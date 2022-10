Une guerre du lithium aura lieu (est-elle déjà en marche ?…) pour cette matière première polluante, ultra inflammable et explosive au contact de l’eau dans son état de produit fini en usage.

L’escroquerie du Nouvel Ordre Mondial « vert » n’en finit plus… Exposons toute cette fumisterie marchande pour ce qu’elle est : la destruction de la société humaine et sa mise sous tutelle de la nouvelle tyrannie « verte » post-capitaliste.

~ Résistance 71 ~



Bombe à retardement technologique…

Les batteries et piles au lithium utilisées dans les véhicules électriques et autre “technologie verte” sont tout ce qu’on veut sauf “propres”

Ethan Half

24 octobre 2022

Url de l’article original:

https://www.naturalnews.com/2022-10-24-lithium-batteries-ev-green-technology-unclean.html

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

Les processus d’extraction du lithium de la terre afin de le transformer en ces piles et batteries “vertes” pour les véhicules électriques (VE), les bicyclettes électriques, les téléphones portables, les ordinateurs et autres, sont, croyez-le ou non, extrêmement toxiques.

Ceci attire rarement l’attention parce que les ustensiles qui utilisent des piles / batteries, nous dit-on, sont “plus propres” que ceux qui utilisent de l’essence, gasoil parce qu’ils n’émettent pas de pollution visible lors de leur utilisation. Ce qe les écolos ne semblent pas vouloir discuter, c’est ce que ça implique pour produire ces “batteries sans émission” dans un premier temps.

Il s’avère que le processus d’extraction et la transformation de juste une tonne de lithium consomment 2 millions de litre ou 2000m3 d’eau (500 000 gallons). De manière ironique, ce processus est similaire au processus de fragmentation hydraulique utilisé pour la production de gaz naturel, que les écolos détestent puisqu’hydrocarbure.

Afin d’extraire le lithium, les mineurs doivent forer le sol dans des plaines salines, souvent dans des des zones vierges et superbes du monde qui sont riches en minerais. Ceci inclut des régions montagneuses des Andes en Amérique du Sud et dans les régions sauvages de l’Australie occidentale.

Des trous forés par les mineurs sort une mixture salée riche en minéral qui est soumise à toute une batterie de transformation. Une fois de plus, beaucoup, beaucoup d’eau est nécessaire pour cela et dans quelques endroits du monde comme par exemple la zone Salar de Atacama au Chili, une majorité des réserves d’eau de la région est consommée à cette fin (en connexion : l’UE veut déclarer le lithium comme toxique afin de pouvoir spéculer sur des prix plus hauts à travers la chaîne de production…)

Les voitures Tesla et autres VE contiennent du lithium qui pollue l’environnement non pas une fois mais deux…

Le retrait de toute cette eau finit pas détruire les réserves phréatiques et autres nécessaires à la consommation d’eau potable et à l’irrigation et de manière non appropriée, les dépôts de lithium en Amérique du sud sont situés dans des zones très sèches ayant déjà peu de ressources aquifères en l’état.

Si ce n’était que l’eau utilisée pour extraire le lithium qu’il y avait en jeu, d’aucun pourrait dire que le prix à payer de cette perte en eau en vaut la peine pour éviter de contaminer l’environnement avec la consommation d’hydrocarbures ; mais la réalité est que les produits chimiques émis durant l’extraction du lithium laissent aussi toute une pléthore toxique dans l’environnement.

“Ces sites d’extraction émettent de dangereux produits incluant de l’arsenic dans les eaux souterraines environnantes et ces sites sont incroyablement consommateurs de ressources, relâchant 15t de CO2 par tonne de lithium extraite, pas exactement “eco-friendly” comme nous aimerions que ce le soit”, explique un rapport, ajoutant que la Chine, autre gros extracteur de lithium est maintenant hautement polluée à cause de cela.

“En mai 2016, des poissons morts furent retrouvés dans les eaux de la rivière Liqi dans laquelle se répandirent des produits chimiques toxiques de la mine de lithium de Ganzizhou Rongda. Des carcasses de vaches et de yaks furent aussi trouvées flottant en aval de la mine, morts empoisonnés d’avoir bu l’eau contaminée.”

Le VE moyen, d’après les chiffres du ministère de l’énergie américain, contient environ 8kg de lithium. La VE moyenne de Tesla en contient plus, jusqu’à 12kg de lithium.

Une fois utilisée, les batteries au lithium mortes de ces VE produisent un nouveau niveau de pollution environnementale, contaminant les réserves d’eau souterraines là où elles finissent par être abandonnées ou stockées.

L’Australie est le premier producteur mondial de lithium suivie de (pas forcément par ordre de taille de production), le Chili, la Chine, l’Argentine, le Brésil, le Zimbabwe, le Portugal et les Etats-Unis.

“L’extraction du lithium utilise des produits chimiques toxiques qui contaminent les cours d’eau, les cultures agricoles, les écosystèmes locaux et la vie sauvage”, avertissent bien des rapports.

“Ces endroits isolés peuvent être le lieu de croissance d’une flore en danger comme ces rares fleurs du désert dans le Silver Peak du Nevada.”

Pour en savoir plus sur toutes ces escroqueries de “l’énergie verte”, allez lire : GreenTyranny.news.

= = =

Voir notre dossier sur le « Lithium »

Article connexe très récent : « Les batteries au lithium font exploser le nombre d’incendies dans les centres de recyclage » (LME du 24/10/22)

Publicité

Share this: Twitter

Facebook

WordPress: J’aime chargement… Articles similaires