissable abîme dont a jailli le Noûs.

Avoir été le cri surgi du fond des âges. Avoir été la peur.

L’instinct pur de l’animal et l’indicible intuition de l’au-delà.

Avoir été esclave. Empereur. Fille publique ou chair à canon.

Philosophe. Bouffon du roi. Artisan de paix. Prophète de malheur.

Avoir été la grâce et le déshonneur. La grandeur et la décadence.

L’entrelacs sans commencement ni fin de la sagesse et de la démence.

Avoir été la somme de toutes les intelligences et toutes les erreurs.

Le bâtard sans nom d’une matrice nourricière et assassine.

Le plus parfait métissage de l’amour et de la terreur.

Être le demi-dieu errant. L’enfant-roi maudit.

Le fruit perdu entre ombre et lumière.

Le perpétuel funambule entre ciel et terre.

Être le tourbillon de simple passage.

Ce qui n’est pas encore et doit déjà finir.

Être la rage, l’étreinte, l’impuissance et la joie du voyageur en sursis.

La pérégrination de l’âme à travers le corps pour appréhender l’esprit.

Être le lion en cage. L’arme encore involontaire du destin.

Être le consommateur bouffi d’orgueil.

Le neuro-cyber-citoyen déconnecté de la source.

Le spectateur impassible au théâtre du monde en déclin.

Être le bourreau, le sauveur et la victime.

Le bouc-émissaire châtié. Le squale au ventre vide.

Être la créature et le créateur.

L’imitateur de vieilles rancunes ou l’initiateur d’un regard neuf.

L’ordre et le chaos. La virginité. La luxure.

Être le domestique ou le loup des steppes hurlant à la Lune.

Devenir son alter-ego. Devenir soi-même.

Devenir le point d’orgue et le nadir.

L’envers du décor où chaque univers se crée.

Devenir l’ange exterminateur.

L’évasion sans cesse renouvelée.

L’évanouissement de toutes les mémoires et des chemins déjà empruntés.

Devenir galaxie et grain de sable. Ouragan d’écume. Poussière de pyramide.

Devenir l’axe autour duquel s’enroule le vortex. L’éternité de chaque instant.

Le pétale de fleur d’apocalypse.

Devenir la clef des mystères d’orient. Le songe initiatique.

La levée des voiles avant l’aube.

Devenir les brins d’ADN. Les serpents du caducée.

L’énergie vitale conscientisée.

Devenir la source et l’embouchure. L’éphémère et immuable lit du Tao.

La structure-mère de toute forme et tout élément.

Devenir le serviteur et le souverain.

L’élève du plan cosmique. Le maître de son destin.

Tel aura été le chemin jusqu’à la naissance de l’être Humain.

Zénon – 20 février 2023

Le texte en ce superbe PDF réalisé par Jo :

Zenon_Trinite

