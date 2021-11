Nouvel Ordre Mondial et détournement de la science : le cas de la supercherie du Réchauffement Climatique Anthropique (Résistance 71)

Résistance 71

5 novembre 2021

Nous avons vu et republié récemment une note sur la supercherie scientifique de la théorie biotique ou dite « fossile » de l’origine du pétrole et de fait de tout hydrocarbure plus lourd que le méthane. Nous rouvrons ici le dossier d’une autre méga-supercherie (pseudo) scientifique, celle de la tristement célèbre théorie du « Réchauffement Climatique Anthropique » qui affirme sans aucun fondement scientifique et frauduleusement, que l’activité humaine et notamment sa production de gaz carbonique depuis le début de l’ère industrielle, est responsable d’un réchauffement de la température terrestre et qu’il y aurait une « urgence climatique » imputable aux activités humaines émettant du gaz carbonique… Nous dénonçons cette escroquerie pseudo-scientifique depuis le début de ce blog en juin 2010.

La théorie, lancée en Angleterre sous l’ère Thatcher, est devenue un dogme, une religion qui possède ses textes, ses croyances, ses rites, ses prêtres, ses missionnaires, ses « lois » et donc son opposition et ses hérétiques, dûment harcelés par le système du saint GIEC et son inquisition ressuscitée.

Pour en savoir plus, lire notre page « Escroquerie du Réchauffement Climatique Anthropique » et plus précisément ces deux PDF expliquant la supercherie par le menu détail, à lire et diffuser au grand large :

Entre la flambée spéculative des prix du pétrole et des hydrocarbones énergétiques et la mise en place combinée de la dictature sanitaire et de la dictature « verte » menant à une dictature technotronique de contrôle absolu planétaire, l’humanité est attaquée de toute part. Nous, les peuples, sommes en état de légitime défense permanent ! L’oligarchie transnationale nous a déclaré une guerre sans précédent et il est grand temps de le comprendre… afin d’agir en conséquence !

Unissons-nous sur le chemin de notre humanité enfin réalisée !… Qu’on se le dise !

