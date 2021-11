Histoire et falsification : du mythe biblique à la réalité historique (MaJ du PDF du Dr Ashraf Ezzat)

« L’archéologie réfute complètement l’affirmation qu’il y eut un mouvement massif de population ayant pris place à cet endroit à cette époque. […] La frontière entre Canaan et l’Egypte fut particulièrement contrôlée. Si une grande masse de fuyards israélites étaient passée au travers de la frontière fortifiée du régime pharaonique, il y aurait des traces archivées. Pourtant, les abondantes sources d’archives égyptiennes décrivant l’époque du nouveau royaume en général et le 13ème siciècle en particulier, ne contiennent aucune référence aux Israélites, pas une seule trace, un seul indice. Nous sommes au courant de groupes nomades ayant franchis la frontière et qui entrèrent en Egypte par le désert ; mais nous n’avons absolument aucun indice au sujet des anciens Israélites en Egypte, pas même dans les monumentales descriptions sur les murs des temples, ni par inscriptions sur les tombes, ni sur les papyrus. Israël est totalement absent en tant que possible ennemi de l’Egypte ou ami ou d’une nation réduite en esclavage. Il n’y a tout simplement absolument aucune trouvaille en Egypte permettant d’associer directement un groupe ethnique différent (par opposition au nombre des travailleurs migrants bien documenté) et vivant dans un endroit distinct de la partie orientale du delta du Nil, comme cela est impliqué dans le narratif biblique des enfants d’Israël vivant ensemble sur la terre de Goshen (Génèse 47:27)… »

~Israël Finkelstein, « the Bible Unearthed », 2001 ~ (traduction Résistance 71)

Resistance 71

23 novembre 2021

Mise à jour de Jo du PDF « L’Egypte n’a connu ni pharaon ni israélites » du Dr Ashraf Ezzat

Quand le mensonge et la falsification sont toujours et plus que jamais au goût du jour par maintenir le pouvoir oligarchique en place, il convient de constater que cela ne date pas d’hier et que toute étude sérieuse de l’histoire, renforcée par la recherche archéologique, ne peuvent que renforcer l’évidence de la falsification du narratif historique, « histoire biblique » en tête de liste…

dr-ashraf-ezzat-traductions-bibliques-et-falsifications-historiques-maj-novembre-2021-jo-busta-lally

PDF mis à jour novembre 2021

A lire également :

« La Bible déterrée » Israël Finkelstein et Neil Asher Silberman (2001)

