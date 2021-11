Nouvel Ordre Mondial et détournement de la science : le cas du cancer (Résistance 71)

La vérité nous libèrera…

Résistance 71

6 novembre 2021

Nous avons très récemment parlé du détournement oligarchique de la science dans les cas de la fausse pandémie-vraie attaque biologique sur l’humanité au COVID19 et ses injections OGM ARNm mortifères, de l’escroquerie totale de la théorie biotique ou « fossile » du pétrole et des hydrocarbures plus lourds que le méthane, d’une autre escroquerie scientifique planétaire consistant en la théorie fallacieuse du « Réchauffement Climatique Anthropique », qui est maintenant amenée à s’intégrer à la « crise sanitaire » fabriquée en combinant les passes nazitaires avec l’extorsion de la taxe carbone globale dans un monde branché 5G puis 6G.

Il y en a un autre, lui aussi planétaire, en ce qui concerne la maladie du cancer, ses cures et l’industrie du cancer pilotée par Big Pharma en amont et en aval de cette misère biologique qui prend des allures de « pandémie » (bien que le cancer ne soit pas une maladie contagieuse, mais une déficience alimentaire chronique, menant à cette maladie chronique terminale, pourtant non seulement guérissable efficacement, mais aussi anticipable…)

Il y a 10 ans nous avons traduit dans sa quasi totalité le remarquable ouvrage de G. Edward Griffin « A World without Cancer, the History of Laetrile, vitamine B17 », aujourd’hui dans sa 14ème réédition et lu dans le monde entier dans plus de 10 langues, qu’un de nos lecteurs a compilé en format PDF il y a bien des années et que nous vous représentons ci-dessous :

G. Edward Griffin

« Un monde sans cancer, l’histoire du laétrile, vitamine B17 »

format PDF

La seconde partie du livre est totalement consacrée à la « politique pharmaceutique du cancer » et est une recherche très pointue sur le comment et le pourquoi la science médicale et pharmaceutique est tombée dans l’escarcelle de quelques milliardaires et comment la famille Rockefeller aux Etats-Unis notamment, a acheté les facultés de médecine à travers le pays entre 1910 et 1916 pour les asservir aux desiderata du commerce et de la finance, sur toile de fond eugéniste de contrôle des populations. Le Big Pharma des Pfizer et consorts et leur main-mise sur la « santé publique » devenue leur otage, est le résultat DIRECT de cette phagocytose économico-financière du monde et de la recherche médicale, asservis à l’autel du dieu fric tout puissant.

A lire et diffuser sans aucune modération. Nous devons comprendre collectivement que nous vivons dans un monde de mensonge, de déception, de leurre, de fabrication et de violence sectaire. Une fois admis cette évidence, cette vérité qui aujourd’hui au travers des crises multiples, surgit de partout à la fois, alors seulement pourrons-nous reprendre le contrôle de nos vies et de notre société, marcher enfin sur le chemin de notre humanité enfin réalisée. Il est temps pour l’humanité de devenir enfin adulte et de cesser de se laisser berner par une clique d’ordures pilotant un système inique et criminel ne devant que leurs intérêts particuliers mesquins et assassins.



G. Edward Griffin, chercheur enthousiaste

et passionnant. Un grand monsieur…

