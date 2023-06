Injections ARNm = arme biologique mortelle

Rien que la terminologie révèle la supercherie même si on croit en ces “vaccins” (arme biologique), il ne peut en aucun cas y avoir de “vaccin anti-grippal universel” sur un virus en MUTATION CONSTANTE… A ce niveau, ce n’est même plus jouer à l’apprenti-sorcier, c’est être un criminel de haut rang, un génocidaire patenté. Le crime contre l’humanité commencé à grande échelle sous la tyrannie COVID19 fabriquée, continue de plus belle.

Refusons tout en bloc ! Boycott de la supercherie criminelle pseudo-scientifique et surtout… Pendons tous ces criminels haut et court !

~ Résistance 71 ~

Sans données scientifiques, la Grande-Bretagne investit 1 milliard de GBP dans une injection ARNm mortifère de Moderna “vaccin anti-grippe universel”…

25 mai 2023

Les National Institutes of Health mènent un essai clinique de phase 1 sur un vaccin antigrippal universel expérimental à ARNm mis au point par des chercheurs du Centre de recherche sur les vaccins du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID).

Bien que le vaccin n’en soit qu’aux premiers stades des essais cliniques, le gouvernement britannique s’est déjà engagé à conclure un accord d’un milliard de livres sterling avec Moderna pour l’achat de vaccins à ARNm contre la grippe et d’autres virus respiratoires au cours des dix prochaines années, a indiqué John Campbell, Ph.D., dans son émission sur YouTube.

« C’est vraiment très bizarre à mon avis », a déclaré M. Campbell, infirmier enseignant à la retraite en Angleterre, qui anime une émission populaire sur YouTube expliquant l’évolution de la science sur la COVID-19 et d’autres questions connexes.

« Pourquoi ne pas commencer par obtenir les données des essais avant d’envisager de donner les mille millions de livres [1 milliard de livres sterlng] » pour la fabrication en masse des vaccins, a-t-il demandé.

M. Campbell a expliqué les détails de l’essai clinique. L’argument avancé est que le vaccin est « universel » et qu’il est donc efficace contre toutes les variantes de la grippe, contrairement aux vaccins antigrippaux existants qui sont ajustés chaque année en fonction de la variante de grippe dominante.

L’étude recrutera 50 volontaires âgés de 18 à 49 ans au Duke Human Vaccine Institute à Durham, en Caroline du Nord, afin de tester un vaccin à base de nanoparticules lipidiques d’ARNm (H1ssF-3928 ARNm-LNP) en termes de sécurité et de capacité à induire une réponse immunitaire.

« Ils affirment, les Instituts nationaux de la santé des États-Unis affirment

qu’en testant 50 volontaires en bonne santé âgés de 18 à 49 ans, ils pourront évaluer la sécurité de ce vaccin. À mon avis, il s’agit d’une parodie de recherche », a déclaré M. Campbell.

Trois groupes de 10 participants chacun recevront des doses de 10, 25 et 50 microgrammes de nanoparticules lipidiques contenant l’ARNm nécessaire à la fabrication de l’antigène de la grippe.

M. Campbell a soulevé deux questions concernant la recherche. Tout d’abord, a-t-il dit, des études australiennes ont montré que les nanoparticules lipidiques sont si petites qu’elles peuvent circuler dans tout le corps au lieu de rester au point d’injection, comme cela avait été promis à l’origine, ce qui peut être dangereux.

Deuxièmement, la quantité d’ARNm injectée n’est pas directement liée à la quantité d’antigène produite.

« C’est l’un des problèmes de cette technologie : comment prédire la quantité d’antigène qui sera effectivement produite à partir d’une certaine dose d’instruction d’ARNm ? » a-t-il demandé.

Le groupe témoin recevra le vaccin quadrivalent existant et les chercheurs compareront l’immunogénicité et la sécurité des deux vaccins.

Des rendez-vous de suivi sont prévus jusqu’à un an. Mais M. Campbell a déclaré qu’étant donné la nouveauté de la technologie, il pense qu’une étude longitudinale plus longue serait nécessaire.

Selon le Dr Hugh Auchincloss, directeur intérimaire du NIAID, un vaccin universel contre la grippe « fournirait idéalement une immunité durable à long terme » et permettrait de se prémunir contre une future pandémie de grippe.

Toutefois, a déclaré M. Campbell, « les vaccins contre la COVID nous ont appris qu’ils n’empêchaient pas la transmission autant qu’on le pensait au départ », de sorte qu’il n’y a aucune raison de supposer, en l’absence d’essais à grande échelle, qu’un vaccin antigrippal fonctionnerait différemment.

Malgré « un grand nombre d’inconnues », le Royaume-Uni s’est « lancé à corps perdu dans cette technologie », a déclaré M. Campbell.

« Le gouvernement britannique a investi un millier de millions de dollars pour commencer… il s’est engagé à acheter les vaccins Moderna – non prouvés, non démontrés, non étudiés – mais nous nous sommes engagés à les acheter pour les dix prochaines années », a-t-il déclaré. « C’est ainsi que ces gens dépensent notre argent, en achetant d’avance une technologie inconnue pour les dix prochaines années. »

Les États-Unis et l’Australie ont des projets similaires, a indiqué M. Campbell, même si de nombreuses questions fondamentales restent sans réponse concernant les vaccins à ARNm :

« Comment contrôler la dose d’antigène ? [We’re] pas indiqué.

« Combien de temps l’antigène sera-t-il produit ? [We’re] pas indiqué.

« Quel est le degré de distribution systémique ? [We’re] pas indiqué.

« Quel est le degré d’inflammation systémique ? [We’re] pas indiqué. »

M. Campbell s’inquiète de ce que ces gouvernements s’engagent « à fond » dans une nouvelle technologie avant d’avoir répondu à des questions fondamentales sur l’inflammation systémique.

Il a expliqué que le sang systémique circule partout dans le corps – vers le myocarde, les poumons, le cerveau, les testicules, les ovaires, les reins, et que ces « vaccins » pourraient donc avoir des implications pour tous ces systèmes.

M. Campbell a ajouté :

« Il s’agit de questions fondamentales, basées sur notre compréhension du système circulatoire, que nous connaissons depuis des centaines d’années.

« Il ne s’agit pas de nouveautés. Il ne s’agit pas de science compliquée, mais de questions fondamentales qui semblent aller à l’encontre de ce que nous comprenons de la science fondamentale et qui semblent pourtant être ignorées. »

