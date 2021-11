Vers la société des sociétés: anarchisme, sciences sociales et autonomie du social (Julien Vignet PDF)

Nous avons récemment déniché ce texte… Une véritable perle, qui peut servir de base à une compréhension à la fois a minima mais aussi profonde de l’anarchie. Difficile de mieux résumé la pensée et l’action anarchiste depuis ses origines. Ce texte est une excellente base pour ceux qui désirent creuser plus avant et débroussailler le chemin de notre humanité réalisée. Nous l’avons publié le 8 novembre dernier

A lire et diffuser sans modération. Jo nous en a fait un PDF canon, digne de ce texte ainsi que les montages photos illustrant ce billet et le PDF.

~ Résistance 71 ~

Anarchisme-sciences-sociales-et-autonomie-du-social

Format PDF

