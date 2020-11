Historique des opérations faux-drapeau en cette aube du bio-terrorisme étatico-capitaliste (vidéo James Corbett)

Résistance 71

21 novembre 2020

Dernière vidéo pédagogique en date du toujours excellent James Corbett sur un historique des attentats faux-drapeau et l’aube du terrorisme biologique. Documentaire de 29min, succint mais dense, direct à l’essentiel comme on l’aime, qui vient à point nommé dans ce « nouveau normal » imposé par la situation des plus orwelliennes de cette ère « coronavirus », où les gouvernements oligarchiques sous contrôle du gros business transnational nous ont présenté le nouveau croquemitaine en date :



Bébert Corona

A voir et diffuser sans aucune modération (durée : 29 minutes)

https://odysee.com/@corbettreport:0/bioterrorism:4

Video + transcript (en anglais):

https://www.corbettreport.com/bioterror/



création labo

Eugénisme en action…

