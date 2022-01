Escroquerie COVID19, injections OGM mortelles et assassinat de masse… Des chiffres et des dégâts

Tout ça n’est que la partie émergée de l’iceberg, nous sommes loin, très loin des chiffres réels, mais déjà rien que ça aurait déjà du suffire depuis un bail à tout faire arrêter si le but était vraiment la santé et la sécurité des peuples. Là encore, on est loin, très loin du compte.

Il est grand temps de comprendre que nous sommes depuis le début de cette vaste escroquerie COVID19, les victimes d’une attaque planétaire contre les peuples. Il s’agit là d’un assassinat de masse sur le court et moyen terme.

Toujours la question à 5 balles les gars : quand assez est-il assez ?…

~ Résistance 71 ~

15 janvier 2022



voir notre page « Coronavirus, guerre contre l’humanité »

