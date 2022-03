Point de vue intéressant ci-dessous reçu anonymement via courriel, qui rejoint notre analyse depuis bien des années. Si nous pensons que la Chine est partie prenante du Nouvel Ordre Mondial depuis en fait sa création en 1948 et en tout cas après la “normalisation” des relations en 1972 suite à la visite du poulain Rockefeller, Kissinger, à Pékin en 1971 et l’éditorial éloquent de David Rockefeller du New York Times en cette même année, faisant l’éloge du Grand Timonier qu’il érigea en modèle, nous sommes toujours demeurés circonspects sur le niveau d’implication de la Russie.

La Russie d’un Eltsine était sans aucun doute dans le train du N.O.M mais le grain de sable Poutine y a mis un coup d’arrêt à la fin des années 90, début des années 2000. Les informations ci-dessous montrent que la Russie est aussi en marche vers tout le système de verrouillage de la société, impliquant 5G, injections OGM, grille de surveillance etc. Il semble que Poutine ne soit pas contre le N.O.M mais qu’il veuille le faire selon les termes de la Russie, qui ne serait pas vassalisée. Poutine est un ami de longue date de Kissinger, il est dans le cercle des amis de Schwab également, ce qui a franchement tout pour inquiéter. Schwab se ventant même d’avoir Poutine par ses “Young leaders” à l’instar des Trudeau et Macron. Les lignes de division, même parmi les mega-oligarques, aident à faire avancer les agendas. Poutine a t’il un rôle de catalyseur, d’accélérateur des particules dictatoriales ? Possible. Joue t’il un jeu plus profond ? Possible aussi. En a t’il les moyens ? Et si oui, quid de l’après Poutine qui n’est pas éternel. On a déjà vu le temps d’une présidence de Medvedev à quel point la Russie se rapprocha de l’empire au sens de vassal. Du souci à se faire pour les Russes.

Tout ceci ne devrait que renforcer la vision politique des peuples et faire comprendre ce que nous disons depuis la encore bien des années : il n’y a pas de solution au sein du système et ne saurait y en avoir. Avec ou sans Poutine. Les peuples doivent en prendre pleinement conscience et agir en conséquence, c’est à dire s’émanciper définitivement de la dictature étatico-marchande, reprendre le pouvoir pour ne l’exercer que pour et par eux-mêmes sans intermédiaire parasite et rouages fatalement oppresseurs à terme..

Qu’on se le dise !

~ Résistance 71 ~



Conf. MIT Social Studies

Comment la Russie se soumettra via la Chine à la dictature de Klaus Schwab et de Bill Gates

Anonyme

8 mars 2022

Baidu et Microsoft créent un cloud commun, comme cela Bill Gates a les données du crédit social chinois…

https://news.microsoft.com/2017/07/18/baidu-and-microsoft-join-forces-in-the-intelligent-cloud-to-advance-autonomous-driving/

https://www.developpez.com/actu/90300/Microsoft-annonce-un-partenariat-avec-Baidu-pour-encourager-la-migration-des-utilisateurs-Chinois-vers-Windows-10/

https://www.microsoft.com/en-us/p/baidubrowser/9nblggh0ccmn

et la Russie va se soumettre à la dictature chinoise mariée à Microsoft de Bill Gates en se soumettant au système monétaire international chinois QRcode 5G Union Pay et appliquer son modèle

https://reseauinternational.net/la-russie-se-prepare-a-utiliser-le-systeme-de-paiement-chinois-unionpay/

la Russie va donner le pouvoir de son gouvernement à la Chine et la Chine va diriger le monde et envoyer son armée pour la piqouze forcé, camps covid, tests PCR bidons, rafles, crédit sociale à la chinoise. Ce n’est pas pour rien que Bill Gates investit à fond dans l’intelligence artificielle chinoise.

Bill Gates sponsorise l’Intelligence Artificielle dirigeant le pays en Chine

https://odysee.com/@reseau-influence:a/Bill-Gates-sponsorise-l%E2%80%99I.A-en-Chine!—Quadrillage-Traduction:1

https://odysee.com/@fabroots3:0/le-cr%C3%A9dit-social…vid%C3%A9o-klausschwab:0

https://www.thelibertybeacon.com/bill-gates-deeply-troubling-ties-to-china/

https://resistance-mondiale.com/bill-gates-sponsorise-li-a-en-chine

https://news.yahoo.com/chinas-xi-writes-thank-note-bill-gates-virus-034720758.html

https://www.dailywire.com/news/how-bill-gates-secretly-partnered-with-china-and-sold-out-the-american-people

Sakia de Rothschild fait partie des young leaders chinois

https://francechinafoundation.org/les-young-leaders-2019/?lang=fr

Morgane Weill dirigeante de Carrefour fait partie des youngs leaders chinois

https://francechinafoundation.org/les-young-leaders-2019/?lang=fr

Olivier Veran ministre de santé fait partie des youngs leaders chinois

https://francechinafoundation.org/les-young-leaders-2019/?lang=fr

les leaders français veulent copier le crédit social à la chinoise…

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/france-connect-en-marche-vers-le-credit-social-la-chinoise

quand l’un des créateurs de plateforme du crédit social Baidu fait des interviews de Bill Gates et Elon Musk

https://youtu.be/NG0ZjUfOBUs

https://www.fels.upenn.edu/recap/posts/1623

et la Russie va se soumettre à la dictature chinoise mariée à Microsoft de Bill Gates en se soumettant au système monétaire international chinois Qrcode 5G Union Pay et appliquer son modèle

https://reseauinternational.net/la-russie-se-prepare-a-utiliser-le-systeme-de-paiement-chinois-unionpay/

Microsoft partenaire de toutes les multinationales chinoises du crédit social chinois

https://www.microsoft.com/en-us/p/union-pay/9nblggh4v60r?activetab=pivot:overviewtab

https://nocash.ro/microsoft-china-unionpay-to-cooperate-on-internet-payment/

Que ce soit Russie ou USA, vous aurez toujours Bill Gates, monnaie numérique fin du cash programmé compte bancaire coupé aux opposants du nouvel ordre mondial

la Chine fait la dictature orwellienne mais les médias occidentaux prétendent que la Chine est un gentil modèle à suivre et que son crédit social chinois est inoffensif:

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-credit-social-en-chine-cassons-les-mythes-orwelliens-1387871

si la Chine veut le QRcode comme seul et unique moyen de paiement, alors la Russie sera obligé de faire de même.

Union Pay le système monétaire chinois répand le QRcode comme moyen de paiement depuis 2017

https://www.unionpayintl.com/en/mediaCenter/newsCenter/companyNews/3069.shtml

si la Chine ordonne la piquouze pour avoir un compte bancaire, alors la russie sera obligé de faire de même car utilisera le système monétaire chinois

Les vaccins chinois et russes ont du graphène comme les vax américains

https://agrdailynews.com/2021/09/29/chinese-patent-proves-the-presence-of-graphene-in-covid-vaccines-the-collective-of-one/

https://www.orwell.city/2021/12/chile.html

https://justicenetdz.blogspot.com/2022/01/oxyde-de-graphene-detecte-dans-les.html

http://xochipelli.fr/2022/02/recapitulatif-des-preuves-irrefutables-en-photographies-et-videos-de-la-presence-de-graphene-et-de-nano-micro-technologies-dans-les-injections-coquevide/

Le graphène modifie le génome et contrôle le cerveau pour le “n’ayez rien et soyez heureux” de Klaus Schwab.

Klaus Schwab a avoué qu’il va utiliser la Chine pour diriger le monde

https://cinetworknews.wordpress.com/2021/06/15/klaus-schwab-in-short-we-need-a-great-reset-and-were-using-china-to-do-it/

et la Russie a avoué en adoptant le système Union Pay de Chine qu’il va se soumettre à la dictature chinoise

donc Russie ou USA, vous aurez toujours du Klaus Schwab, QRcode, chantage à tout va des mondialistes pour vous pourrir la vie via la dictature du réchauffement climatique bidon ou pandémie bidon

(ils forcent les faux positifs dans les hôpitaux et leur mettrent du graphène et quand ils tombent malades à cause du graphène, ils leur remettent du graphène dans les ventilateurs respiratoires https://int.artloft.co/fr/ingenierie-du-graphene-pour-laeration-des-poumons/)

Pfizer vend son poison paxlovid pour les asymptomatiques des tests PCR bidons en Chine et en Occident

https://lepetitjournal.com/shanghai/chine-donne-feu-vert-traitement-covid-paxlovid-pfizer-m%C3%A9dicament-signe-ouverture

parce que oui, le nouvel ordre mondial ne se contente plus d’enfermer et d’affamer les victimes en bonne santé des tests PCR bidons, il veut aussi leur imposer leur poison toxique soit disant pour les soigner d’une maladie qu’ils n’ont pas!

et sinon avec la future dictature QRcode à venir, c’est confinement pour toujours jusqu’à la famine les fasse crever dans les camps et fin de carte bancaire, élimination de l’individu du système QRcode Union Pay chine mondiale Klaus Schwab Microsoft Bill Gates

le plan de Klaus Schwab est ici

https://www.lelibrepenseur.org/le-forum-economique-mondial-d-e-klaus-schwab-devoile-un-nouveau-plan-terrifiant-didentification-numerique/

http://stoplinky28.blogg.org/pass-sanitaire-on-nous-met-dans-un-enclos-numerique-a207692446

https://information.tv5monde.com/video/des-camps-de-concentration-au-canada-pour-les-malades-du-covid-19-vrai-dire (malades du covid= gens en bonne santé refusant la piqouze= asymptomatiques des tests PCR bidons)

https://resistance71.wordpress.com/2022/03/06/et-pendant-ce-temps-la-la-tyrannie-numerique-5g-et-qr-code-se-met-en-place-dans-un-silence-assourdissant-global-research/

le but des camps a toujours été d’affamer et de faire crever de faim les populations tout en volant l’argent de leurs comptes bancaires.

https://www.profession-gendarme.com/la-carte-la-plus-effrayante-de-tous-les-temps-des-camps-de-quarantaine-en-amerique-et-apres-avoir-vu-dautres-pays-incarcerer-de-force-leurs-citoyens-nous-devrions-nous-preparer-a-ce-que-les-nazis/

Voir commentaires sous http://stoplinky28.blogg.org/pass-sanitaire-on-nous-met-dans-un-enclos-numerique-a207692446

Le crédit social chinois existe contrairement à ce que prétend le merdia occidental les échos qui fait la pub des milliardaires toutes les dix secondes repris par les faux sites de résistance secrètement actant pour la dictature chinoise en voulant que les peuples acceptent le crédit social chinois sans broncher en faisant croire que ce n’est pas pour la dictature que le crédit social chinois a été créé

https://resistance71.wordpress.com/2015/12/24/nouvel-ordre-mondial-le-modele-chinois-pour-un-systeme-de-credit-social/

Les chinois peuvent se faire rafler dans les camps covid à tout moment avec les tests PCR bidons dont Karry Mullis disait qu’ils ne détectaient pas les maladies

https://www.youtube.com/watch?v=OK1-rgpu5cA

en supposant qu’il ait été isolé…

https://reseauinternational.net/87-institutions-sanitaires-scientifiques-du-monde-entier-nont-pas-reussi-a-citer-un-seul-cas-de-purification-du-sars-cov-2-par-qui-que-ce-soit-ou-que-ce-soit-jamais/

https://reseauinternational.net/deconstruction-de-larnaque-covid-les-documents-ministere-de-la-sante-admettent-que-le-cdc-na-jamais-isole-de-virus-covid-19-le-test-pcr-ne-detecte-que-le-bruit-des-instrumen/

et les merdias avouent eux même que l’écouvillonnage peut causer de très graves risques pour la santé s’ils sont mal manipulés, causant des méningites (en brisant la barrière (partie du crâne situé au fond de la fosse nasale séparant le nez et le cerveau, et qui est criblé pour faire passer les nerfs olfactifs) https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-les-tests-par-prelevements-nasopharynges-ne-sont-pas-sans-risque-alerte-l-academie-nationale-de-medecine_4364603.html (qui on le sait peut être mortelle) et des fuites du liquide cérébrale (qui on le sait peut être mortelle)

https://www.lci.fr/sante/un-test-pcr-provoque-une-fuite-de-liquide-cephalo-rachidien-chez-une-americaine-2166157.html

risquer sa vie pour se faire tester pour une maladie invisible sans aucun symptôme, génial non?

et ensuite se faire enfermer sans nourriture dans un camps (ils utiliseront l’excuse de RCA bidon ou de la pandémie bidon pour affamer les gens https://www.courrierinternational.com/article/chine-xian-les-habitants-confines-commencent-crier-famine)

le 4 janvier 2022, la Chine a confiné toute une ville de 1.2 millions d’individus après 2 cas de tests asymptomatiques de tests PCR bidons !

https://www.b92.net/eng/news/world.php?nav_id=112685

ils ont l’habitude de faire chier les gens en bonne santé avec des maladies imaginaires avec des tests bidons depuis 2013

https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2013/04/h7n9-spreads-central-china-asymptomatic-case-reported

en Russie, ils mettent des systèmes de reconnaissance faciale partout pour le paiement biométrique pour encourager la fin du cash et faire la traque de ceux qui violent les quarantaines des tests PCR bidons comme ici

Un système biométrique de reconnaissance faciale du groupe MDG fonctionne dans le cadre de l’APC « Safe City » sur Sakhalin Rambler rapporte. Le système biométrique de reconnaissance faciale Vizir du groupe MDG (qui fait partie de l’écosystème de la banque national russe Sberbank) est l’une des caractéristiques du complexe matériel et logiciel Safe City dans la région de Sakhaline. Il a été rapporté par Rambler.

Le système biométrique analyse les images de plus de 1 000 caméras vidéo installées sur l’île russe Sakhaline. Le système a déjà amélioré l’efficacité du centre d’information régional de Sakhaline, a eu un impact positif sur la sécurité publique et, au cours des deux premiers jours de fonctionnement, a permis d’identifier plus de 20 contrevenants à un ordre émis par le médecin hygiéniste en chef de Russie, qui ont délibérément omis de se conformer à la quarantaine obligatoire de deux semaines à leur arrivée de lieux présentant un risque accru de propagation du coronavirus. Ceci a été rapporté par Rambler. Suivant : https://news.rambler.ru/other/43982536/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

Donc en gros, en Russie, tests PCR bidons, piqouzes qui transforment les cellules en usines à fabriquer des protéines spike et caméras de reconnaissance faciale qui a dans ses données ceux qui ont des tests positifs et refusé la piqouze, et envoie aussitôt l’alerte pour envoyer les russes dans les camps alors qu’ils sont en bonne santé et basés sur les tests bidons

Même arnaque covidienne que chez nous

or klaus schwab veut justement que le paiement biométrique remplace le cash et soit lié au pass vaccinal qui a les données biométriques dans un même portefolio numérique biométrique

https://www.presse-citron.net/pass-vaccinal-pourquoi-letat-aimerait-cacher-votre-photo-dans-le-qr-code/

en attendant ils font les masques à reconnaissance Qrcode

https://linuxfr.org/news/mise-en-place-du-port-du-masque-avec-qrcode-d-identification

les vax russes adénovirus sputnik transforment les cellules en usines à protéines spike comme les vax adénovirus astrazeneca, et les vac ARNm Pfizer et cie

http://stoplinky28.blogg.org/sputnik-ne-sera-pas-la-solution-de-rechange-a205114002

le système biométrique de reconnaissance faciale (et autres données biométriques) le peut également

et rappel les données biométriques une fois volées, c’est l’usurpation d’identité à vie, et vol à vie de toutes vos données et argent et vie privée

et encore une preuve que la Russie fait partie du nouvel ordre mondial, elle veut imposer la 5G ultra cancérigène à toute sa population

https://fr.sputniknews.com/20190722/voici-quand-la-5g-couvrira-massivement-la-russie-1041749469.html

en Russie ceux qui refusent les vaccins sont fichés et mis dans la base de données avec leurs données biométriques associés, donc les caméras de reconnaissance faciale en plus de leur nom et prénom, savent qu’ils ne sont pas piqouzés:

« La législation russe stipule que les données sur les vaccinations préventives, les complications post-vaccinales et les cas de refus de vaccinations préventives font l’objet d’un enregistrement statistique d’État. »

https://www.garant.ru/news/1493010/

en Russie, ils ont introduit le système biométrique facial de paiement partout même dans les métros

https://www.journaldugeek.com/2021/10/18/le-paiement-par-reconnaissance-faciale-arrive-dans-le-metro-russe/?fr=operanews

système biométrique est connecté à la 5G tout comme le Qrcode= fin du cash= marque de la bête car les données biométriques une fois volé permettent l’usurpation d’identité à vie

en plus les données biométriques des russes sont stockés dans des serveurs appartenant à des entreprises privés, qui peuvent donc carrément se servir pour voler dans les comptes bancaires des russes qui s’ouvrent avec leurs visages ou leurs voix (il existe déjà des logiciels permettant de voler la voix des autres, pas besoin d’être une sorcière sirène pour cela…)

donc ils peuvent couper les comptes des russes à tout moment sans explication si le type refuse la piqouze dans le système biométrique sans cash connecté à la 5G dictature, en plus la Russie fait les compteurs intelligents arnaque de Klaus Schwab

Les compteurs intelligents sont énergivores car reposent sur un système énergivore Big Data pour fonctionner (concentrateurs énergivores, antennes relais 5G énergivores, etc…) et Klaus Schwab veut utiliser les données des compteurs intelligents pour supprimer les comptes bancaires à distance de ceux qui consomment trop (alors que ses compteurs intelligents arnaque sont ceux qui consomment trop)

https://djv-com.org/web00/?p=1244

https://carat-factory.com/catalog/iot-era-meters/

https://www.lelibrepenseur.org/le-forum-economique-mondial-d-e-klaus-schwab-devoile-un-nouveau-plan-terrifiant-didentification-numerique/

et encore une preuve que la Russie fait partie du nouvel ordre mondial, elle veut imposer la 5G ultra cancérigène à toute sa population

https://fr.sputniknews.com/20190722/voici-quand-la-5g-couvrira-massivement-la-russie-1041749469.html

donc ils peuvent couper les comptes des russes à tout moment sans explication si le type refuse la piqouze dans le système biométrique sans cash connecté à la 5G dictature

la Russie avoue en 2010 qu’elle veut copier les occidentaux sur les compteurs intelligents ici

https://www.smart-energy.com/event-news/russia-is-ready-for-smart-metering/

