Les pseudos-vaccins anti-COVID19 sont un effort intentionnel de génocide planétaire (Paul Craig Roberts)

« J’estime que l’injection COVID a fait baisser la QI moyen de 20 points… »

Nous n’avions plus traduit Paul Craig Roberts (PCR) depuis un bon moment, l’article ci-dessous en valait la peine… Le voici.

Le “vaccin” COVID est un effort intentionnel de génocide à l’échelle mondiale

Paul Craig Roberts

8 janvier 2023

Url de l’article original :

https://www.paulcraigroberts.org/2023/01/08/the-covid-vaccine-is-an-intentional-effort-at-world-genocide/

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

Jamais auparavant y a t’il eu autant d’excès de mortalité suivant une vaccination.

Jamais auparavant y a t’il eu des enfants, de jeunes adultes, des athlètes dans leur pic de performance, des artistes, tombant “morts de cause inconnue” suite à une vaccination.

Bien sûr que la cause est connue. Les médecins et scientifiques médicaux les plus éminents de notre époque, en excluant tous les bureaucrates d’agences gouvernementales comme Fauci qui servent de VRP pour Big Pharma et les comités des corps médicaux politisés et corrompus jusqu’à la moelle, ont expliqué pourquoi et comment les soi-disants “vaccins” à ARNm, qui ne sont en rien des vaccins, tuent, détruisent le système immunitaire et provoquent des pathologies graves. Ce qui n’est pas connu est de savoir pourquoi certains meurent rapidement après avoir reçu la substance mortelle et d’autres des mois plus tard tandis que d’autres demeurent, jusqu’ici en vie. Certains chercheurs pensent et font l’hypothèse que les contenus des lots de “vaccins” diffèrent grandement et certains pensent que certaines des injections ne furent que des placebos d’eau saline afin de produire un cadre de contrôle de personnes indemnes pour évaluer la sécurité de l’injection proprement dite. [NdT : groupe placebo, ce qui veut bien dire que tout cela est aussi une EXPERIENCE à l’échelle planétaire sur des cobayes humains.. le rêve de tous les petits Mengele présents et en devenir…]

Le professeur Michel Chossudovsky a collecté ici — https://www.globalresearch.ca/the-covid-killer-vaccine-people-are-dying-all-over-the-world-its-a-criminal-undertaking/5800358 — un bon nombre de vidéos documentant l’étendue de la souffrance et des décès des injectés, pseudo-vaccinés. Ce ne sont pas les non injectés qui soudainement “tombent morts” partout dans le monde. Ce sont les injectés.

Et pourtant, la propagande et le camouflage des données continuent. Les médias occidentaux, une clique de putes de parking de la pire espèces, travaillent à la falsification afin de se protéger eux-mêmes mais aussi les Fauci, Biden, Bill Gates, Big Pharma, la FDA, le NIH, le CDC, le NIAID et toute cette profession médicale corrompue et irresponsable. Big Pharma et la FDA continuent de pousser à l’injection des bébés avec ces injections mortelles et il y a toujours des parents assez cons qui participent au meurtre organisé de leurs propres enfants.



Klaus Schwab et « papounet »…

Avec tant de gens à travers le monde toujours suffisamment cons pour faire confiance aveuglément à l’autorité, nous pouvons voir que les sataniques Bill Gates et Klaus Schwab sont tout à fait confiants sur le fait de réussir à réduire la population mondiale et à mettre en place leur “Great Reset/ Grande Réinitialisation”

Qu’est-ce que je veux dire quand je dis que Gates et Schwab sont sataniques ? Voyez ça de cette façon. De temps en temps, en discutant du sujet, quelqu’un va dire que les gens peuvent être si mauvais que cette personne peut comprendre qu’on puisse vouloir les génocider. Demandez à cette personne si elle serait capable de pousser le bouton du génocide. La vaste majorité dira “non”. Ils comprennent qu’ils n’ont aucun droit de causer la mort de personnes sur la base de leur opinion ou un agenda politique, idéologique et/ou climatique. La grande différence entre ces personnes et Bill Gates et Klaus Schwab est que ces derniers sont parfaitement décidés à pousser le bouton, ils n’attendent même que ça. Le plus horrible est qu’en fait cette volonté d’extinction est parvenue au plus haut niveau moral de notre société. Exterminer les gens est devenu la voie pour “sauver la planète”.

Ceux qui commettent ce crime de masse contre l’humanité sont tout à fait confiants dans leur pensée, que leur crime est bien trop important pour être reconnu comme tel. Des populations naïves (et endoctrinées) ne vont simplement jamais croire que “leurs gouvernements commettraient une telle atrocité sur leurs peuples”. Personne ne veut admettre avoir exécuté les membres de leurs familles et leurs propres enfants en faisant aveuglément confiance aux “autorités”, qui avaient annoncé leur agenda génocidaire par avance. (NdT : tous les grands psychopathes disent, écrivent, ce qu’ils vont faire…)

Aux Etats-Unis, seul un petit pourcentage des gens a une quelconque idée de ce qui se passe vraiment. Le temps et l’énergie de la population sont consacrés à boucler les fins de mois, à survivre et à s’amuser, se distraire. Ils croient aux narratifs bidons d’un grand crime commis après l’autre. Quoi qu’annonce le gouvernement, ils l’acceptent : l’assassinat de JFK, celui de RFK, l’incident du Golfe du Tonkin (NdT : faux-drapeau qui servit à l’intervention américaine au Vietnam, d’y justifier l’envoi de troupes yankees), les attentats du 11 septembre 2001, les armes de destruction massive de Sadam Hussein, la pandémie COVID, les “vaccins sûrs et efficaces” anti-COVID. Ils n’apprennent jamais…

Maintenant ils font face à un génocide en temps réel et ils n’ont toujours rien compris ni rien appris.

Ceux qui appliquent les mesures de ce génocide, assassinat de masse, sont toujours aux manettes.



Le protocole de soin anti-COVID prouvé efficace du Dr Vladimir Zelenko (RIP)

Si ce n’est pas un génocide, alors dites moi ce que c’est quand de distingués scientifiques de la science médicale préviennent à l’avance au sujet de soi-disants “vaccins” à ARNm et sont censurés et punis ; quand l’inventeur du “test COVID PCR” dit que le test n’indique pas la présence du virus et est ignoré quand la preuve des effets délétères des “vaccins” sont tenus secrets par Pfizer et la FDA, quand des médecins de terrain sont empêchés de traiter la maladie avec des remèdes connus pour être efficaces comme l’ivermectine et l’hydroxychloroquine, quand les pharmacies refusent de vendre les médicaments prescrits pour soigner efficacement, quand des mandats / décrets illégaux et anticonstitutionnels sont utilisés pour forcer les citoyens, sous menace de perdre leur travail, de se soumettre à l’injection ; quand aucune attention gouvernementale ne s’adresse à la croissance massive de décès en excès parmi les injectés, quand les médias mènent une campagne de tromperie et de mensonge, une propagande éhontée ?

Les Américains, et en fait le monde entier, font face à une monstrueuse entreprise criminelle. Ont-ils la force et l’intelligence de le reconnaître ? Et surtout… Que vont-ils faire maintenant ?….

= = =

Notre page régulièrement misa à jour depuis 2019 : « Coronavirus, guerre contre l’humanité »

Lectures complémentaires :

« Le véritable Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la santé publique » (RFK Jr, PDF de notre traduction en français)

« SRAS-CoV-2 / COVID19 et injections ARNm, guerre bio-nano-technologique contre l’humanité » (Karen Kingston, compilation de nos traductions en format PDF)

