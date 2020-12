Nouvel excellent documentaire « Mal Traités », à voir et diffuser sans relâche…

Halte à la supercherie et à la politique anxiogène !…

Résistance 71

9 décembre 2020

Décidément !… Les Gaulois réfractaires d’un corps médical en rébellion mettent le paquet pour dénoncer ce crime d’État planétaire en collusion avec Big Pharma que constitue la « gestion » de la « pandémie » du SRAS-CoV-2 donnant la COVID-19

A voir et diffuser sans relâche, ce nouveau excellent documentaire « Mal Traités », qui après « Hold-Up » devrait enfoncer le clou définitif dans le cercueil de l’oligarchie eugéniste mettant en place la dictature sanitaire. Bravo à tous les intervenants qui disent ce qui doit être dit.

Dommage quand même que rien ne soit dit sur l’outil qui permet de générer les chiffres bidouillés divulgués en boucle et donc la peur 24/24 et 7/7 : le fameux test RT-PCR qui ne détecte en rien spécifiquement le SRAS-CoV-2 et qui ne peut donc être qu’approximatif et livrer bien des erreurs que le système exploite… Nous allons revenir très bientôt sur ce sujet… Traductions en cours.

Vidéo documentaire « Mal Traités » (durée : 1h27)

https://odysee.com/@Vivresainement:f/mal-traites-le-documentaire-choc-sur-la-covid-19:9

