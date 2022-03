Et pendant ce temps là.. La tyrannie numérique 5G et QR code se met en place dans un silence assourdissant… (Global Research)

Dictature technotronique

La voie vers une tyrannie numérique mondiale : l’application de vérification avec un code QR se mondialise

Michel Chossudovsky

28 février 2022

Un code de vérification QR est en cours de développement pour être appliqué simultanément dans le monde entier dans 194 États membres des Nations unies, soit une population totale de 7,9 milliards de personnes.

Le programme mondial de vérification QR doit être mis en œuvre sous les auspices de l’OMS, en liaison avec ID2020 et Gavi Alliance, tous deux financés par la Fondation Gates.

Peter Koenig décrit le code QR comme « un identifiant entièrement numérique – reliant toute information à toute information de chaque individu (dossiers de santé, bancaires, personnels et privés, etc.) ».

L’application de vérification QR prépare éventuellement le terrain pour l’instauration d’un « État policier mondial » contrôlé par l’establishment financier. Elle fait partie de ce que feu David Rockefeller a intitulé « la marche vers un gouvernement mondial » :

« …Le monde est maintenant plus sophistiqué et prêt à se diriger vers un gouvernement mondial. La souveraineté supranationale d’une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est sûrement préférable à l’autodétermination nationale pratiquée dans les siècles passés. » (cité par Aspen Times, 15 août 2011, c’est nous qui soulignons).

Le Code QR consiste à supprimer les libertés civiles et les droits humains fondamentaux.

Le Code QR et le système mondial de monnaie numérique (CBDC)

Des consultations sont également en cours avec le Forum économique mondial et les banques centrales en vue de la mise en œuvre d’un réseau dit de monnaie numérique de banque centrale (CBDC). Selon David Scripac :

« Un système mondial d’identification numérique est en cours d’élaboration. … l’objectif du FEM – et de toutes les banques centrales – est de mettre en place un système mondial dans lequel les données personnelles de chacun seront intégrées dans le réseau de la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC).

Une fois cet objectif atteint, chaque aspect de notre vie sera contrôlé, de l’utérus au crématorium, par les soi-disant 1% qui dirigent les institutions les plus influentes du monde et comprennent ses plus grandes lignées.

(Oui, les lignées. Comme les Rockefeller, les Morgan, les du Pont, les Rothschild, les familles royales britanniques et néerlandaises, , pour ne citer que quelques-unes des familles des familles réputées comme étant de haut rang dont la richesse et le pouvoir dominent la population mondiale depuis des siècles).

Qu’est-ce que j’entends par « tous les aspects de notre vie » ? Pour commencer, ce que nous pouvons acheter avec notre argent de la CBDC [central bank digital currency].

Et à partir de là. . . avec qui nous pouvons ou non nous associer. La quantité d’électricité que nous pouvons utiliser dans nos logements (de location). Ce que nous sommes autorisés à lire, voir, entendre, dire et même manger.

Si nous pouvons voyager et où ? La liste des « interdits » ne cessera de s’allonger. Et il en va de même pour les points d’inaptitude sociale que nous accumulons en cas de conduite incorrecte. C’est-à-dire pour avoir désobéi à nos maîtres esclavagistes.

« La numérisation du monde » : Les caractéristiques mondiales de l’application de la vérification QR

L’OMS a signé un important contrat avec Deutsche Telekom T Systems pour développer une application et un logiciel de vérification QR qui seront appliqués dans le monde entier.

Jusqu’à présent, nous n’avons que peu de détails sur ce projet qui constitue une atteinte indéniable aux des pays souverains.

Le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros, a-t-il demandé l’approbation des 194 États membres de l’OMS ?

À l’exception de Reuters (voir ci-dessous), il n’y a pas eu de reportage ou d’analyse médiatique, et l’OMS n’a pas fait d’annonce officielle de ce projet :

L’Organisation mondiale de la santé a signé un contrat avec T-Systems, filiale de Deutsche Telekom (DTEGn.DE) , afin de mettre au point une solution logicielle pour la vérification électronique mondiale des certificats de vaccination contre le coronavirus, a déclaré l’entreprise de télécommunications.

La conception de cette solution logicielle basée sur le code QR sera également utilisée pour d’autres vaccinations, comme la polio ou la fièvre jaune, a précisé T-Systems dans un communiqué… ajoutant que l’OMS aiderait ses 194 États membres à mettre en place une technologie de vérification nationale et régionale.

T-Systems a déjà collaboré avec SAP (SAPG.DE) pour développer l’application allemande de traçage et de vérification Corona-Warn-App et un système numérique européen de vérification des vaccins COVID-19. » (Reuters)

Selon un communiqué de Deutsche Telekom I-T Systems Communique , « le service de portail de l’OMS sert également de lien entre les systèmes régionaux« , ce qui implique essentiellement une structure mondiale coordonnée QR, qui surveille l’ensemble de la population mondiale.

Et une fois établie : elle surveillera « tous les aspects de notre vie », quelle que soit notre localisation sur la planète.

« Il pourra également être utilisé dans le cadre de futures campagnes de vaccination et de dossier médical à domicile. »

Selon le PDG de CEO of Deutsche Telecom T Systems

« Le Coronavirus a une emprise sur le monde. La numérisation permet au monde de fonctionner. »

Qui a maîtrise du monde ? Une banque de données géante concernant 7,9 milliards de personnes, contrôlée par les grandes fortunes.

« Le monde continue à tourner » au nom de qui ?

Si Bill Gates finance à la fois l’OMS et ID2020, il a également un intérêt direct dans Deutsche Telekom. À la fin des années 1990, Gates a commencé à négocier au nom de Microsoft avec le PDG de Deutsche Telekom, Ron Sommer. L’objectif était d’établir un « partenariat stratégique » de longue durée entre les deux entreprises.

Affronter les architectes de la tyrannie numérique

Les peuples du monde entier, dans un large mouvement de solidarité, doivent affronter les architectes de ce projet infâme de tyrannie numérique.

Nous chercherons par tous les moyens pacifiques à empêcher et à saper ce projet totalitaire, y compris par le dialogue avec et au sein des institutions publiques et privées, des responsables de l’application des lois, des membres de l’armée et de la justice.

Ce qui est nécessaire, c’est de briser les mécanismes de corruption, de hiérarchie et d’autorité abusive, c’est-à-dire de poursuivre ce qui pourrait être décrit comme : « la démocratisation de la prise de décision au sein de nos institutions ». (Michel Chossudovky, chapitre XIV du livre électronique)

Note de R71 : Chossudovsky en bon marxiste, pense que tout va s’arranger si on réforme le système, si on lutte pour le “rendre plus vertueux” par la voie « socialiste ». Il ne remet pas en cause le système lui-même, l’État et les institutions criminelles et oppressives, juste sa gestion. Or, il n’y a pas de solution au sein du système, qui historiquement, a prouvé sa corruption inhérente. Il est vain de chercher des solutions en son sein, il ne peut y en avoir…

La seule solution est de changer notre vision de gouvernance, notre rapport et notre relation au pouvoir, le récupérer pour le diluer là où il est particulièrement soluble : dans les peuples et de mettre en place la société des associations libres afin de sortir de l’État et de la relation marchande. Tout le reste n’est que pisser dans un violon !

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

4 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

