Analyse des temps qui courent.. L’illusion de la guerre du gaz et du pétrole et les manipulateurs aux manettes (Résistance 71 avec Dean Henderson et les académies des sciences russe et ukrainienne de l’ex-URSS)

24 octobre 2022

Une nouvelle fois, le monde est au bord d’une guerre nucléaire nous dit-on… Spéculer sur qui fera quoi dans les semaines et mois à venir est futile et perdre son temps, ce que savent faire à merveille tous les merdias alentours à la botte du politico-économique et dont le contrôle s’effrite au fil du temps d’où le renforcement de la censure et de la propagande tout azimut…

Pour comprendre et agir de manière appropriée individuellement puis collectivement, il faut réviser ses connaissances et changer l’inflexion idéologique qui dirige nos esprits de manière bien contrôlée depuis des décennies : dissiper les brumes de la propagande pour y voir clair et prendre les décisions qui, au final, s’imposent.

Nous n’allons pas tergiverser plus longtemps et allons laisser la place à deux de nos PDF (mis en page par Jo il y a plusieurs années déjà) qui en disent suffisamment long sur la très vaste fumisterie mise en place pour permettre à un petit groupe de personne de contrôler l’essentiel des ressources de la planète dont deux qui comme par hasard sont au centre de nos problèmes actuellement : l’énergie (gaz et pétrole) et la nourriture, l’un n’allant pas sans l’autre. On nous enfume depuis des décennies, plus d’un siècle en fait et il serait temps de vraiment s’en rendre compte en mettant le doigt sur le cœur de l’affaire. Ces deux PDF ci-dessous le font.

Par les temps qui courent, certains disent plus vite qu’un cheval au galop, ceci constitue une information a lire, relire, analyser et diffuser sans aucune modération. Nous n’avons pas besoin de convaincre toute le monde, 10-15% d’une population décidés et incorruptibles suffisent à faire basculer à terme une idéologie et à agir pour le bien commun.

Deux PDF expliquant l’illusion marchande et la fabrication à 100% des crises passées, actuelles et à venir si nous les laissons faire : Cliquez sur les liens ci-dessous

1- Les huit familles en contrôle du cartel banquier transnational et l’histoire de l’escroquerie du pétrodollar et des guerres de contrôle énergétique

2- La compréhension scientifique que le gaz naturel, le pétrole ne sont pas « fossiles », mais abiotiques, de provenance non biologique, issus de réactions chimiques terrestres profondes sous très haute pression et haute température et que tous les hydrocarbures plus lourds que le méthane sont d’origine abiotique profonde et sont INEPUISABLES à l’échelle humaine, nous nageons littéralement dedans et que les prix de ces sources énergétiques sont purement SPECULATIFS…

Ces informations vont déranger votre « confort intellectuel » si vous y êtes exposés pour la première fois, prenez le temps de TOUT LIRE, d’analyser, de décanter, faites vos propres recherches complémentaires et venez-en à la seule conclusion qui s’impose à terme… Ceci mènera à une action (collective) appropriée. Accepter que nous vivons dans un monde régi par le mensonge à tous les étages est le pas intellectuel à franchir pour permettre la restructuration de nos esprits, notre changement d’attitude individuel et collectif envers les rapports sociaux imposés, les institutions qui les contrôlent et le système mortifère qui perdure et nous mène, au final, a un génocide planétaire. Il n’y a pas de « guerre de classe » à proprement parler, il y a une guerre menée par un système coercitif qui génère son oligarchie et la masse de l’humanité asservie. C’est le système qu’il faut abattre, le reste suivra. Ce système étatico-marchand moribond est en train de muter une nouvelle fois pour assurer sa continuation sous une forme altérée, revampée, post-capitaliste et tel le Bernard l’ermite, c’est quand il change de coquille qu’il est le plus vulnérable. Nous avons la fenêtre d’opportunité de mettre à bas à tout jamais ce système et de le remplacer par une société horizontale de bienveillance et de bien commun. A nous de saisir cette opportunité car elle ne se représentera pas de si tôt. Il n’y a pas de solution au sein du système, tout foutre par dessus bord, changer notre relation sociale et nous émanciper hors État, hors marchandise, hors argent et hors salariat ! La seule voie du salut !

Solidarité, Union, Persévérance, Réflexion, Action. Devenons S.U.P.R.A résistants, ensemble !

Qu’on se le dise !..

