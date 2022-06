COVID, pouvoir et tyrannie : Une approche théorique et pratique directe de la psychopathie ambiante officielle avec l’anthropologue suisse Jean-Dominique Michel (Vidéo)

Résistance 71

30 juin 2022

Nous avions déjà remarqué, noté et fait part de l’excellente intervention de l’anthropologue suisse Jean-Dominique Michel lors du documentaire « Hold-up » fin 2020. ses interventions dans le reportage furent très remarquées à juste titre.

Depuis, il fait partie du Conseil Scientifique Indépendant (CSI) qui a fait de longs et intéressants débats, en direct, en ligne durant toute la crise fabriquée du SRAS-CoV-2 / COVID19 et son analyse et sa voix sont aujourd’hui devenues très familières dans les altmedias de la pensée critique.

Lors d’une conférence récente à Saintes, il a délivré cette superbe adresse que nous vous invitons non seulement à visionner ci-dessous dans ce clip vidéo de 14 minutes, mais de la partager, de le diffuser partout où ce sera possible. Le message doit être vu, entendu, reçu et mis en pratique.

Ce que nous apprécions particulièrement chez cet anthropologue spécialiste de la santé publique, est qu’il ne se contente pas comme 99% des intervenants critiques, à analyser les faits avec pertinence, mais qu’il propose des solutions simples et radicales pour nous mettre sur la voie de sortie de ce marasme total dans lequel l’humanité est engagée par le truchement des psychopathes aux manettes, détenant comme il le dit si pertinemment, tous les leviers du pouvoir et pourtant si faibles au demeurant.

Le fait qu’il cite publiquement et rend hommage avec tant d’émotion au grand chef de guerre et Chaman Lakota Sitting Bull en fin d’envoi, ne peut que non seulement nous réjouir, mais très certainement nous faire spirituellement communier avec lui dans son message de justice, de paix et d’amour profond pour l’humanité. Nous le disons depuis bien des années : l’avenir de l’humanité passe par les peuples occidentaux se tenant la main dans la main avec les peuples colonisés, avançant sur le chemin de la société des sociétés, celui de notre humanité enfin réalisée. Il n’y a pas de solution au sein du système et ne saurait y en avoir, qu’on se le dise !

Écoutez et diffusez, ça en vaut très largement la peine ! Merci Mr Michel !

Dans l’esprit de Cheval Fou

Hoka Hey !

Intervention de Jean-Dominique Michel durant la conférence de Saintes :

Lire notre page « Anthropologie politique »

Nos traductions en PDF de « La voie Lakota et l’aventure de Crazy Horse »

« Si vous avez oublié le nom des nuages alors vous aves perdu votre chemin » (Russell Means)

« Un manifeste indigène » (Taiaiake Alfred)

« Wasase, la grande loi du changement » (Taiaiake Alfred)

Le site de Mr Jean-Dominique Michel

Share this: Twitter

Facebook

WordPress: J’aime chargement… Articles similaires