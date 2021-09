11/9/01 – 11/9/21, 20 ans de mensonge et perspective d’avenir (PDF JBL1960)

et un mensonge capitaliste de l’État…

Résistance 71

30 septembre 2021

Superbe PDF de compilation de Jo sur le mensonge institutionnalisé des attentats du 11 septembre 2001. A lire et diffuser sans aucune modération.

11/9/01 – 11/9/21 20 ans de mensonge (PDF) :

11-09-2001-11-09-2021-20-ans-de-mensonges-et-dimpostures-du-plus-grand-empire-failli

La fraude COVID19 se produit parce que le mensonge du 11 septembre a creusé les fondations pour un enfumage généralisé. Le combat pour la vérité sur le 11 septembre 2001 c’est aussi le combat pour la vérité sur le SRAS-CoV-2 / COVID de novembre 2019 ! Nous vivons dans un monde de l’illusion et du mensonge ayant atteint un niveau absolument stratosphérique et nous devons en sortir sachant qu’il n’y a pas et ne saurait y avoir de solution au sein du système, ceci devrait maintenant être une évidence pour la très vaste majorité d’entre nous.

Il est temps de le comprendre et d’agir ENSEMBLE en conséquence. La révolte contre la tyrannie technotronique de la dictature marchande est en marche ! Les peuples vaincront et s’émanciperont !

Vive la Résistance ! Rébellion ! Boycott ! pour que surgisse la Commune Universelle de notre humanité enfin réalisée hors système, hors État, hors marchandise, hors argent et hors salariat…

Dans l’esprit de Cheval Fou

